Определились все участники и корзины Лиги чемпионов! Разбор

Стали известны все 36 команд, которые примут участие в основной стадии Лиги чемпионов. По результатам прошлого сезона определились 29 клубов. Во вторник через отборочный раунд пробились «Будё-Глимт», «Кайрат» и «Пафос». В ночь со среды на четверг к ним добавились последние четыре команды: «Карабах», «Брюгге», «Копенгаген» и «Бенфика».

Новый формат ЛЧ существует второй сезон. Как и год назад, 36 клубов распределяют на четыре корзины. В первую автоматически попадает только победитель ЛЧ, а следом все располагаются по рейтингу за последние пять лет. Теперь у победителя Лиги Европы и чемпионов топ-лиг нет забронированного места в первой корзине . Жеребьёвка стартует в 19:00 мск. Само собой, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

По результатам жеребьёвки каждый клуб получит по два соперника из каждой корзины (в том числе из своей). Таким образом, у всех будет восемь матчей: четыре дома и четыре – на выезде. Клубы из одной страны не могут сыграть друг с другом на этой стадии. А ещё есть ограничение на количество соперников из одной страны – не больше двух . То есть если «Кайрату» попадутся «Барселона» и «Реал», то казахстанцы не смогут получить ещё третью команду из Испании.

Если соперники определятся сразу по ходу жеребьёвки, то финальное расписание с подтверждёнными датами и временем начала встреч ожидается 30 августа.

Все 36 клубов будут набирать очки в общей для всех таблице. По итогам восьми туров определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала. Клубы с девятого по 24-е места включительно сыграют раунд плей-офф. Эту стадию часто называют 1/16 финала, что не совсем верно, ведь на этом этапе сыграю не 32, а 16 команд. Ну а клубы, занявшие с 25-го по 36-е места, вылетают из еврокубков, а не переходят в Лигу Европы. Ротация между турнирами была только в отборочных матчах, а с основной стадии её уже не будет ни в какой момент.

Впервые в истории турнира от одной страны будет сразу шесть команд. Англию представят «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Изначально клубам АПЛ гарантировано лишь четыре места в Лиге чемпионов. Бонусную путёвку англичане получили за счёт лучшего рейтинга прошлого евросезона (вторую бонусную путёвку за рейтинг забрала Испания для «Вильярреала»). А ещё одно дополнительное место заработал «Тоттенхэм», который выиграл Лигу Европы и при этом остался вне топ-4 АПЛ.

«Тоттенхэм» с кубком Лиги Европы Фото: Harry Murphy/Getty Images

По датам встреч предусмотрена такая же система, как и в прошлом году. 1-й тур растянут на три дня: вторник, среда, четверг (других еврокубков на этой неделе не будет). Затем шесть туров привычно пройдут по вторникам и средам. Заключительный 8-й тур запланирован на один день – в среду одновременно проведут сразу 19 матчей.

Даты:

Тур 1: 16, 17 и 18 сентября 2025 года

16, 17 и 18 сентября 2025 года Тур 2: 30 сентября и 1 октября 2025 года

30 сентября и 1 октября 2025 года Тур 3: 21 и 22 октября 2025 года

21 и 22 октября 2025 года Тур 4: 4 и 5 ноября 2025 года

4 и 5 ноября 2025 года Тур 5: 25 и 26 ноября 2025 года

25 и 26 ноября 2025 года Тур 6: 9 и 10 декабря 2025 года

9 и 10 декабря 2025 года Тур 7: 20 и 21 января 2026 года

20 и 21 января 2026 года Тур 8: 28 января 2026 года

Финал турнира пройдёт на «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая.