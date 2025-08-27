«Барса» отдала вратаря, у ЦСКА и «Локомотива» проблемы с новичками. Трансферы и слухи дня

Сегодня было много новостей с футбольного рынка. Вам интересно? Тогда читайте наш традиционный дайджест трансферов и слухов за прошедший день – 27 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

«Барселона» отдала одного вратаря, чтобы заявить другого

«Барселона» объявила об уходе Иньяки Пеньи в «Эльче». 26-летний вратарь отдан в аренду на один сезон, а перед трансфером продлил контракт с каталонским клубом до июня 2029 года. Расставание с Пеньей позволит чемпиону Испании освободить место в зарплатной ведомости и зарегистрировать другого голкипера – Войцеха Щенсного. В прошлом сезоне Иньяки провёл 23 матча во всех турнирах, пропустил 25 мячей и семь раз сыграл «на ноль». Сегодня же появилась ещё одна трансферная новость о «Барселоне». По информации ESPN, каталонский клуб может купить защитника «Монако» Вандерсона, если продаст кого-то из своих дорогостоящих футболистов, например, Фермина Лопеса.

«Боруссия» взяла ещё одного игрока «Челси»

Аарон Ансельмино Фото: ФК «Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» продолжает подписывать игроков «Челси». Вслед за Карни Чуквуэмекой в немецкий клуб перешёл центральный защитник Аарон Ансельмино. 20-летний аргентинец арендован на один сезон. По словам директора «Боруссии» Ларса Риккена, клубу потребовался новичок в линию обороны из-за травм Эмре Джана, Нико Шлоттербека и Никласа Зюле. У Ансельмино пока лишь один матч за первую команду «Челси». На прошедшем клубном чемпионате мира аргентинец вышел на замену во встрече с «Бенфикой» в 1/8 финала.

Главные трансферные слухи дня

У «Зенита» появилась новая трансферная цель

Томас Паласиос Фото: Buda Mendes/Getty Images

«Зенит» заинтересован в приобретении нового центрального защитника. Как сообщил журналист Герман Гарсия Грова, петербургский клуб начал переговоры с миланским «Интером» по поводу трансфера Томаса Паласиоса. Согласно источнику, 22-летний аргентинец интересен также «Сантосу», однако бразильский клуб готов только арендовать игрока. Итальянцы же хотят сделать полноценный трансфер. Кроме того, сам Паласиос не уверен в целесообразности возвращения в Южную Америку. Год назад «Интер» купил Томаса за € 6,5 млн, а в январе отдал в аренду «Монце». У центрбека 10 матчей в Серии А без результативных действий.

«Локомотив» не может подписать Олейникова и легионеров

У «Локомотива» есть трудности в трансферной работе. Как сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией, руководство железнодорожников запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца летнего окна. Московский клуб ориентируется на российских игроков и футболистов из СНГ. Одна из целей «Локомотива» – Иван Олейников, выступающий за «Крыльев Советов». Но, как стало известно «Чемпионату», самарский клуб отклонил уже три предложения по полузащитнику. Сначала железнодорожники предлагали аренду с правом выкупа за 250 млн рублей, затем – 180 млн рублей и своего форварда Владислава Сарвели, а после этого – трансфер за 200 млн рублей. Тем не менее переговоры продолжаются.

У ЦСКА сорвался трансфер молодого бразильца

Матеус Гонсалвес Фото: Buda Mendes/Getty Images

Как сообщил бразильский инсайдер Вене Касагранде, вингер «Фламенго» Матеус Гонсалвес принял решение отказать ЦСКА и продолжить карьеру в «Аль-Ахли». Согласно источнику, клуб из Саудовской Аравии предложил за 20-летнего игрока € 9 млн плюс бонусы. Армейцы же договорились о выкупе 70% прав на Гонсалвеса за € 7 млн. Утверждается, что руководители ЦСКА и «Фламенго» уже обменивались документами, когда в сделку вмешался «Аль-Ахли». Сам Матеус предпочёл поехать в Саудовскую Аравию. Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев подтверждал факт переговоров по бразильцу.

Тем временем определилось будущее нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Как утверждает инсайдер Иван Карпов, аргентинец перейдёт в «Крылья Советов». Самарцы бесплатно арендуют игрока и будут платить ему 3,5 млн рублей в месяц, а оставшуюся часть зарплаты (ещё 4 млн рублей) покроют армейцы.

«Тоттенхэм» переключился с Савио на Симонса из-за позиции «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» не сумел договориться с «Манчестер Сити» о покупке Савио. Как пишет инсайдер Фабицио Романо, 27 августа «горожане» сообщили «шпорам»: клуб не изменит своей позиции по трансферу бразильца – вингера не отпустят даже за сумму свыше € 70 млн. Сообщается, что по этой причине полностью исключён и переход в «Манчестер Сити» вингера «Реала» Родриго. Тем временем, по информации Bild, «Тоттенхэм» переключился на Хави Симонса из «РБ Лейцпиг» и серьёзно настроен на сделку. У английского и немецкого клубов хорошие рабочие отношения, это должно упростить трансфер. Лондонцы готовы заплатить € 70 млн – столько просит «РБ Лейпциг».

Коло Муани вернётся в «Ювентус»

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к возращению в «Ювентус». По информации инсайдера Романо, парижский и туринский клубы наконец-то согласовали стоимость трансфера. «Ювентус» снова арендует 26-летнего француза за € 5 млн, но теперь в договоре будет прописано обязательство выкупа за € 55 млн с учётом бонусов. В данный момент стороны завершают сделку. Напомним, Коло Муани отыграл за итальянскую команду вторую половину прошлого сезона. Провёл 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

Одной строкой