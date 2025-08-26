«Я готов переобуться». Генич — о «Краснодаре», «Спартаке» и других топах РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пришёл в подкаст «Премьер-лига несправедливости», где ведущие Михаил Рождественский и Андрей Панков обсудили с ним итоги 6-го тура РПЛ. Поговорили о победе «Спартака», выздоровлении «Зенита», яркой игре ЦСКА и многом другом.

О «Спартаке» и перспективах Станковича

– Станкович нашёл опционал, схему, состав. Рандомно экспериментируя. Возможно, сам себе сказал, что мы перейдём в три защитника. С «Зенитом» команда выглядела неплохо. Теперь – с «Рубином». Реализовали свои моменты, сработала замена. Гол Мартинса просто шикарный.

Внутри четвёрки полузащитников они наконец-то распределили свои роли. Изначально казалось, что Жедсон и Барко друг друга дублируют, прибегая в одну точку. Сейчас видно, что они взаимозаменяют друг друга. От «увольняем Станковича» до «вернулись править» – одна неделя. Согласен, что Станкович «висел». Но игра с «Зенитом» стала судьбоносной. И всё это пошло в копилку. Он успокоился, радовался голами.

Однако на дистанции с ним вряд ли получится. Локальный результат он принести может. Как и Каррера. А потом пошла делёжка чемпионства. Каррера стал на игроков косо смотреть, скандалы пошли – и всё развалилось. Хотя послушать игроков – это была команда-династия. Мне кажется, со Станковичем похожая история. Он может зацепиться за тройку, двойку, упустить чемпионство. Но на дистанции что-то надломится.

О «Рубине» и амбициях

– У меня ощущение, что «Рубин» топчется на месте. Не просто так Рахимов говорит про увеличение конкуренции внутри команды. Там есть несколько альтернатив игрокам основы – Безруков выходит вместо Рожкова, Иванов появляется в концовке, вместо Йокича – Юкич. В остальном – безальтернативный состав. Мальдонадо там сбрасывает вес или что происходит? Конечно, молодцы, что переподписали Даку. Но задача – бороться за пятёрку. Будет тяжело.

Рашид Рахимова и Мирлинд Даку Фото: РИА Новости

О «Зените», судействе и Энрике

– Момент с пенальти в матче «Зенита» и Махачкалы для меня понятен. Странные действия Кагермазова. Я своего игрока наказал бы за то, как он располагался. Когда с той точки идёт подача, нельзя оказываться от ворот дальше, чем игрок соперника. Не знаю, говорил ли Биджиев ему об этом, но для меня загадка, как это случилось. Победа, с одной стороны, кажется максимально убедительной. С другой – по первому тайму есть вопросы. Выход Агаларова к воротам, который пожадничал, ещё моменты. 15-20 минут Махачкала неплохо дерзила. Потом сказался класс. Меня удивил состав – Соболев, Мостовой, Горшков. Как всегда, был хорош Мантуан. Во втором тайме соперник раскрылся – и «Зенит» сделал своё дело.

Энрике после травмы, может, не так ярок. Плюс, возможно, был вариант, при котором его можно было продать. Мы это не знаем. А ещё не надо недооценивать наш чемпионат. Может, в Бразилии ему давалось легче, именно в атаке. Может, пока он не в идеальных кондициях. Когда у Энрике идёт кураж – он делает эту разницу. Это было и в «Бетисе». Там, правда, не стеснялись его оставить на скамейке. Здесь к нему полное доверие.

Глушенков показывал жест Дзюбы. Мол, я должен быть здесь. Макс особо не радовался ни во время гола, ни в моменте с голевой передачей. Барриос, думаю, видит его переживания. И хотел поддержать. К моменту одергивания за футболку надо относиться позитивно. «Зениту» нужна была эта победа. Не выигрывать четыре матча – нонсенс.

Чего не хватает «Локомотиву»?

– Мне показалось, что в какой-то момент Альба смирился с поражением. Выглядел инертно. Вышли Жбанов, Семенчук. Я подумал, что это белый флаг, а оказалось наоборот. Понятно, что «Локомотив» – молодая команда. Тот же «Краснодар» точно не упустил бы такое преимущество. А «Локо» словно посчитал себя неуязвимым. Я не скажу, что «Ростов» стал играть как-то иначе. Начали проходить вещи, которых не было до. Одна ошибка, другая. Счёт мог стать 3:1, а оказалось 2:2. Я думал, что всё так и закончится.

Кажется, у «Локомотива» по набору игроков глубокая скамейка. Однако не все замены попадают. Есть равнозначные альтернативы, например, Комличенко и Воробьёв. Но не на всех позициях так. Что-то у команды в какой-то период матча разрушилось. Однако в такие моменты всё решают микроэпизоды. Этот матч – зеркало «Локомотива» на дистанции. Классная команда, которая может реализовать свои моменты. С другой стороны – кто-то где-то не добегают, где-то не перестраиваются. И их вскрывают.

О Баринове в АЕК

– Зачем Баринову в АЕК? Он что, не играл в Лиги чемпионов? Есть пример Чалова. Он может сколько угодно рассказывать, что ему всё нравится. Но, конечно, рисовал себе другую картинку. У Баринова был вариант уйти в «Алавес» и играть с «Барсой», «Реалом», «Атлетико». Не договорились по деньгам – не может «Алавес» повторить зарплату «Локомотива». А тут чемпионат Греции. Какой смысл? Мусаев сказал словами Галицкого. Надо уважать свой чемпионат. Да, у Димы идёт время. В Европе хочется попробовать, но у него маленький ребёнок. Весь этот переезд, смена быта… Я изюма здесь не вижу.

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О «Ростове» и Альбе

– Думаю, Альба – жилец. Я не хочу его оправдывать, но быть тренером аналитиком и главным – разные вещи. Он принимает смелые решения. Он очень хорошо знает команду. Я бы его сейчас точно его не трогал. Там тёплые, семейные отношения внутри. Думаю, прошли кризисный момент внутри. Они ситуацию выправят.

«Краснодар» — претендент на чемпионство?

– Не сказал бы, что «Краснодар» показал что-то выдающееся. Играли в то, что и всегда. Чётко, прагматично, правильно. У них прикольный центр обороны, мне нравится. Почти не ошибаются. У «Крыльев» в центре всё было очень плохо. И всё – се ля ви. Перрен круто выглядит: забил, отдал голевую. Он всё умеет. Внешне похож на Рибери. Если «Краснодар» взял его за € 5,5 млн, то вообще супер. Этот матч даёт ответы на вопросы, уживутся ли Сперцян и Перрен. Могут. Аугусто развязал руки Черникову и Сперцяну.

Команда без слабых мест. Говорил, что они не попадут в тройку. Но готов переобуться. Мусаев снял всё, что напоминало чемпионство. Началась новая жизнь, новый этап. И он из них выжимает. Плюс появилась глубокая скамейка.

Сергей Галицкий и Эдуард Сперцян Фото: РИА Новости

О разговоре Галицкого и Сперцяна

– Мне хотелось бы побывать на встрече Галицкого и Сперцяна. Примерно представляю, что Сергей Николаевич говорил. Ты из команды чемпиона, капитан, игрок сборной, какой второй дивизион? Продавать в команду Чемпионшипа – это не статусно для «Краснодара». В «ПСЖ» – супер. А лучший выпускник академии – в какой-то «Саутгемптон». Поэтому Мурад Мусаев приходит с этими же словами на пресс-конференцию.

Думаю, интерес к Сперцяну есть и у больших клубов. Но он не первый номер шорт-листа. Кто-то, может, не хочет связываться с командами РПЛ. Хотя схемы найти можно.

Секрет яркости ЦСКА

– Раньше я получал истинное удовольствие, наблюдая за игрой «Динамо». Ещё при Личке. Это всегда был фейерверк. Сейчас на место «Динамо» пришёл ЦСКА. Ждёшь их матчи – не кайфануть от их лёгкости невозможно. Ты всё получаешь от ЦСКА, но в первом тайме. Они круто играют, и сейчас пауза пойдёт им на пользу. В Швейцарии все топы бегут вперёд. Поэтому, видимо, Челестини сказал: «Вы ради чего выходите? Это футбол, бегите вперёд, забивайте». На это любо-дорого смотреть. Если брать отрезок в шесть туров, я бы сказал, что команда-сюрприз для меня «Балтика», команда-открытие – ЦСКА, а чемпион – «Краснодар». Однако ЦСКА нужен ещё один нападающий.

О словах Дзюбы

– Дзюба имеет право так говорить. Хоть это и не дело игроков. Вряд ли в «Акроне» ему кто-то за это предъявит. Тедеев говорит о подобном в каждом интервью. Я после 1-го тура читал интервью Павла Морозова: он рассказывал, что деньги есть. Сейчас прошло шесть туров – появились Хосонов, Гудиев, Марадившвили. Вопрос, где остальные? Появился новый спортивный директор. Почему не приобретаются футболисты? Для меня это загадка. Читаю интервью гендиректора: он говорит, что финансовые возможности клуба не позволяют. Президент говорит – деньги есть, а генеральный – что финансовые возможности не позволяют. Думаю, у Дзюбы накипело.