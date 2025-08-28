«Локо» забил волшебный победный гол! А потом «Акрон» добил странный пенальти. Видео

«Локомотив» победил «Акрон» в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России и обошёл тольяттинцев в таблице – железнодорожники отстают на одно очко от лидера этого квартета ЦСКА.

Этот матч стал дуэлью братьев Бакаевых. Зелимхан и Солтмурад остались в стартовых составах своих команд. Вообще, Михаил Галактионов и Заур Тедеев сохранили по три игрока из основы в прошедшем туре РПЛ. У «Локомотива» вышли ещё Сильянов с Бариновым, а у «Акрона» – Неделчяру с Марадишвили. По традиции в день Кубка России получил отдых Дзюба, которого в роли «столба» заменял юный дебютант первой команды и, между прочим, воспитанник «Локо» Морозов (его рост 193 см).

В стартовые 10 минут была равная игра без голевых моментов. Первым мог забить «Акрон», когда новичок железнодорожников Рамирес, действовавший на позиции левого хавбека, «привёз» угловой. После подачи и возврата мяча Лантратов неудачно выбил его прямо на стоявшего на подборе Эшковала. Но, к счастью для «Локомотива», португалец – разрушитель, а не созидатель. Родригу не попал в створ. Впрочем, это всё, что сделала команда Тедеева в дебюте встречи. Тольяттинский Бакаев был незаметен на левом краю, а вот действовавший на том же фланге (только в роли правого хавбека) Бакаев-московский выделялся заряженностью на игру.

Именно Зелимхан создал во многом гол «Локомотива» на 12-й минуте. Началось всё с аута команды Галактионова, а продолжилось ошибкой легионера «Акрона» Неделчяру. Затем Бакаев ушёл от молодого левого защитника тольяттинцев Попенкова и прострелил в штрафную на Комличенко. И какой же шедевр сотворил центрфорвард железнодорожников! Принял тонкое решение, нанеся неожиданный удар пяткой из-под Эшковала. Голкипер Васютин тоже оказался к этому готов, поэтому мяч влетел в сетку его ворот. К слову, Комличенко играл сегодня в паре с 19-летним белорусом Мялковским в схеме 4-4-2.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При счёте 1:0 команда Тедеева побольше владела мячом, однако ей не хватало коллективных ходов в позиционном наступлении. Настолько привык «Акрон» атаковать забросами на Дзюбу? Неопытный Морозов за мяч так не цепляется, да и передач на него было мало. В результате до перерыва тольяттинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот Лантратова. Запомнился разве что эпизод с попаданием мяча в руку Погостнову, но судья Карпов на нашёл повода для пенальти. Ассистенты поддержали главного – это не фол. В остальном «Локомотив» контролировал игру.

В перерыве тренер «Акрона» сделал четыре замены. Ушёл в том числе Морозов, чьи лучшие матчи в большом футболе, будем надеяться, впереди. Тем не менее по началу второго тайма не складывалось впечатление, что команда Тедеева стала интереснее в атаке. Напротив, при игре 11 на 11 опасный момент соорудил «Локомотив». Бакаев мог добавить голевую передачу к своему голу – классно подал в нужную точку с углового. Ньямси нанёс непростой удар головой от земли, а Васютин всё же среагировал и спас тольяттинцев.

А по истечении часа «Акрон» остался вдесятером. Это был не день экс-железнодорожников! Удаление заработал хавбек-новичок тольяттинцев Марадишвили. Команде Тедеева удалась наконец позиционная атака, мяч взлетел над штрафной «Локомотива», а Константин попытался пробить через себя. Однако получилось крайне неудачно – попал ногой по лицу Карпукасу. Обошлось без нокаута, но сам Марадишвили заработал заслуженную жёлтую карточку, которая стала для него второй. Никто даже не спорил, настолько очевидным был эпизод.

Зато ещё через восемь минут «Локо» получил право на довольно спорный пенальти. Эшковал вёл единоборство с Воробьёвым и, приземляясь, частично наступил ему на ногу. Карпов не разглядел фола, но VAR отправил судью к экрану. После изучения повтора рефери указал на «точку». Как ни странно, арбитр объявил на весь стадион, что была подножка, а не наступ. По-футбольному это, конечно, не пенальти, однако сейчас такие правила, что остаётся только хвататься за голову из-за судейских решений. Воробьёв сам и наказал соперника – спокойно переиграл Васютина, пробив по центру.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Игра была сделана. На последние 20 минут вышел Батраков, но сегодня «Локомотиву» не потребовались чудеса от его звезды, чтобы победить, хотя Алексей создал в концовке голевой момент для Фассона. «Акрон» не нанёс ни одного удара за тайм и завершил матч с нулём попаданий в створ.