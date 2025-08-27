Скидки
Главная Футбол Статьи

Балтика — ЦСКА — 0:2, обзор матча Кубка России, видео голов: дубль Облякова, пенальти, 27 августа 2025

Как же не повезло «Балтике»! Две случайные руки — и ЦСКА не оставил шансов. Видео
Георгий Илющенко
Отчёт «Балтика» — ЦСКА — 0:2
Аудио-версия:
Комментарии
Команда Челестини съездила в Калининград и увезла победу из-за двух пенальти.

ЦСКА сегодня отпраздновал 114-летие. Удачно, что именно на этот день выпал матч — можно было отметить важную дату гостевой победой над «Балтикой» в Фонбет Кубке России. Команда Андрея Талалаева сопротивлялась и всё равно не подпортила армейцам торжество. Хотя калининградцы могут сослаться на невезение.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77'     0:2 Обляков – 89'    

Где Кубок, там и ротация. За калининградцев с первых минут из нечастых гостей старта вышли Любаков, Чивич, Мохаммад, Луна, Ковач, Ковалёв, Пряхин, Мурид, Никитин и Йенне. В общем-то, все, кроме Андраде. За москвичей — многие новички: Ди Лусиано, Виктор, Руис, Алвес. Плюс Тороп, Абдулкадыров, Мойзес, Сериков, Бандикян, Шуманский и Мусаев.

ЦСКА с первых минут больше владел мячом, при этом острее в первом тайме действовала «Балтика». Особенно нацелен на ворота был бегающий справа в атаке Пряхин. Кстати, армейский воспитанник. Сергей в самом начале встречи пару раз выходил на ударную позицию. Ещё перспективно бил с лёта Ковач.

При этом именно голевых моментов ждать пришлось долго. Под конец тайма Мурид подключился к атаке и выцеливал в дальнюю девятку — не хватило точности. Москвичи же отметились только угловым, когда розыгрыш Алвеса и Шуманского привёл к подаче белоруса и кивку Абдулкадырова головой — мяч прилетел прямо в руки Любакову. Нули к перерыву смотрелись абсолютно заслуженными. Что ж, не всем же забивать в Кубке по восемь голов, как «Оренбургу» с «Зенитом».

По-настоящему Любаков проявил себя в начале второго тайма, когда отразил два выстрела кряду — от Шуманского и Абдулкадырова, который и развил атаку классным рывком по левой бровке. Белорус выделялся. Например, разворотом вокруг своей оси мимо Ковача и дальнобойной «пушкой» в левый угол — вратарь калининградцев и тут справился. Если бы не получилось, видео гола разлетелось бы по соцсетям со скоростью праймового Быстрова.

Выйдя из раздевалки, футболисты ЦСКА изменили ход игры и заметно прибавили. Фабио Челестини было мало: на 60-й минуте он пошёл с козырей и выпустил Облякова, Глебова и Кругового, а чуть позже – и Кисляка. Талалаев ответил Беликовым, перебравшимся недавно из «Торпедо» Манеловым и Оффором. Нельзя не отметить и обилие единоборств — судья Танашев раздал шесть жёлтых карточек.

Игра шла до гола. Кисляк ворвался в штрафную и начал финтить. Под него катился Андраде — и задел мяч рукой. VAR вынес печальный вердикт для «Балтики», и на 77-й минуте Обляков чётко исполнил приговор.



Где первая рука, там и вторая. Где первый пенальти, там и второй. Под конец основного времени поднявшийся с лавки Лукин бил головой и попал в отставленную руку Мохаммада. Обляков исполнил новый 11-метровый ещё увереннее и достиг цели от перекладины. Восемь добавленных минут давали калининградцам надежду. Напрасно.



Победу ЦСКА точно не назвать незаслуженной — во втором тайме армейцы выглядели сильнее. Тем не менее, когда пропускаешь дважды со случайных пенальти (неумышленные нарушения вроде остановок выбегающего к воротам соперника), горечь «Балтики» от поражения должна быть ещё сильнее. К тому же если учитывать 0 очков после трёх туров.

Таблица Кубка России
