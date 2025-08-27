Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Крылья Советов — Динамо — 0:0 (5:4 пен.), обзор матча 3-го тура Кубка России, Путь РПЛ, серия пенальти, таблица, 27 августа 2025

«Крылья» реабилитировались за ужас в РПЛ! «Динамо» подвёл один удар в серии пенальти
Дмитрий Зимин
Отчёт Крылья Советов — Динамо — 0:0 (5:4 пен.)
Аудио-версия:
Комментарии
Удивительно, как в основное время команды остались без голов.

«Крылья» неожиданно возглавили таблицу группы B Фонбет Кубка России после двух туров. Ведь в их группе есть явные фавориты — «Динамо» и «Краснодар». Но действующих чемпионов самарцы победили в гостях в первой встрече, а во второй забрали одно очко у «Сочи». И всё сложилось, ведь конкуренты были не так хороши. Динамовцы, например, переиграли сочинцев, но с крупным счётом уступили «Краснодару». Так что набрали только три очка. Однако теперь у них появился повод оказаться в лидерах. Для этого требовалось побеждать «Крылья».

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
5 : 4
Динамо М
Москва

А те, как быстро стало понятно, вышли с большой мотивацией. Это мы увидели уже по стартовому составу, где появились многие игроки основы. Магомед Адиев не скрывал — требуется реабилитироваться за случившееся в матче с «Краснодаром», где команда пропустила шесть. У Валерия Карпина с этим проще. После победы над «Нижним» в РПЛ градус давления слегка спал. Поэтому тренер позволил устроить себе серьёзную ротацию: за первую команду дебютировал вратарь Курбан Расулов, в старте вышли Фернандес, который восстановился после травмы, Миранчук, которому надо набирать форму, плюс другие игроки ротации.

Что за суперматч вчера выдали в Оренбурге?
Удивительный матч «Зенита» в Кубке с восемью голами. Удары Глушенкова — восторг! Видео
Удивительный матч «Зенита» в Кубке с восемью голами. Удары Глушенкова — восторг! Видео

Живее начали именно самарцы. Эмоциональный буст и правда ощущался. За ними остался и первый опасный момент: Раков подал с углового точно на голову Костанце, тот бил из убойной позиции, но точно в сторону Расулова. Вратарь выставил руки, и мяч отскочил от ворот. Однако развить стартовое доминирование не вышло. После 10-й минуты уже динамовцы провели несколько атак: сначала Скопинцев, который вышел на встречу в качестве капитана, сместился к углу штрафной, но чуть не попал по воротам. А потом Кокарев справился уже с ударом Миранчука.

В тот момент можно было сделать вывод: первый тайм получится открытым. Так оно и случилось. Ведь к 30-й минуте самарцы упустили ещё два шанса. Тоже после навесов — Констанца бахнул мимо цели, а Рахманович чуть не дотянулся до мяча. А вскоре в штрафной рухнул Гальдамес. Судьи не обратили на это внимания, хотя основания для назначения пенальти, похоже, были. В конце тайма снова чуть оживились динамовцы. Однако на перерыв команды ушли без забитых мячей.

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Динамо»

Фото: ФК «Крылья Советов»

В перерыве Карпин убрал с поля Рубенса. Вместо него вышел Бителло. И игра гостей в атаке стала интереснее. Значительно прибавилось владения, которое, правда, не всегда приводило к опасным моментам. На 59-й минуте реальный шанс забить упустил Бабаев. После чего оба тренеры запустили серию замен. Игра успокоилась, но снова взорвалась через 10 минут, когда Смелов после углового угодил в перекладину. Вообще, подачи от угла стали фишкой матча — много классных моментов возникало именно после этого.

В концовке пару моментов упустили уже «Крылья». Игра точно не шла к ничьей. Но в итоге основное время так и закончилось — встреча укатилась к серии пенальти.

Там все били точно. До момента, когда к мячу подошёл Маричаль. Его удар взял Кокарев, а точку поставил Печенин. «Крылья» сохранили первую строчку в таблице. А «Динамо» осталось на третьей.

Что ещё интересного в таблице Кубка России?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android