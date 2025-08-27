Нервное возвращение «Карабаха» в Лигу чемпионов! Хотя общий счёт с венграми был 5:2

Азербайджанский «Карабах» пробился в общий этап Лиги чемпионов! Но ответная игра с «Ференцварошем» получилась безумно напряжённой.

«Карабах» оказался в одном шаге от попадания в общий этап. Кстати, команда уже играла в основном раунде Лиги чемпионов — в сезоне-2017/2018 она попала в сильную группу с «Челси», «Ромой» и «Атлетико». Но формат поменяли, так что теперь никаких квартетов. Неделю назад азербайджанский клуб пропустил первым, а потом отгрузил в ворота соперника три мяча после перерыва. 3:1 — счёт, который заметно повысил шансы «Карабаха» на проход в общий этап.

Для этого нужно было не начудить в ответной встрече. Хозяева начали стремительно и должны были открывать счёт. Кади Боржесу (экс-футболист «Краснодара») не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел с фланга. Однако забил «Ференцварош». Правда, помощник главного арбитра поднял флаг, поэтому гол засчитали только после вмешательства VAR. Барнабаш Варга избежал офсайда и покатил на Ленни Жозефа, которому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам.

Гол на какое-то время надломил «Карабах». Гости проводили одну атаку за другой и прижали соперника к воротам. Если бы не польский голкипер азербайджанского клуба Матеуш Кохальски, хозяева легко устроились бы на 0:2. Но вратарь подтащил, а потом «Карабах» нашёл свой шанс в атаке. Нериман Ахундзаде здорово сыграл корпусом, удрал от защитника и прострелил на Леандру Андраде. Тот вторым касанием отправил мяч туда, куда и полагалось, — в пустой угол.

Этот гол взбодрил «Карабах». Вторая половина первого тайма прошла с преимуществом хозяев. Неудивительно, что они снова наказали соперника. На этот раз Андраде выступил как ассистент. Покатил на Абделла Зубира, а тот спокойно реализовал свой шанс. 5:2 по сумме двух матчей — огромное преимущество. «Карабаху» оставалось спокойно доиграть второй тайм.

Вместо этого лучший клуб Азербайджана пропустил спустя 10 минут после возобновления игры. Жозеф упал в штрафной площади «Карабаха» после контакта с Кевином Мединой — судья Клеман Тюрпен указал на «точку». Варга развёл мяч и вратаря по разным углам — 2:2. Интрига?

«Карабах» спокойно воспринял второй пропущенный мяч. Моментов у ворот хозяев больше не стало, и они с каждой минутой приближались к общему этапу. Марко Янкович мог окончательно «похоронить» гостей на 73-й минуте, однако пробил рядом со штангой после перспективной контратаки. После таких моментов всегда появляется ощущение — как бы потом не пришлось жалеть о промахе.

На 82-й минуте фанаты «Карабаха» занервничали ещё сильнее. Вратарь Кохальски пустил за шиворот мяч после удара Алекса Тота со штрафного. Поляк, видимо, ожидал навеса, чем и воспользовался соперник. «Ференцварошу» достаточно было забить ещё один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время.

«Карабах» всё-таки прошёл «Ференцварош» Фото: ФК «Карабах»

Кохальски исправился за ошибку спустя несколько минут. Вратарь на самой линии остановил удар Варги головой — невероятный сейв! Форвард оказался первым на добивании, но зарядил в падении выше ворот. Хозяева продержались, хотя концовка получилась нервной.

«Ференцварош» впервые в истории обыграл «Карабах», однако этого не хватило для попадания в общий этап Лиги чемпионов. Кстати, три года назад азербайджанский клуб также выбил венгерский из квалификации турнира. Тогда команду из Будапешта тренировал Станислав Черчесов. Теперь «Карабах» сыграет в основном раунде ЛЧ впервые за восемь лет.