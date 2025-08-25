Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня

Под конец дня мы собрали для вас новости с трансферного рынка. В нашем традиционном дайджесте — главные переходы и слухи за 25 августа.
Главные состоявшиеся трансферы дня
Защитник «Зенита» вернулся в Бразилию
«Зенит» объявил о переходе своего центрального защитника в бразильский клуб. Роберт Ренан вернулся на родину – арендован «Васко да Гама» на один год с возможностью продления контракта до завершения сезона-2026. По информации Transfermarkt, в договоре прописана также опция выкупа игрока. Напомним, Ренан принадлежит «Зениту» с января 2023-го, но уже дважды уходил в аренды – в «Интернасьонал» и «Аль-Шабаб». В прошлом сезоне сыграл за саудовскую команду 35 матчей и сделал три голевые передачи.
«Интер» избавился от албанского полузащитника
Кристьян Аслани
Фото: ФК «Торино»
Полузащитник «Интера» Кристьян Аслани продолжит карьеру в другом итальянском клубе — «Торино». Переход 23-летнего албанца оформили как аренду с опцией выкупа. Ранее стало известно, что туринцы арендуют Аслани за € 1,5 млн, а полностью могут выкупить права на игрока за € 12 млн. В минувшем сезоне центрхав провёл за «Интер» 39 встречи во всех турнирах, стал автором трёх голов и трёх голевых передач. Интересно, что летом после назначения главным тренером Кристиана Киву албанец выходил в основе во всех четырёх играх клубного чемпионата мира. Тем не менее сейчас «Интер» избавился от Аслани.
Главные трансферные слухи дня
«Спартак» может купить защитника из Нидерландов
Суфьян Эль-Каруани
Фото: Getty Images
«Спартак» нацелен на подписание нового левого защитника. Как сообщает De Telegraaf, московский клуб собирается сделать предложение «Утрехту» о трансфере Суфьяна Эль-Каруани. Согласно источнику, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего игрока € 3 млн и прописать в договоре бонусы ещё на € 2 млн. Утверждается, что борьбу за кандидата в сборную Марокко ведут также «Порту» и «Марсель». На старте нынешнего сезона Эль-Каруани поражает результативностью – левый защитник набрал 1+7 в восьми матчах Эредивизии и Лиги конференций.
«Милан» готовит сразу несколько трансферов
Конрад Хардер и Джованни Фаббьян
Фото: Getty Images
Несколько трансферных новостей за сутки – о «Милане». По данным инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб договорился о покупке нападающего «Спортинга» Конрада Хардера. Лиссабонцы заработают € 24 млн. В сделку будут включены бонусы в размере € 3 млн, а ещё «Спортинг» получит 10% от суммы прибыли при перепродаже 20-летнего датчанина. Хардер в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 10 голевых передач в 54 встречах.
Как сообщил журналист Маттео Моретто, «россонери» хотят приобрести полузащитника «Болоньи» Джованни Фаббьяна. Клубы ведут переговоры, а сумма сделки по 22-летнему игроку может составить € 14-15 млн. В прошлом сезоне Фаббьян провёл 41 матч и набрал 4+1. Это, к слову, воспитанник «Интера». В то же время «Милан» готов расстаться с двумя полузащитниками. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на Алекса Хименеса претендует «Комо» (речь идёт об аренде), а Юнуса Мусу пытается подписать «Аталанта».
«Манчестер Юнайтед» определился с новым вратарём
Сенне Ламменс
Фото: Octavio Passos/Getty Images
«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере нового голкипера. Как стало известно GiveMeSport, манкунианцы близки к приобретению Сенне Ламменса из «Антверпена». Этот вратарь запросил значительно меньшую зарплату, чем Джанлуиджи Доннарумма и Эмилиано Мартинес, поэтому стороны быстро договорились. Теперь «МЮ» торгуется с бельгийским клубом, который просит за своего 23-летнего вратаря € 25 млн. Источник утверждает, что приход Ламменса не отразится на будущем Андре Онана, который останется в команде. Сенне в прошлом сезоне сыграл 44 встречи, пропустил 56 мячей и выдал 10 «сухарей».
Довбик близок к возвращению в Испанию
Нападающий «Ромы» Артём Довбик возвращается в Испанию, где ранее успешно выступал за «Жирону». Как пишет инсайдер Саша Тавольери, 28-летний украинец близок к переходу в «Вильярреал». Сообщается, что это будет аренда с правом выкупа. Причём «Вильярреал» полностью покроет зарплату Довбика. За сезон в римском клубе Артём набрал 17+4 в 45 матчах. А из «Вильярреала» в «Барселону» может перейти форвард Этта Эйонг. По данным Diario Sport, чемпион Испании готов использовать опцию выкупа 21-летнего камерунца за € 10 млн.
Одной строкой
- Официально: «Фиорентина» купила лучшего бомбардира «Кальяри» Роберто Пикколи – трансфер 24-летнего нападающего потянул на € 25 млн.
- Официально: 19-летний вингер «Саутгемптона» Тайлер Диблинг перешёл в «Эвертон» за £ 35 млн плюс £ 5 млн бонусами.
- Руди Галетти: полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннежад может продолжить карьеру в Турции – иранцем интересуются несколько клубов Суперлиги.
- L’Équipe: «Локомотив» ведёт переговоры с «Уотфордом» о переходе марокканца Имрана Лузы, кроме того, на полузащитника претендует «Трабзонспор».
- Corriere dello Sport: «Наполи» договаривается с «Манчестер Юнайтед» об аренде Расмуса Хойлунда за € 5 млн с опцией выкупа за € 40 млн.
- The Athletic: вингер «Реала» Родриго срочно попросил своих агентов найти ему новый клуб и хочет уйти до закрытия летнего трансферного окна.
- Фабрицио Романо: «Марсель» начал переговоры с «Реалом» о трансфере Дани Себальоса – французский клуб пытается арендовать полузащитника с правом выкупа.
- Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» предложил «Байеру» аренду Пьеро Инкапье с выкупом приблизительно за € 60 млн, но защитника может подписать и «Арсенал».
- Фабрицио Романо: «Кристал Пэлас» обратился в «Атлетико» с предложением арендовать полузащитника Конора Галлахера, однако мадридский клуб пока не принял никакого решения.
- Фабрицио Романо: 20-летний защитник «Легии» Ян Зюлковски переходит в «Рому» – итальянский клуб заплатит за поляка € 6,6 млн.
- Фабрицио Романо: «Рома» предложила «Ливерпулю» оформить трансфер Константиноса Цимикаса на правах аренды, но мерсисайдцы рассматривают вариант только с продажей защитника.
- Фабрицио Романо: «Рома» интересуется также вингером «Челси» Тайриком Джорджем – в борьбе за 19-летнего игрока участвует ещё и «РБ Лейпциг».
- Фабрицио Романо: вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья будет арендован «Эльче», однако перед трансфером продлит контракт на три года.
- Фабрицио Романо: «Галатасарай» покупает защитника «Монако» Уилфрида Синго за € 30 млн плюс € 5 бонусами.
- Bild: нападающий «Челси» Николас Джексон согласился перейти в «Баварию» – немецкий клуб ведёт переговоры об аренде игрока.