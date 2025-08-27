Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Сочи — Краснодар — 2:4, обзор матча Кубка России, видео голов: Козлов, Ленини, Кривцов, Чирков, Перрен, Сааведра, 27 августа 2025

«Краснодар» забил два за минуту! Всего голов было шесть, а тренера «Сочи» увели к скорой
Георгий Илющенко
Отчет «Сочи» — «Краснодар» — 2:4
Аудио-версия:
У Батчи — ассистентский хет-трик, у его команды — уверенная победа. Но матч омрачили проблемы со здоровьем Морено.

«Краснодар» сверкает мускулами в Мир РПЛ, забив за два последних матча аж 11 голов. Пятёрка из них влетела в ворота «Сочи», с которым «быкам» и предстояло сыграть в Фонбет Кубке России.

Нового избиения же не случилось. Всё-таки другой турнир, активная ротация. Сочинцы уже не были так безнадёжны. И всё равно уступили. Во многом из-за минутного помутнения!

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'     0:3 Кривцов – 50'     1:3 Чирков – 78'     1:4 Перрен – 85'     2:4 Сааведра – 90+1'    

У «Краснодара» в основе вышли молодые Хмарин и казнивший дублем московское «Динамо» Мукаилов. Плюс другие футболисты с недостатком практики в Премьер-Лиге: Корякин, Жубал, Ленини, Козлов. В старте сочинцев впервые с мая 2024-го оказался Аттийят-аллах — марокканец вернулся после долгого отсутствия и постепенно втягивается. Компанию ему составили также мало играющие в РПЛ Осипов, Коваленко, Ежов, Фёдоров и Барт. Без чемпиона России в составе «быков» Юрия Дюпина тоже не обошлось.

Именно Коваленко с Аттийят-аллахом едва не сконструировали гол в самом дебюте, когда первый прострелил с правого края штрафной в центр на набегающего второго. Марокканца подвела точность. В целом же инициативой и большим территориальным преимуществом владел «Краснодар». А вот остроты не хватало. Пока соперник сам её не подарил.

На 19-й минуте Осипов думал, что пасует партнёру, и в совершенно безобидной ситуации отправил мяч в аут. Гости быстро разыграли его, и Батчи подал на Козлова. Данила прощать не стал.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только сочинцы разыграли с центра, как Кривцов с Черниковым удачно вступили в отбор, а Батчи увидел, как Ленини забегает в свободную зону по левому краю. Кевин сблизился с Дюпиным и прошил дальний нижний угол. Прошла всего минута!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Футболисты «Сочи» пришли в себя и организовали два убойных момента. Однако Аттийят-аллах из отличной позиции промазал, а дальний выстрел Мухина встретила штанга.

Сочинцам явно стоит взять уроки реализации у «Краснодара». Хотя бы потому, что на 51-й минуте Батчи оформил третью голевую за матч: ворвался в штрафную после классной закидушки Сперцяна (он в перерыве заменил Черникова), перехитрил катившегося в подкате Аттийят-аллаха и покатил на Кривцова. Никита в касание поразил ближний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тут же краснодарцы едва пенальти не заработали. Да вот судья Черемных оценил повтор и вынес вердикт: Козлов фолил перед попаданием мяча в руку Барту. Результат, впрочем, и так был сделан. Команда Мурада Мусаева подкрепляла его длительным владением и множеством подходов. Кордоба был близок к голу, но угодил в штангу.

Тренер «Краснодара» предоставил практику и колумбийцу, и Са, и Аугусто, и Перрену. Только после этого Роберт Морено сделал четверную замену, выпустив Сааведру, Литвинова, Агбалаку и Корнеева. Хотя не спасли бы и Мбаппе с Холандом и Ямалем. Чирков один мяч всё же отыграл, кивнув головой вслед за подачей с углового от Барта.

В этот же момент Роберта Морено внезапно увели под руки. Как сказал комментатор Роман Нагучев, в сторону кареты скорой помощи. Позднее в клубе заявили «Матч ТВ», что тренер перенёс гипертонический криз и отправлен в больницу. Желаем ему здоровья и скорейшего восстановления!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Разгром всё же вновь приблизился, ведь Перрен красивым ударом в касание сделал пас Кордобы голевым.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Последнее слово всё равно осталось за сочинцами: Фёдоров не пожадничал и выкатил к линии вратарской на Сааведру.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» не добился третьей крупной победы кряду, но последняя пробоина едва ли их прямо уж сильно расстраивает. Эта машина и не думает останавливаться! В группе «быки» сравнялись с «Крыльями» и теперь делят с ними первую строчку. «Сочи» же остался последним. Главное для них сейчас, впрочем, не результат, а новости по состоянию Морено.

Таблица Кубка России
