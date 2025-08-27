А что, если Дуглас Сантос снова станет легионером? Все сценарии для «Зенита»

Дуглас Сантос — в окончательном списке сборной Бразилии на ближайшие матчи с Чили и Боливией. Пока это не проблема для «Зенита»: футболист может поехать на сбор, потренироваться и даже посмотреть за игрой из первого ряда. Сложность наступит только в одном случае — если игрок выйдет на поле. Ведь при таком сценарии он автоматически потеряет российское спортивное гражданство и станет легионером на поле. Что добавит проблем клубу и в этом сезоне, и в следующем, если будет принят новый лимит.

На данный момент эта теория — гипотетическая. В конце концов, только вчера Дуглас вышел на поле в Оренбурге и даже забил гол. Так что не стоит недооценивать Кубок России: если даже на групповом этапе турнира забивает будущий футболист сборной Бразилии, то данная стадия точно привлекательна для общественности.

Тонкости регламента для Дугласа: прежде чем сыграть за Бразилию, ему снова нужно поменять гражданство

Первое и самое важное: Сантос точно поедет в расположение сборной. Это подтвердил его агент в беседе с «Чемпионатом»: «Конечно, Дуглас принял вызов в сборную Бразилии и прилетит в расположение команды. Ещё никто в истории не отказывал Бразилии», — сказал Тьяго Фрейтас. А в беседе со Sport24 он прокомментировал и возможную историю с потерей статуса россиянина: «Он снова станет легионером? И? Неужели вы думаете, что тот, кого вызывают в самую сильную сборную мира, должен отказаться от этого ради статуса игрока местного уровня?! Он спортсмен с контрактом, а не солдат».

Похоже, здесь всё понятно. Возможная смена спортивного гражданства точно не удержит Дугласа на скамейке. И просить не ставить себя в состав он тоже не будет. Однако есть интересная деталь. На неё указывает спортивный юрист Михаил Прокопец. На данный момент у защитника российское футбольное гражданство. И, соответственно, он не может играть за Бразилию. А смена — в юрисдикции ФИФА. Понятно, что в местной федерации это наверняка предусмотрели и уже занимаются документами. Однако всегда может случиться что-то неожиданное.

Михаил Прокопец спортивный юрист «Как мы помним, в ноябре 2024 года Дуглас Сантос получил российское спортивное гражданство по решению ФИФА, на основании чего перестал быть легионером в РПЛ. Футболист может обратно сменить спортивное гражданство с российского на бразильское, поскольку не участвовал в каких-либо матчах за сборную России. Это оформляется отдельным решением ФИФА, с момента вынесения которого Дуглас Сантос потеряет право выступать за сборную России и, соответственно, станет легионером. Информацию можно отслеживать на специальной платформе ФИФА – FIFA Change of Association Platform. На ней списком публикуются все футболисты, меняющие спортивное гражданство. На сегодняшний день (26 августа. — Прим. «Чемпионата») Дугласа Сантоса среди них нет. То есть отъезд в сборную сам по себе не влияет на статус нелегионера, а выход на поле будет возможен только в случае повторного получения Дугласом Сантосом бразильского спортивного гражданства».

То есть сейчас ситуация в режиме ожидания. Дуглас — всё ещё бразилец с российским паспортом, не являющийся легионером в МИР РПЛ. И если бразильская федерация успеет оформить ему смену гражданства, а сам он выйдет на поле, то Сантос автоматически им станет.

Предположим, что всё случилось. Это проблема для «Зенита»?

В этом сезоне, скорее всего, не катастрофическая. Ведь при нынешнем лимите Дуглас отыграл бо́льшую часть времени именно в статусе бразильского футболиста. Допускаем, что «Зенит» остаётся при схеме 4-3-3. И считаем на поле потенциальных россиян. В воротах — Денис Адамов или Евгений Латышонок. Оборона в оптимальном составе: Густаво Мантуан — Нино — Страхиня Эракович — Дуглас Сантос. Значит, остальные два российских слота стоит искать выше. И там возможны комбинации. Например, в матче с махачкалинским «Динамо» на фланге оказался Андрей Мостовой, а в центре — Александр Соболев. И, кажется, Сергей Семак был удовлетворён. Особенно результатом (4:0). Если кто-то из них не устраивает, можно поменять на Максима Глушенкова. Условно, сыграть с Мостовым на фланге, Максимом в центре, а вперёд отправить легионера. Да, возможность выбора сокращается. Но не критично.

Есть и другой сценарий, при котором «Зенит» переходит на схему с тремя центральными защитниками. Эпизодически мы это уже видим. Тогда опции тоже есть. Дугласа в тройке с Нино и Эраковичем способен заменять Нуралы Алип. А на левом фланге может сыграть Юрий Горшков. Соответственно, это закрывает все проблемы. Можно выходить вообще без россиян впереди.

Дуглас Сантос в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако варианты есть только в этом сезоне. Если РФС и Минспорта пойдут в сторону ужесточения лимита, то со следующего будут проблемы. Даже если мы предполагаем, что сезон будет переходным и на поле будет разрешено выходить семи или шести иностранцам. В таком случае история с Дугласом будет спорной. В нынешней конфигурации он точно не в топе безальтернативных. С годами уходит скорость, что критично для крайнего защитника, появляются микротравмы и проблемы со стабильностью.

Сейчас у «Зенита» есть и проблема с заявкой — она заполнена предельным числом легионеров. Так что если Дуглас уже в сентябре станет таковым, придётся кого-то отзаявлять. И вряд ли пострадает сам защитник. Скорее всего, такая участь может постигнуть Сашу Зделара. Или же облегчит ситуацию продажа Вендела.

Но в будущем потеря статуса нелегионера наверняка поставит под сомнение будущее Дугласа в «Зените». Впрочем, если он закрепится в сборной, то это вряд ли станет проблемой. Футболист спокойно укатит на родину и будет ждать приглашения на ЧМ-2026.