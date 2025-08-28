Решающий день для Чалова, Оздоева, клубов Сан-Марино и Люксембурга. Интриги отбора ЛЕ и ЛК

«Целе» с Иосифовым и АЕК Николича тоже в шаге от общего этапа еврокубков.

Сегодня, 28 августа, состоятся ответные матчи раундов плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Командам осталось сделать один шаг до попадания в общий этап, который мы иногда ещё называем по привычке групповым. Встреч будет много – рассказываем в этом материале о самых интересных.

Лига Европы

Чалов и Оздоев на грани вылета – спасёт только победа!

Магомед Оздоев Фото: Getty Images

Греческий ПАОК, за который выступают россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов, близок к вылету из Лиги Европы. В первом матче раунда плей-офф команда Рэзвана Луческу неожиданно уступила «Риеке» в Хорватии со счётом 0:1. Экс-полузащитник «Зенита» и бывший нападающий ЦСКА вышли в стартовом составе, но не доиграли до конца. Оздоев провёл на поле ровно час, а Чалова заменили на 75-й минуте. Очевидно, ту встречу наши легионеры хотят побыстрее забыть. Теперь ПАОКу ничего не остаётся, кроме как побеждать в Салониках. К слову, на предыдущей стадии греки выбили австрийский «Вольфсберг».

Получит ли молодой россиянин шанс сыграть в Лиге Европы?

Игроки ФК «Лудогорец» Фото: ФК «Лудогорец»

Ещё одно любопытное противостояние в раунде плей-офф ЛЕ – «Лудогорца» со «Шкендией». В первом матче болгарская команда сенсационно уступила в Северной Македонии – 1:2. Хотя вела в счёте, но подарила сопернику волевую победу. Сегодня нужно спасаться в Разграде. В заявке «Лудогорца» присутствует 17-летний российский полузащитник Елисей Сыров. Правда, уроженец Санкт-Петербурга и экс-игрок академии «Зенита» выступает пока только за фарм-клуб. Однако этот сезон он начал неплохо – 1+1 в трёх матчах во втором дивизионе. В заявку на матчи первой команды Сыров попадал всего однажды, но если «Лудогорец» попадёт в общий этап, то, возможно, и у Елисея будет шанс показать себя в еврокубках.

Лига конференций

«Русский» «Целе» продолжит удивлять Европу?

Никита Иосифов Фото: ФК «Целе»

Словенский «Целе» близок нам хотя бы по той причине, что за эту команду выступает Никита Иосифов, а руководят клубом российские боссы во главе с президентом Валерием Колотило. Да и тренер экс-игрок «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Альберт Риера – испанец с паспортом РФ. В общем, есть причины поболеть за «Целе», который в прошлом сезоне уже пошумел в Лиге конференций. Долетел до четвертьфинала, где дал бой «Фиорентине». Вот и сейчас словенцы близки к попаданию в общий этап после домашней победы в матче с «Баником» со счётом 1:0. Готовы удивлять Европу и дальше. Впрочем, в Чехии придётся несладко.

Россияне «Немана» – против команды из чемпионата Испании

Юрий Клочков Фото: ФК «Неман»

В составе «Немана» из Беларуси тоже есть россияне – 26-летний вингер Юрий Клочков и 23-летний защитник Юрий Гаврилов. Кстати, это сын легенды «Спартака» Юрия Гаврилова. Дуэт наших менее известных легионеров вместе со своей командой должен преподнести большой сюрприз и выбить из еврокубка представителя европейской топ-лиги. В первом матче «Неман» едва не зацепил ничью с «Райо Вальекано», пропустив в концовке и уступив со счётом 0:1. В той встрече сыграл только Клочков. Понятно, что в Испании шансов победить ещё меньше, но в футболе случаются всякие чудеса. Главное для игроков «Немана» – верить в себя.

Германия может потерять свою единственную команду

Игроки «Майнца» Фото: Pau Barrena/Getty Images

Вполне возможно, что на общем этапе третьего по статусу еврокубка не будет немецкого клуба. Кто-то удивится, наверное, как команда из топ-лиги может не пройти квалификацию в Лиге конференций, но вот ответ – пример «Майнца». Шестая команда прошлого сезона Бундеслиги подвисла после поражения на выезде от «Русенборга» (1:2). Причём норвежцы одержали волевую победу, пропустив от кандидата в сборную Германии Надима Амири. Затем «Русенборг» забил по голу в конце каждого из таймов. Теперь в этом противостоянии мощная интрига.

Станет ли АЕК Николича привлекательнее для Баринова?

Марко Николич Фото: ФК АЕК

Марко Николич внезапно уехал из ЦСКА, и мы быстро забываем о нём благодаря Фабио Челестини. Однако сербский тренер может напомнить о себе в Европе. АЕК Николича тоже рубится за попадание в общий этап Лиги конференций. Соперник у греков, правда, очень непростой – «Андерлехт». Неделю назад в Бельгии была зафиксирована ничья (1:1), хотя АЕК уступал по ходу матча и с трудом спасся. Сегодня второй раунд боя – в Афинах. Если команда Николича одолеет бельгийцев, то у серба будет дополнительный козырь в трансферных переговорах с капитаном «Локомотива» Дмитрием Бариновым. Участие в еврокубках.

«Карлик» из Сан-Марино готов громко хлопнуть дверью

Игроки ФК «Виртус» Фото: ФК «Виртус»

Интересно следить и за продвижением так называемых «карликов» в отборочных раундах. Команду из Сан-Марино здесь точно не ждали. А в общем этапе Лиги конференций – тем более. Но «Виртус» рвётся в элиту. На предыдущем этапе квалификации чемпион Сан-Марино прошёл «Милсами» из Молдавии, а в раунде плей-офф даёт бой «Брейдаблику». В первом матче в Исландии даже повёл в счёте, однако потом пропустил дважды и проиграл – 1:2. Если «Виртус» разгромил дома «Милсами» (3:0), то почему бы не повторить с «Брейдабликом»? Тогда команда Луиджи Биццотто по-настоящему войдёт в историю.

Клуб из Люксембурга тоже рвётся в Лигу конференций

Игроки ФК «Дифферданж» Фото: ФК «Дифферданж»

Чемпиона Люксембурга «Дифферданж» тоже можно отнести к футбольным «малышам». Для этого клуба выход в Лигу конференций стал бы огромным событием. По дороге в раунд плей-офф люксембургская команда выбила «Нью-Сейнтс» из Уэльса и эстонскую «Лeвaдию». Последнее препятствие – «Дрита», матчами с которой «Дифферданж»… начинал этот евросезон! На старте квалификации Лиги чемпионов косовары одолели люксембуржцев (1:0 дома и 3:2 в гостях). На сей раз жрёбий свёл их в Лиге конференций. «Дрита» снова победила на своём поле – 2:1, но дожала противника только благодаря пенальти на последних минутах. «Дифферданж» готовится к реваншу.