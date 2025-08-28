Уже есть несколько забавных пересечений и у клубов, и у футболистов.

Все матчи и интриги Лиги чемпионов. Над «ПСЖ» будто снова издеваются!

В Монако закончилась жеребьёвка общей стадии Лиги чемпионов. 36 клубов узнали своих соперников. Пока определились только матчи, но не даты и время. О них должны сообщить в субботу, 30 августа.

Кто с кем сыграет?

Соперники клубов из первой корзины

«Бавария»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Спортинг» (дома), ПСВ (в гостях), «Юнион» (дома), «Пафос» (в гостях).

«Ливерпуль» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Славия» (дома), «Аякс» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Юнион» (в гостях). «Боруссия» Дортмунд: «Интер» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Будё-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Копенгаген» (в гостях).

«Бавария» (дома), «Барселона» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Байер» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Атлетик» (в гостях). «Манчестер Сити»: «Боруссия» (дома), «Реал» (в гостях), «Байер» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Наполи» (дома), «Будё-Глимт» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Монако» (в гостях).

Соперники клубов из второй корзины

«Байер»: «ПСЖ» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Бенфика» (в гостях), ПСВ (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Копенганен» (в гостях).

Соперники клубов из третьей корзины

«Марсель»: «Ливерпуль» (дома), «Реал» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Аякс» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Юнион» (в гостях).

Соперники клубов из четвёртой корзины

«Атлетик»: «ПСЖ» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Спортинг» (дома), «Славия» (в гостях), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).

Самые интригующие матчи и пересечения

В прошлом сезоне многие ждали в финале ЛЧ «ПСЖ» и «Барселону» — две крайне атакующие команды. Но каталонцы вылетели в 1/2 финала от «Интера». Теперь же «ПСЖ» и «Барса» смогут встретиться. Их матч пройдёт на стадионе каталонцев.

Ещё одна интригующая пара — «Сити» и «Реал». Ещё недавно это воспринималось как противостояние двух сильнейших команд планеты, которые регулярно пересекались в ЛЧ. Правда, обычно на более позднем этапе. Теперь и «Реал», и «Сити» уже немного не те, потому что находятся в фазе перестройки. Тем интереснее будет глянуть на их новое противостояние, которое пройдёт в Мадриде.

А ещё есть несколько интересных пересечений для футболистов. Например, защитнику «Реала» Тренту Александер-Арнольду предстоит вернуться на «Энфилд». Интересно, как его встретят фанаты «Ливерпуля» после скандального ухода из родной команды. Ну и интересно, за кого сыграет Эдерсон во встрече «Сити» — «Галатасарай». Кажется, тут возможны варианты.

С кем сыграют россияне?

При отсутствии российских клубов всё ещё можно поболеть за россиян. Тем более будут матчи, где они сыграют друг против друга. Например, Егор Сорокин из «Кайрата» встретится с Германом Онугхой из «Копенгагена», а Александр Головин из «Монако» — с Никитой Хайкиным из «Будё-Глимт». Интересно, что «Тоттенхэм» сыграет практически против всех россиян. Лондонцам достались и «ПСЖ», и «Будё-Глимт», и «Копенгаген», и «Монако».

Кажется, из россиян наиболее сложный календарь достался Матвею Сафонову. Его «ПСЖ» находился в первой корзине, однако это никому не давало преимущества, потому что все получали по два соперника из каждой корзины. Так, у парижан оказались не только «Бавария» и «Барселона» из первой корзины, но и «Тоттенхэм» из третьей, а ещё «Ньюкасл» – из четвёртой. Правда, с англичанами «ПСЖ» в обоих случаях сыграет дома. А ещё встретится с «Аталантой», «Байером», «Спортингом» и «Атлетиком».

Это похоже на издевательство, но «ПСЖ» второй год подряд достаются тяжелейшие соперники. У остальных россиян календарь попроще.

У Головина: «Сити», «Реал», «Ювентус», «Брюгге», «Тоттенхэм», «Будё-Глимт», «Галатасарай», «Пафос».

У Хайкина: «Сити», «Боруссия», «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Славия», «Монако», «Галатасарай».

У Онугхи: «Боруссия», «Барселона», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Тоттенхэм», «Кайрат», «Карабах».

У Сорокина: «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос», «Копенгаген».