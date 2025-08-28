С вратарями «Сити» что-то происходит. И вряд ли это хорошо

Что-то происходит с вратарями «Сити». Сейчас в основе играет Джеймс Траффорд. Тут напрашивается шутка, что человек с такой фамилией ошибся стадионом в Манчестере, но это ладно. В конце концов, 22-летний Траффорд даже не старый, чтобы иронизировать на эту тему. Воспитанник «Сити» последние два сезона выступал за «Бёрнли». Причём в прошлом сезоне показал космический результат в Чемпионшипе — 16 пропущенных мячей за 45 матчей. Там получилось сразу несколько рекордов: и 29 «сухих» матчей, и серия из 12 игр без пропущенных (1000+ минут). Траффорда даже признали лучшим игроком сезона в Чемпионшипе — впервые в истории турнира эту награду получил вратарь.

Однако сейчас в «Сити» ему оказалось тяжко. И дело не только в уровне АПЛ, но и в стиле его команды. Уже во 2-м туре вратарь провалился. Сначала подставил партнёров при розыгрыше мяча от ворот, подарив гол «Тоттенхэму». Причём рядом с вратарём был свободный Джон Стоунз на фланге, однако передача пошла на Нико Гонсалеса, которого явно накрывали. А затем Траффорд и вовсе должен был получить красную карточку, когда вышел из ворот, влетел коленом в грудь Мохаммеду Кудусу и ещё попал рукой по мячу за пределами штрафной. Удивительно, что VAR не позвал главного судью посмотреть повтор.

Пас Джеймса Траффорда Фото: Кадр трансляции

Конечно, можно предположить, что Траффорд и не подразумевался как основной вратарь «Сити», но здесь возникает ещё больше вопросов. Во-первых, в команде всё ещё есть Штефан Ортега, который отлично справлялся с ролью запасного вратаря. Во-вторых, а почему вообще не играет Эдерсон? У него была травма, однако бразилец уже восстановился. Хосеп Гвардиола пространно говорит, что просто сделал выбор в пользу другого вратаря.

Остаётся только догадываться, что отсутствие Эдерсона на поле связано с его вероятным трансфером. Сразу несколько инсайдеров сообщили об интересе к голкиперу со стороны «Галатасарая» — главной команды Турции, которая гарантировала себе место в основной стадии Лиги чемпионов. Сообщается, что «Галатасарай» предложил € 15 млн за вратаря, у которого через год заканчивается контракт.

Эдерсон Фото: Imago/TASS

И, судя по всему, от ухода Эдерсона напрямую зависит будущее вратаря «ПСЖ» Доннаруммы. Если ориентироваться на «Золотой мяч», то итальянец — лучший вратарь прошедшего сезона (в списке из 30 претендентов указаны он и 29 полевых игроков). Джанлуиджи уже официально объявил о своём уходе из «ПСЖ» и попрощался с фанатами на недавнем домашнем матче с «Анже».

И здесь ситуация тоже выглядит непонятной с точки зрения «Сити». Масштаб персоны вполне соответствует амбициям клуба, но подходит ли Доннарумма стилистически? В современном футболе для вратарей всё больше значения имеет игра ногами. Собственно, во многом по этой причине Доннарумма и покидает команду. Даже по ходу прошлого сезона тренер Луис Энрике периодически выпускал Матвея Сафонова из-за того, что тот увереннее пасует низом плюс готов выходить из ворот, чтобы страховать высокую линию защиты.

Джанлуиджи Доннарумма прощается с «ПСЖ» Фото: EPA/TASS

Почему же тогда «Сити» договаривается по трансферу Доннаруммы? Возможно, частично дело в том, что команда сама меняется. За последние годы процент владения мячом планомерно сокращался: 68%, 65%, 65%, 61%. Правда, почти весь прошлый сезон отсутствовал Родри — ключевой футболист команды, делавший иной раз под 150 пасов за игру. Кроме того, с этого сезона у Гвардиолы новый тренерский штаб. Пришёл в том числе Пеп Лейндерс, который традиционно ассоциируется с прессингом и более вертикальным футболом. Хотя едва ли «Сити» совсем откажется от розыгрыша мяча низом от голкипера.

Не покидает ощущение, что в этой ситуации лучший вратарь для «Сити» — тот человек, которого клуб отпускает. И дело тут не в ностальгии по Эдерсону, который отыграл уже восемь сезонов за команду Гвардиолы. Бразильцу на днях исполнилось лишь 32 года — многовато, но далеко не критично. Вратарь выдал отличный прошлый сезон: отдал четыре голевые передачи (рекорд) и стал лучшим в лиге по количеству предотвращённых мячей. Единственное логичное объяснение, почему «Сити» отпускает Эдеросона — желание самого игрока уйти. На это намекают в том числе и слова Гвардиолы, что Эдерсону нет смысла оставаться в клубе, если он в нём несчастлив.