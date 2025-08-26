Это чума! «Ливерпуль» упустил 2:0 в большинстве, но на 90+10-й зарешал 16-летний талант!

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» выдали совершенно невероятный матч во 2-м туре АПЛ! Чемпион Англии упустил преимущество в два мяча, играя в большинстве. Тем не менее победил благодаря голу юного дублёра.

Интересное из тренерских решений по стартовым составам – выход Собослаи на позиции правого защитника. Тем не менее при счёте 0:0 «Ньюкасл» напрягал оборону «Ливерпуля» больше через левый фланг Керкеза. Вообще, несмотря на энергичное начало матча, команды Эдди Хау и Слота допускали много брака. Игроков захлестнули эмоции, судья то и дело останавливал игру после стыков и фолов. Ещё бросалось в глаза, что соперники тратят массу времени на подготовку стандартов, но каждый раз штрафной или угловой завершался неудачными действиями.

За стартовые 10 минут «Ньюкасл» и «Ливерпуль» не нанесли ни одного удара, а единственное касание в чужой штрафной совершили хозяева. Потом «красные» выдали редкий эпизод с высоким прессингом, и Шер едва не привёз гол. Защитник «сорок» просто подарил мяч мерсисайдцам у своих ворот. Вирц пробил первым – голкипер Поуп потащил. После этого мощный отрезок выдала уже команда Хау. «Ньюкасл» был инициативнее, владел территориальным преимуществом и провёл несколько атак с ходу. В завершающей стадии не хватало такого нападающего, как Исак, да и вратарь «Ливерпуля» Алисон здорово подстраховывал партнёров. На исходе получаса хозяева создали голевой момент, когда Собослаи не заблокировал кросс слева, а Керкез не помешал Гордону атаковать с воздуха. Чемпиону повезло, что форвард не попал в створ.

Райан Гравенберх Фото: Stu Forster/Getty Images

Ничто не предвещало гола «Ливерпуля», а он случился на 35-й минуте! Гости выгрызли мяч на левом фланге атаки и довели его до Гравенберха, который решил эпизод за счёт индивидуальных действий. Центрхав классно пробил низом издали из-под защитника – мяч влетел в сетку рикошетом от штанги. «Ньюкасл» незаслуженно проиграл первый тайм, превзойдя «Ливерпуль» по ключевым статистическим показателям (удары – 6:2, касания в чужой штрафной – 15:4, xG – 0,64 против 0,07). Хуже того, перед перерывом команда Хау осталась вдесятером. Гордон перестарался в отборе, не справился с собственной скоростью после длинного рывка и снёс ван Дейка. Хотя форвард поджимал ноги, выглядел его фол грубо. Рефери Хупер, воспользовавшись подсказкой друга – VAR, удалил Энтони.

А после перерыва «Ньюкасл» пропустил уже на первой минуте. Команда Хау побежала забивать, словно забыв, что она в меньшинстве, и получила в ответ убийственный контрвыпад «Ливерпуля». Экитике протащил мяч и сам же завершил атаку ударом с 15 метров (любопытно, что в тот момент француз совершил первое касание в штрафной «сорок»). В этом эпизоде Гакпо сделал свою вторую голевую передачу. Хотя нидерландец пытался забить сам, но его выстрел заблокировали.

«Ньюкасл» могло вернуть в игру удаление Конате, если бы судья зафиксировал фол со стороны защитника и показал ему вторую жёлтую карточку, когда к воротам «Ливерпуля» убегал Барнс. А вернул – внезапный гол. Причём забитый после стандарта. Голевая атака хозяев началась с аута, продолжилась выносом и возвратом мяча в штрафную Алисона. Бруно Гимарайнс забил головой с линии вратарской. Защитник «красных» Керкез снова сыграл ужасно – повернулся спиной к сопернику и даже не навязал ему борьбу.

Переиграть чемпиона у «Ньюкасла» в сложившихся обстоятельствах шансов не было, однако «сороки» не без успеха пытались перебегать и перебороть «красных». Команда Хау устроила настоящую рубку. Впрочем, в этой битве хозяева и сами теряли травмированных игроков – Жоэлинтона, Шера.

У команды Слота после её второго гола пропала контригра. Потерялся на «Сент-Джеймс Парк» Салах, растворился на поле и был заменён Вирц. «Ливерпуль» умудрился в этом тайме даже в большинстве уступить по ударам. И в концовке произошло невероятное – «Ньюкасл» отыгрался! Забив очень просто. Поуп выбил мяч со штрафного к чужой штрафной, где Бёрн навязал борьбу Конате. Мяч удачно для хозяев отскочил к Осуле, а форвард опередил защитника и поразил цель.

«Ливерпуль» был настолько плох, что в компенсированное время с трудом отбивался от десятерых. Казалось, команда Слота отдаст победу. Но это был ещё не финал! Хупер компенсировал 11 минут, и на 90+10-й чемпион Англии придумал свою лучшую атаку за весь матч. Многоходовая красивая комбинация завершилась прострелом Салаха и тонким пропуском мяча Собослаи (венгр оказался на позиции центрфорварда) – вышедший на замену 16-летний Нгумоха принёс победу «красным» ударом в касание.