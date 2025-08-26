Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина

Это был важнейший момент в истории, вероятно, всего казахстанского футбола. Впервые команда из этой страны могла попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Шанс предоставился «Кайрату» — команда Рафаэля Уразбахтина героически прошла путь с первого отборочного раунда. То есть позади остались три соперника. Но теперь — самый серьёзный — «Селтик», который ещё в прошлом сезоне играл в основном этапе турнира. Да и в принципе шотландцы — стабильный участник Лиги чемпионов. При разных форматах.

Первый матч завершился со счётом 0:0. А Брендан Роджерс устроил своим разнос в раздевалке. Тренер явно не понимал, как можно было нанести всего три удара в створ такому сопернику. А ведь у «Кайрата» по ходу встречи ещё и вылетел основной вратарь. Но казахстанцы здорово отоборонялись и привезли в Алма-Ату исторический шанс. В ответном матче требовалось сыграть чуть лучше, чем в первом. Как бы тяжело ни было.

Интересно, что у «Кайрата» между двумя матчами была пауза. То есть все возможности для восстановления и полноценной подготовки. «Селтик» такой роскоши лишён — в этот промежуток они провели лайтовую встречу с «Ливингстоном», победив 3:0. Однако все мысли явно уже были в Казахстане. Ведь остаться без основного этапа ЛЧ — большой удар. Не только по имиджу, но и по финансам.

«Кайрату» повезло: второй вратарь команды Темирлан Анарбеков пережил матч в Глазго. Хоть и тоже легко мог уехать оттуда с травмой. В ответной встрече он оказался в старте. Однако Уразбахтин не смог рассчитывать на свою юную звезду — Дастана Сатпаева, который получил нелепую жёлтую карточку в концовке первой встречи. И остался без второй. Все остальные были на поле, в том числе знакомые российским болельщикам Александр Мартынович, Егор Сорокин и Дан Глейзер. Роджерс вряд ли смог удивить своего коллегу. Тоже все сильнейшие были в старте.

🎦 Трансляции матчей ЛЧ доступны у нас

А начало матча словно стало логичным продолжением того, что мы видели в Шотландии. Все понимали: «Селтик» выше классом просто из-за качества игроков. Когда стоимость одних € 130 млн, а других — € 13 млн — это о многом говорит. Деньги должны как-то переноситься на поле. Однако мы этого не видели. Первую часть тайма мы наблюдали такую картину: гости много ошибались и часто теряли мяч, при этом старались найти хоть какие-то свободные зоны. Хозяева всё перекрывали. Но это не было «автобусом» в классическом смысле — «Кайрат» при первом же удобном случае бежал вперёд. Это напрягало их соперника. Может, поэтому весь атакующий потенциал тот не показывал.

«Селтик» словно чего-то боялся. При том что казахстанцы редко добегали до ворот соперника. Роджерс нервно ходил на бровке и просил своих игроков хоть что-то придумать. Но за весь тайм удалось соорудить только один момент, когда Маэда накинул в штрафную точно на голову Форресту, тот классно пробил, но спас Анарбеков. Потом матч продолжился как ни в чём не бывало: одни безуспешно пытались раскрыть соперника, другие держали предельную дисциплину.

Брендан Роджерс Фото: Ian MacNicol/Getty Images

От второго тайма вряд ли кто-то ожидал резких изменений. Однако они могли случиться, если бы «Кайрат» забил. На 52-й минуте гол чуть не залетел в парадоксальной ситуации. Главный арбитр разглядел в действиях соперника пас от своего вратаря. Следовательно — свободный удар с линии вратарской. Бил Жоржинью, но уж слишком бесхитростно. Потом игроки выпрашивали пенальти, однако не удалось.

Следующего опасного момента пришлось ждать до 87-й минуты, когда Маэда убежал один на один с Анарбековым. Но выход вратаря и мощный рывок 38-летнего Мартыновича смутили японца. Тот бахнул выше. И дело утекло в дополнительное время.

А там — аплодисменты Анарбекову. У «Кайрата» явно закончились силы, так что шотландцы насели на оборону соперника. Бо́льшую часть из 30 минут игра шла на отбой. При этом супермоментов не было. Да, несколько раз «Селтик» подходил в голу, но до него так и не дошёл.

Темирлан Анарбеков Фото: SNS Group via Getty Images

Всё закончилось серией пенальти. Айда промазал первым же ударом — потащил Анарбеков. Однако следом нашёлся такой же герой — Громыко решил исполнить «паненку» и попал в перекладину. Но и второй шотландский удар потащил Анарбеков — в таком же стиле. Потом все забивали, в том числе Мартынович и Сорокин. А на последнем ударе вновь ошиблись гости — Маэда не смог пробить Анарбекова.

«Кайрат» — в основном этапе ЛЧ. Впервые в истории. И кто скажет, что это незаслуженно?