Челестини в ЦСКА добился небывалого. Игорь Акинфеев стал плеймейкером

Когда в самом начале работы в ЦСКА Фабио Челестини сказал, что будет добиваться более короткой игры от вратаря ногами, чтобы затем получить быстрое преимущество на чужой половине поля, это смотрелось дежурными словами нового тренера. Казалось, Челестини либо не понимает, что будет работать с 39-летним голкипером, который верит в удар в касание подальше от своих ворот, когда ему возвращают мяч. Либо просто старается декларировать вещи, которые в теории могут осуществиться, но на практике всегда можно будет говорить, что работа над этим ведётся.

Тем не менее нужно признать: за пару месяцев в ЦСКА Челестини перевернул представление о том, как может выглядеть Игорь Акинфеев. Визуальное ощущение того, что Игорь Владимирович всё чаще спокойнее придерживает мяч, удерживает его под стопой, отдаёт больше точных передач и более коротких передач, подтверждается цифрами.

В сезоне-2023/2024 Акинфеев был 13-м по доле длинных передач от общего числа сделанных среди вратарей РПЛ, сыгравших более трети возможных минут — сразу 12 голкиперов чаще играли короче. В прошлом сезоне результат и доля чуть улучшились — Акинфеев стал 10-м. Август нынешнего года бессменный вратарь ЦСКА заканчивает лидером лиги по этому показателю: ни у одного вратаря, сыгравшего больше трети игрового времени, доля длинных передач не приблизилась к 33%, как у Акинфеева . Он стал играть значительно короче.

То же самое касается общей активности Игоря с мячом. Никогда за предыдущие 10 лет Акинфеев не совершал действий с мячом больше, чем на этом отрезке при Челестини. В матче с «Динамо» у вратаря ЦСКА было 59 действий с мячом: за весь прошлый сезон он всего раз преодолел отметку в 40 действий (42, в августовской встрече с «Химками»).

Сезон Действия Акинфеева с мячом 2016/2017 34,2 2017/2018 33,1 2018/2019 35,7 2019/2020 32,3 2020/2021 29,4 2021/2022 30,7 2022/2023 30,9 2023/2024 37,9 2024/2025 31,4 2025/2026 39,2

Всё это не произошло просто так. В заголовке обозначено, что Акинфеев стал одним из плеймейкеров ЦСКА. Это не для громкого слова, так в итоге и происходит. Челестини использует передачи назад – на центральных защитников и вратаря – эффективнее всех в РПЛ. Они делаются не для того, чтобы разогнать заново заглохшую первую волну атаки, но и для того, чтобы спровоцировать соперника разжаться. Не знаю, изучал ли швейцарский тренер контекст нашей лиги, однако в России тренеры часто требуют выдвигаться в прессинг, когда соперник играет назад – вне зависимости от того, готов этот прессинг или нет. В итоге если умышленно отдавать назад чаще, то ты спровоцируешь больше ситуаций, когда соперник решает давить тогда, когда к этому не готов. Чаще армейцев на минуту владения назад не отдаёт в этом сезоне никто.

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Добавляется к этому и чисто тактический момент. Челестини умело добивается возникновения лишнего игрока на центральной оси – чаще всего за счёт смещений Кругового в середину полузащитников у ЦСКА становится четверо. Это в целом пока слабо изведанный для нашего футбола сценарий. И соперники, привыкшие персоналить, сталкиваются с проблемами и с первой волной армейской атаки. Но если ЦСКА разворачивает мяч до Акинфеева и приглашение к прессингу выслано, проблемы только ширятся .

Давайте посмотрим на возникновение атаки, которая привела ко второму голу ЦСКА в ворота «Рубина».

Фото: Кадр из трансляции

ЦСКА провёл первую волну атаки – безуспешно. Попытка развернуть мяч с фланга на фланг – безуспешно. Дальше армейцы отправляют сразу несколько передач назад, мяч доходит до Акинфеева, который играет ногами за пределами штрафной. Обратите внимание на игрока «Рубина», который находится в центральном круге: он размахивает руками, призывая всю команду пойти в прессинг. Ровно та ситуация, о которой мы только что говорили.

Фото: Кадр из трансляции

Акинфеев не бьёт вперёд сразу и не отдаёт короткую передачу. Сначала он берёт мяч под стопу и придерживает игру. Если передача пойдёт сразу, игроки «Рубина» просто не успеют достаточно приблизиться к футболистам ЦСКА, чтобы начать ошибаться. Когда останавливаешь мяч на месте, часть футболистов продолжают рвать вперёд, но для защитников всё ещё непонятно: кто с кем будет играть? Расстояние между линиями и игроками внутри блока растёт, и почва для позиционных ошибок подготовлена.

Фото: Кадр из трансляции

И эта почва обнаружена. Мяч у левого центрального защитника ЦСКА, однако проблема «Рубина» – в правом для соперника полуфланге: там слишком много игроков без своих прямых соперников. По тому же принципу квадрата в полузащите достаточно высоко остался Милан Гаич, и «Рубину» тяжело быстро понять, кто кого подхватит. Иван Обляков открывается в полностью обнажённое пространство.

Фото: Кадр из трансляции

Обляков принимает мяч абсолютно без опеки, сразу пять игроков «Рубина» отрезаны. ЦСКА разгоняет через Облякова атаку, которая станет результативной.

Это лишь кажется, что участие Акинфеева в таком голе минимальное. Даже если опустить тот факт, что для Игоря перейти на такую игру ногами далеко от своих ворот – это большой скачок, само его участие, пауза, которую он делает, находясь с мячом, крайне важны. Вспомним те самые слова, которые говорил Челестини об игре вратаря ногами, когда пришёл в ЦСКА:

Фабио Челестини главный тренер ЦСКА «Когда соперник стоит достаточно компактно, то мы их приглашаем на свою половину поля. В такие моменты нам нужно преимущество, и оно может быть достигнуто за счёт голкипера, который хорошо играет ногами. Есть правило, что за пять секунд ты должен дойти до ворот соперника и забить гол. Чтобы это сделать, надо приблизить игроков команды противника ближе к себе».

Акинфеев занимается именно этим приближением, а ЦСКА сполна использует несколько вещей:

Приглашение соперника в прессинг; Разворот назад до вратаря, который умело пользуется паузой; Скоростные качества своих фланговых игроков, моментально атакующих пространство, которое открылось после манипуляций с участием Игоря.

От момента паса Акинфеева на защитника до гола проходит не пять секунд, но тоже очень немного — всего 15.

Однако такое влияние, как в случае с голом в ворота «Рубина», не слишком эффектно, чтобы признать его очевидным. Поэтому рассмотрим ещё один пример: возьмём второй гол ЦСКА в ворота «Динамо» в недавнем дерби. В этой игре сразу две голевых атаки армейцев начались с передач от Акинфеева.

Фото: Кадр из трансляции

«Динамо» обороняется достаточно компактно, пара опорных полузащитников хорошо контролирует центр. Сейчас у ЦСКА нет возможностей сделать из своего владения быструю атаку, которая в несколько передач дойдёт до чужих ворот.

Фото: Кадр из трансляции

Именно поэтому ЦСКА снова тянет мяч назад. Выясняется, что левый крайний нападающий «Динамо» будет давить на правого центрального защитника армейцев, а это значит, что у бело-голубых появляется первая возможная проблемная зона – если мяч выйдет на правого защитника ЦСКА.

Фото: Кадр из трансляции

Идёт ещё одна передача назад, теперь уже на Акинфеева. В этот момент один из опорных «Динамо» понимает, что, если передача пойдёт на правого защитника ЦСКА, выдвигаться придётся ему. Это заставляет его разрушать связь с другим опорником, расстояние между ними растёт. Вот снова пример того, как передачи назад провоцируют соперника на прессинг, хотя к нему готов не весь блок команды.

Фото: Кадр из трансляции

Акинфеев убирает мяч под стопу и окончательно выманивает левого нападающего «Динамо». Правый защитник ЦСКА абсолютно свободен, и теперь опорный «Динамо» окончательно открыл центральную ось, переключая на него внимание. Теперь нужно только терпение двух игроков: Матеуса Алвеса, который в центральном круге всё это время ждал, а теперь вытягивает руки и обозначает, что готов открыться в освободившуюся дыру. И Акинфеева, который всё это время ждёт это открывание.

Фото: Кадр из трансляции

Лучший тайминг! Передача на 30 метров идёт низом и ровно в то время и место, которое нужно Алвесу. Такой пас мы могли бы видеть у лучших вратарей по игре ногами, но видим у Акинфеева, которого раньше было принято считать выбивающим в касание при любой ситуации . Через те же 15 секунд ЦСКА забьёт.

Игорь Владимирович в последние годы своей карьеры переживает любопытную трансформацию. В неформальном плане долгое время считалось, что он далёк от социальных медиа и СМИ, однако за пару последних лет присутствие Акинфеева в медиа стало крайне внушительным, он раскрылся с этой стороны. В профессиональном плане тоже произошёл слом: если до сих пор считалось, что это вратарь условно старой формации, который с неохотой играет ногами и не очень умеет это делает, то приезд в Россию Челестини показал, что и этот стереотип не вечен.

Что-то вечное в Акинфееве должно остаться: по ходу матча с «Акроном» он донёс до партнёров своё явное недовольство тем, что команда перестала играть «на ноль». Посыл ясен: ЦСКА явно наслаждается всей командой своей нынешней атакующей игрой, но, если команда хочет титул, она не должна забывать и о том, что у своих ворот тоже должно быть надёжно.