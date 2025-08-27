Скидки
Трансферы РПЛ и Европы, лето-2025, слухи и переходы, 26 августа, Васкес, Реал, Байер, Челси, Боруссия, Барселона, Спартак, Куэста

«Спартак» отказался от готовой сделки, легенда «Реала» — в Германии. Трансферы и слухи дня
Никита Паглазов
Трансферы РПЛ и Европы, лето-2025, 26 августа
Аудио-версия:
«Барселона» готова к продаже воспитанника в «Челси», а Пруцев отправится в аренду в «Локомотив».

Под конец насыщенного матчами Фонбет Кубка России и Лиги чемпионов дня мы собрали для вас новости с трансферного рынка. В нашем традиционном дайджесте — главные переходы и слухи за 26 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Ещё одна крупная продажа «Челси»

Карни Чуквуэмеку

Карни Чуквуэмеку

Фото: bvb.de

Дортмундская «Боруссия» забрала из «Челси» полузащитника Карни Чуквуэмеку. 21-летний игрок подписал с немецким клубом контракт до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера составила £ 24 млн. «Очень приятно теперь стать неотъемлемой частью «Боруссии». За последние несколько месяцев я узнал этот клуб, тренера, товарищей по команде и болельщиков, и я просто счастлив, что «Боруссия» теперь стала моим новым футбольным домом. Я сделаю всё возможное, чтобы мы как команда достигли своих целей», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Отметим, что Чуквуэмека выступал за «Боруссию» на правах аренды во второй половине прошлого сезона и во время клубного чемпионата мира. Так что адаптироваться к Германии полузащитнику не нужно.

Легенда «Реала» — в «Байере»

Лукас Васкес

Лукас Васкес

Фото: bayer04.de

У «Байера» и мадридского «Реала» наметились хорошие отношения. Испанцы ранее забрали у леверкузенцев тренера Хаби Алонсо. А теперь «Байер» подписал контракт с экс-защитником «Реала» Лукасом Васкесом. 34-летний испанец покинул клуб на правах свободного агента. Васкес заключил соглашение с немецкой командой сроком на два года. С «Реалом» Лукас выиграл четыре чемпионата Испании, Кубок и три Суперкубка Испании, а также взял пять раз Лигу чемпионов.

Лукас Васкес Подробнее

«Эвертон» заплатил большую сумму за ноунейма

Тайлер Диблинг

Тайлер Диблинг

Фото: evertonfc.com

£ 35 млн + £ 5 млн бонусами за 19-летнего игрока «Саутгемптона»! Безумие? Возможно, но «Эвертон» рискнул и приобрёл вингера Тайлера Диблинга. Ливерпульцы подписали контракт с игроком сроком на четыре года. Ранее к футболисту проявляли интерес «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Бавария» и «РБ Лейпциг». В прошлом сезоне Диблинг провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Болельщики «Эвертона» теперь наверняка ждут, что дорогое подписание будет стабильно огорчать соперников.

Главные трансферные слухи дня

«Барса» продаст воспитанника ради фэйр-плей?

Фермин Лопес Подробнее

Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «Челси» предложил «Барселоне» € 50 млн за полузащитника Фермина Лопеса. Каталонцы готовы рассмотреть продажу футболиста, потому что сделка решит финансовые проблемы клуба. Но главный тренер «Барсы» Ханс-Дитер Флик выступает против продажи. Посмотрим, что окажется важнее: целостность состава или экономическая выгода.

Антони возвращается в Испанию

Антони

Антони

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Легендарный Антони снова окажется в «Бетисе»! По информации The Telegraph, бразилец снова присоединится к клубу на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» до лета 2026 года с обязательным выкупом. Стороны достигли окончательной договорённости по условиям сделки. Антони уже играл за «Бетис» в аренде в сезоне-2024/2025, забив девять мячей и оформив пять ассистов в 26 встречах.

Пруцев продлит контракт со «Спартаком». Но отправится в «Локомотив»

Данил Пруцев Подробнее

«Локомотив» и «Спартак» согласовывают последние детали аренды полузащитника Данила Пруцева до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По условиям аренды, «Локомотив» возьмёт на себя всю зарплату полузащитника на период соглашения. У железнодорожников не будет опции выкупа футболиста. «РБ Спорт» отмечает, что предварительно «Спартак» продлит контракт с Данилом ещё на три года.

«Наполи» ждёт форварда «МЮ»

Расмус Хойлунд

Расмус Хойлунд

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд в ближайшее время переберётся в «Наполи», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. 22-летний футболист уже согласовал с итальянским клубом условия контракта, клубы также близки к заключению сделки. Напомним, Хойлунд выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. Тогда английский клуб выкупил его у «Аталанты» за € 77,8 млн. Важный вопрос: получится ли у «МЮ» отбить хотя бы половину этой суммы?

История «Спартака» и Куэсты — всё

«Спартак» принял окончательное решение по поводу защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Москвичи решили отказаться от подписания, сообщает турецкое издание Derin Gala 1905, а источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию. Причины отказа «Спартака» от Куэсты пока не разглашаются. Ранее СМИ сообщали, что москвичи заплатят за 26-летнего игрока € 6,5 млн, а ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов. Сделка уже была согласована, футболист выражал готовность переехать в чемпионат России.

«Галатасарай» ждёт Эдерсона…

Эдерсон Мораес Подробнее

«Галатасарай» увеличил своё предложение «Манчестер Сити» по переходу вратаря Эдерсона до € 15 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира. Отмечается, что Эдерсон уже согласовал личный контракт с «Галатасараем» до 2028 года, по которому бразилец будет зарабатывать € 7 млн в год.

…а «Сити» — Доннарумму

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма

Фото: Getty Images

«Манчестер Сити» приближается к трансферу голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы за сумму около € 30 млн, сообщил журналист Football Italia Альфредо Педулла. Между клубами идут непрерывные переговоры, которые могут завершиться в ближайшие дни. Ранее отмечалось, что вратарь уже согласовал личные условия контракта и дал согласие на трансфер. Сначала «ПСЖ» просил за 26-летнего итальянца € 45-50 млн, но клуб осознаёт, что цену придётся снизить, поскольку через год футболист сможет уйти свободным агентом.

Одной строкой

  • Кристиан Фальк: «Бавария» достигла договорённости с нападающим «Челси» Николасом Джексоном относительно возможного трансфера. Немецкий клуб хочет взять 24-летнего футболиста в аренду.
  • Antena: «Гремио» намерен подписать защитника «Краснодара» Виктора Тормену.
  • ESPN.com.br: полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон может перейти в «Зенит».
  • RTI: «Фламенго» просит от ЦСКА банковских гарантий перевода денежных средств за трансфер вингера Матеуса Гонсалвеса.
  • Саша Тавольери: нападающий «Ромы» и сборной Украины Артём Довбик близок к переходу в «Вильярреал».
  • Николо Скира: «Атлетико» готовит первое официальное предложение о трансфере нападающего «Ювентуса» Николаса Гонсалеса.
  • Фабрицио Романо: Полузащитник «Жироны» Ладислав Крейчи переходит в «Вулверхэмптон» за € 30 млн.
  • Фабрицио Романо: 21-летний полузащитник Сунгуту Магасса переходит в «Вест Хэм» из «Монако» за € 17 млн + € 3 млн бонусами + 10% с будущей продажи.
  • Фабрицио Романо: «Галатасарай» согласовал с «Манчестер Сити» сделку по Мануэлю Аканджи. Игрок ещё не дал добро на трансфер в € 15 млн. Параллельно рассматривается вариант с «Байером».
  • Фабрицио Романо: вингер «Вильярреала» Йереми Пино переходит в «Кристал Пэлас» за € 30 млн.
  • Официально: Экс-полузащитник «Челси», «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич перешёл на правах свободного агента в «Сассуоло».
  • Официально: Джеймс Джастин перешёл в «Лидс» из «Лестера» за £ 8 млн + £ 2 млн бонусами.
  • Официально: Филип Биллинг перешёл в «Мидтьюлланн» из «Борнмута» за € 7 млн + бонусы.
  • Официально: «Бешикташ» арендовал форварда «Аталанты» Эль-Билаля Туре за € 3 млн с правом выкупа.
  • Официально: полузащитник Христос Зафейрис перешёл из пражской «Славии» в ПАОК за € 10,5 млн.
  • Официально: вингер Педро Габриэл покинул «Локомотив».
  • Официально: полузащитник Артур Мело арендован «Гремио» у «Ювентуса».
