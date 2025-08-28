C кем в ЛЧ сыграют «Реал», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Бавария»? Жеребьёвка общего этапа! LIVE

Сегодня, 28 августа, состоится жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов. Мероприятие начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события.

Напомним, общий этап Лиги чемпионов сыграется уже во второй раз – все клубы проведут по восемь матчей.

Вот все 36 участников турнира: «Ливерпуль», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», мадридский «Реал», мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао, «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия» из Дортмунда (все — Германия), «ПСЖ», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция), «Кайрат» (Казахстан), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Пафос» (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Брюгге» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Бенфика» (Португалия).

Корзины ЛЧ-2025/2026

Кто с кем сыграет узнаем уже сегодня. Подключайтесь!