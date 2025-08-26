Отказался от € 5 тыс. и сбежал с урока ради «Реала». Байки от экс-фотокорра «Чемпа»

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

С юного возраста я снимал игры ЦСКА — преимущественно фанатов, так как в то время на трибунах часто было зрелищнее, чем на поле. В команде со мной работали три Александра — Демидов, Сафонов и Мысякин. У всех многому научился, по сей день между нами приятельские отношения.

Искренне считаю: научился тому, что сейчас умею, благодаря бесконечным ежедневным просмотрам ленты Getty Images, где отбирал для материалов и фотоальбомов лучшие снимки с самых крупных спортивных мероприятий. Колоссальная насмотренность лучшего мирового фотоагенства, совмещённая с возможностью практики «в полях» — идеально!

За семь лет моей работы на «Чемпионате» сложно выделить одну историю, поэтому накидаю маленькие «наброски», тем более сейчас в тренде короткий контент…

Как я обманул стюарда и ушёл с урока на «Реал»

— В 16 лет, в самом начале карьеры, я аккредитовался снимать бои без правил, но у меня был ограниченный пропуск без доступа в ринг-сайд — то есть к канатам, близко к бойцам. После нескольких безуспешных попыток договориться со стюардом я решил снять кофту, в которой подходил к нему, и пролез под стульями с другой стороны ринга. Спалили меня только в самом конце соревнований! Но никаких последствий не было, а фоторепортаж оказался гораздо лучше.

Бои без правил Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В 17 я пришел в школу с камерой и в ICQ ждал информации, в какой гостинице будет жить мадридский «Реал», приехавший в 2012 году на матч с ЦСКА. Когда прислали «явку», молча ушёл с урока, не дождавшись звонка на перемену. Приехав в гостиницу «Украина», зашёл через парадный вход и сразу увидел Моуринью, выходившего из лифта в главный холл. Тут же увидел выходившего на прогулку Зидана и побежал со всей толпой снимать его. Сейчас жалею, что отвлёкся и не снял Жозе в помпезном зале с красными коврами — был бы эпичный эксклюзив!

Перед тренировкой «Реала» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В 19 была первая командировка в Грозный, на финал Кубка России между ЦСКА и «Анжи». Осознавая особенности региона, всё равно, совершенно не стесняясь, в упор снимал военных с боевым оружием на 35-градусной жаре.

Перед финалом Кубка России ЦСКА — «Анжи» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Как мне переехали ногу, а я по-варварски использовал водку

— Несколько фактов из поездки на ралли «Шёлковый путь. Москва – Пекин» в 2016 году.

На заправке на маленькой скорости мне по ноге проехал грузовой Land Cruiser. Оказалось, это совсем не больно — закричал я скорее от испуга.

Подъём почти каждый день был в три утра, чтобы выехать из бивуака на хорошую точку, опередив гонщиков до их старта. Иногда спать хотелось настолько сильно, что я засыпал, не договаривая предложения в диалогах с водителями.

В Китае я в первый раз летал на вертолёте, управляя пилотом в роли штурмана и говоря ему, с какой позиции хочу снимать маленькие гоночные внедорожники внизу. Было похоже на миссию с вертолётиком из GTA, только ощущаешь скорее восторг, нежели раздражительность.

В один из дней я приболел и попросил у коллег водки, чтобы натереть ей ноги на ночь. Ни до этого, ни после не встречал такого недоумения и непонимания со стороны собеседников, воспринимавших водку как продукт исключительно для внутреннего применения!

Денис Тырин со своими лучшими кадрами с «Шёлкового пути» Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В швейцарском Берне, в командировке с ЦСКА на Лигу чемпионов, я купался в городской реке с очень сильным течением. Оставляешь сухие вещи, идёшь против течения по набережной километр, прыгаешь в воду — и река несёт тебя к вещам обратно. Пока плыл, меня обогнал фанат ЦСКА с флагом, а на GoPro получился колоритнейший кадр.

— В Берлине перед финалом Лиги чемпионов в окрестностях стадиона один безбилетный болельщик умолял продать ему аккредитацию за € 5 тыс. В тот момент я не продал бы её даже за € 10 тыс.!

— А на финале Лиги чемпионов в Милане я снимал эмоции Диего Симеоне и, сам того не ожидая, снял летящий в него с трибуны айфон! Тренер не пострадал, а телефон, можно сказать, принял участие в игре.

Диего Симеоне и телефон Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

– На ключевых матчах Лиги чемпионов удаётся снять совершенно непредсказуемые вещи. Киев, 2018 год. «Ливерпуль» против «Реала». Вижу, что Кариус вводит мяч в игру ко мне лицом, начинаю снимать, проходит секунда — гол. Стадион взрывается! Как это было, удалось осознать, только пересматривая фотографии. Между этими снимками — ровно одна секунда!

«Ливерпуль» против «Реала», финал Лиги чемпионов. Кариус вводит мяч в игру, Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Как я случайно уволил человека

— Когда ЦСКА на «Открытие Арене» праздновал гол Ахмеда Мусы в матче со «Спартаком», то на заднем плане голу радовался сотрудник медицинской службы стадиона в служебной форме. Он идеально вписался в композицию кадра, но после публикации я узнал, что его уволили, увидев это фото…

Фото, приведшее к увольнению Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В дружелюбном Санкт-Петербурге я снимал выбежавших на поле фанатов «Зенита», стоя недалеко от «виража» сине-бело-голубых. Испытал оглушительные ощущения, потому что в меня целенаправленно кинули тяжёлым пластиковым стулом. Прикоснулся, так сказать, к истории легендарного «Петровского». Обошлось, кстати, без травм и увечий.

Вот такое кресло прилетело в Дениса Тырина Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В другой командировке в Санкт-Петербурге у меня снова заболело горло, а мы решили после работы сходить в бар выпить пива. Мне принесли настолько ледяной «Гиннесс», что боль в горле просто «заморозилась». А утром от болезненных ощущений не осталось и следа. Такая вот, возможно, поучительная история.

Как я стёр несколько дней работы

— В Дохе я был за шесть лет до проведения в Катаре чемпионата мира: недельный сбор там проводила сборная России. Помимо тренировок, я много ездил по разным районам города и снимал повседневную жизнь, всякие жанры без спортивной составляющей. Съёмки эти делал на отдельную флешку. В один из вечеров вставил карточку в камеру и с уверенностью, что перегоняю материал в компьютер, отформатировал. В момент, когда шкала прогресса дошла почти до 100%, осознал, что только что безвозвратно сам стёр несколько дней красивых съемок Дохи! В последний день ездил по тем же маршрутам в ускоренном режиме и снимал всё то же самое.

Катар до чемпионата мира Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В отеле турецкого Белека на магнитных картах не был указан номер, так что мы с Димой Егоровым не понимали, где же нужная нам дверь. Когда вернулись из города уже под ночь, то на ресепшене отеля никого не нашли — даже по срочному вопросу. Так что около получаса ходили по всему отелю, прикладывая карточку к каждой двери! На одном из замков карта действительно сработала, а в номере даже оказались наши с Димой вещи.

Болельщики сборной России в Лихтенштейне Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— В Лихтенштейне перед матчем сборной до игры наблюдал, как российские болельщики на подходе к стадиону гладят альпийских козочек. Давайте на таком умиротворяющем моменте и закончим.