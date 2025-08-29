«Краснодар» прервёт серию в главном матче, а «Спартак» снова победит? Интриги тура РПЛ

Ещё динамовское дерби, ожидаемая лёгкость для «Зенита» и шанс для Талалаева. Последние игры перед перерывом на сборные!

6-й тур МИР РПЛ обойдётся без пятничных и понедельничных матчей: только с субботними и воскресными. Далее чемпионат уйдёт на двухнедельную паузу из-за сборных, поэтому за происходящим следить нужно особенно тщательно — чтобы соскучиться как можно меньше. Вот какие интриги там намечаются.

Предстоящий тур откроют неудачники предыдущего — «Оренбург» и «Рубин». Оренбуржцы умудрились упустить победу в матче с «Ахматом», хотя вели в два мяча, а соперник на 5-й и 64-й минутах получил по красной. Казанцы же без шансов уступили дома «Спартаку», который на тот момент шёл на четырёхматчевой серии без побед. Кто исправится?

Статистика — за команду Рашида Рахимова: всё-таки «Рубин» набрал девять очков в трёх личных встречах подряд с общей разностью 8:3. Но «Оренбург» раз за разом показывает: просто с ним не бывает. Ощутили это в том числе и ЦСКА (0:0) с «Краснодаром» (всего лишь 1:0). Казанцы в случае победы временно поднимутся в топ-4 — мотивация тоже неплохая. Осторожнее вести себя нужно будет Ираклию Квеквескири и Дмитрию Кабутову — у них по три жёлтых.

Далее «Зенит» проэкзаменует «Пари НН». В официальных матчах они соперничали восемь раз, и единственный непобедный для петербуржцев случился в мае 2022-го — они тогда уже давно стали чемпионами и особо не напрягались, а нижегородцев тренировал Александр Кержаков. Продолжится ли традиция? Учитывая отставание команды Сергея Семака от лидеров, вряд ли стоит ждать осечки фаворита — нужно дорожить каждым очком. Однако и «Пари НН» отступать некуда — с предпоследнего-то места.

При Алексее Шпилевском нижегородцы зачастую действуют авантюрно даже в матчах с заметно превосходящими их в классе оппонентами. Отступится ли тренер от личных принципов на сей раз, когда скоростные Луис Энрике, Педро и Андрей Мостовой готовы наказать в любой контратаке? К тому же из-за дисквалификации не сыграет лидер «Пари НН» Хуан Босельи — без него задача становится ещё сложнее.

Вечером на поле «Лукойл Арены» выйдут «Спартак» и «Сочи». Москвичи после трудного старта набрали солидный ход и отгрузили в трёх последних матчах суммарно восемь голов: по два – «Зениту» (2:2) и «Рубину» (2:0) в РПЛ, четыре — «Пари НН» (4:0) в Кубке. Петербуржцев тоже должны были побеждать: смотрелись по игре заметно сильнее, однако Эсекьель Барко неправильно исполнил пенальти в концовке. Разговоров об отставке Деяна Станковича становится всё меньше. Подъём в турнирной таблице продолжится?

Сочинцы, напротив, набрали всего одно очко. Ещё и Роберт Морено испытал гипертонический криз прямо во время кубковой встречи с «Краснодаром» — его под руки увели в сторону кареты скорой помощи. Клубная пресс-служба сообщила, что тренер чувствует себя удовлетворительно. Тем не менее расстраивать испанца лишний раз команде не стоит — и так в таблице последние что в чемпионате, что в группе в Кубке. Получится ли улучшить ему настроение? Последний матч с красно-белыми состоялся весной 2024-го, и именно южане были сильнее (1:0).

Закроют субботнюю программу «Ростов» и «Ахмат». Про подвиги грозненцев в Оренбурге уже упомянули. Да и в целом с назначением Станислава Черчесова команда набрала семь очков за три тура — гроссмейстерский показатель. Матч в Ростове-на-Дону должны были из-за дисквалификации пропустить Эгаш Касинтура и Лечи Садулаев. Однако удаление второго КДК РФС аннулировал, так что лидер и капитан поможет «Ахмату» и в 7-м туре. Лишь бы соблюдал дисциплину и на сей раз не хватал никого за горло.

Ростовчан же пока штормит. Бывают проблески вроде победы в матче с «Пари НН» и камбэка с 0:2 и 2:3 во встрече с «Локомотивом», но в остальном — сплошь поражения. Команда пока так и не обрела стабильность после ухода лидеров. Пора бы выбираться из зоны стыков, иначе можно там увязнуть. Победа в матче с «Ахматом» — отличный способ. Если получится её добыть к концовке, Рустаму Ятимову лучше не затягивать время — иначе заработает четвёртую карточку и пропустит следующий тур.

В воскресенье первыми начнут «Акрон» и «Балтика». Тольяттинцев накрыл спад: в первых четырёх турах не проигрывали, а затем уступили «Оренбургу» и ЦСКА. Артём Дзюба напрямую заявил: давать много практики молодёжи — замечательно, но лучше бы всё же укрепить состав, иначе предстоит борьба за выживание. Если случится третье подряд поражение, руководству «Акрона» точно стоит задуматься. А оно вполне вероятно, учитывая бешеный ход калининградцев.

Едва поднявшаяся из Первой лиги «Балтика» кошмарит фаворитов и запрыгнула в топ-4. Причём в ничейных матчах с «Крыльями Советов» и «Локомотивом» ещё и подвела реализация. «Локо», ЦСКА и «Краснодар» сыграют позже, так что у Андрея Талалаева есть шанс набрать очередные три очка и выдать фирменное «мы на первом месте, спасибо». Упустит ли тренер такую возможность? Также добавим, что под угрозой бана находится Илья Петров с тремя предупреждениями.

Далее «Локомотив» постарается закинуть охапку мячей в ворота «Крыльев Советов». Почему? Во-первых, потому, что из-за двух ничьих кряду упустил лидерство. И если 1:1 в Калининграде — супер, потому что пришлось отыгрываться, то 3:3 с «Ростовом» не очень, ведь вели 2:0 и 3:2. Во-вторых, самарцы за два последних тура пропустили аж девять раз: 1:3 с «Ахматом» и катастрофические 0:6 с «Краснодаром». Хуже, чем «Крыльев» (12), оборона только у страдальцев из «Сочи» — 17 голов.

Железнодорожники потеряли первое место и опустились на третье. И тут как раз два лидера сыграют друг с другом (об этом ниже). Самое время этим воспользоваться и под звуки фирменного гудка прибавить скорости? Другой любопытный момент — Вадим Раков против родного клуба. Правый вингер остался в запасе на матч с «Краснодаром». Наверняка Магомед Адиев теперь выпустит его в старте. 4+1 в первых трёх турах — монументально. Однако было бы неплохо прервать молчание и вновь оформить результативное действие.

Предпоследний матч — главный не только в 7-м туре, но и, вероятно, во всём первом круге РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА показывают отменный атакующий футбол, которым невозможно не восхищаться. В случае с армейцами — особенно, потому что их настигла внезапная перестройка. Марко Николич ушёл, а высокое качество никуда не делось: вторую молодость обрёл Игорь Акинфеев, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов матереют, Данил Круговой поднялся в атаку и показывает, что не зря. 11 голов в трёх последних турах (5:1 с «Рубином», по 3:1 с «братским» «Динамо» и «Акроном») — просто браво.

У «Краснодара» же столько забитых мячей вообще за два матча — 5:1 с «Сочи» и 6:0 с «Крыльями». Никуда не ушёл и продолжает разрывать Эдуард Сперцян. Гаэтан Перрен освоился и составил с армянином убойную связку. По-прежнему великолепен Джон Кордоба. Чья же атака окажется сильнее в очной перестрелке? Стоит ожидать постоянный обмен голами или соперники, напротив, закроются? Последние две встречи завершились минимальными победами ЦСКА. Футболисты южан помнят об этом и захотят ответить. Только без грубости от Мойзеса — всё-таки бразилец на грани дисквалификации.

Ну а закончится всё динамовским дерби в Каспийске. В прошлом сезоне москвичи дважды оказались лучше с общим счётом 5:0. Поправить статистику — важная задача для команды Хасанби Биджиева. Тем более с учётом последних неудач: 0:2 с «Пари НН» (единственное непоражение нижегородцев) и 0:4 с «Зенитом». Дела столичных динамовцев, впрочем, тоже не слишком хороши: всего две победы за шесть туров, и те в матчах с аутсайдерами — «Ростовом» и тем же «Пари НН».

Команду Валерия Карпина накрыли травмы. Перерыв на матчи сборных в этом плане ей только поможет. А что с голами? Их оба динамовских коллектива организуют с большим трудом: меньше махачкалинцев (3) не забивает никто, москвичи (7) опережают только четырёх конкурентов по РПЛ. Ну как конкурентов — дагестанских тёзок, «Сочи» (3), «Пари НН» (4) и «Ростов» (6). Значит ли это, что нас ждёт сухой матч? Или динамовцев прорвёт? Главное, чтобы не прорвало на жёлтые Хуана Касереса и Абдулпашу Джабраилова.