Топ-матчи пятницы: футбол, предсезонка КХЛ, Евробаскет и волейбольный ЧМ

Время в материале указано по Москве.

🏆 🏒 11:00: «Магнитка» — «Салават Юлаев», Мемориал имени Ивана Ромазана

Интрига: смогут ли уфимцы отобрать кубок у хозяев турнира?

Так вышло, что судьба чемпионства будет определена в очном матче между «Салаватом» и фарм-клубом «Металлурга» — «Магниткой». Магнитогорцы неожиданно стали главным претендентом на кубок. К последней встрече они подходят, обгоняя уфимцев на одно очко. Однако для юлаевцев это хорошая возможность с отличным настроением войти в сезон, который может принести мало позитива. Так что команда Виктора Козлова выложится на полную, чтобы переиграть «Магнитку» и взять предсезонный трофей.

🏐 13:00: Нидерланды — Сербия, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: что покажет Сербия без своего лидера?

Действующий чемпион мира Сербия будет открывать раунд плей-офф. А соперником станет сборная Нидерландов. Команда, занимающая восьмую строчку в мировом рейтинге. Поэтому шансы на успех равные. Зоран Терзич верит в свою команду и надеется, что этот этап она пройдёт без своего лидера – Тияны Бошкович. Получится ли подкрепить слова наставника делом или действующий чемпион сложит свои полномочия?

🏒 13:00: СКА — «Автомобилист», товарищеский матч

Интрига: как СКА отреагирует на провал на домашнем турнире?

Подопечные Игоря Ларионова провалились на турнире имени Пучкова. СКА проиграл оба матча, набрав всего одно очко и забив всего два гола. Команда заняла последнее место и не особо впечатлила. Теперь же её ждёт противостояние с крепким «Автомобилистом». Получится ли прийти в себя после такого неприятного провала?

🏐 16:30: Япония — Таиланд, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: азиатское дерби

Азиатское дерби — именно с такой вывеской состоится матч между сборными Японии и Таиланда. Со стороны обеих команд ожидается вязкая игра на задней линии. И преимущество будет у той сборной, которая сумеет поднятые мячи подкрепить результативной атакой. Япония в состоянии ещё к нападению добавить хорошую нацеленную подачу. А за Таиланд может сыграть фактор своей площадки. Чьи доводы окажутся сильнее для победы?

🏆🏒 17:00: «Трактор» — «Амур», Кубок губернатора Челябинской области, финал

Интрига: сумеет ли «Амур» преподнести сенсацию и выиграть кубок?

До начала турнира мало кто считал хабаровчан фаворитом, особенно при наличии серебряного призёра последнего розыгрыша Кубка Гагарина. Тем не менее к финалу «Амур» подходит в качестве команды с очень сильными позициями. Подопечные Александра Гальченюка показали интересный хоккей и теперь могут пополнить копилку первым кубком в сезоне. Удастся ли? Или соперник выступит решительно против?

⚽️ 18:00: «Родина» — «Торпедо», Первая лига, 7-й тур

Интрига: кому удастся вынырнуть из подвала?

Обе команды провалили старт сезона Pari Первой лиги и находятся внизу таблицы с четырьмя очками после шести туров. «Родина» так вообще ещё ни разу не победила. Может, настал момент прервать эту серию? «Торпедо» рассталось с Олегом Кононовым и на радостях одолела мощный «Урал». А далее выезд к «Ротору» принёс сплошную боль – волгоградцы деклассировали москвичей тремя безответными пробоинами. Кто бы мог подумать, что «Родине» и «Торпедо» будет так плохо? Пора выбираться, чтобы не увязнуть в болоте.

🏐 19:00 Россия — Беларусь, товарищеский матч

Интрига: какой состав выйдет у сборной России?

Очевидно, что команда Константина Брянского сыграет двумя составами. И наверняка один из них будет динамовский. Именно столичный клуб сейчас базовый в сборной. И наставник не скрывает, что намерен опираться на хорошо знакомых по клубу волейболистов. Беларусь действует без лидера — Владислава Бабкевича, но потрепать нервы команда Андрея Толочко способна.

🏒 19:30: «Спартак» — «Шанхайские Драконы», Кубок мэра Москвы

Интрига: как себя проявит «Шанхай» в первом матче в истории?

«Куньлунь» оставил после себя интересное наследие в виде «Драконов», которые мощно усилились, в том числе новым главным тренером из НХЛ Жераром Галланом. Тем не менее в деле увидеть шанхайскую команду ещё не удалось. Это будет её первый матч в истории, да ещё и с крепким «Спартаком»! Что из себя представит этот загадочный «Шанхай»?

⚽️ 21:00: «Аль-Таавун» — «Аль-Наср», Про-Лига, 1-й тур

Интрига: старт нового похода Роналду за титулом

Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии практически три года. А трофеев пока так и не добился. Прекрасный шанс был упущен совсем недавно, когда великий португалец реализовал пенальти и открыл счёт в матче с «Аль-Ахли» за Суперкубок. Только вот соперник не позволил обыграть себя в основное время, а в серии 11-метровых оказался успешнее. Что ж, нужно исправляться и побеждать «Аль-Таавун» в 1-м туре. Кстати говоря, команду без ярких европейских звёзд. В отличие от «Аль-Насра», где теперь также есть Иньиго Мартинес, Кингсли Коман и Жоау Феликс.

🏀🎦 21:15: Португалия — Сербия, Евробаскет, группа, A, 2-й тур

Интрига: кто вырвется в лидеры группы?

Сборная Португалии довольно неожиданно обыграла Чехию. Мало кто верил в успех команды, в которой выделяется лишь один игрок из НБА Неемиаш Кета, но ей удалось удивить. На очереди проверка куда более серьёзная – главный фаворит в борьбе за победу в турнире. Сербия крайне сильна. Удастся ли Йокичу и компании спокойно одержать победу?

⚽️ 21:30: «Гамбург» — «Санкт-Паули», Бундеслига, 2-й тур

Интрига: возвращение легендарного гамбургского дерби

«Гамбург» и «Санкт-Паули» не играли между собой в главной Бундеслиге аж 14 лет. Просто потому что в последние годы отсиживались во Второй. В предыдущем сезоне «пираты» впервые находились на ступеньку выше. И вот легендарное дерби возвращается. Ярко будет и на поле, и особенно на трибунах – фанаты клубов терпеть не могут друг друга. Данное противостояния – одно из ярчайших в Европе и имеет более чем 100-летнюю историю. Скучно не будет, можно гарантировать.

⚽️ 21:45: «Лечче» — «Милан», Серия А, 2-й тур

Интрига: наберут ли миланцы первые очки?

«Милан» с новым-старым тренером Массимилиано Аллегри здорово укрепился в межсезонье и стартовал в новом сезоне с большими амбициями. И тут же был бит дома скромным «Кремонезе». Не спас даже возрастной Лука Модрич. «Лечче» теперь не позавидуешь: их ворота будут атаковать с двойным усердием. Футболисты «Дженоа», впрочем, тоже пытались. А забить не смогли (0:0). Найдут ли ключ к обороне стойкого соперника Кристиан Пулишич, Алехандро Хименес и другие звёзды красно-чёрных?