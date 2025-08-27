Кому в РПЛ судьи помогают чаще других? Таблица ошибок арбитров после 6-го тура

Обновляем таблицу судейских ошибок в МИР Российской Премьер-Лиге. 6-й тур оказался богатым на неверные решения арбитров. В таблице приведены данные на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Ошибки в 6-м туре РПЛ

В 6-м туре арбитры совершили три ошибки, две из них — Сергей Чебан. Во-первых, судья не удалил защитника «Локомотива» Кристиана Рамиреса за фол на футболисте «Ростова» Роналдо. Чебан назначил пенальти и показал жёлтую карточку, а нужно было красную. Во-вторых, Сергей ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локо» после фола на Викторе Мелёхине.

Владислав Целовальников ошибочно удаляет Лечи Садулаева Фото: ФК «Оренбург»

Владислав Целовальников, в свою очередь, удалил нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева в матче с «Оренбургом» (2:2). Игорь Федотов считает, что действия игрока не тянули на прямую красную карточку.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Целовальников, наверное, увидел то, что хотел увидеть. И почему-то решил, что для него действия Садулаева — агрессивные. Прихватил за шею, бывает. Однако здесь даже больше надо говорить о том, что арбитр не осознаёт, что он делает на поле. Когда уже показал красную в начале игры, надо понимать, что для второго удаления у этой же команды должно произойти что-то такое, чтобы выбора не было. Самое интересное, что VAR не мог позвать Целовальникова к монитору».

Таблица ошибок судей после 6-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Спартак» 3 0 -3 ЦСКА 2 0 -2 «Ростов» 2 0 -2 «Акрон» 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Пари НН» 0 0 0 «Ахмат» 1 1 0 «Оренбург» 0 1 +1 «Сочи» 0 1 +1 «Балтика» 0 1 +1 «Динамо» Махачкала 0 2 +2 «Динамо» Москва 0 2 +2 «Локомотив» 0 2 +2

Ошибки, исправленные VAR в 6-м туре

Егор Егоров назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Краснодаром» после просмотра повтора.

Владимир Москалёв отменил гол Дениса Макарова из московского «Динамо» в ворота «Пари НН».

Павел Кукуян верно назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с махачкалинским «Динамо». Он не увидел фола на Страхине Эраковиче, но поменял решение после подсказки видеоассистентов.

Владислав Целовальников удалил Эгаша Касинтуру из «Ахмата» после того, как сходил к монитору. Изначально он показал жёлтую карточку.

Таблица ошибок, исправленных VAR