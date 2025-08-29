Есть ли у «Краснодара» реальные конкуренты в борьбе за чемпионство?

Начнём с простой математики. За последние 10 лет только раз команда, набравшая меньше 60 очков, выигрывала РПЛ. В сезоне-2023/2024, когда неожиданный кризис настиг «Зенит», сине-бело-голубые взяли титул с 57 очками. Во всех остальных случаях требовалось минимум 60. А в среднем – 65-67. Смотрим на ситуацию после 6-го тура: у «Краснодара» 15 очков, следовательно для чемпионства нужно ещё около 50. При 24 матчах, где в розыгрыше 72 очка. То есть возможность несколько раз проиграть и скатать ничьи сохраняется. Ведь фора в 22 очка от оптимального – это много.

У ЦСКА – 21. А вот у остальных топов дела обстоят хуже. «Зенит» сидит с девятью очками после шести туров. Следовательно, потенциально допустимо потерять 18 очков. То есть ещё три-четыре поражения по ходу сезона и пара ничьих – и ситуация станет критической. У «Динамо» и «Спартака» дела чуть хуже, ведь у них на одно очко меньше, чем у петербуржцев. Вывод: грандам нужно выдать очень стабильную оставшуюся часть сезона, чтобы остаться в чемпионской гонке. В то время как у «Краснодара» и ЦСКА есть преимущество.

Теперь – к остальному. Справедливо будет назвать «Краснодар» самой яркой и стабильной командой на старте чемпионата. И также справедливы комментарии некоторых экспертов, называющих именно действующих чемпионов главными претендентами на титул. Да, во 2-м туре они неожиданно проиграли «Локомотиву» (1:2). Но команда Михаила Галактионова второй год подряд хороша на старте. Однако мы уже видели, как потом что-то ломается. Поэтому причислять железнодорожников к фаворитам сейчас не стоит – подождём.

После «Локо» у «Краснодара» случились тяжёлые, но важные победы в матчах с «Динамо» и «Оренбургом» (обе – 1:0), которые были добыты скорее на характере. Однако теперь можно констатировать: игроки разбе́гались и близки к оптимальному состоянию. Это мы увидели по матчам с «Сочи» (5:1) и «Крыльями Советов» (6:0). Когда в атаке получается почти всё, а оборона смотрится надёжно. Эдуард Сперцян в праймовой форме и, похоже, никуда не уедет. Джон Кордоба тоже начал забивать. Плюс появилась долгожданная ротация. Когда Жоау Батчи и Виктор Са уже не безальтернативны на флангах после приезда Гаэтана Перрена. В центре на смену Кевину Ленини купили Дугласа Аугусто. Да и в обороне теперь есть выбор, а не только Диего Коста и Витор Тормена.

Логичный вопрос: что может помешать «Краснодару»? И явного ответа не просматривается. Даже если предположить, что в последние дни трансферного окна европейский топ-клуб сделает сумасшедший оффер по Сперцяну, отъезд хавбека уже не будет выглядеть катастрофой. В конце концов, его ситуативно смогут заменить и Никита Кривцов, и Перрен. Травмы? Только если разом выпадет вся центральная ось плюс Кордоба.

Однако если учесть, что такой ситуации раньше не наблюдалось – этот вариант скорее форс-мажорный. Помешать может только одномоментное разрушение успешной конструкции, которая работает. Или долговременный спад. Но, кажется, Мурад Мусаев уже достаточно опытен, чтобы подобного избежать. Или хотя бы минимизировать последствия кризиса.

Главный конкурент у чемпиона прямо сейчас – ЦСКА. В московском клубе сейчас вообще происходят удивительные вещи: перемены в составе быстро пошли на пользу, а новый тренер избежал перестроечного кризиса и приятно удивляет. Да, сейчас у армейцев получается почти всё. Матеус Алвес выглядит так, словно играет в РПЛ уже много лет.

При этом всё равно есть два вопроса: как долго продлится этот праздник и как Фабио Челестини и футболисты отреагируют на спад, который случается со всеми? Плюс у команды есть очевидная проблема в центре нападения. Новый тренер никак не может определиться с выбором ведущего форварда: Алеррандро или Тамерлан Мусаев. Оба нападающих не без недостатков. Да, есть ещё Артём Шуманский, однако его, вероятно, видят в другой роли. Идеально, если появится ещё один, более подходящий под идеи Челестини форвард.

Валерий Карпин/ Деян Станкович/Сергей Семак Фото: «Чемпионат»

У «Спартака», «Динамо» и «Зенита» не задался старт. Но в то же время мы вряд ли удивимся, если к 10-му туру все эти команды окажутся в топ-6. Потому что главный вывод после 6-го тура – топы выздоравливают. С разной степенью успешности. У «Спартака» наконец-то появился правый защитник, более-менее адаптировался Жедсон Фернандеш, форму набрали другие лидеры атаки, и появилась игра. Даже Деян Станкович на скамейке стал спокойнее. Что явно добавило красно-белым внутренней уверенности. Ещё и следующий матч с «Сочи» – отличный повод набрать три очка.

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Пари НН» (3:0). Дальше – выезд в Махачкалу, где претендент на титул тоже обязан брать три очка. Если это случится, тяжёлое начало сезона точно останется позади. С приходом Антона Миранчука наконец-то может появиться осознанная игра в атаке, а оборона усилена Рубенсом и Бактиёром Зайнутдиновым.

«Зенит» же просто может себе позволить и дальше находиться в штормовом состоянии. По матчу с махачкалинским «Динамо» (4:0) мы увидели, что игра налаживается. Даже если для этого нужно оставить на скамейке самого статусного игрока лета Жерсона, Сергей Семак готов пойти на такой шаг. Но важно ещё и определиться со статусом Максима Глушенкова, а также вдохнуть жизнь в Луиса Энрике. Неожиданная проблема может возникнуть разве что с лимитом на легионеров. Ведь в заявке их уже предельное число, плюс иностранцем вновь может стать Дуглас Сантос. Однако здесь вопрос решается либо продажей Вендела, либо отзаявкой условного Саши Зделара. Так что ничего критичного пока не просматривается.

Но всё равно фиксируем: к 7-му туру у «Краснодара» только один реальный конкурент в борьбе за чемпионство – ЦСКА. Остальным ещё надо разобраться с проблемами и выдать очень стабильный отрезок, чтобы реально влиться в гонку за титул. И делать это необходимо поскорее.