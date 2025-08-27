Исторический отбор ЛЧ! В турнир впервые пробились кипрский клуб россиянина и Хайкин

Но есть и плохая новость: дальше — без Тикнизяна и Худякова. «Пафос» высадил «Црвену Звезду», а «Будё-Глимт» прошёл «Штурм».

Мы узнали ещё трёх участников общего этапа Лиги чемпионов. И только в одной встрече отсутствовала какая-либо интрига.

«Будё-Глимт» проиграл, но прошёл дальше

Никто не верил, что «Будё-Глимт» упустит место в общем этапе Лиги чемпионов. Даже самые преданные болельщики «Штурма» вряд ли надеялись на грандиозный камбэк. Неделю назад австрийский клуб «сгорел» в Норвегии — 0:5. После такого «Штурм» спасло бы только чудо. А его не произошло. Плюс Матиас Йоргенсен окончательно добил соперника на 15-й минуте ответного матча. «Штурм» отыгрался ещё до перерыва — Сиди Ятта пробил российского вратаря Никиту Хайкина. Ближе к концу встречи Тим Эрман во второй раз огорчил голкипера норвежского клуба.

В 2022 году «Будё-Глимт» дошёл до четвертьфинала Лиги конференций, в 2025-м заскочил в полуфинал Лиги Европы. Теперь норвежский клуб добился исторического успеха — впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. Три предыдущих захода через квалификацию — три вылета. Поздравим и Хайкина. К 30 годам россиянин получил шанс сыграть в самом престижном клубном турнире Европы. У Никиты 17 матчей в квалификации и ни одного — в основном раунде.

«Штурм», в отличие от прошлого сезона, не сыграет в общем этапе Лиги чемпионов. Но впервые в истории выступит в основном раунде Лиги Европы — речь о турнире с новым форматом. Может, там получится выйти из группы? Возможно, и Даниил Худяков получит какие-то шансы.

«Пафос» шокировал «Црвену Звезду» гениальным стандартом на 89-й минуте

«Пафос», которым владеет россиянин Сергей Ломакин (23 августа отпраздновал день рождения), оказался в шаге от прохода в общий этап Лиги чемпионов. На прошлой неделе клуб с Кипра добился хорошего результата — одолел «Црвену Звезду» (2:1) в Белграде. Оставалось только не уступить дома — и здравствуй, место в основном раунде. До перерыва «Пафос» прекрасно справлялся с этой задачей. «Црвена Звезда» нанесла первый более-менее приличный удар на 45-й минуте. В остальном — никаких проблем для кипрской команды.

«Пафос» остановил «Црвену Звезду» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Однако клуб из Белграда всё-таки нашёл свой шанс. Спасибо рикошету! Именно с его помощью мяч влетел в ворота «Пафоса» после удара Мирко Иванича. У команд было ещё полчаса до конца основного времени, и развязка наступила в самой концовке. 89-я минута — Жажа применил немного магии. Одним касанием элегантно перекинул вратаря. Наверное, так могут только бразильцы. Гениальный розыгрыш стандарта! А фол, который привёл к штрафному, совершил хорошо нам знакомый Наир Тикнизян. Кстати, Жажа в сезоне-2022/2023 играл за «Торпедо» (семь встреч). Мог ли он тогда подумать, что через пару лет окажется в ЛЧ?

Концовка омрачилась разборкой с участием футболистов «Црвены Звезды» и местных фанатов. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Английский арбитр Майкл Оливер добавил четыре минуты, но команды провели на поле девять. Финальный свисток потонул в рёве кипрских болельщиков.

Этот вечер смело можно назвать историческим. «Кайрат», «Пафос», «Будё-Глимт» — каждый из этих клубов впервые сыграет в основном раунде Лиги чемпионов.