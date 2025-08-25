Продажи «Зенита» и «Интера», новый вратарь для «МЮ». Трансферы и слухи дня

«Спартак» нацелен на защитника из Нидерландов, а «Милан» близок к покупке форварда и хавбека.

Под конец дня мы собрали для вас новости с трансферного рынка. В нашем традиционном дайджесте — главные переходы и слухи за 25 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Защитник «Зенита» вернулся в Бразилию

«Зенит» объявил о переходе своего центрального защитника в бразильский клуб. Роберт Ренан вернулся на родину – арендован «Васко да Гама» на один год с возможностью продления контракта до завершения сезона-2026. По информации Transfermarkt, в договоре прописана также опция выкупа игрока. Напомним, Ренан принадлежит «Зениту» с января 2023-го, но уже дважды уходил в аренды – в «Интернасьонал» и «Аль-Шабаб». В прошлом сезоне сыграл за саудовскую команду 35 матчей и сделал три голевые передачи.

«Интер» избавился от албанского полузащитника

Кристьян Аслани Фото: ФК «Торино»

Полузащитник «Интера» Кристьян Аслани продолжит карьеру в другом итальянском клубе — «Торино». Переход 23-летнего албанца оформили как аренду с опцией выкупа. Ранее стало известно, что туринцы арендуют Аслани за € 1,5 млн, а полностью могут выкупить права на игрока за € 12 млн. В минувшем сезоне центрхав провёл за «Интер» 39 встречи во всех турнирах, стал автором трёх голов и трёх голевых передач. Интересно, что летом после назначения главным тренером Кристиана Киву албанец выходил в основе во всех четырёх играх клубного чемпионата мира. Тем не менее сейчас «Интер» избавился от Аслани.

Главные трансферные слухи дня

«Спартак» может купить защитника из Нидерландов

Суфьян Эль-Каруани Фото: Getty Images

«Спартак» нацелен на подписание нового левого защитника. Как сообщает De Telegraaf, московский клуб собирается сделать предложение «Утрехту» о трансфере Суфьяна Эль-Каруани. Согласно источнику, красно-белые готовы заплатить за 24-летнего игрока € 3 млн и прописать в договоре бонусы ещё на € 2 млн. Утверждается, что борьбу за кандидата в сборную Марокко ведут также «Порту» и «Марсель». На старте нынешнего сезона Эль-Каруани поражает результативностью – левый защитник набрал 1+7 в восьми матчах Эредивизии и Лиги конференций.

«Милан» готовит сразу несколько трансферов

Конрад Хардер и Джованни Фаббьян Фото: Getty Images

Несколько трансферных новостей за сутки – о «Милане». По данным инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб договорился о покупке нападающего «Спортинга» Конрада Хардера. Лиссабонцы заработают € 24 млн. В сделку будут включены бонусы в размере € 3 млн, а ещё «Спортинг» получит 10% от суммы прибыли при перепродаже 20-летнего датчанина. Хардер в минувшем сезоне забил 13 голов и сделал 10 голевых передач в 54 встречах.

Как сообщил журналист Маттео Моретто, «россонери» хотят приобрести полузащитника «Болоньи» Джованни Фаббьяна. Клубы ведут переговоры, а сумма сделки по 22-летнему игроку может составить € 14-15 млн. В прошлом сезоне Фаббьян провёл 41 матч и набрал 4+1. Это, к слову, воспитанник «Интера». В то же время «Милан» готов расстаться с двумя полузащитниками. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, на Алекса Хименеса претендует «Комо» (речь идёт об аренде), а Юнуса Мусу пытается подписать «Аталанта».

«Манчестер Юнайтед» определился с новым вратарём

Сенне Ламменс Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере нового голкипера. Как стало известно GiveMeSport, манкунианцы близки к приобретению Сенне Ламменса из «Антверпена». Этот вратарь запросил значительно меньшую зарплату, чем Джанлуиджи Доннарумма и Эмилиано Мартинес, поэтому стороны быстро договорились. Теперь «МЮ» торгуется с бельгийским клубом, который просит за своего 23-летнего вратаря € 25 млн. Источник утверждает, что приход Ламменса не отразится на будущем Андре Онана, который останется в команде. Сенне в прошлом сезоне сыграл 44 встречи, пропустил 56 мячей и выдал 10 «сухарей».

Довбик близок к возвращению в Испанию

Нападающий «Ромы» Артём Довбик возвращается в Испанию, где ранее успешно выступал за «Жирону». Как пишет инсайдер Саша Тавольери, 28-летний украинец близок к переходу в «Вильярреал». Сообщается, что это будет аренда с правом выкупа. Причём «Вильярреал» полностью покроет зарплату Довбика. За сезон в римском клубе Артём набрал 17+4 в 45 матчах. А из «Вильярреала» в «Барселону» может перейти форвард Этта Эйонг. По данным Diario Sport, чемпион Испании готов использовать опцию выкупа 21-летнего камерунца за € 10 млн.

Одной строкой