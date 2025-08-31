Батраков и Раков разрывали ещё в Юношеской лиге. А как дела у других экс-звёзд ЮФЛ?

Алексей Батраков и Вадим Раков – два молодых воспитанника «Локомотива», входящих в этом сезоне в число самых результативных игроков РПЛ. Центральный полузащитник засверкал в составе родного клуба, а нападающий – в Самаре, где выступает на правах аренды за «Крылья Советов». Между тем связка Батраков – Раков разрывала ещё в Юношеской футбольной лиге в сезоне-2021/2022. Тогда железнодорожники взяли золото, а Алексей и Вадим стали соответственно лучшим ассистентом и бомбардиром чемпионата России. Раков набрал 36+10 в 26 матчах и установил рекорд ЮФЛ по количеству голов, Батраков – 11+19 в 24 встречах.

А как складываются карьеры других игроков, которые в последние годы становились лучшими бомбардирами и ассистентами ЮФЛ-1 (первенство России до 17 лет) и ЮФЛ-2 (до 18 лет)? Пока не все из них проявили себя во взрослом футболе. Рассказ про этих футболистов – в нашем материале.

Вадим Шилов, «Зенит»

17-летний Шилов – многообещающий талант «Зенита». В сезоне-2024 фланговый форвард стал лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком ЮФЛ-2. В 33 матчах наколотил 42 мяча и сделал 26 голевых передач. Побил тот самый рекорд Ракова, привёл «Зенит» к чемпионству. В сезоне-2025 уже в Молодёжной футбольной лиге, будучи младше остальных, набрал 15+7 в 14 встречах и захватил лидерство в гонке самых результативных игроков. Летом Вадима подтянули к первой команде. Он забивал на летних сборах, в том числе швейцарскому «Сьону», а в августе заработал 1+1 во встрече Кубка России с «Рубином».

Артём Сериков, ЦСКА

В ЮФЛ-1 мощный сезон-2024 выдал вингер ЦСКА. Сериков занял первое место в гонке бомбардиров и самых результативных игроков турнира – забил 30 голов и отдал 14 голевых пасов в 33 матчах. А весной 2025-го Артём заработал 3+3 в 13 играх МФЛ. Серикова быстро подтянули к основе армейцев. В нынешнем сезоне он уже дважды выходил на замены во встречах Кубка России с «Локомотивом» и «Акроном», кроме того, стабильно попадает в заявку на встречи РПЛ и ждёт дебюта в элите.

Александр Бекетов, «Краснодар»

Александр Бекетов Фото: ФК «Краснодар»

Форвард «Краснодара» был лучшим ассистентом того сезона ЮФЛ-1. Бекетов набрал 13+19 в 32 матчах за «быков». К слову, в академию Сергея Галицкого он попал из Белгорода, где начинал под руководством отца в городской ДЮСШ. Зимой 2025-го Александр ездил на зимние сборы с основой «Краснодара», а весной выступал уже в МФЛ, где, правда, провёл всего три встречи и забил один гол. В последнее время не играл, по всей видимости, из-за травмы.

Александр Помалюк, «Чертаново»

Сезон-2023 получился укороченным из-за возвращения юношеского футбола России на систему «весна-осень». В ЮФЛ-2 лучшим бомбардиром и самым результативным игроком стал форвард Помалюк, набравший 16+4 в 12 матчах. Летом 2024-го воспитанник «Чертаново» перешёл в «Спартак» и провёл за фарм-клуб красно-белых шесть встреч без результативных действий во Второй лиге. Спустя всего полгода Александра вернули в «Чертаново» на правах аренды. В 2025 году у форварда 5+2 в 17 играх Второй лиги.

Дмитрий Шопин, «Спартак»

А самым щедрым ассистентом короткого сезона-2023 в ЮФЛ-2 был спартаковец Шопин. Вингер красно-белых заработал 3+9 в 13 матчах. В следующем году Дмитрий играл уже в ЮФЛ-1 и МФЛ, но там вообще не совершал результативных действий. Тем не менее остался в команде. В 2025-м у Шопина 1+4 в 14 встречах молодёжного первенства, кроме того, он дебютировал во Второй лиге за фарм-клуб «Спартака». Сыграл пять раз, не забивал и не делал голевых передач.

Руслан Славин, «Ростов»

Нападающий ЦСКА Славин в укороченном сезоне-2023 победил в соревновании бомбардиров ЮФЛ-1. В 12 матчах стал автором 13 голов и четырёх голевых передач. Со следующего года начал выступать за молодёжную команду армейцев в МФЛ. В 2024-м поучаствовал в 18 играх и забил только шесть мячей. А в 2025-м у Руслана лишь три встречи без результативных действий. На днях стало известно, что Славин переходит в «Ростов».

Александр Вакулич, «Ростов»

Вакулич, играющий на позициях атакующего полузащитника и форварда, оказался героем сразу двух чемпионатов. Причём также в составе ЦСКА. В укороченном сезоне-2023 он стал лучшим ассистентом и самым результативным игроком ЮФЛ-1, набрав 8+13 в 13 матчах. А до этого в сезоне-2022/2023 Александр выиграл гонку бомбардиров ЮФЛ-2 – заработал 19+8 в 23 встречах. Тем не менее выше молодёжки ЦСКА Вакулич не поднялся. Летом 2025-го армейцы отдали его в аренду «Ростову» с правом выкупа – у Александра в этом сезоне 0+1 в четырёх играх за фарм-клуб ростовчан во Второй лиге.

Егор Сысоев, «Велес»

Егор Сысоев Фото: ФК «Торпедо»

Форвард Сысоев – сильнейший ассистент сезона-2022/2023 в ЮФЛ-2. Выступая за «Спартак», он сделал 14 голевых передач и добавил к ним 11 голов в 19 матчах. Егор оставался в составе красно-белых до начала 2025-го. Поднялся в молодёжку, где забил восемь мячей в 23 играх. Но в феврале этого года «Спартак» отпустил Сысоева в «Торпедо». За чёрно-белых нападающий сыграл всего однажды в минувшем сезоне Первой лиги. Летом «Торпедо» отдало Егора в аренду «Велесу», за который Сысоев набрал пока 0+1 в двух встречах Второй лиги и Кубка России.

Антон Шамонин, «Ростов»

Шамонин победил в соревновании бомбардиров ЮФЛ-1 в сезоне-2022/2023. Тогда рослый центрфорвард выступал за академию «Мастер-Сатурн». Заодно стал и самым результативным игроком, заработав 19+9 в 26 матчах. Как раз летом 2023-го после яркого выступления в первенстве России своего возраста Антон перешёл в «Ростов». Сейчас 20-летний нападающий борется за место в стартовом составе первой команды. Он уже девять раз выходил на поле в РПЛ, а всего провёл за ростовчан 15 матчей. Пока без результативных действий. Но за фарм-клуб во Второй лиге Шамонин набрал 10+6 в 27 играх.

Дэвид Мудрак, без клуба

Лучшим ассистентом ЮФЛ-1 в сезоне-2022/2023 стал атакующий полузащитник «Краснодара» Мудрак. Он набрал 11+12 в 26 матчах. Затем Дэвид продолжал развитие в командах академии Сергея Галицкого. Был достаточно результативен и в МФЛ, где выходил на поле с капитанской повязкой. А осенью 2023-го дебютировал за фарм-клуб во Второй лиге. С тех пор сыграл во взрослом футболе 15 встреч, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Но с лета 2025-го Мудрак, по информации Transfermarkt, без клуба.

Павел Мелёшин, «Сочи»

Павел Мелёшин Фото: ФК «Сочи»

Воспитанник «Спартака» Мелёшин был лучшим бомбардиром ЮФЛ-1 в сезоне-2021/2022, когда Батраков с Раковым разрывали ЮФЛ-2. Павел набрал 28+5 в 25 матчах и опередил ближайшего преследователя на девять голов, а остальных – в два раза и более. Форвард продолжал прогрессировать и в августе 2022-го дебютировал за взрослый «Спартак». Всего в первой команде сыграл 30 встреч, в которых забил четыре мяча. Но потом его ждали аренда в минское «Динамо» и трансфер в «Сочи». За сочинцев Мелёшин в прошлом сезоне набрал 13+1 в 21 матче. С апреля залечивает травму крестообразной связки колена.

Даниил Зорин, «Спартак»

Лучшим ассистентом ЮФЛ-1 в том же сезоне стал другой игрок «Спартака» – полузащитник Зорин. Даниил набрал 9+10 в 16 матчах. В октябре 2022 года дебютировал за первую команду красно-белых, однако не пробился в стартовый состав и дважды уезжал в аренду. Вторую половину 2023-го провёл в минском «Динамо», а прошлый сезон отыграл в «Ахмате». У центрхава уже 17 встреч в РПЛ. Этим летом Зорин вернулся в «Спартак», где довольствуется ролью запасного – играет практически только в Кубке России.

Аким Белохонов, «Родина»

Белохонов – лучший бомбардир ЮФЛ-2 и самый результативный игрок турнира в сезоне-2020/2021. Нападающий «Зенита» заработал 30+8 в 21 матче. Аким подавал большие надежды, тем не менее к 21 году по-настоящему не раскрылся. До лета 2024-го играл за молодёжку и фарм-клуб «Зенита», после чего перешёл в «Родину». Однако и в столичной команде не поднялся выше дубля, выступающего во Второй лиге. В этом сезоне забил пять мячей и сделал пять голевых передач в 19 встречах.

Евгений Пшенников, «Волга»

Зенитовец в том сезоне ЮФЛ-2 выиграл и гонку ассистентов – вингер Пшенников. Евгений набрал 5+18 в 19 матчах. Молодой созидатель также продолжил своё развитие в системе сине-бело-голубых, начинал профессиональную карьеру в фарм-клубе петербуржцев во Второй лиге. Более того, в октябре 2024-го сыграл за первую команду в Кубке России, появившись на поле в концовке встречи с «Факелом». Но нынешним летом Пшенникова отпустили в ульяновскую «Волгу». В Первой лиге у вингера только два выхода на замены.

Матвей Ивахнов, «Муром»

Матвей Ивахнов Фото: ФК «Факел»

Нападающий московского «Динамо» Ивахнов победил в гонке снайперов ЮФЛ-1 в сезоне-2020/2021. Стал и самым результативным игроком турнира, набрав 19+5 в 21 матче. Однако затем в его карьере были странные зигзаги – в сентябре 2021-го Матвей ушёл в латвийский «Супер Нова». После этого менял клубы один за другим: поиграл за «Красаву», «Факел», саратовский «Сокол» и «Текстильщик». В июле 2025-го перешёл на правах свободного агента в «Муром» из Второй лиги. Пока в РПЛ у Ивахнова лишь 1+0 в 12 встречах за «Факел».

Анзор Амиралиев, «Алания»

Вингер Амиралиев был лучшим ассистентом сезона-2020/2021 в ЮФЛ-1. В 20 матчах Анзор сделал восемь голевых передач и добавил к ним три гола. Летом 2021-го отправился в «Сочи», после чего, как и Ивахнов, стал ходить по клубам. Выступал за фарм-клуб сочинцев, «Красаву», «Электрон», «Велес», дубль махачкалинского «Динамо» и «Форте». С лета 2025 года – в «Алании», которая подписала вингера свободным агентом. В нынешнем сезоне Амиралиев набрал 1+1 в пяти встречах Второй лиги. Выше этого уровня он ещё не поднимался.