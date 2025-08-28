«В России нас мощно поддерживали!» Главный герой казахстанской сенсации в Лиге чемпионов

Есть отличная новость для тех, кто не знает, за кого болеть в предстоящем сезоне Лиги чемпионов. Казахстанский «Кайрат» сотворил чудо и пробрался в основной этап турнира. Как это было, «Чемпионату» рассказал главный тренер алмаатинцев Рафаэль Уразбахтин.

Из интервью вы узнаете, каково было играть с «Селтиком» под сумасшедшим давлением шотландских болельщиков, как национальным героем Казахстана стал запасной вратарь, готов ли к переходу в «Челси» Дастан Сатпаев и почему где-то в США стал знаменитым один знакомый знакомого Уразбахтина.

«Мы подарили праздник всему Казахстану»

— Ещё и суток не минуло с победы в противостоянии с «Селтиком». Появилось осознание того, что произошло?

— Честно, изначально мы не предполагали, что зайдём так далеко. Наверное, минимум, который мы себе ставили — группа Лиги конференций. А когда пошли игры, постепенно приобреталась уверенность, ребята поверили в свои силы. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и, когда появился реальный шанс, постарались им воспользоваться. Вера пришла после домашней победы в матче со «Слованом». Потом уже общались между собой: «А почему нет? Почему не попробовать?» В итоге получилось.

— Проснувшись в среду, о чём первым делом подумали?

— Сейчас большой ажиотаж не только в городе, но и во всём Казахстане. Очень много поздравлений, звонков. Звонят люди, которые не имеют отношения к футболу и спорту в целом. И я понял, что мы действительно подарили праздник всему Казахстану.

— Есть видео, где люди даже на свадьбе смотрели серию пенальти с «Селтиком».

— Да, я тоже это видел. Очень впечатляет, можно сказать, грандиозное событие для Казахстана.

— Мы отложили интервью, потому что ваш телефон был почти разряжен. Из-за звонков и поздравлений?

— Да-да. Звонят все: и друзья, и знакомые. Сообщений очень много — хочется каждому ответить, чтобы никто не подумал, что мы зазвездились или ещё что-то. Но я пока даже не успел всем ответить. Перед матчем все переживали, может быть, не все верили, однако говорили: попробуйте, шанс есть, дома играем — всё возможно.

Радость «Кайрата» после победы в противостоянии с «Селтиком» Фото: fckairat.com

— Самое неожиданное поздравление уже пришло?

— Мне позвонил один знакомый, друг которого живёт в Америке, в Нью-Йорке. Он из еврейской диаспоры. Там знали, что он из Алма-Аты, поэтому все его начали поздравлять. Получается, знакомый моего знакомого передал мне привет и поздравления. Сказал, что благодаря нашей победе он сейчас стал очень знаменитым (смеётся).

— До следующего матча ещё несколько дней. Планируете отпраздновать выход?

— Честно, нам некогда праздновать. Сегодня выходной, завтра — восстановительная тренировка. Ребята отдали очень много не только физических, но и эмоциональных сил. Надо немного успокоиться и продолжать дальше работать. У нас стоят задачи в чемпионате, осталось шесть игр, нужно постараться их выиграть. Мы в любом случае будем бороться за чемпионство. Знаете, переход с европейских игр на чемпионат Казахстана очень сложный. Но тем не менее нам надо перестраиваться — мы хотим защитить чемпионский титул в этом году.

«Судья подходит и говорит: «Если ваш вратарь отобьёт решающий пенальти — не радуйтесь»

— За две серии пенальти много нервных клеток потеряли?

— Понятно, что всегда переживаешь, нервничаешь. Но в серии пенальти с «Селтиком» произошёл забавный момент. Главный судья перед серией подошёл и сказал: «Если ваш вратарь отобьёт решающий удар — не радуйтесь. Мы будем смотреть VAR, вдруг он раньше времени выйдет из ворот». В итоге наш вратарь отбивает последний пенальти, и все побежали радоваться. Я им говорю: «Стойте, не радуйтесь. Сейчас будут смотреть». Произошло замешательство — все празднуют, а я их успокаиваю (смеётся). Но потом судья разрешил нам начать радоваться.

— Как вам перформанс Темирлана Анарбекова — три отбитых пенальти?

— Молодец. Вышел и сделал своё дело. Сейчас он национальный герой. Перед игрой я разговаривал с нашим тренером вратарей, спрашивал, справится ли Темирлан с давлением. Он ответил: «Я в нём абсолютно уверен. Темирлан готов». Игра это и показала — помимо пенальти, он и в игре нас несколько раз выручил. Мы им очень довольны.

Темирлан Анарбеков в серии пенальти Фото: fckairat.com

— К вопросу про давление: в трансляции матч с «Селтиком» в Шотландии выглядел, как игра АПЛ. Что нужно сделать, чтобы футболисты не поплыли при такой поддержке у соперника?

— У нас есть опытные ребята, которые уже участвовали в таких матчах. Например, Саша Мартынович играл и при большем числе зрителей. Он рассказывал, что, по-моему, на матч сборных Беларуси и Франции, где он участвовал, пришло 70-80 тысяч болельщиков. Не сказал бы, что ребята не справлялись с таким давлением. Вот у молодых чувствовалось некоторое волнение, у них такой матч впервые.

Даже скорее в матче со «Слованом» в Словакии это ощущалось сильнее. Там мы в первом тайме выглядели немного не так, как хотели. Я это связывал именно с болельщиками, потому что они шумно себя вели. А в Глазго, кажется, эта атмосфера даже больше замотивировала. Всё-таки это уже был настоящий матч Лиги чемпионов — играл гимн, атмосфера чувствовалась.

— Опыт Мартыновича помог команде?

— Да, очень сильно. Он лидер не только в раздевалке, но и на поле. Его заслуга в проходе огромная. Помогают и его футбольный опыт, и житейский. Часто с ним обсуждаем ситуации из жизни, советуюсь по разным футбольным вопросам – как лучше поступить в том или ином случае. Мне его мнение очень важно.

— В паре с ним играет Егор Сорокин — ещё одна причина, почему в России будут следить за «Кайратом». Что можете сказать о нём?

— Был небольшой период, когда у Егора не всё получалось. Связываю это с его личными проблемами, может быть, потому что рядом с ним нет семьи. Мы однажды очень душевно поговорили. Сказал ему, что он очень важен и нужен нам, его опыт нам необходим, особенно в предстоящих еврокубковых матчах. Большая благодарность Егору за то, что он правильно отреагировал и меня услышал. Говорю: «Подумай о нашем разговоре и дай обратную связь». Он потом пришёл: «Радикович, всё — проблем нет, я буду полностью себя отдавать». А потом как раз пошли отборочные матчи, где он показал свой уровень. Он тоже нам всем очень сильно помогает — начал проявлять лидерские качества. Вижу, как он меняется, помогает ребятам, разговаривает, готовится к играм. Такое сразу заметно.

— Как он сам написал: оказался не нужен «Краснодару» и «Рубину». Сейчас у него перезапуск карьеры?

— Не могу сказать, что это какое-то перерождение. Он всегда был игроком хорошего уровня. Может быть, возникали какие-то проблемы с тренерами. Честно, не знаю, старался эти темы с ним не обсуждать. Он был моложе, сейчас уже более зрелый, смотрит на вещи по-другому. Но сейчас я вижу, что он лидер команды. Это очень заметно, особенно в еврокубковых матчах.

«В России переживали за нас и поддерживали. Очень приятно!»

— В России следили за играми «Кайрата». Доносилась поддержка?

— У меня много знакомых в России, ребята мне постоянно писали. После каждого прохода дальше я с ними общался, все были рады. Поддержка была мощная. До сих пор мне пишут, поздравляют, написали даже те, с кем мы уже долгое время не общались. В России переживали за нас и поддерживали. Это очень приятно!

— Следующая волна внимания к «Кайрату» из России после игры Аршавина наступила с приходом Кержакова. Он оставил след в той команде, которую мы видим сейчас?

— Конечно. Во-первых, это отражается в том, что Александр пригласил и Сорокина, и Мартыновича. Не факт, что они пришли бы, если бы Кержакова не было. Когда мы в прошлом году стали чемпионами, я связался с ним и сказал, что в этом есть и его заслуга. Александр провёл в команде определённый период, за который «Кайрат» взял много очков. В сегодняшнем успехе частица его вклада тоже есть.

Александр Кержаков в «Кайрате» Фото: fckairat.com

«Было бы супер попасть на «Реал» или «Барселону». Такие команды видишь только по телевизору»

— Дастану Сатпаеву через год переходить в «Челси». Как бы оценили его готовность к такому уровню?

— За последние полгода он очень сильно спрогрессировал, заметно прибавляет, в каждом матче всё увереннее и увереннее. Конечно, ещё нужно над многими моментами работать и развиваться, но мы уверены, что он и дальше будет прогрессировать, добавит во многих компонентах. Однако уже сейчас Дастан доказывает своей игрой, что может конкурировать с командами европейского уровня. А в ближайшее время посмотрим на него в матчах с топ-клубами. Думаю, у него большое будущее.

Дастан Сатпаев Фото: fckairat.com

— По итогам жеребьёвки вам точно попадётся топ-клуб из первой корзины. Есть предпочтения?

— Конечно, это такие команды, как «Реал», «Барселона». Было бы супер попасть на них! Не только мы, но и весь Казахстан смог бы их увидеть. А есть ещё и английские команды — «Ливерпуль», например.

— То есть, наоборот, хочется сыграть с грандами?

— Конечно! Может быть, такая возможность будет раз в жизни. Зачем надеяться на команду полегче? Хотя таких в Лиге чемпионов нет. Хочется попробовать свои силы, да и просто увидеть эти команды, потому что видишь их только по телевизору.

— Под групповой этап будет усиление у «Кайрата»?

— С этим проблема — есть определённое число легионеров в заявке. А у нас уже все позиции заняты. У многих ребят контракты до конца года, у кого-то — до следующего сезона. Мы физически никого не сможем пригласить. Как минимум до конца года будем играть теми, кто есть в нашем распоряжении. Если бы были свободные позиции, мы бы, конечно, смотрели какие-то усиления. Но в этом году точно нет, на следующий — возможно.

«Частица меня осталась в Ростове — там у меня сын и дочь»

— И последнее — лично про вас. Какие воспоминания остались от выступлений в России, в «Ростсельмаше»?

— В Ростов я приезжал в прошлом году, у меня там живут сын и дочь. Общались с Андреем Акопянцем (экс-игрок «Ростова». — Прим. «Чемпионата»). Поддерживаю связь с Михаилом Осиновым (тренер «Ростова». — Прим. «Чемпионата»), иногда переписываемся. Частица меня осталась в Ростове, периодически приезжаю.

Период в Ростове у меня получился недолгим. Я был молодым пацаном, не всё получилось, как хотелось. Вспоминал, анализировал — не было рядом опытного человека, как сейчас есть, например, агенты. Я там был один, никто не подсказывал, как вести себя в тех или иных ситуациях, реагировать. Может быть, принимал эмоциональные решения — всё из-за отсутствия опыта. Поэтому и получился не такой долгий период.