Топ-события среды: ЦСКА и «Краснодар» в Кубке России, Лига чемпионов и старт Евробаскета

🏒 13:00: «Барыс» — «Салават Юлаев», мемориал имени Ивана Ромазана

Интрига: сможет ли «Барыс» одержать первую победу на турнире?

Казахстанский клуб неудачно начал выступление на предсезонном турнире в Магнитогорске, уступив «Магнитке» из ВХЛ со счётом 1:2. Получится ли у подопечных Михаила Кравца реабилитироваться за эту неудачу и переиграть «Салават Юлаев»?

Президент КХЛ — об одном из самых громких событий межсезонья: Морозов рассказал о действиях КХЛ во время расторжения контракта «Салавата» с Ливо

🏐 13:00: Япония — Сербия, женщины, группа H



Интрига: поможет ли Бошкович сборной Сербии?

Матч, который даст понимание не только о том, кто возглавит группу Н, но и о том, вернётся ли главный бомбардир сербской сборной Тияна Бошкович в состав или нет. Для действующих чемпионок мира такая потеря лидера может не лучшим образом сказаться на результате и в дальнейшей борьбе за титул, который они пытаются сохранить.

Сербская доигровщица в составе новичка Суперлиги: Волейболистка сборной Сербии Ванья Иванович перешла в «Корабелку» из Санкт-Петербурга

🏐 15:30: Китай — Доминиканская Республика, женщины, группа F

Интрига: серьёзная проверка для доминиканской сборной

Доминиканская Республика без явных усилий справилась со сборными Колумбии и Мексики, не отдав соперникам ни одного сета. Но в третьем матче такой лёгкой прогулки у сборной уже не будет. Потому что на кону — первое место в группе, а соперник ещё и занимает шестое место в мировом рейтинге. Тем более что в Лиге наций команды сыграли пять партий и победа досталась сборной Китая. Смогла ли Доминиканская Республика извлечь уроки из проигрыша ЛН-2025 или исход повторится?

⚽️ 16:15: «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, Кубок России, 3-й тур, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин заберёт вторую кубковую победу?

«Динамо» и «Крылья Советов» одержали по одной победе и по разу уступили в Кубке. Предстоящий очный матч выведет одну из команд выше другой. Москвичи — фавориты, но в пользу самарцев фактор домашнего поля. А игровые проблемы есть у обоих клубов. Так что те, кто совершат меньше ошибок, получат большое преимущество.

🏐 16:30: Польша — Германия, женщины, группа G

Интрига: возьмёт ли Германия реванш?

У сборной Германии – отличная возможность возглавить группу, а заодно и взять реванш у польской команды за обидное поражение в Лиге наций. Тогда «бяло-червоные» уверенно одолели своих соперниц в трёх сетах. Только на чемпионате мира пока Германия показывает стабильную и слаженную игру, в то время как команда Стефано Лаварини во встречах с аутсайдерами недосчиталась нескольких партий. Получится ли у немецких волейболисток сыграть третий матч «на ноль» или вновь Польша окажется сильнее?

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Магнитка», мемориал имени Ивана Ромазана

Интрига: как «Металлург» ответит на поражение от «Салавату»?

«Сталевары» неудачно стартовали на домашнем мемориале имени Ивана Ромазана, уступив «Салавату Юлаеву» со счётом 2:5, хоть и открыли счёт в той встрече. Теперь команде Андрея Разина предстоит сыграть со своим фарм-клубом из ВХЛ – получится ли добыть положительный результат?

Как прошёл первый матч «Металлурга»: «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске

🏀 18:00: Латвия — Турция, Евробаскет, группа, A, 1-й тур



Интрига: Порзингис и компания стартуют с победы?

Латвия на бумаге – вторая по силе команда в группе А после Сербии. Тем не менее Турция всегда обладает характером и может показать зубы даже в матчах с явными фаворитами. Но у Латвии есть главное преимущество в лице Кристапса Порзингиса, у турок нет игрока такого уровня. Удастся ли номинальному аутсайдеру удивить?

⚽️ 18:30: «Сочи» — «Краснодар», Кубок России, 3-й тур, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чемпион РПЛ разберётся с аутсайдером лиги в Кубке?

«Краснодар» набрал отличный ход. Чемпион России в последнем туре РПЛ разнёс в гостях «Крылья Советов» (6:0). Теперь команда Мурада Мусаева сыграет с соседями из «Сочи». Южане проваливают сезон, набрав всего одно очко в шести турах. А в Кубке сочинцы одержали одну победу в двух встречах. Есть возможность зацепиться за плей-офф. Так что, возможно, «Краснодар» ждёт не самая простая игра.

🏒 19:00: СКА — «Автомобилист», турнир имени Николая Пучкова

Интрига: «Автомобилист» выиграет турнир?

Интрига: «Автомобилист» выиграет турнир?

Екатеринбуржцы в своём первом матче в Санкт-Петербурге не оставили камня на камне от «Ак Барса», разгромив казанцев со счётом 6:1. Если подопечные Николая Заварухина обыграют и хозяев турнира, то станут его победителями. Получится ли у «Автомобилиста» забрать кубок себе?

⚽️ 19:45: «Карабах» — «Ференцварош», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

Интрига: «Карабах» во второй раз в истории окажется в основном этапе ЛЧ?

«Карабах» играл в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Теперь азербайджанцы снова близки к основной стадии. В первом матче с «Ференцварошем» клуб одержал гостевую победу — 3:1. Теперь нужно удержать преимущество в Баку и пройти в общий этап.

⚽️ 20:45: «Балтика» — ЦСКА, Кубок России, 3-й тур, группа D

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Балтика» огорчит действующего обладателя Кубка?

«Балтика» приятно удивляет в РПЛ (четвёртое место после шести туров), но в Кубке потерпела два поражения в двух турах. ЦСКА также крут в чемпионате и занимает второе место. А в Кубке команда Фабио Челестини уже успела проиграть в серии пенальти «Акрону». Терять очки снова не хочется. Поэтому в Калининград ЦСКА едет за победой. Впрочем, «Балтика» способна остановить москвичей.

⚽️ 20:45: «Ростов» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, 3-й тур, группа C

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ростов» одержит первую победу в Кубке?

«Ростов» страдает как в чемпионате, так и Кубке (два поражения в двух турах). А махачкалинское «Динамо» одержала две кубковых победы и лидирует в группе. Теперь команда Хасанби Биджиева едет в гости к ростовчанам. Сможет ли команда Джонатана Альбы наконец выиграть в Кубке?

В 6-м туре РПЛ «Ростов» устроил веселье с «Локо»: Видео Видеообзор сверхрезультативного матча «Локомотива» с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ

🏀 21:15: Сербия — Эстония, Евробаскет, группа, A, 1-й тур

Интрига: Йокич начнёт с места в карьер?

С 5 августа Сербия провела семь товарищеских матчей, в каждом из которых одержала победу с преимуществом как минимум в 10 очков. Лидер и главная звезда сборной Никола Йокич находится в великолепной форме, что можно сказать и об остальных подопечных Светислава Пешича. Команда на ходу и должна не заметить Эстонию. Есть ли место для чуда в этом противостоянии?

⚽️ 22:00: «Брюгге» — «Рейнджерс», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч



Интрига: «Рейнджерс» совершит камбэк в гостях?

«Брюгге» — частый участников основного этапа ЛЧ в последние годы. А в сезоне-2024/2025 бельгийцы добрались до 1/8 финала. Теперь команда Ники Хайена снова рвётся в общий этап. В первом матче раунда плей-офф квалификации «Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в гостях (3:1). Теперь нужно просто не потерять преимущество. Но шотландцы едут в Брюгге мстить. Терять концентрацию бельгийцам точно нельзя.

«Брюгге» рвётся в основной этап ЛЧ и без лидера: Официально «Милан» объявил о трансфере полузащитника Ардона Яшари из «Брюгге»

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Фенербахче», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Моуринью выведет «Фенербахче» в общий этап ЛЧ?

В последний раз Жозе Моуринью появлялся в Лиге чемпионов в сезоне-2019/2020 с «Тоттенхэмом». А «Фенербахче» не играл в основной стадии с 2008 года! А теперь португалец ведёт стамбульцев в общий этап. Но соперник тяжёлый — «Бенфика». Первый матч команд в Турции закончился нулевой ничьей. Теперь «Фенербахче» нужна гостевая победа. Иначе в основной этап буднично отправится «Бенфика» (с 2010 года не пропустили ни одного розыгрыша).