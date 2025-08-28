Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 августа 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: футбол, предсезонка КХЛ, Евробаскет и волейбольный ЧМ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 августа 2025 года
Горячее 29 августа: «Родина» — «Торпедо», новый поход Роналду за титулом, возвращение гамбургского дерби и «Спартак» — «Шанхайские Драконы»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 августа в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏆 🏒 11:00: «Магнитка» — «Салават Юлаев», Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2025, пятница. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли уфимцы отобрать кубок у хозяев турнира?

Так вышло, что судьба чемпионства будет определена в очном матче между «Салаватом» и фарм-клубом «Металлурга» — «Магниткой». Магнитогорцы неожиданно стали главным претендентом на кубок. К последней встрече они подходят, обгоняя уфимцев на одно очко. Однако для юлаевцев это хорошая возможность с отличным настроением войти в сезон, который может принести мало позитива. Так что команда Виктора Козлова выложится на полную, чтобы переиграть «Магнитку» и взять предсезонный трофей.

Статистика мемориала имени Ивана Ромазана
Что в руководстве уфимцев говорят о проблемах клуба?
«Виновного сложно найти, в итоге я им стану». Баширов — о проблемах «Салавата»
«Виновного сложно найти, в итоге я им стану». Баширов — о проблемах «Салавата»

🏐 13:00: Нидерланды — Сербия, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет Сербия без своего лидера?

Действующий чемпион мира Сербия будет открывать раунд плей-офф. А соперником станет сборная Нидерландов. Команда, занимающая восьмую строчку в мировом рейтинге. Поэтому шансы на успех равные. Зоран Терзич верит в свою команду и надеется, что этот этап она пройдёт без своего лидера – Тияны Бошкович. Получится ли подкрепить слова наставника делом или действующий чемпион сложит свои полномочия?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Сербская волейболистка усилила «Ленинградку»:
Официально
Сербская доигровщица Ирина Миланович вошла в состав «Ленинградки»

🏒 13:00: СКА — «Автомобилист», товарищеский матч

Товарищеские матчи (клубы)
29 августа 2025, пятница. 13:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как СКА отреагирует на провал на домашнем турнире?

Подопечные Игоря Ларионова провалились на турнире имени Пучкова. СКА проиграл оба матча, набрав всего одно очко и забив всего два гола. Команда заняла последнее место и не особо впечатлила. Теперь же её ждёт противостояние с крепким «Автомобилистом». Получится ли прийти в себя после такого неприятного провала?

Стал ли СКА сильнее при Ларионове?
Плотников ответил на вопрос о различиях в хоккее Ларионова и Ротенберга

🏐 16:30: Япония — Таиланд, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
29 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Япония
Не начался
Таиланд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: азиатское дерби

Азиатское дерби — именно с такой вывеской состоится матч между сборными Японии и Таиланда. Со стороны обеих команд ожидается вязкая игра на задней линии. И преимущество будет у той сборной, которая сумеет поднятые мячи подкрепить результативной атакой. Япония в состоянии ещё к нападению добавить хорошую нацеленную подачу. А за Таиланд может сыграть фактор своей площадки. Чьи доводы окажутся сильнее для победы?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Российский клуб выиграл турнир в Азии:
Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!
Российский волейбольный клуб завоевал международный трофей. Браво, «Корабелка»!

🏆🏒 17:00: «Трактор» — «Амур», Кубок губернатора Челябинской области, финал

Кубок губернатора Челябинской области . Финал
29 августа 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Амур» преподнести сенсацию и выиграть кубок?

До начала турнира мало кто считал хабаровчан фаворитом, особенно при наличии серебряного призёра последнего розыгрыша Кубка Гагарина. Тем не менее к финалу «Амур» подходит в качестве команды с очень сильными позициями. Подопечные Александра Гальченюка показали интересный хоккей и теперь могут пополнить копилку первым кубком в сезоне. Удастся ли? Или соперник выступит решительно против?

Статистика Кубка губернатора Челябинской области
Даже осечка не должна помешать хабаровчанам:
«Сочи» одержал первую победу на Кубке губернатора Челябинской области, обыграв «Амур»

⚽️ 18:00: «Родина» — «Торпедо», Первая лига, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 7-й тур
29 августа 2025, пятница. 18:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому удастся вынырнуть из подвала?

Обе команды провалили старт сезона Pari Первой лиги и находятся внизу таблицы с четырьмя очками после шести туров. «Родина» так вообще ещё ни разу не победила. Может, настал момент прервать эту серию? «Торпедо» рассталось с Олегом Кононовым и на радостях одолела мощный «Урал». А далее выезд к «Ротору» принёс сплошную боль – волгоградцы деклассировали москвичей тремя безответными пробоинами. Кто бы мог подумать, что «Родине» и «Торпедо» будет так плохо? Пора выбираться, чтобы не увязнуть в болоте.

Турнирная таблица Первой лиги
Что вообще происходит в Первой лиге:
Крах «Торпедо» в Волгограде, «Черноморец» теперь без Первушина. Главное из Первой лиги
Видео
Крах «Торпедо» в Волгограде, «Черноморец» теперь без Первушина. Главное из Первой лиги

🏐 19:00 Россия — Беларусь, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
29 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой состав выйдет у сборной России?

Очевидно, что команда Константина Брянского сыграет двумя составами. И наверняка один из них будет динамовский. Именно столичный клуб сейчас базовый в сборной. И наставник не скрывает, что намерен опираться на хорошо знакомых по клубу волейболистов. Беларусь действует без лидера — Владислава Бабкевича, но потрепать нервы команда Андрея Толочко способна.

Россия сыграет с Беларусью вместо международного турнира:
Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?
Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?

🏒 19:30: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», Кубок мэра Москвы

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как себя проявит «Шанхай» в первом матче в истории?

«Куньлунь» оставил после себя интересное наследие в виде «Драконов», которые мощно усилились, в том числе новым главным тренером из НХЛ Жераром Галланом. Тем не менее в деле увидеть шанхайскую команду ещё не удалось. Это будет её первый матч в истории, да ещё и с крепким «Спартаком»! Что из себя представит этот загадочный «Шанхай»?

Статистика Кубка мэра Москвы
Насколько обоснованы высокие ожидания от новой команды?
Помпезно, но натянуто. Почему не надо строить вокруг «Шанхая» завышенные ожидания?
Помпезно, но натянуто. Почему не надо строить вокруг «Шанхая» завышенные ожидания?

⚽️ 21:00: «Аль-Таавун» — «Аль-Наср», Про-Лига, 1-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 1-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: старт нового похода Роналду за титулом

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии практически три года. А трофеев пока так и не добился. Прекрасный шанс был упущен совсем недавно, когда великий португалец реализовал пенальти и открыл счёт в матче с «Аль-Ахли» за Суперкубок. Только вот соперник не позволил обыграть себя в основное время, а в серии 11-метровых оказался успешнее. Что ж, нужно исправляться и побеждать «Аль-Таавун» в 1-м туре. Кстати говоря, команду без ярких европейских звёзд. В отличие от «Аль-Насра», где теперь также есть Иньиго Мартинес, Кингсли Коман и Жоау Феликс.

Турнирная таблица Про-лиги
Криштиану в Саудовской Аравии преследуют неудачи:
Роналду и его неудачи в Саудовской Аравии
Истории
Роналду и его неудачи в Саудовской Аравии

🏀🎦 21:15: Португалия — Сербия, Евробаскет, группа, A, 2-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:15 МСК
Португалия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто вырвется в лидеры группы?

Сборная Португалии довольно неожиданно обыграла Чехию. Мало кто верил в успех команды, в которой выделяется лишь один игрок из НБА Неемиаш Кета, но ей удалось удивить. На очереди проверка куда более серьёзная – главный фаворит в борьбе за победу в турнире. Сербия крайне сильна. Удастся ли Йокичу и компании спокойно одержать победу?

Турнирная таблица Евробаскета
Итоги первого дня Евробаскета:
Что мы узнали из первого дня Евробаскета-2025
Что мы узнали из первого дня Евробаскета-2025

⚽️ 21:30: «Гамбург» — «Санкт-Паули», Бундеслига, 2-й тур

Германия — Бундеслига . 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Не начался
Санкт-Паули
Гамбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возвращение легендарного гамбургского дерби

«Гамбург» и «Санкт-Паули» не играли между собой в главной Бундеслиге аж 14 лет. Просто потому что в последние годы отсиживались во Второй. В предыдущем сезоне «пираты» впервые находились на ступеньку выше. И вот легендарное дерби возвращается. Ярко будет и на поле, и особенно на трибунах – фанаты клубов терпеть не могут друг друга. Данное противостояния – одно из ярчайших в Европе и имеет более чем 100-летнюю историю. Скучно не будет, можно гарантировать.

Турнирная таблица Бундеслиги
1-й тур Бундеслиги прошёл. Но превью сезона почитать пока не поздно:
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге
Кейн входит во вкус — у «Баварии» нет конкурентов. Чего ждать от сезона в Бундеслиге

⚽️ 21:45: «Лечче» — «Милан», Серия А, 2-й тур

Италия — Серия А . 2-й тур
29 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наберут ли миланцы первые очки?

«Милан» с новым-старым тренером Массимилиано Аллегри здорово укрепился в межсезонье и стартовал в новом сезоне с большими амбициями. И тут же был бит дома скромным «Кремонезе». Не спас даже возрастной Лука Модрич. «Лечче» теперь не позавидуешь: их ворота будут атаковать с двойным усердием. Футболисты «Дженоа», впрочем, тоже пытались. А забить не смогли (0:0). Найдут ли ключ к обороне стойкого соперника Кристиан Пулишич, Алехандро Хименес и другие звёзды красно-чёрных?

Статистика Серии А
Среди легендарных ветеранов дебютировал в новой команде не только Модрич:
Яркий дебют Жиру и Де Брёйне. Как звёздные ветераны начали сезон в новых командах
Яркий дебют Жиру и Де Брёйне. Как звёздные ветераны начали сезон в новых командах
Комментарии
