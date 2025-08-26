«Спартак» хорош в Кубке! Самошников забил и показал свою фишку, а у Зобнина — чудо-гол

Хотя сначала новичок чуть не «привёз» пенальти в свои ворота.

«Спартак» после обидного поражения в серии пенальти с махачкалинским «Динамо» во 2-м туре Фонбет Кубка России принимал дома «Пари Нижний Новгород».

Команда Алексея Шпилевского одержала всего одну победу в шести турах РПЛ. И, хотя в прошлом матче Кубка «Пари НН» обыграл «Ростов» (1:0), напряжение вокруг клуба увеличивается с каждой неудачей. А их в новом сезоне было уже достаточно.

Стартовый состав «Спартака» сразу подарил матчу интригу. Во-первых, за клуб дебютировал защитник Илья Самошников. Во-вторых, Станкович вернулся к конфигурации с четырьмя защитниками и выпустил резерв. Например, вышли Илья Помазун, Егор Гузиев, Данил Пруцев, Даниил Зорин, Игорь Дмитриев и Антон Заболотный. Было интересно посмотреть на игроков, которые не всегда получают время в РПЛ.

Главным героем первого тайма стал Самошников. Почти все ключевые эпизоды произошли с его участием. Сначала на восьмой минуте Илья задел мяч поднятой рукой рядом со своей штрафной. Судья Ранэль Зияков консультировался с VAR по поводу назначения пенальти. К счастью для Самошникова, арбитр ограничился штрафным и жёлтой карточкой.

Зато через несколько минут дебютант показал один из своих главных навыков. Илья в фирменном стиле сделал вброс из аута прямо в штрафную, после чего мяч рикошетом от защитника «Пари НН» Фариньи отскочил на ногу Роману Зобнину. И рекордсмен «Спартака» по встречам в XXI веке пробил с полулёта в нижний угол ворот Вадима Лукьянова!

Почти сразу же после этого Самошников создал ещё один момент: выполнил кросс на дальнюю штангу, где оказался Заболотный. Антон опасно пробил головой, но Лукьянов на этот раз выручил нижегородцев. «Спартак» продолжал контролировать игру, хоть и не создавал большого количества моментов. «Пари НН» выглядел инертно: да, команда вышла на поле не совсем основным составом, однако подобная пассивность должна вызвать вопросы у Алексея Шпилевского.

Самошников же продолжил собственное шоу. На 36-й минуте новичок оказался первым в чужой штрафной на отскоке после штрафного от Даниила Зорина. Лукьянов отбил мяч перед собой, но тут же оказался Илья — 2:0!

Была надежда, что в перерыве Шпилевский серьёзно повлияет на команду. Хороших шансов на камбэк у «Пари НН» при сохранении настроек первого тайма было очень мало. Однако старт вторых 45 минут не впечатлил. Нижегородцы были всё так же малопродуктивны в атаке. «Спартак» же всё устраивало: в основном москвичи владели мячом, периодически пытаясь забить третий. Например, на 57-й минуте только вынос защитника «Пари НН» из штрафной спас от гола Заболотного.

По истечении часа игры обе команды совершили замены. Ненад Сакич (заменяет дисквалифицированного Станковича) выпустил Массалыгу, Солари и Хлусевича (ушёл Самошников), а у «Пари НН» появились Карич и Грулёв. Но нижегородцам не помогло и это. Зато «Спартак» забил третий. Солари получил мяч на правом фланге, вошёл с ним в штрафную и прострелил на Заболотного. Сначала показалось, что именно Антон замкнул передачу и наконец забил дебютный гол за «Спартак»! Но нет… На повторе чётко видно, что мяч в свои ворота переправил Вадим Пигас. Заболотному никак не удаётся отличиться за новый клуб.

На 78-й минуте Зобнин решился на ещё один дальний удар, а мяч после этого сотряс перекладину и приземлился в поле. Роман сильно расстроился из-за упущенного момента: у него была возможность забить один из самых красивых голов группового этапа. А в концовке «Пари НН» «привёз» ещё один гол в свои ворота: Крошевский неудачно скинул на Александрова, а тот — не очень удобно на вратаря Лукьянова. Голкипер пролетел мимо, зато Даниил Зорин подкараулил ошибки и внёс мяч в уже пустой створ.

«Спартак» одержал важную разгромную победу. Команде Станковича нужно научиться стабильно обыгрывать клубы классом ниже. А ситуация в «Пари НН» вызывает большие вопросы. Если в ближайшее время у команды Шпилевского не появятся внятные игровые идеи, а результаты не улучшатся, то не исключено расставание с тренером.