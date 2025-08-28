«Хотел бы сыграть с «Реалом» и «ПСЖ». Как Мартынович сотворил историю с «Кайратом» в ЛЧ

Основной этап Лиги чемпионов ещё не стартовал, а сенсаций уже хватает. Сразу три клуба впервые в своей истории прошли квалификацию! Это кипрский «Пафос», норвежский «Будё-Глимт» и казахстанский «Кайрат». Во вторник, 26 августа, команда из Алма-Аты одолела в серии пенальти шотландский «Селтик», чей состав в 10 раз дороже состава «Кайрата». Для российских болельщиков победа «Кайрата» примечательна и тем, что в составе команды есть сразу несколько экс-футболистов РПЛ. В том числе защитники Егор Сорокин и Александр Мартынович (экс-игрок «Рубина» и «Краснодара» – капитан команды).

Эмоции Мартыновича – в нашем интервью.

«Трансферная стоимость одного игрока «Селтика» больше, чем у всей нашей команды»

— Решающий матч «Кайрата» в отборе ЛЧ совпал с вашим днём рождения.

— Этот день рождение точно запомнится надолго (смеётся). Я обычно не очень люблю отвлекаться в день игры, поэтому заранее отключил телефон, чтобы никто не дёргал, не писал и не звонил. Но всё равно немного переживал. У нас было преимущество перед «Селтиком»: не лежало такого давления, как на них. Если бы у нас не получилось, мы всё равно бились и старались, но «Селтик» — команда классом выше. Трансферная стоимость одного футболиста шотландской команды больше, чем стоимость всей нашей команды. С нас спрос был меньше – поэтому нам было проще готовиться. В любом случае, дойдя до такой стадии, мы совершили сенсацию: стали единственной командой, которая прошла в общий этап Лиги чемпионов с первого раунда квалификации.

— Вы уже играли в Лиге чемпионов. Сейчас – новые эмоции?

— Когда мы выходили на поле в матче Лиги чемпионов в составе «Краснодара», то понимали, что у нас сильная и хорошая команда. Так что невыход в Лигу чемпионов был бы плохим результатом на тот момент. Не могу сказать, что в «Кайрате» плохая команда: у нас подобрались отличные ребята и хороший коллектив. Но в плане наших возможностей – мы гораздо скромнее. Поэтому выход в общий этап Лиги чемпионов ценнее, тем более мы начали с первого раунда квалификации.

Александр Мартынович, «Краснодар» — «Байер», 14 февраля 2019 года Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Стоимость состава «Селтика» — € 130 млн, а состава «Кайрата» — € 12,8 млн. О чём это говорит?

— О том, что обороняться научились все команды (смеётся). Я не беру в прайме «Барселону», «Реал», «ПСЖ» и «Сити»: они забивали, сколько захотят. Но все команды научились обороняться. Это наш козырь – сыграть сзади компактно, а впереди – на быстрых контратаках. За счёт этого прошли так далеко.

— Чем выделяется «Селтик» по сравнению с другими командами из квалификации Лиги чемпионов?

— Виден класс футболистов, плюс это совершенно другие скорости. Даже игра со «Слованом» не то. «Селтик» — команда, которая борется за высокие места, постоянно играет в Лиге чемпионов.

— Вы сами во второй раз подряд вызвались исполнить 11-метровый в послематчевой серии пенальти?

— Тренеры нас спрашивали, как себя чувствуем. Но мы более опытные ребята, неправильно возлагать ответственность на молодых. Если тренер спрашивает, готов или нет, то кроме готов, другого ответа не может быть.

— Но некоторые ребята волновались, что надо бить в ворота Шмейхеля?

— Думаю, нет. На нас не было какого-то давления. Главный тренер перед серией пенальти сказал: «Выбрали угол и уверенно бейте. Ни за что не переживайте!»

— Как оцените перформанс второго вратаря «Кайрата» Анарбекова?

— Мы ещё в прошлом сезоне узнали, в матче с «Женисом», где Темирлан выбил нас из Кубка Казахстана, что он хорош в серии пенальти. Он здорово тащит! Даже перед серией пенальти в матче со «Слованом» у нас была ещё одна замена – думали выпустить Анарбекова. Видимо, тренеры приняли решение, что Заруцкий справится и он в игре. Однако никто не сомневался, что Темир может.

Темирлан Анарбеков Фото: ФК «Кайрат»

— Удивил ли удар Егора Сорокина в девятку?

— Нет. Он и в прошлой серии пенальти практически так же ударил.

— После такого хорошего периода за «Кайрат» не кажется, что Егор заслужил вызов в сборную России?

— Думаю, да. По крайней мере, в сборной могут посмотреть на его состояние и познакомиться с ним. Но это решение должен принимать Георгиевич [Валерий Карпин]. На мой взгляд, почему бы и нет? Ему бы точно нашлось бы местечко там, тем более он участник Лиги чемпионов.

Как Егор это сделал: Егор Сорокин — о пенальти в ворота «Селтика»: волнения перед Шмейхелем никакого не было

— Что творилось сразу после матча?

— Сначала было опустошение: к этому долго шли. Было недоумение: мы этого достигли! Но также присутствовала и эйфория. В раздевалке мы слегка порадовались, а потом меня забрали на флеш-интервью: там долго мучили. Поэтому все основные события в раздевалке пропустил – и речь тренера, и речь президента клуба.

— Был ли президент Казахстана на стадионе или кто-то из руководства страны?

— Знаю точно, что на стадионе был аким Алма-Аты, который поздравил нас всех.

— Лично многие написали и поздравили?

— Многие. Даже из руководства «Краснодара». Очень долго разбирал телефон после победы.

— У руководства успели спросить, где премиальные?

— Пока до этого не дошло. Сегодня будет организационный сбор. Наверное, там что-то объявят и скажут. Но в такие моменты на первый план выходят спортивные результаты. Если ты занимаешь высокие места и показываешь хорошие результаты – деньги тебя точно догонят.

— Алма-Ата, наверное, не спала всю ночь?

— Да, многие праздновали. Но я сразу после матча поехал домой — мне на 21-м этаже плохо слышно, что происходит внизу. Видел в социальных сетях, что город шумел. Однако это будний день – было более-менее спокойно. Если бы был выходной – было бы больше гуляний.

Радость болельщиков «Кайрата» Фото: Ian MacNicol/Getty Images

«Крик 60 тысяч болельщиков на «Селтик Парк» нас подстёгивал»

— Как при поддержке 60 тысяч зрителей на «Селтик Парк» не поплыли?

— На самом деле, очень крутая атмосфера. Наверное, одна из лучших, где мы были. Мне доводилось поиграть на многих стадионах, но на «Селтик Парк» во время гимна Лиги чемпионов было очень круто. Я даже не знаю, кому больше помогал рёв трибун. Для футболистов «Селтика» это обыденность, они привыкли. А нас крик 60 тысяч зрителей подстёгивал. Если проводить российские аналоги, играл на полных стадионах «Спартака» и «Зенита». Когда собиралось 45 тысяч ещё до ограничений – было здорово.

— Если говорить про второй матч со «Слованом», после игры в раздевалку пришёл Владимир Вайсс. Это удивило?

— Да, приятно удивило. Это уважение – он ведь долго работал в «Кайрате». Очень достойный поступок. Его команда проиграла, хоть и была фаворитом, но он всё равно зашёл к нам после матча, поблагодарил всех за игру и пожелал удачи.

«Селтик» — «Кайрат» Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

— Можете выделить что-то в других командах, с которыми приходилось играть в квалификации?

— Все команды неплохие, но было очень тяжело играть на выезде против КуПСа. У нас в Казахстане хватает искусственных полей и полей не очень хорошего качества. И мы приехали туда: стадион на 3,5 тысячи болельщиков с искусственным полем плохого качества. Были даже мысли: «Ребят, это Лига чемпионов?» Это немного разочаровало.

Если честно, ожидал большего от «Олимпии». Мне понравилась команда, по ощущениям с ними было сложнее, чем со «Слованом». Я думал, что они точно попадут в еврокубки.

— «Кайрат» выиграл две серии пенальти. Это ваша «коронка»?

— Не могу так сказать. Мы просто стараемся играть на своих качествах. Понятное дело, что есть соперники выше классом, поэтому старались строго и компактно сыграть сзади. Как говорится, сзади «на ноль», а впереди что-то придумаем. Если взять весь цикл, то в домашних матчах квалификации мы вообще ни одного мяча не пропустили.

«Хотел бы сыграть в Алма-Ате с «Реалом» или «ПСЖ»

— По новому формату Лиги чемпионов «Кайрат» точно сыграет дома с топ-клубом. Кого бы хотелось увидеть в Алма-Ате?

— Я бы хотел «Реал» или «ПСЖ». «Реал» — это команда, за которую болею и за которой слежу. А «ПСЖ» — лучший клуб в мире на данный момент. И заодно повидал бы Мотю [Матвея Сафонова].

— Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин покритиковал домашнее поле клуба. Не стыдно принимать топ-клуб Европы?

— На самом деле, как только приехал в Алма-Ату, а я тут больше года, тут поле всегда шикарное и отличного качества. Просто так случилось, что была аномальная жара, потом ещё концерт Дженнифер Лопес, который прибил поле. Представьте, как 40 тысяч людей топчутся по газону! При этом у нас было много домашних игр… Так что много разных причин, почему поле в таком состоянии. Сейчас будет трёхнедельная пауза. Надеюсь, качество газона постараются подтянуть. Я разговаривал с руководством и главным агрономом: говорят, что сделают всё возможное. Единственный минус – перед еврокубковыми матчами будет ещё один концерт. Его уже никуда не перенесут — Backstreet Boys приезжает в сентябре. Насколько я знаю, два концерта отменили, но не из-за еврокубков. Должны были приехать Макс Корж и местная казахстанская звезда.

— С кем бы хотел сыграть на выезде из топ-клубов?

— Хотел бы прочувствовать британскую атмосферу «Энфилда». Там будет такая же история, как на «Селтик Парк», — постоянные песни.

— Какие перспективы у «Кайрата» в Лиге чемпионов?

— Понятно, что ты играешь с лучшими командами Европы. Душой не кривя можно сказать, что шансов у нас мало, но будем стараться, биться в каждой игре и пробовать заработать очки, которые принесут клубу деньги. Будем пробовать – а там как получится. Опять же, на нас не будет какого-то давления — в этом плане проще.

— Ваш опыт в ЛЧ должен помочь и команде?

— Надеюсь на это. Кроме Лиги чемпионов, довольно много матчей было в Лиге Европы, где играли с «Севильей», «Валенсией» и «Байером». Также нельзя списывать матчи за сборную Беларуси. Мы в прайме играли с испанцами и французами. Если опыт поможет, будет здорово.

— Как относитесь к новому формату Лиги чемпионов?

— Мне больше нравился старый формат, он понятнее. Ты понимаешь, кто выходит и за что команды бьются. А сейчас всё стало размыто, однако увеличилось количество матчей. Чемпионат Казахстана заканчивается в ноябре, а игры Лиги чемпионов идут до середины декабря и ещё проходят в январе. А в Алма-Ате в январе -25°С. Я не знаю, что они придумают. Наверное, как-то решат, чтобы в январе мы играли на выезде, а первые матчи провели дома. В ином случае – мало шансов, что сможем провести декабрьские и январские матчи в Алма-Ате. Но если поставят матчи на те месяцы – придётся играть в Астане на искусственном поле в манеже. Надеюсь, получится договориться, чтобы последние три матча были на выезде.

Поле в матче «Кайрат» — «Селтик» Фото: AP/TASS

«Если Сперцяну уходить, то в клуб из топ-5 европейских лиг»

— Как тебе результаты «Краснодара»?

— Отлично. Если получается, смотрю все матчи — команда играет здорово. Хорошо себя проявляют лидеры — тот же Сперцян набрал форму. Все молодцы, я за них рад. Желаю им дальше двигаться в том же направлении, чтобы закрепить прошлогодний результат. «Краснодар» собрал хорошую команду, где нет слабых мест — на каждой позиции всё заполнено. Они так сейчас выглядят неспроста. Тренерский штаб провёл большую работу на сборах. Я общаюсь с ребятами и прекрасно знаю, как их гоняли по краснодарской жаре в +40°С.

— Второй сезон подряд будет сложнее взять чемпионство?

— Второй сезон всегда сложнее – нужно закрепиться на этом уровне. Всегда нужно отталкиваться от своей игры. Сейчас команда выглядит здорово. Самое главное, чтобы не было каких-то нелепых осечек. Забивать своё и сзади играть «на ноль». Надеюсь, команда продолжит в том же духе.

— Много было слухов, что Сперцян мог перейти в «Саутгемптон». Правильно, что отказался от этого трансфера?

— Это решать Эдику. Мне кажется, если ему и уезжать, то надо переходить в клуб из топ-5 европейских лиг и пробовать себя там. Чемпионшип — очень сложный и силовой чемпионат с большим количеством борьбы. Эдику там будет сложнее раскрыться. Есть много команд, которым он мог бы помочь. Мне кажется, из-за политической ситуации сейчас сложнее уехать. В другой момент будет проще, ведь не все клубы готовы платить за трансфер и отправлять в Россию деньги.

— Можно ли представить «Краснодар» без Сперцяна?

— Тяжело, но руководство и тренеры команды держат этот момент в голове, поэтому клуб усилился в межсезонье. Надеюсь, если Эдик уйдёт, для «Краснодара» это будет безболезненно.

— Про другого краснодарца – Сафонова. Какие шансы у Матвея выиграть конкуренцию у Шевалье?

— Я знаю Мотю и знаю, насколько он психологически устойчив, заряжен и идёт к цели. Трансфер Шевалье точно его не смутит — Мотя продолжит работать так же. Понятное дело, что надо отталкиваться от доверия тренера. Если будет хорошо работать и будет сильнее Шевалье, вряд ли тренер враг себе и будет его чехлить.

— Скоро у сборной Беларуси стартует квалификация на чемпионат мира. Как оценишь соперников? Опять придётся ехать в Шотландию.

— Виза есть, уже попроще (смеётся). Когда стартуешь с четвёртой корзины, тяжело рассчитывать на лёгких соперников. В сборной всегда сложно и всегда достаются топ-соперники. Надо стараться и пробовать. Есть пример «Кайрата», когда соперники были явно сильнее, но мы добились результата.

— Можно в какой-то степени порадоваться за такую группу, что нет таких соперников, как Германия, Англия, Франция и Испания?

— Не думаю, что сборная Дании такая слабая — она стартовала с первой корзины. Все соперники серьёзные. Если, образно говоря, нет испанцев, это не значит, что те же датчане слабее. Они в рейтинге находятся очень высоко.

— Вы привели пример «Кайрата». Способна ли сборная Беларуси устроить сенсацию?

— Мы каждый год пробуем, но пока не получается. Будем очень стараться.