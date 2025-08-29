А после этого следим и за Лигой конференций.

Чалов, Моуринью, Эмери и «Црвена» уже сегодня узнают соперников по ЛЕ! Онлайн жеребьёвки

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием.

Всем привет! Вчера мы следили за жеребьёвкой главного европейского турнира – Лиги чемпионов. Сегодня – время турниров статусом пониже (но не менее интересных). Стартует всё в 14:00 мск (а проходит процедура, если что, в Монако).

Нас ждёт общий этап Лиги Европы и Лиги конференций. Все клубы ЛЕ проведут по восемь матчей, а ЛК – по шесть.

Состав корзин Лиги Европы

«Рома» (Италия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Лилль» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Бетис» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Астон Вилла» (Англия); «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Ференцварош» (Венгрия), «Селтик» (Шотландия), «Маккаби» Т-А (Израиль); «Янг Бойз» (Швейцария), «Базель» (Швейцария), «Мидтьюлланн» (Дания), «Фрайбург» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Ноттингем Форест» (Англия), «Штурм» (Швеция), «ФКСБ» (Румыния), «Ницца» (Франция); «Болонья» (Италия), «Лех» (Польша), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Панатинаикос» (Греция), «Мальмё» (Швеция), «Утрехт» (Нидерланды), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Бранн» (Норвегия).

Состав корзин Лиги конференций

«Фиорентина» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «Слован» (Словакия), «Рапид» (Австрия), «Легия» (Польша). «Спарта» (Чехия), «Динамо» Киев (Украина), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия). «Омония» (Кипр), «Майнц» (Германия), «Страсбург» (Франция), «Ягеллония» (Польша), «Целе» (Словения), «Риека» (Хорватия). «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн» (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК (Греция), «Абердин» (Шотландия), «Дрита» (Косово). «Брейдаблик» (Исландия), «Сигма» Оломоуц (Чехия), «Самсунспор» (Турция), «Ракув» (Польша), АЕК (Кипр), «Шкендия» (Северная Македония). «Хеккен» (Швеция), «Лозанна» (Швейцария), «Университатя» (Румыния), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Ноа» (Армения), «Шелбурн» (Ирландия).

Мы, конечно же, проведём онлайн церемонии. А потом и подведём её итоги. Так что оставайтесь – и следите с нами!