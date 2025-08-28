Скидки
Гримсби Таун — Манчестер Юнайтед — 2:2 (12:11 пен.): обзор матча Кубка английской лиги, голы: Мбемо, Магуайр, 27 августа 2025

Новый позор «Манчестер Юнайтед»! Вылетели от клуба четвёртой лиги, пробив пенальти 13 раз!
Георгий Илющенко
«Гримсби Таун» — «Ман Юнайтед» — 2:2 (12:11 пен.)
Уступали «Гримсби» 0:2, отыгрались в концовке, а потом — безумная серия 11-метровых! Состав у «МЮ», если что, вышел далеко не резервный.

«Манчестер Юнайтед» не перестаёт удивлять. После 15-го места в АПЛ команда Рубена Аморима здорово смотрелась во время предсезонных встреч, классно усилила атаку и, несмотря на поражение (0:1) в 1-м туре от «Арсенала», оставила положительные впечатления. Но, видимо, чёрная полоса настигла её вновь.

В воскресенье манкунианцы провели невзрачный матч с «Фулхэмом» (1:1). А теперь и вовсе опозорились, отлетев из второго раунда Кубка лиги от «Гримсби Таун» из четвёртого (!) по силе дивизиона. Состав соперника «МЮ» оценивается в € 3,6 млн — как один неосновной правый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич! Ещё раз, от «Гримсби Таун»! Команды из курортного городка Клиторпс с населением меньше 30 тысяч человек!

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

Начать следует с того, что команды прежде пересекались аж в 1948 году. И общая статистика, если рассматривать конкретно высший дивизион, в пользу «Гримсби»: шесть побед, четыре ничьих и два поражения. В соцсетях шутили: «В этом и заключается главная прелесть Кубка, когда аутсайдеры соперничают с исторически доминирующими командами. Такими, как «Гримсби». Что ж, теперь подобные фразы смотрятся ещё ироничнее.

Аморим выставил не такой уж плохой состав. Всё-таки «Юнайтед» не пробился в еврокубки и должен цепляться за любые трофеи. С первых минут вышли Онана, Магуайр, Дало, Угарте, Доргу, Диалло, Кунья, Шешко. Вернулся в старт Майну, который играл в основе сборной Англии в плей-офф Евро, а потом его карьера пошла на спад. Из тех, кто не на слуху, только защитники Фредриксон и Хевен.

«Гримсби Таун» вышел на матч жизни и сразу же показал это: люто прессинговал, летел вперёд. И Онана «поплыл». На 22-й минуте Вернам оказался один на левом краю штрафной и пробил в ближний угол — камерунец не выручил. А на 30-й вратарь выронил мяч из рук после подачи и подарил гол Уоррену. Воспитаннику «МЮ», к слову.

Андре Онана в матче «МЮ» и «Гримсби Таун»

Андре Онана в матче «МЮ» и «Гримсби Таун»

Фото: George Wood/Getty Images

Только после этого «Юнайтед» проснулся и попёр в атаку. Моменты были у Шешко и Диалло. Тем не менее до перерыва забить не удалось. На второй тайм Аморим выпустил де Лигта, Фернандеша и Мбемо. Позже — Маунта и даже Зиркзее. Болельщики хозяев ценили происходящее и выкрикивали тренеру «МЮ»: «Тебя уволят поутру!» «Мы — чёртово дерьмо», — отвечали им поклонники манкунианцев.

Пошёл настоящий ливень: небо как бы оплакивало перспективы «Манчестера». Фаворит неистово давил, но всё равно упускал шансы и при этом допускал опасные контрвыпады. Один из таких завершился голом — «МЮ» повезло, что его отменили.

На 75-й минуте Мбемо всё-таки сократил разницу: плюнул на всё и пошёл в сольный проход, завершив его точным выстрелом в левый нижний угол. Тем не менее этого всё равно было мало. Спасителем стал… кто бы вы думали? Правильно, Магуайр, который притаился на дальней штанге при угловом! Ну а кто, если не он?

В Кубке лиги при ничьих в основное время сразу бьют пенальти. В серии Онана чуть исправился, нейтрализовав попытку Одура. Фернандеш, Мбемо, Маунт и Дало подходы реализовали. Оставалось только забить Кунье. А он не переиграл Пима! К точке пришлось подходить Зиркзее, Майну, Магуайру, де Лигту, Шешко и самому Онана — вот настолько всё затянулось!

Андре Онана забил послематчевый пенальти

Андре Онана забил послематчевый пенальти

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В итоге серия даже пошла на второй круг. И Мбемо попал в перекладину! Все тут же сошли с ума! На поле рванули болельщики — и стали праздновать вместе со своими героями. Это было грандиозно. Теперь у «МЮ» нет ни еврокубков, ни Кубка лиги. Вся надежда – на АПЛ и Кубок Англии.

Предыдущий раз «Манчестер Юнайтед» играл во втором раунде Кубка лиги 11 лет назад. Разгромно уступив «МК Донс» (0:4). Сейчас получилось даже более эпично, потому что фаворит был близок к камбэку – и всё равно опозорился.

«МЮ» – не единственный клуб АПЛ, который уже вылетел
