Крах «Торпедо» в Волгограде, «Черноморец» теперь без Первушина. Главное из Первой лиги

6-й тур Лиги PARI теперь история. Читерские стандарты Романа Пилипчука, первое поражение СКА в Хабаровске, мощный перформанс Давида Караева, сухая победа Тулы и многое другое. Представляем традиционный дайджест «Чемпионата» о «Лучшей лиге мира».

«Челябинск» взломал лигу стандартами и ворвался в топ-5

«Челябинск» хоть и дебютант Первой лиги, но сезон начал с претензиями на выход в РПЛ. Особенно хорошо команда Романа Пилипчука выступает при своей публике, побеждая во всех домашних матчах. У «Сокола» же к 6-му туру не добыто ни одной победы. Команда в числе трёх главных неудачников чемпионата и рискует вылететь.

«Челябинск» с первых минут завладел инициативой. Угловой, заработанный на 15-й минуте, конвертировался в гол. Рамазан Гаджимурадов аккуратно прострелил в направлении точки исполнения пенальти, защитники «Сокола» отважно заблокировали два удара, после чего мяч отскочил к Тимофею Комиссарову, и тот мощно влепил в правый верхний угол ворот Михаила Левашова. Спустя пять минут ещё один угловой помог удвоить преимущество: Вильфрид Эза воспользовался суматохой в штрафной Саратова, одним касанием подработал мяч, а вторым, акробатически сложившись, точно пробил по воротам. Уже в следующей атаке «Сокол» мог сократить отставание, но Павел Киреенко пробил мимо из убойной позиции.

В перерыве «Челябинск» представил публике ивуарийского новичка Бабу Н’Диайе. 18-летний атакующий полузащитник прежде выступал за болгарский «Ботев».

На второй тайм команда Младена Кашчелана вышла биться, и «Сокол» быстро смог отквитать один мяч. Никита Печёнкин, пытаясь пробить по воротам «Челябинска», попал в Артёма Быкова, и тот поразил ворота Ильи Тусеева. «Сокол» мог уже в следующей атаке сравнивать счёт, однако опасный прострел прервал опытный Александр Жиров.

Матч исчерпал интригу на 62-й минуте — Комиссаров навесил в штрафную с левого фланга, а Гаджимурадов оказался первым и «рыбкой» закинул мяч в ворота. Вышло эффектно.

Хоть расстановка сил перед матчем и была предельно понятной, «Сокол» достойно провёл гостевую встречу и при лучшей реализации мог цепляться за очки. «Челябинск» же продолжает мучить лигу результативными стандартами. Вдумайтесь, из 10 голов команды Пилипчука в этом сезоне семь (!) были забиты после стандартных положений. Не иначе как читерство.

Тананееву хватило одного касания, чтобы «Шинник» пропустил в 16-м матче подряд

Пока самый долгоиграющий и надёжный вариант для спора — пропустит ли в очередном туре «Шинник». Серия ярославцев составила 15 матчей и продолжилась в очередном туре Первой лиги в игре с «Родиной». У обеих команд перед матчем на двоих была лишь одна победа, и если «Родина» нового главного тренера ещё не нашла, то «Шинник» пока не решился на расставание с Артёмом Булойчиком.

Встреча обещала ожесточённую борьбу за три очка, и первый по-настоящему опасный момент случился лишь на 20-й минуте: Виталий Лысцов мощно пробил со штрафного, однако Сергей Волков парировал удар. «Родина» могла открыть счёт перед самым перерывом, но Руслан Фищенко не реализовал убойный момент.

Во втором тайме гости захватили инициативу, много били издали и зачастую опасно, однако первыми забили ярославцы: вышедший на замену Артём Голубев воспользовался неряшливым выносом соперника, подработал мяч и благодаря рикошету эффектно открыл счёт.

Казалось, «Родина» уедет из Ярославля ни с чем, но на 90+2-й минуте первым же касанием после выхода со скамейки запасных отличился Дмитрий Тананеев. Уроженец Туниса одним кивком головы лишил «Шинник» долгожданной победы.

Караев возглавил гонку бомбардиров Первой лиги

«КАМАЗ» — самая играющая команда нового сезона. Челнинцы пропускали в каждом из пяти предыдущих туров Первой лиги, но при этом забивали и сами. Причём каждый раз отличались с игры. У «Уфы» большие проблемы с тем, чтобы занести мяч в ворота — безголевая серия перед матчем в Набережных Челнах составляла более 225 минут. На матч «Уфу» вывел Артур Шайбеков, так как Омари Тетрадзе отбывал дисквалификацию.

Уже на второй минуте «КАМАЗ» открыл счёт: Руслан Апеков сместился в центр у границ штрафной и поразил сетку ворот Александра Беленова. Буквально в следующей атаке Шамиль Исаев мог схожим образом вернуть равенство на табло, но удар низом оказался неточным.

К 15-й минуте положение «Уфы» стало совсем плачевным: Никита Мацхарашвили потерял мяч у собственной штрафной, Даниил Моторин выдал пас на Давида Караева, и тот забил пятый гол в сезоне, выйдя в лидеры гонки бомбардиров.

«Уфа» практически не демонстрировала признаков жизни, беззубо владея мячом без намёка на остроту, но в самом начале второго тайма Залимхан Юсупов роскошно исполнил штрафной, сократив отставание в счёте.

«КАМАЗ» продолжил давить, однако Беленов раз за разом оставлял «Уфу» в игре: на 60-й минуте отразил опасный удар Апекова, на 76-й – перевёл мяч из-под перекладины на угловой после выстрела Романа Защепкина. Своего «КАМАЗ» всё-таки добился: на 86-й минуте Ренат Голыбин пробил точно в правую девятку и окончательно добил интригу.

Челнинцы теперь замыкают топ-3 Первой лиги. Команде Ильдара Ахметзянова предстоит тяжелейший выезд в Хабаровск. «Уфа» же закрепились в середине таблицы, но с каждой потерей очков становится всё ближе к зоне вылета. Омари Тетрадзе рискует оказаться следующим тренером, отправленным в отставку в этом сезоне.

Первушин провёл последний матч в качестве тренера «Черноморца»

«Черноморец» и «Енисей» — два неудачника старта сезона. За пять туров команды не добыли ни одной победы. Команда из Новороссийска затеяла глобальную перестройку, расставшись с главным тренером Олегом Василенко и расторгнув контракт с лидером команды Владиславом Мастерным. «Енисей» же шёл с разницей мячей «-8», так ещё и травмировался основной центральный защитник Ян Цесь. Ожидалась настоящая заруба за первую победу.

«Черноморец» не по-хозяйски отдал инициативу гостям из Красноярска, чем на 12-й минуте умело воспользовался Ростислав Огиенко, исполнивший аппетитный лонгшот в левую девятку. Только показалось, что Новороссийск вернул инициативу и готов сравнять счёт, как в контратаке Андреа Чуканов хладнокровно реализовал выход «три в три», завершив эпизод самостоятельно.

В середине первого тайма в составе «Енисея» травму получил Егор Иванов. После матча главный тренер красноярцев Андрей Тихонов отметил важность этого футболиста для команды.

Во втором тайме «Черноморец» всеми силами пытался забить. По данным РУСТАТ, матч закончился с равенством по потенциально голевым моментам (4:4). При этом хозяева наиграли на 1,31 ожидаемого гола, не забив ни одного, а «Енисей» — на 0,74, отличившись дважды.

После матча Сергей Первушин расторг контракт с «Черноморцем». Исполняющим обязанности главного тренера новороссийцев стал Эдуард Саркисов. Андрей Тихонов с шестой попытки добыл победу в новом сезоне и с пятью очками вышел из зоны вылета.

«Спартак» — первый клуб в сезоне, привёзший из Хабаровска победу

Костромичи — одно из главных откровений старта Первой лиги. Беспроигрышная серия клуба, ещё весной игравшего дивизионом ниже, составляет четыре матча (три победы и одна ничья). «СКА-Хабаровск» демонстрирует стабильность и смачных провалов в первых пяти турах сезона себе не позволил.

«Спартак» мог открыть счёт на 10-й минуте. Неразбериха у штрафной хабаровчан закончилась ударом Марата Тлехугова в штангу. Хозяева оказались первыми на подборе, и момент был заигран. Спустя несколько минут Максим Игнатьев воспользовался неудачным выносом защитника хабаровчан Глеба Гурбана, мгновенно покатил в свободную зону на Егора Назаренко, и тот забил свой дебютный гол в составе красно-белых.

Команда Евгения Таранухина продолжила давление на «СКА-Хабаровск» и на 41-й минуте удвоила преимущество после выверенного паса верхом от Назаренко на Дмитрия Садова.

Во втором тайме костромичи перестроились на режим энергосбережения, отдали владение сопернику, чтобы колко наказывать в контратаках. Хабаровчане территориальным преимуществом пользовались без особых дивидендов, однако за несколько минут до окончания основного времени вышедший на замену Александр Гаглоев заработал пенальти, который сам же хладнокровно и реализовал. Кострома сдержала финальный навал хозяев и добыла тяжелейшую гостевую победу.

В прошлом сезоне лишь три команды смогли забрать в Хабаровске три очка: «Сочи», «Балтика» и «Енисей». В этом розыгрыше Первой лиги подобное пока удалось только «Спартаку». Возможно, секрет в уникальной подготовке костромичей с велопробегами и тяжёлыми силовыми тренировками в горах Турции.

«Факел» безошибочно лидирует в Первой лиге

«Факел» не только единоличный лидер сезона, но и команда с лучшей обороной – всего один пропущенный гол. «Нефтехимик» растерял много очков в ничейных зарубах, однако продемонстрировал качественную игру в каждом туре. Особенно хороша команда Кирилла Новикова в переходных фазах контратак.

Картина матча была предсказуемой: «Факел» по-хозяйски забрал мяч, чтобы диктовать ход игры, но вплоть до 28-й минуты владение было стерильным и без конкретики. Исход решило индивидуальное мастерство Белайди Пуси. Албанский футболист убрал на ложном замахе Данилу Сухомлинова и с места пробил в дальний от вратаря угол. Это уже четвёртый мяч Пуси в сезоне.

Игра не пестрила моментами, однако на 52-й минуте мощный выстрел Нетфуллина едва не закончился голом — Андрей Голубев сыграл блестяще. И только к 57-й минуте «Нефтехимик» огрызнулся опасным моментом: Рашид Магомедов не сумел реализовать выход один на один с Даниилом Фролкиным.

«Факел» технично довёл встречу до победы. На послематчевой пресс-конференции Игорь Шалимов ссылался на слабую реализацию и анонсировал тяжелейший «тройник» Екатеринбург — Челябинск — Воронеж как возможность проявить себя резервистам, потому что ротация неизбежна. Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков объяснил провальный первый тайм большим количеством брака, и хоть его футболистам удалось успокоить игру во второй половине, но нереализованный момент с участием Магомедова продемонстрировал разницу в классе команд.

«Арсенал» впервые в сезоне не пропустил

«Арсенал» после назначения Дмитрия Гунько — команда-хамелеон, способная спасти уже, казалось бы, проигранный матч, но при этом и упустить верную победу. В каждом из пяти туров туляки на пропущенные мячи обязательно отвечали своими голами. «Чайка» Дмитрия Комбарова — команда молодая и боевитая, однако подверженная эмоциям и переменам настроения.

Это был явно не день «Чайки». «Арсенал» размеренно наращивал контроль в Песчанокопском, вальяжно перекатывая мяч с фланга на фланг без особых намёков на голы. Первый по-настоящему опасный эпизод случился на 25-й минуте: Амур Калмыков хлёстко пробил по воротам, но здорово среагировал Семён Фадеев. Временами дальними ударами огрызалась и «Чайка». Один из таких эпизодов завершился попаданием в перекладину.

На 59-й минуте Алан Цараев ворвался в штрафную, исполнил «марсельскую рулетку» и прострелил на никем не прикрытого Амура Калмыкова — ужасная игра в обороне хозяев.

«Чайка» ринулась отыгрываться и была наказана ещё дважды Милошем Брновичем. На 73-й минуте Семён Фадеев отбил мяч перед собой, и черногорец оказался проворнее защитников на добивании. Перед финальным свистком бильярдное по точности попадание балканского футболиста в правый нижний угол сделало счёт разгромным — 3:0.

Незадолго до последнего гола Эдарлин Рейес столкнулся с Семёном Фадеевым. Оба футболиста получили рассечение и были заменены. У доминиканца подтвердилось сотрясение мозга, поэтому в ближайший матчах Тула не сможет на него рассчитывать.

«Арсенал» впервые в сезоне отыграл «на ноль», а Милош Брнович отметился первыми голами за клуб. И стал четвёртым черногорским футболистом Тулы, кому это удалось – после Луки Джорджевича (16), Горана Вуйовича (3) и Младена Кашчелана (1).

«Урал» разгромил «Волгу»

«Урал» неожиданно для всех прервал победную серию поражением от кризисного «Торпедо» (0:1). В последний день августа команде Мирослава Ромащенко предстоит очный матч с «Факелом», поэтому «разогрев» с «Волгой» должен был вернуть екатеринбургским болельщикам чемпионский настрой. Что примечательно, уже на протяжении восьми домашних матчей «Урал» обязательно пропускает. А ещё команда не могла рассчитывать на травмированного Секулича. Это давало команде из Ульяновска дополнительную надежду на сенсацию.

Во время разминки травмировался лидер «Волги» Артур Мурза, что сильно ослабило атакующий потенциал гостей. Тем не менее они действовали безрассудно, словно мокрыми руками нащупывая электрощит, и предложили «Уралу» открытую игру с высокой линией обороны. Наказание последовало уже на пятой минуте: безобидный прострел с правого фланга в свои ворота замкнул Айдар Хабибуллин. Спустя 20 минут хозяева удвоили преимущество: выверенный кросс нашёл голову Романа Акбашева — Владимир Шайхутдинов не смог среагировать на удар из убойной позиции.

Перед самым перерывом «Волга» могла дважды сократить отставание, однако упустила верные возможности. Зато «Урал» вышел на второй тайм с целью закрыть интригу. На 52-й минуте хозяева убежали в контратаку, Максим Воронов вышел один на один с голкипером «Волги» и уверенно реализовал момент. На волне эйфории Воронов оформил дубль: нападающий вновь выдержал линию офсайда, вышел на рандеву с Шайхутдиновым и эффектно перебросил его.

Благодаря победе «Урал» сохранил вторую строчку и уже в следующем туре в матче с «Факелом» сделаёт всё, чтобы вернуть себе статус лидера. Команда из Ульяновска с четырьмя очками — в подвале турнирной таблицы. В следующем туре подопечным Михаила Белова предстоит принимать набравшую кондиции Тулу.

Никита Чагров выдал мастер-класс против «Торпедо»

«Ротор» против «Торпедо» — классика российского футбола. Но теперь — в реалиях «Лучшей лиги мира». Волгоградцы не побеждали «Торпедо» с 2003 года, а дома не могли переиграть его в шести встречах подряд. Победа над «Уралом» дала болельщикам и футболистам веру в Павла Кирильчика, принявшего команду после увольнения Олега Кононова.

«Торпедо» в Волгограде, словно освободившись от оков предыдущего тренера, стремилось доминировать с первых минут. Артур Галоян постоянно генерировал остроту, дважды пробил в створ, но то было лишь начало мастер-класса от вратаря «Ротора» Никиты Чагрова. Позднее он отбил удары Чупаёва и Данилина. Всего таких ударов в створ было пять, и каждый из них мог завершиться пропущенным голом.

Несмотря на логику матча, свой единственный шанс в первом тайме реализовали волгоградцы: Илья Сафронов вошёл в штрафную «Торпедо», накрутил защиту и эффектно пробил в дальний от вратаря угол.

После перерыва «Торпедо» усилило натиск, но реализация у «Ротора» в этот вечер была образцовой. На 59-й минуте вездесущий Сафронов ворвался в штрафную и заработал пенальти, который спокойно реализовал Артём Симонян.

На 70-й минуте Денис Бояринцев грамотно освежил состав, выпустив одновременно трёх футболистов. «Ротор» продолжил ловить гостей на ошибках. За несколько минут до конца основного времени счёт стал неприличным: вышедший на замену Дмитрий Лаврищев стянул на себя опекунов на правом фланге и сделал выверенную разрешающую передачу на забежавшего Дмитрия Сасина — ещё одного футболиста, вышедшего в конце матча. Сасин заметил, что Егор Бабурин потерял ворота, и перекинул голкипера «Торпедо».

«Торпедо» в этот день не заслуживало поражения, однако фееричная игра голкипера «Ротора» Никиты Чагрова и образцовый матч-менеджмент от Дениса Бояринцева подарили Волгограду праздник и первую за 22 года победу во встрече с именитым московским соперником. Бояринцев танцевал после финального свистка, а Чагрову как MVP встречи подарили арбуз.

