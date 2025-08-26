«Это в серой зоне». Что будет с лимитом «Зенита», если Сантос сыграет за Бразилию?

В сборную Бразилии вызван защитник «Зенита» Дуглас Сантос. Эта новость вызывает больше вопросов, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего нужно учитывать, что футболист имеет два паспорта и по состоянию на сегодня ещё мог бы сыграть и за сборную России. Именно поэтому Сантос не считается легионером в РПЛ.

Интересно, что футболист в марте этого года получал приглашение в расширенный список сборной России. Это выглядело странно на фоне публичного заявления Карпина, что он не будет звать в сборную полевых футболистов старше 30 лет, пока национальная команда отстранена от международных турниров. В том же марте защитнику исполнился 31 год. Сантос тогда не попал в окончательный список сборной России. По словам тренера, защитнику дали возможность определиться: заинтересован ли он играть за российскую сборную.

Теперь вопрос в другом: если футболист сыграет за сборную Бразилии, то в какой момент он станет снова считаться легионером в РПЛ ? И как вообще быть с заявкой «Зенита», в которой количество легионеров превысит допустимый лимит? Об этом мы спросили Михаила Прокопца – спортивного юриста и партнёра SILA International Lawyers.

Михаил Прокопец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии. В каком случае он снова станет легионером в РПЛ?

– Как мы помним, в ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское спортивное гражданство по решению ФИФА, на основании чего стал нелегионером в РПЛ. Футболист может обратно сменить спортивное гражданство с российского на бразильское, поскольку не участвовал в каких-либо матчах за сборную России. Это оформляется отдельным решением ФИФА, с момента вынесения которого Дуглас Сантос потеряет право выступать за сборную России и, соответственно, станет легионером.

– Как можно понять, какое спортивное гражданство сейчас у игрока?

– Информацию можно отслеживать по специальной платформе ФИФА, которая называется FIFA Change of Association Platform. На ней списком публикуются все футболисты, которые меняют спортивное гражданство. На сегодняшний день Дугласа Сантоса среди них нет. То есть отъезд в сборную сам по себе не влияет на статус нелегионера, а выход на поле будет возможен только в случае повторного получения Дугласом Сантосом бразильского спортивного гражданства.

– Сантос может стать 14-м легионером в заявке «Зенита». Что может грозить клубу за нарушение лимита?

– Согласно сайту РПЛ, в заявке «Зенита» по форме №3А («тип состава: основной») находятся 24 футболиста, из которых 11 доморощенных футболистов, 11 легионеров и два иных футболиста, а именно Дуглас Сантос и Нуралы Алип. В свою очередь, Педро и Роман Вега включены в форму №3В («тип состава: полная заявка»). При этом регламент РПЛ допускает наличие в заявке 13 легионеров, это общая квота по формам №3А и 3В. То есть если Дуглас Сантос станет легионером, в заявке «Зенита» их действительно станет 14, что является нарушением регламентных норм РПЛ .

– И чем это грозит клубу?

– Дисциплинарный регламент РФС предусматривает только наказание за превышение количества легионеров на поле. В этом случае подается протест и клубу-нарушителю назначается техническое поражение. При этом регламенты РФС не устанавливают специального наказания за превышение лимита на легионеров в заявке. То есть это является «иным нарушением регламента соревнования». Логика РФС состоит в том, что у клуба технически не получится внести в заявку 14-го легионера (поверх лимита), что делает невозможным нарушение лимита на легионеров при заявке. В свою очередь, возможная ситуация с изменением статуса Дугласа Сантоса по ходу сезона является исключительной, поэтому находится в «серой зоне» регламентов РФС и РПЛ.

Дуглас Сантос Фото: fc-zenit.ru

– Как быстро «Зенит» обязан устранить эту коллизию?

– В нормах РФС нет каких-либо сроков, в которые нужно отзаявить одного из легионеров, чтобы привести свою заявку в соответствие с лимитом. Это опять же объясняется тем, что РФС и РПЛ не предусмотрели возможность смены спортивного гражданства нелегионером по ходу сезона. Но я допускаю, что в случае возможного изменения статуса Дугласа Сантоса «Зениту» будет предоставлен некий срок, чтобы устранить нарушение.

– А как вообще могут наказать клуб?

– «Зенит» можно будет наказать только по ч. 1 ст. 111 Дисциплинарного регламента РФС «Иные нарушения регламента соревнований». Максимальная санкция по этой статье – штраф в размере 150 000 рублей.