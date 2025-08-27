Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура

Обновляем таблицу судейских ошибок в МИР Российской Премьер-Лиге. 6-й тур оказался богатым на неверные решения арбитров. В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки в 6-м туре РПЛ
В 6-м туре арбитры совершили три ошибки, две из них — Сергей Чебан. Во-первых, судья не удалил защитника «Локомотива» Кристиана Рамиреса за фол на футболисте «Ростова» Роналдо. Чебан назначил пенальти и показал жёлтую карточку, а нужно было красную. Во-вторых, Сергей ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локо» после фола на Викторе Мелёхине.
Владислав Целовальников ошибочно удаляет Лечи Садулаева
Фото: ФК «Оренбург»
Владислав Целовальников, в свою очередь, удалил нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в матче с «Оренбургом» (2:2). Игорь Федотов считает, что действия игрока не тянули на прямую красную карточку.
«Целовальников, наверное, увидел то, что хотел увидеть. И почему-то решил, что для него действия Садулаева — агрессивные. Прихватил за шею, бывает. Однако здесь даже больше надо говорить о том, что арбитр не осознаёт, что он делает на поле. Когда уже показал красную в начале игры, надо понимать, что для второго удаления у этой же команды должно произойти что-то такое, чтобы выбора не было. Самое интересное, что VAR не мог позвать Целовальникова к монитору».
Таблица ошибок судей после 6-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|0
|-3
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Ростов»
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|1
|1
|0
|«Оренбург»
|0
|1
|+1
|«Сочи»
|0
|1
|+1
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Динамо» Махачкала
|0
|2
|+2
|«Динамо» Москва
|0
|2
|+2
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
Ошибки, исправленные VAR в 6-м туре
- Егор Егоров назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром» после просмотра повтора.
- Владимир Москалёв отменил гол Дениса Макарова из московского «Динамо» в ворота «Пари НН».
- Павел Кукуян верно назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо». Он не увидел фола на Страхине Эраковиче, но поменял решение после подсказки видеоассистентов.
- Владислав Целовальников удалил Эгаша Касинтуру из «Ахмата» после того, как сходил к монитору. Изначально он показал жёлтую карточку.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Спартак»
|3
|1
|-2
|«Сочи»
|3
|1
|-2
|«Динамо» Махачкала
|2
|0
|-2
|«Крылья Советов»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Москва
|2
|1
|-1
|«Ахмат»
|1
|0
|-1
|«Пари НН»
|2
|2
|0
|«Краснодар»
|1
|1
|0
|«Рубин»
|1
|1
|0
|«Акрон»
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|1
|2
|+1
|«Зенит»
|1
|3
|+2
|«Оренбург»
|0
|3
|+3
|«Ростов»
|0
|3
|+3