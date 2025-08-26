Удивительный матч «Зенита» в Кубке с восемью голами. Удары Глушенкова — восторг! Видео

«Зенит» приехал в Оренбург на встречу Фонбет Кубка России. Да, фаворит оправдал свой статус, но матч получился крайне результативным.

Клуб из Санкт-Петербурга начал очень быстро. Прошло всего две минуты, а «Оренбургу» пришлось устанавливать мяч на центр поля. Здесь было прекрасно всё — и пас Матео Кассьерры, и своевременный забег Максима Глушенкова, и завершающий удар россиянина. Футболист «Зенита» красиво перебросил выскочившего из ворот Николая Сысуева. Если у Владимира Слишкович был какой-то план на стартовый отрезок, то он с треском провалился.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через 10 минут хозяева снова пропустили. Ярослав Михайлов (экс-футболист «Оренбурга») навесил на дальнюю штангу, а там Александр Ерохин вонзил мяч в ближний угол. Первый гол 35-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Неудивительно, ведь до этого Александр отыграл всего пять минут во всех турнирах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше за «Оренбург» стало совсем страшно. Глушенков навесил от углового флажка, а Дуглас Сантос замкнул подачу на дальней штанге. Вот что с человеком делает вызов в сборную Бразилии! Первый гол защитника с мая 2024 года. А Глушенков во втором матче подряд сделал 1+1 — ранее он забил и отдал голевой пас во встрече 6-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0). Впрочем, после перерыва в Оренбурге Максим улучшил свой результат.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

И тут «Оренбург» забегал. Видимо, нужно было пропустить три к 22-й минуте, чтобы потом напрячь «Зенит». Многочисленное число отскоков, отражённый Евгением Латышонком удар, добивание Владана Бубаньи с близкого расстояния — 1:3. Правда, пропущенный «Зенитом» мяч выглядел как досадное недоразумение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

У хозяев была иная точка зрения. На 32-й минуте Алексей Татаев (человек в чёрной маске) замкнул дальнюю штангу. А кто навесил на защитника? Ду Кейрос — тот самый, кого «Оренбург» арендовал у «Зенита». Болельщики на стадионе явно не пожалели денег, которые потратили на билеты.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Концовка тайма сложилась для хозяев неудачно. Мяч попал в руку Бубанье после удара головой Лусиано Гонду, а черногорец был в своей штрафной площади. Арбитр Сергей Цыганок не увидел нарушения в реальном времени, но указал на «точку» после забега к монитору. Кассьерра переиграл Сысуева и приплюсовал гол к результативной передаче. Шесть забитых мячей за один тайм — просто вау! Кстати, Станислав Поройков получил жёлтую карточку за то, что пытался испортить 11-метровую отметку. Футболист «Оренбурга» втаптывал ногой газон — по всей видимости, надеялся, что это помешает удару. Цыганок не оценил такие действия.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Первые минуты после перерыва прошли в неспешном темпе. Могло показаться, что команды немного выдохлись. А потом понеслось! Глушенков идеально пробил со штрафного — Сысуеву пришлось доставать мяч из сетки. Кажется, критика в адрес Максима пошла ему на пользу. Ещё один крутой матч от Глушенкова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Через 10 минут футболисты «Зенита» потеряли мяч на своей половине поля. Ацамаз Ревазов бахнул с левой ноги и попал в самый угол — ещё один шикарный гол. Восемь мячей к середине второго тайма! Какой удар круче — Глушенкова или Ревазова — решайте сами.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Удивительно, но команды провели остаток встречи без забитых мячей. Как же так, ребята? «Зенит» был очень близок к шестому голу. Сначала «Оренбург» спасла штанга после удара Вадима Шилова, после чего Сысуев огорчил Лусиано. Здесь удача была на стороне хозяев.

«Зенит» пока идёт в Кубке без потерь — три победы в трёх матчах. Естественно, команда Семака возглавляет таблицу группы. «Оренбург» проиграл во второй раз в трёх встречах турнира. Интересно, сколько команды забьют в кубковом матче в Санкт-Петербурге?