Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 27 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: ЦСКА и «Краснодар» в Кубке России, Лига чемпионов и старт Евробаскета
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 27 августа: «Крылья» — «Динамо» М, ключевой матч для Моуринью в ЛЧ, Йокич против Эстонии, женский ЧМ по волейболу и хоккей!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 27 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 13:00: «Барыс» — «Салават Юлаев», мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Барыс» одержать первую победу на турнире?

Казахстанский клуб неудачно начал выступление на предсезонном турнире в Магнитогорске, уступив «Магнитке» из ВХЛ со счётом 1:2. Получится ли у подопечных Михаила Кравца реабилитироваться за эту неудачу и переиграть «Салават Юлаев»?

Статистика мемориала имени Ивана Ромазана
Президент КХЛ — об одном из самых громких событий межсезонья:
Морозов рассказал о действиях КХЛ во время расторжения контракта «Салавата» с Ливо

🏐 🎦 13:00: Япония — Сербия, женщины, группа H

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧМ-2025 (ж) . Группа H
27 августа 2025, среда. 13:00 МСК
Япония
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Бошкович сборной Сербии?

Матч, который даст понимание не только о том, кто возглавит группу Н, но и о том, вернётся ли главный бомбардир сербской сборной Тияна Бошкович в состав или нет. Для действующих чемпионок мира такая потеря лидера может не лучшим образом сказаться на результате и в дальнейшей борьбе за титул, который они пытаются сохранить.

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Сербская доигровщица в составе новичка Суперлиги:
Волейболистка сборной Сербии Ванья Иванович перешла в «Корабелку» из Санкт-Петербурга

🏐 15:30: Китай — Доминиканская Республика, женщины, группа F

ЧМ-2025 (ж) . Группа F
27 августа 2025, среда. 15:30 МСК
Китай
Не начался
Доминиканская Республика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: серьёзная проверка для доминиканской сборной

Доминиканская Республика без явных усилий справилась со сборными Колумбии и Мексики, не отдав соперникам ни одного сета. Но в третьем матче такой лёгкой прогулки у сборной уже не будет. Потому что на кону — первое место в группе, а соперник ещё и занимает шестое место в мировом рейтинге. Тем более что в Лиге наций команды сыграли пять партий и победа досталась сборной Китая. Смогла ли Доминиканская Республика извлечь уроки из проигрыша ЛН-2025 или исход повторится?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Доминиканская доигровщица — лидер «Динамо-Ак Барс»:
«Нас застали врасплох». Звезда казанского «Динамо» рассказала о драме в финале Суперлиги
Эксклюзив
«Нас застали врасплох». Звезда казанского «Динамо» рассказала о драме в финале Суперлиги

⚽️ 16:15: «Крылья Советов» — «Динамо» Москва, Кубок России, 3-й тур, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Карпин заберёт вторую кубковую победу?

«Динамо» и «Крылья Советов» одержали по одной победе и по разу уступили в Кубке. Предстоящий очный матч выведет одну из команд выше другой. Москвичи — фавориты, но в пользу самарцев фактор домашнего поля. А игровые проблемы есть у обоих клубов. Так что те, кто совершат меньше ошибок, получат большое преимущество.

Статистика Кубка России
Валерий исправит ситуацию?
Карпин не стартовал так плохо в РПЛ с 2011 года. Но тогда всё завершилось успешно
Карпин не стартовал так плохо в РПЛ с 2011 года. Но тогда всё завершилось успешно

🏐 16:30: Польша — Германия, женщины, группа G

ЧМ-2025 (ж) . Группа G
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Польша
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмёт ли Германия реванш?

У сборной Германии – отличная возможность возглавить группу, а заодно и взять реванш у польской команды за обидное поражение в Лиге наций. Тогда «бяло-червоные» уверенно одолели своих соперниц в трёх сетах. Только на чемпионате мира пока Германия показывает стабильную и слаженную игру, в то время как команда Стефано Лаварини во встречах с аутсайдерами недосчиталась нескольких партий. Получится ли у немецких волейболисток сыграть третий матч «на ноль» или вновь Польша окажется сильнее?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Расклады команд на плей-офф:
Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025
Не все звёзды дойдут до финала! Турнирные расклады на групповой этап и плей-офф ЧМ-2025

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Магнитка», мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
27 августа 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как «Металлург» ответит на поражение от «Салавату»?

«Сталевары» неудачно стартовали на домашнем мемориале имени Ивана Ромазана, уступив «Салавату Юлаеву» со счётом 2:5, хоть и открыли счёт в той встрече. Теперь команде Андрея Разина предстоит сыграть со своим фарм-клубом из ВХЛ – получится ли добыть положительный результат?

Статистика мемориала имени Ивана Ромазана
Как прошёл первый матч «Металлурга»:
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на предсезонном турнире в Магнитогорске

🏀 🎦 18:00: Латвия — Турция, Евробаскет, группа, A, 1-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Порзингис и компания стартуют с победы?

Латвия на бумаге – вторая по силе команда в группе А после Сербии. Тем не менее Турция всегда обладает характером и может показать зубы даже в матчах с явными фаворитами. Но у Латвии есть главное преимущество в лице Кристапса Порзингиса, у турок нет игрока такого уровня. Удастся ли номинальному аутсайдеру удивить?

Турнирная таблица Евробаскета
Кто станет победителем?
Кто станет победителем Евробаскета-2025?
Опрос
Кто станет победителем Евробаскета-2025?

⚽️ 18:30: «Сочи» — «Краснодар», Кубок России, 3-й тур, группа B

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион РПЛ разберётся с аутсайдером лиги в Кубке?

«Краснодар» набрал отличный ход. Чемпион России в последнем туре РПЛ разнёс в гостях «Крылья Советов» (6:0). Теперь команда Мурада Мусаева сыграет с соседями из «Сочи». Южане проваливают сезон, набрав всего одно очко в шести турах. А в Кубке сочинцы одержали одну победу в двух встречах. Есть возможность зацепиться за плей-офф. Так что, возможно, «Краснодар» ждёт не самая простая игра.

Статистика Кубка России
Капитан «Краснодара» прекрасен:
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба
Истории
Сперцян стал первым в «Краснодаре» по результативным действиям в РПЛ за всю историю клуба

🏒 19:00: СКА — «Автомобилист», турнир имени Николая Пучкова

💬 Матч с текстовой трансляцией

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
27 августа 2025, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Автомобилист» выиграет турнир?

Екатеринбуржцы в своём первом матче в Санкт-Петербурге не оставили камня на камне от «Ак Барса», разгромив казанцев со счётом 6:1. Если подопечные Николая Заварухина обыграют и хозяев турнира, то станут его победителями. Получится ли у «Автомобилиста» забрать кубок себе?

Статистика турнира имени Николая Пучкова
Первое интервью со звёздным новичком «Автомобилиста»:
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе
Эксклюзив
«Я перешёл в «Автомобилист» не из-за денег». Первое интервью с Ридом Буше в новом клубе

⚽️ 19:45: «Карабах» — «Ференцварош», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Карабах» во второй раз в истории окажется в основном этапе ЛЧ?

«Карабах» играл в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Теперь азербайджанцы снова близки к основной стадии. В первом матче с «Ференцварошем» клуб одержал гостевую победу — 3:1. Теперь нужно удержать преимущество в Баку и пройти в общий этап.

Статистика Лиги чемпионов
Все интриги ответных матчей ЛЧ:
«Кайрат» и Хайкин – в шаге от истории, ключевой матч для Моуринью. Интриги ответных игр ЛЧ
«Кайрат» и Хайкин – в шаге от истории, ключевой матч для Моуринью. Интриги ответных игр ЛЧ

⚽️ 20:45: «Балтика» — ЦСКА, Кубок России, 3-й тур, группа D

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Балтика» огорчит действующего обладателя Кубка?

«Балтика» приятно удивляет в РПЛ (четвёртое место после шести туров), но в Кубке потерпела два поражения в двух турах. ЦСКА также крут в чемпионате и занимает второе место. А в Кубке команда Фабио Челестини уже успела проиграть в серии пенальти «Акрону». Терять очки снова не хочется. Поэтому в Калининград ЦСКА едет за победой. Впрочем, «Балтика» способна остановить москвичей.

Статистика Кубка России
Новому тренеру ЦСКА удалось что-то необычное:
Челестини в ЦСКА добился небывалого. Игорь Акинфеев стал плеймейкером
Челестини в ЦСКА добился небывалого. Игорь Акинфеев стал плеймейкером

⚽️ 20:45: «Ростов» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, 3-й тур, группа C

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ростов» одержит первую победу в Кубке?

«Ростов» страдает как в чемпионате, так и Кубке (два поражения в двух турах). А махачкалинское «Динамо» одержала две кубковых победы и лидирует в группе. Теперь команда Хасанби Биджиева едет в гости к ростовчанам. Сможет ли команда Джонатана Альбы наконец выиграть в Кубке?

Статистика Кубка России
В 6-м туре РПЛ «Ростов» устроил веселье с «Локо»:
Видео
Видеообзор сверхрезультативного матча «Локомотива» с «Ростовом» в 6-м туре РПЛ

🏀 21:15: Сербия — Эстония, Евробаскет, группа, A, 1-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Йокич начнёт с места в карьер?

С 5 августа Сербия провела семь товарищеских матчей, в каждом из которых одержала победу с преимуществом как минимум в 10 очков. Лидер и главная звезда сборной Никола Йокич находится в великолепной форме, что можно сказать и об остальных подопечных Светислава Пешича. Команда на ходу и должна не заметить Эстонию. Есть ли место для чуда в этом противостоянии?

Турнирная таблица Евробаскета
Почему сербы являются главным фаворитом турнира?
Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025
Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025

⚽️ 🎦 22:00: «Брюгге» — «Рейнджерс», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Статистика Лиги чемпионов

Интрига: «Рейнджерс» совершит камбэк в гостях?

«Брюгге» — частый участников основного этапа ЛЧ в последние годы. А в сезоне-2024/2025 бельгийцы добрались до 1/8 финала. Теперь команда Ники Хайена снова рвётся в общий этап. В первом матче раунда плей-офф квалификации «Брюгге» обыграл «Рейнджерс» в гостях (3:1). Теперь нужно просто не потерять преимущество. Но шотландцы едут в Брюгге мстить. Терять концентрацию бельгийцам точно нельзя.

«Брюгге» рвётся в основной этап ЛЧ и без лидера:
Официально
«Милан» объявил о трансфере полузащитника Ардона Яшари из «Брюгге»

⚽️ 22:00: «Бенфика» — «Фенербахче», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Моуринью выведет «Фенербахче» в общий этап ЛЧ?

В последний раз Жозе Моуринью появлялся в Лиге чемпионов в сезоне-2019/2020 с «Тоттенхэмом». А «Фенербахче» не играл в основной стадии с 2008 года! А теперь португалец ведёт стамбульцев в общий этап. Но соперник тяжёлый — «Бенфика». Первый матч команд в Турции закончился нулевой ничьей. Теперь «Фенербахче» нужна гостевая победа. Иначе в основной этап буднично отправится «Бенфика» (с 2010 года не пропустили ни одного розыгрыша).

Статистика Лиги чемпионов
Жозе работал в «Бенфике» и ушёл оттуда со скандалом:
«Дайте мне новый контракт или я уйду». Скандальный поступок Моуринью в «Бенфике»
«Дайте мне новый контракт или я уйду». Скандальный поступок Моуринью в «Бенфике»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android