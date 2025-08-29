Главная загадка топ-5 лиг. Вместо чемпионского «Байера» Алонсо получили сырой от тен Хага

От чемпионской версии «Байера» практически ничего не осталось — она схлопнулась будто по щелчку Таноса. Клуб расстался почти со всеми, кто сделал его лучшим в Германии: мощно напродавал, собрал практически новый состав и теперь максимально непредсказуем. Первый матч сезона разочаровал. Что будет дальше — большой вопрос.

Потери «Байера» колоссальны

Хаби Алонсо созрел для повышения и ушёл в «Реал». Лидеры «Байера» последовали примеру тренера. Трансферное окно ещё не закрылось, но пока экс-чемпионы — третьи по доходу за нынешнее лето. Удалось заработать € 229,6 млн — больше только у «Борнмута», где расхватали всю оборону (€ 237 млн), и «Челси» (€ 276,5 млн).

Покинувшие команду игроки: Флориан Вирц/Жереми Фримпонг/Гранит Джака/Жонатан Та Фото: Getty Images

Вот кто теперь носит другие цвета и не поможет Эрику тен Хагу, в которого поверили, несмотря на провал в «Манчестер Юнайтед».

Главную звезду, Флориана Вирца, купил «Ливерпуль» — и обновил рекорд АПЛ (€ 125 млн).

Мерсисайдцы забрали заодно и Жереми Фримпонга. Тут для латераля его масштаба сумма уже весьма скромная — всё решили отступные (€ 40 млн).

Амин Адли не был ключевым игроком «Байера», но мог зарешать в важных моментах. Например, заработать два пенальти в победном матче с «Баварией» весной 2023-го (2:1). Его купил «Борнмут» (€ 21 млн).

Защитник Одилон Коссуну предыдущий сезон провёл в «Аталанте», но был заметен в чемпионском розыгрыше и 21 раз вышел в основе. Бергамаски его выкупили (€ 20 млн).

Тен Хаг всеми силами цеплялся за Гранита Джаку. Напрасно, потому что опорник вернулся в АПЛ и в 32 года уехал в «Сандерленд» (€ 15 млн).

Контракт с Жонатаном Та продлить не удалось — выручили лишь € 2 млн, чтобы он присоединился к «Баварии» чуть раньше из-за клубного ЧМ.

Основной вратарь Лукаш Градецки в 35 лет решил сменить обстановку и прописался в «Монако» (€ 3 млн).

Полузащитник Густаво Пуэрта в «Байере» практически не играл. Отмечаем его окончательный уход в «Халл Сити» просто для галочки (€ 3,5 млн).

Завершились сроки аренд Норди Мукиэле, Эмилиано Буэндии и Марио Эрмосо.

И если с Та, Фримпонгом и Вирцем в целом давно всё было понятно, особенным ударом стало прощание с Джакой. Тен Хаг безумно хотел сохранить швейцарца: «Клуб уже потерял троих важнейших игроков. И больше не потеряет ни одного. Нет никаких переговоров. Это сломает всю игровую структуру, и, что важнее, культуру команды. Гранит — лидер. У него ещё три года по контракту, мы не продадим его — он слишком важен», — сказал тренер в конце июля. Через неделю опытный швейцарец всё-таки сменил прописку.

Потерь и так с избытком. А тут ещё и Пьеро Инкапье собрался в «Арсенал». Как написал главный мировой инсайдер Фабрицио Романо, защитник уже согласовал с лондонцами длительный контракт. Наиболее вероятна аренда эквадорца с обязательством выкупа.

Кто остался и кем заменили легенд

Из тех, кто в предыдущем сезоне Бундеслиги провёл на поле свыше 2000 минут, на месте только как раз Инкапье плюс другие защитники — Алекс Гримальдо и Эдмон Тапсоба.

Ещё одна удача — сохранение второго бомбардира чемпионата Патрика Шика (21 гол в 31 матче). Чешский нападающий, как писал авторитетный Флориан Плеттенберг, попадал на радары клубов АПЛ, Серии А и саудовской лиги. Но предпочёл не менять локацию, где провёл пятилетку, и в начале августа продлил контракт аж до 2030-го.

Отсутствие трансфера Виктора Бонифасе, напротив, удивляет. Нигерийский громила и главный голеадор леверкузенцев в золотом сезоне должен был перейти в «Милан». Но вдруг сорвал медобследование. Как написали в La Gazzetta dello Sport, углублённое сканирование выявило «красные флаги по долгосрочной стабильности правого колена». Теперь непонятно, найдёт ли он другую команду или станет доказывать новому тренерскому штабу свою необходимость.

Патрик Шик Фото: Eddie Keogh/Getty Images

А вот кто пополнил состав. Готовых звёзд среди них нет — задача прокачать новичков до такого уровня легла на плечи тен Хага. В «Аяксе» у него растить молодёжь получалось великолепно. В «МЮ» — похуже. Но есть примеры окрепших Алехандро Гарначо и Кобби Майну. Да и в «Баварии 2» специалист работал, так что с немецкой спецификой вполне знаком.

32-летний вратарь сборной Нидерландов Марк Флеккен отлично играет ногами, что и доказал в «Брентфорде». Например, сделал три ассиста в 74 матчах АПЛ. Тен Хагу такое по нраву (€ 11 млн).

22-летний центральный защитник Джарелл Куанса прокачался в обойме «Ливерпуля», но не мог рассчитывать на постоянное место в старте. «Байер» его предоставил (€ 35 млн).

Напарником последнего стал 25-летний ментальный лидер «Севильи» Луак Баде, который зарекомендовал себя ещё пять лет назад в «Лансе» (€ 25 млн).

Альтернатива Фримпонгу весьма необычная — 34-летний не отличающийся надёжностью, зато круто подключающийся вперёд легенда «Реала» Лукас Васкес. Хаби Алонсо и Даниэль Карвахаль убедили его в правильности выбора.

23-летний атакующий полузащитник Малик Тилльман призван стать новым конструктором и системообразующим звеном атаки вместо Вирца. За ПСВ у него впечатляющие 25+19 в 73 матчах, в том числе дубль «Шахтёру» в ЛЧ (€ 35 млн).

Коллега Тилльмана по амплуа, Ибрахим Маза, к 19 годам уже дебютировал за сборную Алжира и провёл свыше 50 встреч за «Герту». В Леверкузене он сразу начал в старте, потому что Малик получил травму.

19-летний атакующий полузащитник Клаудио Эчеверри арендован у «Манчестер Сити» без права выкупа. Он безумно талантлив и на молодёжном Кубке Америки настрелял 6+3 в 9 матчах, но для основы команды Пепа Гвардиолы ещё не дорос.

21-летний вингер молодёжной сборной Нидерландов Эрнест Поку выходил за основу «АЗ Алкмар» уже в 2021-м. За перспективу не пожалели € 10 млн.

Лукас Васкес Фото: ФК «Байер»

Остальные новенькие пока совсем малоизвестны. Если не считать запасного вратаря — 34-летнего Яниса Бласвиха из «Лейпцига». 18-летний камерунский нападающий Кристиан Кофане провёл всего 20 игр за «Альбасете». При этом наколотил восемь голов в Сегунде. Возможно, речь о новом Самуэле Это’О, но до такого звания ему ещё забивать и забивать.

Также увели двух юношей из академий «Манчестер Сити» (за € 1,3 млн) и «ПСЖ» (бесплатно) — правого вингера Фарида Альфа-Рупрехта и центрального защитника Акселя Тапе соответственно. Эти трансферы должны стрельнуть далеко не сразу.

Перестройка проходит проблемно: разгром от бразильской молодёжи, провал на старте Бундеслиги

Тен Хаг стартовал буквально с чистого листа. Без помарок в таком случае, само собой, не обойтись. Осложнился процесс не самым быстрым приездом новичков. За такое руководство «Байера» ругал и Алонсо, так что хоть где-то у клуба стабильность.

Проект едва ли будет моментально успешен — ждать иного расклада было бы наивно. Пока что леверкузенцы могут как выдать неплохой уровень, так и провалиться. Впрочем, тут стоит вспомнить начало тен Хага в Манчестере: сделали 4:0 в товарищеской встрече с «Ливерпулем», а на старте сезона оказались разгромлены «Брентфордом» с таким же счётом. Чтобы вскоре обыграть в АПЛ тех же мерсисайдцев и «Арсенал». Великие качели.

С «Байером» тоже получилось эпично. Влететь 1:5 не просто «Фламенго», а его молодёжке — что-то за гранью. Тренер гневно парировал: «Результат неудачный, но мне плевать на итоги предсезонных матчей. Да, мы не должны проигрывать, тем более с таким счётом. Но для меня важнее, чтобы все футболисты остались здоровы».

Больше леверкузенцы в товарищеских встречах не позорились: сломили «Бохум» (2:0), «Фортуну Ситтард» (2:1) и «Пизу» (3:0), достойно уступили «Челси» (0:2). Следом — размялись на команде четвёртой лиги «Зонненхоф Гроссаспах» в Кубке Германии (4:0). Один из голов оформил Кофане.

«Хоффенхайм» в битве 15-й и 2-й команд по итогам предыдущего сезона вскрыл всю шаткость нового «Байера» и увёз из Леверкузена победу в первом туре. Причём в дебюте фаворита спасла штанга, а менее статусные гости всё равно сотворили камбэк и превратили 0:1 в 2:1. Зато первый гол забил Куанса, высоко выпрыгнув под фирменную подачу Гримальдо.

Весь второй тайм «Байер» штурмовал «Хоффенхайм» с большим креном на левый фланг, где привычно хозяйствовал Гримальдо. Совсем не получилось: лишь два удара с игры на 0,16 ожидаемого гола. Какой-то кошмар. До Шика мяч доходил редко, а уязвимость правого края бросалась в глаза.

Джарелл Куанса празднует гол «Хоффенхайму» Фото: Siegfried Wensierski/Imago/ТАСС

«Конечно, я разочарован. Игра прошла с небольшим количеством моментов, и «Хоффенхайм» оказался более эффективным. Мы слишком редко входили в финальную треть поля. Нам предстоит много работы, что неудивительно», — справедливая констатация тен Хага.

Тен Хаг выстраивает в Германии не привычную в Англии схему 4-2-3-1, а 3-2-4-1 или 3-4-3. Возможно, из-за отсутствия альтернативы Фримпонгу (Васкес подъехал позже). Или чтобы массивностью обороны уходить от особенно активного давления атакующими тройками, чем славится Бундеслига. Ну или просто в дань уважения Алонсо.

С приходом Васкеса тактических вариаций должно стать больше. Другой вопрос, насколько возрастной испанец потянет при его оборонительных недостатках. «Байер» наверняка ещё будет долго штормить. Как и «МЮ» при тен Хаге. Тем более в Леверкузене нет таких возможностей, как у «Юнайтед». Требовать с ходу задать высокую планку крайне наивно. Сейчас это самая увлекательная и сложная загадка в топ-5 лиг.