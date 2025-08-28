Главное о жеребьёвке и формате Лиги чемпионов. Кое-что с прошлого сезона всё-таки поменяли

Теперь значимость места в таблице общего этапа стала ещё выше. А кто с кем сыграет – узнаем уже сегодня!

Совсем скоро мы узнаем, кто с кем сыграет в общем этапе Лиги чемпионов. Жеребьёвка пройдёт сегодня, 28 августа. А пока давайте освежим в памяти формат проведения турнира (вы же помните, что с прошлого сезона привычного группового этапа нет?). Тем более там есть одно изменение.

Формат жеребьёвки общего этапа

Новый формат Лиги чемпионов утвердили в прошлом сезоне. Теперь в основном раунде выступают не 32 клуба, а 36. Они разбиты на четыре корзины по девять в каждой. Их формируют в соответствии с коэффициентом команд. При этом действующий победитель Лиги чемпионов автоматически получает место в первой корзине. Все команды — в одной таблице.

«Тоттенхэм» сыграет в Лиге чемпионов как победитель Лиги Европы Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Сразу объясним, по какой причине Англия представлена шестью клубами, а Испания — пятью. Обе страны к своей привычной квоте (четыре команды) получили по одному дополнительному месту в связи с успешным выступлением по итогам прошлого сезона. Две лучшие страны по итогам каждой кампании забирают такую награду. Шестой участник от АПЛ — «Тоттенхэм» — оказался в ЛЧ в связи с успехом в Лиге Европы. А в АПЛ команда при этом финишировала вне топ-4.

Каждый клуб проведёт на общем этапе по восемь матчей. Он получит по два соперника из каждой корзины. С одним из соперников из каждой корзины нужно сыграть дома, с другим — на выезде. Никаких встреч с участием клубов из одной страны. Плюс недопустимо более двух команд из одной ассоциации. К примеру, «Реал» не сыграет и с «Интером», и с «Наполи», и с «Аталантой». Максимум только с двумя из этих клубов.

Корзины ЛЧ-2025/2026

Формат проведения турнира и особенности регламента

По итогам восьми туров сформируют общую таблицу. Первая восьмёрка команд пройдёт сразу в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, окажутся в раунде плей-офф. Все остальные команды покинут турнир после общего этапа. Перемещения в Лигу Европы не предусмотрено.

В случае равенства очков на общем этапе учитываются следующие показатели:

Разница мячей Забитые мячи Голы на выезде Победы Победы на выезде Очки, заработанные соперниками* Разница забитых и пропущенных мячей соперников* Голы, забитые соперниками* Дисциплинарные баллы Коэффициент клуба.

*речь о всех восьми соперниках каждого клуба. Например, если условные «Реал» и «Ливерпуль» набрали одинаковое количество очков и равны по первым пяти пунктам, то смотрят результаты восьми соперников «Реала» и «Ливерпуля» на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, у которого лучше выступили соперники.

В плей-офф попадают 24 клуба. Первые восемь получают место в 1/8 финала, оставшиеся — отправляются в стыковые матчи. Команды, занявшие места с 9-го по 16-е, будут сеяными и проведут ответные встречи на своём поле. Соответственно, команды с 17-го по 24-е место первый стыковой матч проведут дома. В жеребьёвке стыков у клубов будет лишь по два возможных соперника. Вот такая система:

9-е или 10-е место сыграет против 23-го или 24-го (определятся два соперника по 1/8 финала для седьмого и восьмого места общего зачёта);

11-е или 12-е место сыграет против 21-го или 22-го (определятся два соперника по 1/8 финала для пятого и шестого места общего зачёта);

13-е или 14-е место сыграет против 19-го или 20-го (определятся два соперника по 1/8 финала для третьего и четвертого места общего зачёта);

15-е или 16-е место сыграет против 17-го или 18-го (определятся два соперника по 1/8 финала для первого и второго места общего зачёта).

На всех стадиях плей-офф, кроме финала, участники проводят по два матча: дома и на выезде. Жеребьёвка стыковых матчей состоится 30 января 2026 года, а всей оставшейся сетки плей-офф — 27 февраля. Никаких ограничений по национальному принципу. Все матчи по традиции проведут по вторникам и средам. Есть несколько исключений.

«ПСЖ» и «Интер» играли друг с другом в финале ЛЧ в сезоне-2024/2025 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Финал (запланирован в Будапеште) состоится в субботу, а матчи 1-го тура общего этапа пройдут не только во вторник и среду, но и в четверг. Так было и в прошлом сезоне. Это так называемая «эксклюзивная неделя» (по одной будет и в Лиге Европы, и в Лиге конференций). А все матчи 8-го тура общего этапа пройдут в один день — в среду, 28 января 2026 года. Полный список дат — ниже.

1-й тур: 16-18 сентября 2025 года.

2-й тур: 30 сентября — 1 октября 2025 года.

3-й тур: 21-22 октября 2025 года.

4-й тур: 4-5 ноября 2025 года.

5-й тур: 25-26 ноября 2025 года.

6-й тур: 9-10 декабря 2025 года.

7-й тур: 20-21 января 2026 года.

8-й тур: 28 января 2026 года.

Стыки: 17-18 и 24-25 февраля 2026 года.

1/8 финала: 10-11 и 17-18 марта 2026 года.

1/4 финала: 7-8 и 14-15 апреля 2026 года.

1/2 финала: 28-29 апреля и 5-6 мая 2026 года.

Финал: 30 мая 2026 года.

Что поменялось в новом сезоне

В конце прошлого сезона немецкое издание Bild сообщило, что в УЕФА рассматривают вариант с внесением изменений в формат проведения турнира. Один из пунктов — отмена дополнительного времени в плей-офф. То есть, если команды не определят победителя по сумме двух матчей, их сразу ждёт серия пенальти. Но это правило не ввели, так что встречи в плей-офф пройдут в привычном формате.

Второй пункт — разведение команд из одной страны в плей-офф до 1/4 финала. Однако и этого не произошло, учитывая, что жеребьёвка стыков и 1/8 финала пройдёт в том же формате, что был и в прошлом сезоне.

Жеребьёвка плей-офф состоится в 2026 году Фото: УЕФА

А вот третий пункт, о котором писал Bild, всё-таки реализовали. Занявшие четыре первых места в общем этапе команды проведут ответные матчи четвертьфиналов дома. А два лучших клуба общего этапа получат возможность сыграть ответные встречи полуфиналов на своём стадионе. При таком раскладе в прошлом сезоне «Арсенал» провёл бы ответный четвертьфинал с «Реалом» не в Мадриде, а в Лондоне. «Барселона» встретилась бы с «Интером» в ответном полуфинальном матче в Испании, а не в Италии.

В связи с этим изменением значимость более высокого места в таблице общего этапа становится ещё существеннее. Важное дополнение — если команда с высоким посевом проигрывает в каком-либо раунде плей-офф, то команда, выбившая её из турнира, занимает её место в сетке. Без изменений в отношении того, кто сначала играет дома. К примеру, если «Барселона» выиграет общий этап, а потом проиграет в 1/8 финала условному «Байеру», то именно немецкий клуб получит первый номер посева и возможность провести ответный четвертьфинал в Леверкузене.