Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Статьи

РПЛ, таблица ошибок судей после шести туров, против каких команд арбитры ошибаются чаще всего, Спартак, ЦСКА, Зенит, Краснодар

Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица судейских ошибок после шести туров РПЛ
Аудио-версия:
Больше всего везёт «Локомотиву» и обоим «Динамо».

Обновляем таблицу судейских ошибок в МИР Российской Премьер-Лиге. 6-й тур оказался богатым на неверные решения арбитров. В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Ошибки в 6-м туре РПЛ

В 6-м туре арбитры совершили три ошибки, две из них — Сергей Чебан. Во-первых, судья не удалил защитника «Локомотива» Кристиана Рамиреса за фол на футболисте «Ростова» Роналдо. Чебан назначил пенальти и показал жёлтую карточку, а нужно было красную. Во-вторых, Сергей ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локо» после фола на Викторе Мелёхине.

Владислав Целовальников ошибочно удаляет Лечи Садулаева

Владислав Целовальников ошибочно удаляет Лечи Садулаева

Фото: ФК «Оренбург»

Владислав Целовальников, в свою очередь, удалил нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в матче с «Оренбургом» (2:2). Игорь Федотов считает, что действия игрока не тянули на прямую красную карточку.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«Целовальников, наверное, увидел то, что хотел увидеть. И почему-то решил, что для него действия Садулаева — агрессивные. Прихватил за шею, бывает. Однако здесь даже больше надо говорить о том, что арбитр не осознаёт, что он делает на поле. Когда уже показал красную в начале игры, надо понимать, что для второго удаления у этой же команды должно произойти что-то такое, чтобы выбора не было. Самое интересное, что VAR не мог позвать Целовальникова к монитору».

Таблица ошибок судей после 6-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Спартак»30-3
ЦСКА20-2
«Ростов»20-2
«Акрон»10-1
«Крылья Советов»10-1
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Рубин»000
«Пари НН»000
«Ахмат»110
«Оренбург»01+1
«Сочи»01+1
«Балтика»01+1
«Динамо» Махачкала02+2
«Динамо» Москва02+2
«Локомотив»02+2

Ошибки, исправленные VAR в 6-м туре

  • Егор Егоров назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром» после просмотра повтора.
  • Владимир Москалёв отменил гол Дениса Макарова из московского «Динамо» в ворота «Пари НН».
  • Павел Кукуян верно назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо». Он не увидел фола на Страхине Эраковиче, но поменял решение после подсказки видеоассистентов.
  • Владислав Целовальников удалил Эгаша Касинтуру из «Ахмата» после того, как сходил к монитору. Изначально он показал жёлтую карточку.
Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Спартак»31-2
«Сочи»31-2
«Динамо» Махачкала20-2
«Крылья Советов»20-2
«Динамо» Москва21-1
«Ахмат»10-1
«Пари НН»220
«Краснодар»110
«Рубин»110
«Акрон»110
ЦСКА000
«Балтика»01+1
«Локомотив»12+1
«Зенит»13+2
«Оренбург»03+3
«Ростов»03+3
