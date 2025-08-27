Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 28 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 августа 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 28 августа: «Локомотив» — «Акрон», Чалов и Оздоев в Лиге Европы, Потапова против Андреевой на US Open и Евробаскет!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 28 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анастасия Потапова (Россия) — Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:15 МСК
Анастасия Потапова
53
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: побьёт ли Мирра Андреева свой рекорд на US Open?

US Open остаётся пока для Мирры Андреевой самым неудобным ТБШ. Здесь она пока ни разу не проходила дальше второго круга. Теперь, чтобы изменить эту ситуацию, ей необходимо справиться с соотечественницей Анастасией Потаповой. Девушки ранее играли дважды, и счёт пока ничейный — 1-1. В Монастире-2022 сильнее была Анастасия, а на Уимблдоне-2023 — Мирра. Победительница новой встречи далее сразится с Еленой Остапенко или Тэйлор Таунсенд.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка
Подробное теннисное расписание четвёртого игрового дня:
5 топ-матчей среды в теннисе: Павлюченкова, Самсонова и Мирра с Потаповой на US Open
5 топ-матчей среды в теннисе: Павлюченкова, Самсонова и Мирра с Потаповой на US Open

⚽️ 3:30: «Интер Майами» — «Орландо Сити», Кубок лиг MLS + MX, 1/2 финала

Кубок лиг MLS + MX . 1/2 финала
28 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Не начался
Орландо Сити
Орландо, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли команда Месси в финал турнира?

Кубок лиг с участием клубов из МЛС и Мексики превратился в американскую разборку. Четыре команды из США пробились в полуфинал. «Интер Майами» на предыдущей стадии справился с мексиканским «Тигрес» (2:1) благодаря двум голам Луиса Суареса. Уругвайский ветеран дважды реализовал пенальти. «Орландо» пришлось тяжелее. Основное время встречи с «Толукой» не порадовало голами, а в серии пенальти удача оказалась на стороне американского клуба.

Статистика Кубка лиг MLS + MX
Получится?
Луис Суарес заявил о желании завершить карьеру одновременно с Лионелем Месси

🏒 14:00: «Динамо» Москва — «Торпедо», Кубок мэра Москвы

Кубок мэра Москвы . Группа А
28 августа 2025, четверг. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Динамо» оклематься после двух поражений подряд?

Бело-голубые неудачно начали межсезонье, проиграв сначала «Ак Барсу», а затем ЦСКА — с общим счётом 2:7. Пока динамовцы не впечатляют. Возможно, турнир сумеет скрасить впечатления от межсезонья для подопечных Алексея Кудашова. Впрочем, в первом матче придётся сразиться с крепким «Торпедо». Будут ли нижегородцы по зубам бело-голубым?

Статистика Кубка мэра Москвы
Лидеры москвичей, однако, настроены оптимистично:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады

🏀 🎦 15:00: Грузия — Испания, Евробаскет, группа, C, 1-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 15:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: действующий чемпион начнёт с победы?

Испания в 2022 году стала чемпионом Европы по баскетболу, обыграв в финале Францию. На этот раз «Фурия Роха» приехала на турнир в менее грозном составе, так как в сборной проходит смена поколений. Противостоять испанцам будет неуступчивая Грузия во главе с Шенгелией. Кому достанется победа?

Турнирная таблица Евробаскета
Легендарный финал для России!
Испанцы считали, что выиграли ещё до матча. Как Россия одержала свою величайшую победу
Испанцы считали, что выиграли ещё до матча. Как Россия одержала свою величайшую победу

🏒 17:00: «Трактор» — «Лада», Кубок губернатора Челябинской области

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
28 августа 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: получится ли у «Лады» сенсационно выиграть предсезонный турнир?

До старта соревнования тольяттинцы не казались фаворитом. Наоборот, главным претендентом на трофей казался хозяин турнира «Трактор». Тем не менее у «Лады» наилучшие шансы выиграть кубок. Для этого тольяттинцам нужно побеждать челябинцев и надеяться на осечку «Амура» в параллельном матче с «Сочи».

Статистика Кубка губернатора Челябинской области
К тольяттинцам уже направилось мощное усиление:
Эксклюзив
«Локомотив» обменял канадского защитника Холлоуэлла в «Ладу»

🏀 18:00: Бельгия — Франция, Евробаскет, группа, D, 1-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Бельгия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первая проверка для обескровленных французов

Франция приехала на турнир без двух главных звёзд — Виктора Вембаньямы и Руди Гобера. Это лучшие центровые не только Европы, но и одни из топовых в НБА. Таких игроков очень сложно заменить. К тому же французы будут выступать с новым тренером Фредериком Фоту, который сменил на посту Венсана Колле. На Бельгию ничего не давит, поэтому команда может удивить.

Турнирная таблица Евробаскета
Как прошёл первый игровой день Евробаскета?
Последние матчи дня на Евробаскете-2025! Как сыграют Финляндия и Сербия? LIVE
Live
Последние матчи дня на Евробаскете-2025! Как сыграют Финляндия и Сербия? LIVE

🏒 19:00: «Спартак» — ЦСКА, Кубок мэра Москвы

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя обновлённый «Спартак»?

У ЦСКА уже была первая серьёзная проверка в виде встречи с «Динамо», и клуб её успешно прошёл. «Спартак» успел провести только два матча, которые оставили неоднозначные впечатления. Красно-белые обыграли «Торпедо», но в то же время уступили новокузнецкому «Металлургу». Чего ждать от подопечных Алексея Жамнова? Возможно, грядущий турнир даст некоторые ответы.

Статистика Кубка мэра Москвы
Москвичи в межсезонье потеряли свою главную звезду:
«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА
Эксклюзив
«Ему нужен клуб, стремящийся к совершенству». Агент Голдобина — о громком переходе в СКА

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Акрон», Кубок России, 3-й тур, группа D

💬 Матч с текстовой трансляцией

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локомотив» нанесёт «Акрону» первое поражение в Кубке?

«Локомотив» в прошлом туре РПЛ упустил победу в домашней встрече с «Ростовом». Железнодорожники вели 2:0 и 3:2, но позволили сопернику отыграться в добавленное время. В итоге «Локо» откатился на третье место в лиге. «Акрон» неудачно съездил в гости к ЦСКА — 1:3. Тольяттинский клуб хорошо выступает в Кубке России — набрал пять очков из шести возможных. Пока «Акрон» возглавляет таблицу группы, а вот «Локомотив» находится лишь на третьем месте. Но победа в предстоящем матче улучшит положение железнодорожников.

Статистика Кубка России
Резонансное высказывание Дзюбы:
Артём Дзюба — о еврокубках: в таком состоянии нам лучше не возвращаться, вынесут

⚽️ 20:30: ПАОК — «Риека», Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Риека
Риека, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: попадут ли Чалов и Оздоев в общий этап Лиги Европы?

От этого матча зависит, в каком турнире продолжат борьбу российские футболисты ПАОКа — Магомед Оздоев и Фёдор Чалов. Неделю назад греческий клуб уступил в Хорватии (0:1), несмотря на то что бывшие игроки РПЛ вышли в стартовом составе. Если ПАОК пройдёт «Риеку» по сумме двух встреч, то попадёт в общий этап Лиги Европы. А если проиграет, то окажется в Лиге конференций. Воспользуется ли ПАОК преимуществом своего стадиона в ответной встрече?

Статистика Лиги Европы
Как российские легионеры провели прошлый сезон в Греции:
Оздоев — топ, а Чалов не оправдал ожиданий? Итоги сезона в Греции
Оздоев — топ, а Чалов не оправдал ожиданий? Итоги сезона в Греции

⚽️ 21:00: «Динамо» Киев — «Маккаби» Тель-Авив, Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Маккаби» оставит «Динамо» без общего этапа Лиги Европы?

Украинский клуб рискует остаться без общего этапа Лиги Европы. Первая игра на нейтральном поле завершилась победой «Маккаби» (3:1). Таким образом, шансы киевской команды на общий успех заметно сократились. Ранее «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов. Кстати, как и «Маккаби». А знаете, что интересно? И тех, и других выбил кипрский «Пафос». Кто же доберётся до общего этапа Лиги Европы?

Статистика Лиги Европы
Удаление повлияло на результат первого матча:
Киевское «Динамо» в меньшинстве проиграло тель-авивскому «Маккаби» в матче Лиги Европы

⚽️ 🎦 21:00: АЕК Афины — «Андерлехт», Лига конференций, раунд плей-офф, ответный матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
АЕК Афины
Афины, Греция
Не начался
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто пройдёт в общий этап Лиги конференций?

Бельгийский клуб провёл уже пять матчей в еврокубковом сезоне. Сначала команда вылетела из квалификации Лиги Европы, после прошла один отборочный раунд Лиги конференций. Первая встреча с АЕКом завершилась со счётом 1:1, а «Андерлехт» пропустил на 75-й минуте. Греческий клуб пока идёт в отборе по интересному графику — побеждает дома и играет вничью на выезде. Если следовать этой логике, то АЕК должен обыгрывать «Андерлехт» в ответной встрече. Но получится ли?

Статистика Лиги Конференций
Как «Андерлехт» в прошлом сезоне прощался с ветераном:
Вертонгена трогательно проводили на пенсию. Последнюю замену делала его дочь
Истории
Вертонгена трогательно проводили на пенсию. Последнюю замену делала его дочь

🏀 21:30: Греция — Италия, Евробаскет, группа, C, 1-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
28 августа 2025, четверг. 21:30 МСК
Греция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Адетокунбо покажет силу?

Один из лучших игроков НБА на данный момент Яннис Адетокунбо не пропускает крупные турниры в составе сборной Греции. Не самое удачное выступление на Олимпиаде-2024 должно подстегнуть самолюбие греков, которые способны добраться высоко на Евробаскете. Италия выступает в качестве номинального аутсайдера, может, это и на пользу.

Турнирная таблица Евробаскета
Интервью с Андреем Кириленко — о Евробаскете:
«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025
Эксклюзив
«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025
Комментарии
Новости. Футбол
