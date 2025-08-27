«Буду удивлён, если он появится в РПЛ». «Спартак» пошёл за левым защитником из Нидерландов

«Спартак» нашёл усиление на левый фланг защиты. De Telegraaf сообщает, что москвичи намерены сделать предложение Суфьяну Эль-Каруани из «Утрехта». «Спартак» готов заплатить за марокканца € 3 млн плюс € 2 млн бонусами. Также интерес к Эль-Каруани проявляют «Порту» и «Марсель». По информации «Спорт-экспресса», Суфьян открыт для переезда в Россию. Поэтому знакомимся чуть ближе с потенциальным новичком «Спартака».

Эль-Каруани — представитель многочисленной диаспоры марокканцев в Нидерландах. Он родился в нидерландском Хертогенбосхе в 2000 году и там же начал играть в футбол. Суфьян воспитывался в системах нескольких клубов, а профессиональную карьеру начал в «НЕК Неймеген». Впервые за основную команду Эль-Каруани сыграл в августе 2019 года. Футболистом основы защитник стал с начала сезона-2021/2022. Именно тогда клуб поднялся из Эрсте дивизии в Эредивизию.

СУФЬЯН ЭЛЬ-КАРУАНИ В «НЕК НЕЙМЕГЕН» Фото: imago images/Pro Shots/ТАСС

Больших успехов с родной командой Суфьян в высшей лиге не добился. Но главное, что НЕК закрепился в Эредивизии, заняв в сезоне-2021/2022 11-е место, а в следующем — 12-е. Параллельно в 2021-м защитник дебютировал за сборную Марокко. Летом 2023 года Эль-Каруани на правах свободного агента отправился на повышение в «Утрехт».

На протяжении двух сезонов Суфьян остаётся основным левым защитником нидерландского клуба. И вместе с «Утрехтом» марокканцу удалось добиться крутого достижения. В сезоне-2024/2025 команда финишировала четвёртой в Эредивизии и попала в квалификацию Лиги Европы (в раунде плей-офф в первом матче обыграла «Зриньски» со счётом 2:0).

Эль-Каруани — важный игрок для «Утрехта». И начало сезона-2025/2026 получается для 24-летнего марокканца особенно ярким. За восемь матчей во всех турнирах он забил один мяч и оформил аж семь ассистов! Марсело из Утрехта, не иначе. Качественные навесы и прострелы — одна из главных сильных сторон защитника. Также Суфьян здорово исполняет стандарты, обладает высокой скоростью и при росте 178 см хорошо вступает в борьбу.

Главный тренер «Утрехта» Рон Янс не хотел бы отпускать Эль-Каруани, однако понимает мотивы, по которым игрок может покинуть клуб: «Я ожидал, что Суфьян уйдёт к июню. Но он великолепно справляется с ситуацией. Не вижу причин не выпускать его сейчас, потому что он здорово играет. Эль-Каруани критически важен. Он хочет добиться прогресса в финансовом и профессиональном плане и ждёт такого сочетания факторов. Большинство трансферов состоится в последнюю неделю. Посмотрим».

СУФЬЯН ЭЛЬ-КАРУАНИ В «УТРЕХТЕ» Фото: Getty Images

По информации Sport24, «Спартак» предложил Эль-Каруани контракт сроком на три года. Отметим, что действующее соглашение Суфьяна с «Утрехтом» подходит к концу летом 2026-го. Так что договориться по трансферу с нидерландским клубом будет чуть проще. Что касается условий личного контракта, то нет сомнений, что москвичи сделают ему более выгодное предложение.

Комментатор и эксперт по чемпионату Нидерландов Роман Нагучев в своём телеграм-канале позитивно отреагировал на новость о возможном трансфере Эль-Каруани: «Отличный игрок, я буду очень удивлён, но очень рад, если он появится в чемпионате России. «Спартаку» повезёт не только с обладателем шикарного удара и быстрых ног, но и с отличным парнем и весельчаком. Однажды Суфьян приехал на зимнюю тренировку и вместо программного интервью стал играть с оператором и SMM-менеджером в снежки. В прошлом году исполнил мечту одного мальчика по имени Маруан и провёл с ним тренировку. Обычное дело, но там ребёнок и взрослый ведут очень живой разговор на равных.

Спартаковскому напряжению как будто бы не хватает чего-то мальчишеского. А тут Суфьян приедет ещё и в отличной форме. Однако, повторюсь, я очень сомневаюсь в реальности такого перехода. Футбольные отношение непростые, но буду только рад всем инсайдам, что переход скоро состоится. Реально классный парень, вот увидите».

СУФЬЯН ЭЛЬ-КАРУАНИ Фото: IMAGO/Pro Shots/ТАСС

Возможный трансфер Эль-Каруани отлично вписывается в новую игровую концепцию «Спартака». Тренер Деян Станкович перешёл на схему 3-5-2 — Суфьян прекрасно впишется в неё и закроет весь левый фланг. Болельщики «Спартака», ждёте усиления из чемпионата Нидерландов?