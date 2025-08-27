«Крылья» реабилитировались за ужас в РПЛ! «Динамо» подвёл один удар в серии пенальти

«Крылья» неожиданно возглавили таблицу группы B Фонбет Кубка России после двух туров. Ведь в их группе есть явные фавориты — «Динамо» и «Краснодар». Но действующих чемпионов самарцы победили в гостях в первой встрече, а во второй забрали одно очко у «Сочи». И всё сложилось, ведь конкуренты были не так хороши. Динамовцы, например, переиграли сочинцев, но с крупным счётом уступили «Краснодару». Так что набрали только три очка. Однако теперь у них появился повод оказаться в лидерах. Для этого требовалось побеждать «Крылья».

А те, как быстро стало понятно, вышли с большой мотивацией. Это мы увидели уже по стартовому составу, где появились многие игроки основы. Магомед Адиев не скрывал — требуется реабилитироваться за случившееся в матче с «Краснодаром», где команда пропустила шесть. У Валерия Карпина с этим проще. После победы над «Нижним» в РПЛ градус давления слегка спал. Поэтому тренер позволил устроить себе серьёзную ротацию: за первую команду дебютировал вратарь Курбан Расулов, в старте вышли Фернандес, который восстановился после травмы, Миранчук, которому надо набирать форму, плюс другие игроки ротации.

Живее начали именно самарцы. Эмоциональный буст и правда ощущался. За ними остался и первый опасный момент: Раков подал с углового точно на голову Костанце, тот бил из убойной позиции, но точно в сторону Расулова. Вратарь выставил руки, и мяч отскочил от ворот. Однако развить стартовое доминирование не вышло. После 10-й минуты уже динамовцы провели несколько атак: сначала Скопинцев, который вышел на встречу в качестве капитана, сместился к углу штрафной, но чуть не попал по воротам. А потом Кокарев справился уже с ударом Миранчука.

В тот момент можно было сделать вывод: первый тайм получится открытым. Так оно и случилось. Ведь к 30-й минуте самарцы упустили ещё два шанса. Тоже после навесов — Констанца бахнул мимо цели, а Рахманович чуть не дотянулся до мяча. А вскоре в штрафной рухнул Гальдамес. Судьи не обратили на это внимания, хотя основания для назначения пенальти, похоже, были. В конце тайма снова чуть оживились динамовцы. Однако на перерыв команды ушли без забитых мячей.

«Крылья Советов» — «Динамо» Фото: ФК «Крылья Советов»

В перерыве Карпин убрал с поля Рубенса. Вместо него вышел Бителло. И игра гостей в атаке стала интереснее. Значительно прибавилось владения, которое, правда, не всегда приводило к опасным моментам. На 59-й минуте реальный шанс забить упустил Бабаев. После чего оба тренеры запустили серию замен. Игра успокоилась, но снова взорвалась через 10 минут, когда Смелов после углового угодил в перекладину. Вообще, подачи от угла стали фишкой матча — много классных моментов возникало именно после этого.

В концовке пару моментов упустили уже «Крылья». Игра точно не шла к ничьей. Но в итоге основное время так и закончилось — встреча укатилась к серии пенальти.

Там все били точно. До момента, когда к мячу подошёл Маричаль. Его удар взял Кокарев, а точку поставил Печенин. «Крылья» сохранили первую строчку в таблице. А «Динамо» осталось на третьей.