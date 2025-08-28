Все матчи и интриги Лиги чемпионов. Над «ПСЖ» будто снова издеваются!

В Монако закончилась жеребьёвка общей стадии Лиги чемпионов. 36 клубов узнали своих соперников. Пока определились только матчи, но не даты и время. О них должны сообщить в субботу, 30 августа.
Кто с кем сыграет?
Соперники клубов из первой корзины
- «Бавария»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Спортинг» (дома), ПСВ (в гостях), «Юнион» (дома), «Пафос» (в гостях).
- «Челси»: «Барселона» (дома), «Бавария» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Аякс» (дома), «Наполи» (в гостях), «Пафос» (дома), «Карабах» (в гостях).
- «Реал Мадрид»: «Манчестер Сити» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Бернфика» (в гостях), «Марсель» (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Монако» (дома), «Кайрат» (в гостях).
- «Интер»: «Ливерпуль» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Славия» (дома), «Аякс» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Юнион» (в гостях).
- «Боруссия» Дортмунд: «Интер» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Будё-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Копенгаген» (в гостях).
- «Ливерпуль»: «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), ПСВ (дома), «Марсель» (в гостях), «Карабах» (дома), «Галатасарай» (в гостях).
- «Барселона»: «ПСЖ» (дома), «Челси» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Славия» (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).
- «ПСЖ»: «Бавария» (дома), «Барселона» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Байер» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Атлетик» (в гостях).
- «Манчестер Сити»: «Боруссия» (дома), «Реал» (в гостях), «Байер» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Наполи» (дома), «Будё-Глимт» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Монако» (в гостях).
Игроки «ПСЖ»
Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images
Соперники клубов из второй корзины
- «Байер»: «ПСЖ» (дома), «Манчестер Сити» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Бенфика» (в гостях), ПСВ (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Копенганен» (в гостях).
- «Арсенал»: «Бавария» (дома), «Интер» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Славия» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Атлетик» (в гостях).
- «Аталанта»: «Челси» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), «Славия» (дома), «Марсель» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Юнион» (в гостях).
- «Брюгге»: «Барселона» (дома), «Бавария» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Марсель» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Монако» (дома), «Кайрат» (в гостях).
- «Айнтрахт»: «Ливерпуль» (дома), «Барселона» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Наполи» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Карабах» (в гостях).
- «Ювентус»: «Боруссия» (дома), «Реал» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Спортинг» (дома), «Будё-Глимт» (в гостях), «Пафос» (дома), «Монако» (в гостях).
- «Атлетико»: «Интер» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Будё-Глимт» (дома), ПСВ (в гостях), «Юнион» (дома), «Галатасарай» (в гостях).
- «Бенфика»: «Реал» (дома), «Челси» (в гостях), «Байер» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Наполи» (дома), «Аякс» (в гостях), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).
- «Вильярреал»: «Ман Сити» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Байер» (в гостях), «Аякс» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Пафос» (в гостях).
Игроки «Арсенала»
Фото: Julian Finney/Getty Images
Соперники клубов из третьей корзины
- «Марсель»: «Ливерпуль» (дома), «Реал» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Аякс» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Юнион» (в гостях).
- «Тоттенхэм»: «Боруссия» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), «Славия» (дома), «Будё-Глимт» (в гостях), «Копенгаген» (дома), «Монако» (в гостях).
- «Будё-Глимт»: «Ман Сити» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Славия» (в гостях), «Монако» (дома), «Галатасарай» (в гостях).
- «Спортинг»: «ПСЖ» (дома), «Бавария» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Марсель» (дома), «Наполи» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Атлетик» (в гостях).
- «Олимпиакос»: «Реал» (дома), «Барселона» (в гостях), «Байер» (дома), «Арсенал» (в гостях), ПСВ (дома), «Аякс», «Пафос» (дома), «Кайрат» (в гостях).
- «Аякс»: «Интер» (дома), «Челси» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Марсель» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Карабах» (в гостях).
- «Славия»: «Барселона» (дома), «Интер» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Будё-Глимт» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Пафос» (в гостях).
- «Наполи»: «Челси» (дома), «Ман Сити» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Бенфика» (в гостях), «Спортинг» (дома), ПСВ (в гостях), «Карабах» (дома), «Копенгаген» (в гостях).
- ПСВ: «Бавария» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Байер» (в гостях), «Наполи» (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Юнион» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).
Игроки «Тоттенхэма»
Фото: Clive Mason/Getty Images
Соперники клубов из четвёртой корзины
- «Атлетик»: «ПСЖ» (дома), «Боруссия» (в гостях), «Арсенал» (дома), «Аталанта» (в гостях), «Спортинг» (дома), «Славия» (в гостях), «Карабах» (дома), «Ньюкасл» (в гостях).
- «Карабах»: «Челси» (дома), «Ливерпуль» (в гостях), «Айнтрахт» (дома), «Бенфика» (в гостях), «Аякс» (дома), «Наполи» (в гостях), «Копегаген» (дома), «Атлетик» (в гостях).
- «Монако»: «Ман Сити» (дома), «Реал» (в гостях), «Ювентус» (дома), «Брюгге» (в гостях), «Тоттенхэм» (дома), «Будё-Глимт» (в гостях), «Галатасарай» (дома), «Пафос» (в гостях).
- «Галатасарай»: «Ливерпуль» (дома), «Ман Сити» (в гостях), «Атлетико» (дома), «Айнтрахт» (в гостях), «Будё-Глимт» (дома), «Аякс» (в гостях), «Юнион» (дома), «Монако» (в гостях).
- «Ньюкасл»: «Барселона» (дома), «ПСЖ» (в гостях), «Бенфика» (дома), «Байер» (в гостях), ПСВ (дома), «Марсель» (в гостях), «Атлетик» (дома), «Юнион» (в гостях).
- «Юнион»: «Интер» (дома), «Бавария» (в гостях), «Аталанта» (дома), «Атлетико» (в гостях), «Марсель» (дома), ПСВ (в гостях), «Ньюкасл» (дома), «Галатасарай» (в гостях).
- «Пафос»: «Бавария» (дома), «Челси» (в гостях), «Вильярреал» (дома), «Ювентус» (в гостях), «Славия» (дома), «Олимпиакос» (в гостях), «Монако» (дома), «Кайрат» (в гостях).
- «Копенгаген»: «Боруссия» (дома), «Барселона» (в гостях), «Байер» (дома), «Вильярреал» (в гостях), «Наполи» (дома), «Тоттенхэм» (в гостях), «Кайрат» (дома), «Карабах» (в гостях).
- «Кайрат»: «Реал» (дома), «Интер» (в гостях), «Брюгге» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Олимпиакос» (дома), «Спортинг» (в гостях), «Пафос» (дома), «Копенгаген» (в гостях).
Самые интригующие матчи и пересечения
В прошлом сезоне многие ждали в финале ЛЧ «ПСЖ» и «Барселону» — две крайне атакующие команды. Но каталонцы вылетели в 1/2 финала от «Интера». Теперь же «ПСЖ» и «Барса» смогут встретиться. Их матч пройдёт на стадионе каталонцев.
Ещё одна интригующая пара — «Сити» и «Реал». Ещё недавно это воспринималось как противостояние двух сильнейших команд планеты, которые регулярно пересекались в ЛЧ. Правда, обычно на более позднем этапе. Теперь и «Реал», и «Сити» уже немного не те, потому что находятся в фазе перестройки. Тем интереснее будет глянуть на их новое противостояние, которое пройдёт в Мадриде.
А ещё есть несколько интересных пересечений для футболистов. Например, защитнику «Реала» Тренту Александер-Арнольду предстоит вернуться на «Энфилд». Интересно, как его встретят фанаты «Ливерпуля» после скандального ухода из родной команды. Ну и интересно, за кого сыграет Эдерсон во встрече «Сити» — «Галатасарай». Кажется, тут возможны варианты.
Эдерсон
Фото: Stu Forster/Getty Images
С кем сыграют россияне?
При отсутствии российских клубов всё ещё можно поболеть за россиян. Тем более будут матчи, где они сыграют друг против друга. Например, Егор Сорокин из «Кайрата» встретится с Германом Онугхой из «Копенгагена», а Александр Головин из «Монако» — с Никитой Хайкиным из «Будё-Глимт». Интересно, что «Тоттенхэм» сыграет практически против всех россиян. Лондонцам достались и «ПСЖ», и «Будё-Глимт», и «Копенгаген», и «Монако».
Кажется, из россиян наиболее сложный календарь достался Матвею Сафонову. Его «ПСЖ» находился в первой корзине, однако это никому не давало преимущества, потому что все получали по два соперника из каждой корзины. Так, у парижан оказались не только «Бавария» и «Барселона» из первой корзины, но и «Тоттенхэм» из третьей, а ещё «Ньюкасл» – из четвёртой. Правда, с англичанами «ПСЖ» в обоих случаях сыграет дома. А ещё встретится с «Аталантой», «Байером», «Спортингом» и «Атлетиком».
Это похоже на издевательство, но «ПСЖ» второй год подряд достаются тяжелейшие соперники. У остальных россиян календарь попроще.
У Головина: «Сити», «Реал», «Ювентус», «Брюгге», «Тоттенхэм», «Будё-Глимт», «Галатасарай», «Пафос».
У Хайкина: «Сити», «Боруссия», «Ювентус», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Славия», «Монако», «Галатасарай».
У Онугхи: «Боруссия», «Барселона», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Тоттенхэм», «Кайрат», «Карабах».
У Сорокина: «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос», «Копенгаген».