Яркий дебют Жиру и Де Брёйне. Как звёздные ветераны начали сезон в новых командах

Этим летом несколько звёздных ветеранов нашли себе новое место работы. Кто-то остался в Европе, кто-то вернулся туда, а кто-то улетел за океан. Рассказываем, как эти футболисты стартовали в новом сезоне.

Томас Мюллер («Ванкувер»)

Томас Мюллер Фото: Rich Lam/Getty Images

Представить «Баварию» без немецкого весельчака тяжело, но мы постепенно к этому привыкаем. Томас провёл 756 матчей в составе мюнхенского клуба — сумасшедшая статистика! Летом Мюллер съездил с командой на КЧМ-2025 (пять матчей, 199 минут, два гола, два результативных паса), а потом перебрался в Канаду. Теперь он представляет клуб МЛС «Ванкувер Уайткэпс».

Когда немец прилетел в Канаду, его встретили местные индейцы. Бубны, ритуальные танцы, подарок от вождя — Томас был доволен таким приёмом. В первом матче Мюллера выпустили на поле на 61-й минуте. Во втором – поставили в основу и дали капитанскую повязку. Чемпион мира не подвёл — реализовал пенальти на 90+14-й минуте. Дебютный гол немца принёс команде победу, ведь «Ванкувер» одолел «Сент-Луис Сити» (3:2). К слову, канадский клуб занимает третье место в Западной конференции, так что ждём Томаса в плей-офф.

Кевин Де Брёйне («Наполи»)

В последние годы фамилия бельгийца прочно ассоциировалась с «Манчестер Сити». 10 лет в команде, 422 матча, шесть титулов в АПЛ, победа в Лиге чемпионов. И это далеко не полный список достижений звёздного футболиста. Подписать контракт с таким свободным агентом — большая удача для «Наполи». Да, Кевину уже 34 года, но на уровне Серии А он всё ещё может быть невероятно полезен.

Дебют в составе чемпиона Италии получился успешным. И команда взяла три очка в матче с «Сассуоло» (2:0), и Кевин отметился голом (пусть и несколько курьёзным). Навес со штрафного от боковой линии — и мяч влетает в дальний угол рикошетом от газона. Де Брёйне отыграл с первой и до последней минуты. Кажется, в менее интенсивной, чем АПЛ, лиге он способен на многое. Интересно, какую пользу бельгиец принесёт в Лиге чемпионов?

Анхель Ди Мария («Росарио Сентраль»)

Анхель Ди Мария Фото: Luciano Bisbal/Getty Images

Аргентинец ушёл из «Росарио Сентраль», когда ему было 19 лет. А вернулся, когда стукнуло 37. Уезжал он из родной страны в «Бенфику». Нынешним летом Анхель проследовал в обратном направлении — из португальского клуба в аргентинский. Съездил на КЧМ-2025 (четыре матча, четыре гола), а спустя несколько дней расплакался на презентации в «Росарио Сентраль».

Первый матч после возвращения на родину принёс Ди Марии смешанные эмоции. Анхель реализовал пенальти на 78-й минуте, а незадолго до конца основного времени его увезли с поля на электрокаре. «Росарио» пропустил без ветерана и не удержал победу во встрече с «Годой Крус» (1:1). К счастью, травма оказалась несерьёзной — Анхель вышел в основе на следующий матч чемпионата Аргентины. В шести встречах Ди Мария забил уже три мяча. Два — с пенальти, один — со штрафного. Из минусов — три жёлтые карточки. Но с ним в составе команда пока не проигрывает.

Оливье Жиру («Лилль»)

Нападающий не играл в чемпионате Франции 13 лет. В 2012-м Оливье сменил родную страну на Англию — «Арсенал» купил футболиста у «Монпелье» за € 12 млн. Смехотворные деньги по нынешним временам (речь исключительно о футбольном рынке). «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» — клубы, в которых Жиру играл после отъезда из Франции. Этим летом ветеран (в сентябре исполнится 39 лет!) подписал контракт с «Лиллем». Кажется, пока довольны все.

«Доги» забрали Жиру в статусе свободного агента, а тот доказывает, что ещё способен приносить пользу. Два матча в Лиге 1, два гола. Любопытно, что Оливье открывал счёт в обеих встречах. Игра с «Брестом» получилась дико захватывающей — 3:3. «Лилль» уходил вперёд, соперник догонял. Через неделю дебют Жиру на стадионе «Пьер-Моруа» вышел успешнее — его команда победила «Монако» (1:0) с голом ветерана на 90+1-й минуте. Оливье заходил на дубль, однако запорол пенальти — не попал даже в створ.

Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»)

Сон Хын Мин Фото: Omar Vega/Getty Images

Кореец стал настоящей легендой «Тоттенхэма» — 10 лет в клубе, 454 матча, 173 гола. Последняя игра в форме лондонского клуба принесла Сону долгожданный трофей — команда победила в Лиге Европы. Дальше последовал переезд в Калифорнию, а «Тоттенхэм» получил за 33-летнего футболиста € 22 млн.

Пока Сон прекрасно чувствует себя в МЛС. Первый матч в составе «Лос-Анджелеса» — голевая передача, второй — голевая передача, третий — гол со штрафного. Ни одной игры без результативного действия! Продолжит в том же духе? К слову, пока новая команда корейца находится на пятом месте в Западной конференции МЛС.

Лука Модрич («Милан»)

В сентябре Модрич отпразднует 40-й день рождения. Он играл за «Реал» с 2012 года, собрал множество трофеев и покинул испанский клуб в статусе свободного агента. И с шестью успешными кампаниями в Лиге чемпионов. На клубном чемпионате мира у Луки было совсем мало игрового времени — 121 минута в шести матчах. За две встречи в составе «Милана» Модрич провёл на поле суммарно 98 минут.

Пока хорват играет исключительно на «Сан-Сиро». Там он дебютировал за «Милан» в Кубке Италии, а красно-чёрные справились с «Бари» (2:0). С «Кремонезе» в Серии А Лука вышел в основе и отыграл 74 минуты. Вот только соперник оказался не таким податливым — «россонери» проиграли (1:2). Модрич впервые появился в Серии А в возрасте 39 лет 11 месяцев 14 дней. Самый возрастной дебют в истории итальянской лиги.

Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»)

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: IMAGO/AOP.Press/ТАСС

Марсель — Саудовская Аравия — Марсель. Маршрут африканца с 2023 года. Сначала он оказался в французском клубе, потом уехал в «Аль-Кадисию», а летом вернулся в «Марсель». Провансальцы продали Обамеянга за € 9 млн, а получили бесплатно как свободного агента. Грамотно сработали!

И начал габонец в «Марселе» по-королевски. Да, в 1-м туре не забил (сыграл 27 минут), а его команда уступила «Ренну» (0:1). Форварда выпустили в основе в игре с «Парижем» (5:2) и не прогадали. Загибаем пальцы. Сначала Пьер-Эмерик заработал пенальти, потом забил левой ногой, затем — правой. Болельщики «Марселя» наверняка скучали.