Чалов, Моуринью, Эмери и «Црвена» уже сегодня узнают соперников по ЛЕ! Онлайн жеребьёвки

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Всем привет! Вчера мы следили за жеребьёвкой главного европейского турнира – Лиги чемпионов. Сегодня – время турниров статусом пониже (но не менее интересных). Стартует всё в 14:00 мск (а проходит процедура, если что, в Монако).
Нас ждёт общий этап Лиги Европы и Лиги конференций. Все клубы ЛЕ проведут по восемь матчей, а ЛК – по шесть.
Состав корзин Лиги Европы
- «Рома» (Италия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Лилль» (Франция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Бетис» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Астон Вилла» (Англия);
- «Фенербахче» (Турция), «Брага» (Португалия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лион» (Франция), ПАОК (Греция), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Ференцварош» (Венгрия), «Селтик» (Шотландия), «Маккаби» Т-А (Израиль);
- «Янг Бойз» (Швейцария), «Базель» (Швейцария), «Мидтьюлланн» (Дания), «Фрайбург» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Ноттингем Форест» (Англия), «Штурм» (Швеция), «ФКСБ» (Румыния), «Ницца» (Франция);
- «Болонья» (Италия), «Лех» (Польша), «Сельта» (Испания), «Штутгарт» (Германия), «Панатинаикос» (Греция), «Мальмё» (Швеция), «Утрехт» (Нидерланды), «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды), «Бранн» (Норвегия).
Состав корзин Лиги конференций
- «Фиорентина» (Италия), «АЗ Алкмар» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «Слован» (Словакия), «Рапид» (Австрия), «Легия» (Польша).
- «Спарта» (Чехия), «Динамо» Киев (Украина), «Кристал Пэлас» (Англия), «Лех» (Польша), «Райо Вальекано» (Испания), «Шэмрок Роверс» (Ирландия).
- «Омония» (Кипр), «Майнц» (Германия), «Страсбург» (Франция), «Ягеллония» (Польша), «Целе» (Словения), «Риека» (Хорватия).
- «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Линкольн» (Гибралтар), КуПС (Финляндия), АЕК (Греция), «Абердин» (Шотландия), «Дрита» (Косово).
- «Брейдаблик» (Исландия), «Сигма» Оломоуц (Чехия), «Самсунспор» (Турция), «Ракув» (Польша), АЕК (Кипр), «Шкендия» (Северная Македония).
- «Хеккен» (Швеция), «Лозанна» (Швейцария), «Университатя» (Румыния), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Ноа» (Армения), «Шелбурн» (Ирландия).
Мы, конечно же, проведём онлайн церемонии. А потом и подведём её итоги. Так что оставайтесь – и следите с нами!