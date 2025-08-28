Моуринью снова выбросили из Лиги чемпионов. Но Особенный заранее придумал себе оправдание

Жозе Моуринью вылетел со своим «Фенербахче» из Лиги чемпионов. Турецкая команда потерпела поражение в раунде плей-офф от «Бенфики». После домашней ничьей (0:0) стамбульцы уступили в Лиссабоне.

За несколько часов до встречи Моуринью выступил в фирменном провокационном стиле и раскритиковал… собственное руководство.

«Если бы Лига чемпионов была жизненно важна для моего клуба, он бы что-то сделал в период между нашими матчами с «Фейеноордом» и «Бенфикой», – намекнул Особенный на трансферы. – Мы играем с «Бенфикой» тем же составом, что и с «Фейеноордом». По моему мнению, клуб не приложил дополнительных усилий перед этими встречами».

Подстелил себе соломку Моуринью на случай неудачи? Состав-то у «Фенербахче» на самом деле – на зависть любому. Даже форвард-новичок Дуран не попал в основу, где играют Эн-Несири, Талиска, а также Шкриньяр, Фред, Амрабат и другие высококлассные футболисты.

«Бенфика» должна была забивать уже на третьей минуте, когда «Фенербахче» пропустил атаку соперника на скорости. Как раз опытный Амрабат едва не «привёз» гол. Сначала опорник обрезал, а потом бросил Баррейро. Люксембуржец бил в упор, но стамбульцев спас Ливакович – голкипер успел сместиться туда, куда нанёс удар Баррейро. Интересно, что хорватский вратарь впервые в сезоне сыграл за «Фенербахче». Ливакович потерял доверие Моуринью, присел на скамейку и, по слухам, готовится к трансферу в «Ноттингем Форест». Однако в Лиссабоне Доминик внезапно появился в стартовом составе, чтобы совершить этот чудесный сейв.

«Бенфика» переигрывала «Фенербахче» за счёт атак с ходу через полуфланговые зоны. Команда Моуринью пыталась прессинговать и раскрывалась, так что между центральными защитниками и латералями открывалось пространство. Команда Бруну Лаже эффективно использовала его. А по истечении 10 минут матча забила со стандарта. Защитники «Фенербахче» прозевали наигранный угловой и скидку от Антониу Силвы во вратарскую. Автором гола, казалось, стал центрфорвард Павлидис. Однако Моуринью требовал включить VAR, проверить эпизод на предмет офсайда. Рефери Славко Винчич посмотрел повтор и решил, что действительно было нарушение. Как же везло «Фенербахче»!

Более того, в середине первого тайма был отменён ещё один гол «Бенфики». Тоже забитый благодаря стандарту, но на сей раз после подачи со штрафного. Всё тот же Баррейро опередил на дальней штанге Брауна и отправил мяч в сетку, вот только оказалось, что в момент рывка полузащитник лиссабонцев ударил оппонента по ноге.

Тем не менее гол в ворота «Фенербахче» назревал, тогда как у самой команды Моуринью не клеилась игра в атаке. Незадолго до перерыва очередной быстрый контрвыпад «Бенфики» завершился тем, что хозяева наконец забили по правилам. Энерджайзер Баррейро подобрал неудачно вынесенный из штрафной мяч и тут же отпасовал на Актюркоглу. А турок (вот ведь ирония судьбы!) поразил ворота «Фенербахче». Говорят, именно из-за затянувшихся переговоров по трансферу Керема из «Бенфики» португальский тренер недоволен руководством стамбульского клуба.

«Бенфика» — «Фенербахче» Фото: Zuma/TASS

После перерыва складывалось впечатление, что команда Моуринью стала лучше контролировать быстрые ответные атаки «Бенфики». По крайней мере, в течение четверти часа лиссабонцы не наносили ударов. До тех пор, пока не повторился эпизод из первого тайма. Игроки «Фенербахче» на угловом снова потеряли Антониу Силву прямо перед воротами. Защитник пробил головой от земли, однако Ливакович опять потащил непростой мяч.

Ещё страшнее для Моуринью было то, что его команда вообще не наносила ударов. В статистике попаданий в створ отражался позорный «ноль». Растворился на поле экс-динамовец Шиманьски. Португальский тренер пытался что-то изменить, двигал фигуры – к середине тайма сделал четыре замены. Выпустил Дурана и турецкого форварда Огуза. Последний и создал первый момент «Фенербахче», забросив мяч на мастера игры в воздухе Эн-Несири. Хозяева ошиблись при создании офсайда – марокканец затылком отправил мяч в крестовину.

А за 10 минут до конца «Фенербахче» стало совсем тяжело. Экс-форвард «Бенфики» Талиска умудрился заработать удаление за фол в атаке. Выставил локоть на ведении, попал по лицу Барренечеа и получил вторую жёлтую карточку. Первый «горчичник» бразилец схватил тремя минутами ранее, когда сбил соперника. Моуринью с грустью глядел на поле, понимая, что Лига чемпионов уходит от него.

В концовке «Бенфика» забрала мяч и ничего не дала сделать «Фенербахче». Голкипер хозяев Трубин просто отдыхал в воротах. Итоговая статистика ударов – 15:6 (в створ – 3:0).