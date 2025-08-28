«Спартак» отдал игрока конкуренту, крупный размен в атаке «Челси». Трансферы и слухи дня

Новый день — новая партия новостей о состоявшихся и потенциальных переходах. Сегодня поступило много информации о приближающихся топ-сделках! В нашем традиционном дайджесте мы собрали главные переходы и слухи за 28 августа.

Главные состоявшиеся трансферы дня

Конкурент Сафонова отправился в «Вильярреал»

Арнау Тенас (слева) Фото: villarrealcf.es

«ПСЖ» тотально меняет облик вратарской линии. Ранее клуб приобрёл Люка Шевалье из «Лилля» и Ренато Марина из «Ромы», а также сообщил о расставании с Джанлуиджи Доннаруммой. Теперь парижане продали Арнау Тенаса в «Вильярреал». Сумма трансфера составила € 2,5 млн, голкипер заключил контракт сроком на четыре года. В прошлом сезоне испанец провёл два матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил три гола. Тенас станет третьим вратарём в «Вильярреале». Основным в начале сезона был Луис Жуниор, запасным — 23-летний Рубен Гомес.

Пруцев отправился в «Локомотив»

Данил Пруцев Фото: ФК «Локомотив»

«Спартак» объявил о продлении контракта с полузащитником Данилом Пруцевым до лета 2028 года. И тут же отправил его в аренду в «Локомотив». Пруцев редко попадал в состав в последнее время, поэтому аренда в «Локо» — шанс не только получить практику, но и вернуться обратно футболистом основы.

«Вулверхэмптон» арендовал защитника сборной Чехии

Ладислав Крейчи Фото: wolves.co.uk

«Вулверхэмптон» совершил любопытную сделку. Клуб арендовал 26-летнего защитника Ладислава Крейчи из «Жироны» до лета 2026 года за € 7 млн. В соглашении предусмотрено право выкупа за € 23 млн, которое может стать обязательным при определённых условиях. Отметим, что всего год назад «Жирона» купила Крейчи у пражской «Спарты» за € 8 млн. Теперь каталонцы почти отбили сумму трансфера арендой Ладислава. Неплохой бизнес!

Ещё один топ-трансфер от «Галатасарая»

Уилфрид Синго Фото: galatasaray.org

Турецкий клуб не останавливается. Ранее в Стамбул перебрались Лерой Зане и Виктор Осимхен, а теперь «Галатасарай» приобрёл защитника «Монако» Уилфрида Синго. Сумма трансфера составила более € 30 млн. 24-летний ивуариец подписал контракт сроком на пять лет. Впереди у «Галатасарая» матчи Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Монако»! Так что Синго предстоит встреча с «бывшей» и несколькими топ-клубами.

Главные трансферные слухи дня

«Челси» продаёт ещё одного игрока в «Милан»

«Милан» договорился с «Челси» о переходе полузащитника Кристофера Нкунку за € 35 млн плюс бонусы, сообщает Фабрицио Романо. 27-летний футболист подпишет пятилетний контракт с итальянцами. Нкунку выступал за «Челси» с лета 2023 года. За это время он провёл 62 встречи во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Стать основным игроком лондонцев Кристоферу помешали частые повреждения. Возможно, француз перестанет травмироваться и превратится в лидера «Милана».

Вингера «Зенита» ждут в Саудовской Аравии

Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Аль-Иттихад» направил официальное предложение «Зениту» о покупке вингера Педро за € 35 млн, сообщает журналист Санти Ауна. По информации источника, саудовский клуб готов предложить 19-летнему футболисту солидную зарплату. Сам Педро открыт к переходу в «Аль-Иттихад». Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб действительно получил предложение, но пока не принял его. По информации ESPN, петербуржцы запрашивают за Педро € 40 млн.

«Ньюкасл» берёт замену Исаку?

«Ньюкасл» покупает у «Штутгарта» 23-летнего форварда Ника Вольтемаде, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит € 80 млн плюс бонусы. Нападающий согласился на переход, в течение следующих 24 часов Вольтемаде пройдёт медицинское обследование в Англии. Интересно, что ранее этим летом «Штутгарт» отказался продать Вольтемаде в «Баварию» за € 50 млн плюс € 5 млн бонусами и 10% от последующей перепродажи. А «Ньюкасл», вероятно, получает форварда, который заменит Александера Исак. Трансфер шведа в «Ливерпуль» всё ближе?

Гарначо едет в «Челси»

Алехандро Гарначо Фото: Marc Atkins/Getty Images

Here We Go от Фабрицио Романо по Алехандро Гарначо! Аргентинский вингер переходит в «Челси» из «Манчестер Юнайтед» за £ 40 млн. Сделка быстро осуществилась после договорённости лондонцев с «Миланом» по трансферу Кристофера Нкунку. Гарначо поссорился с тренером «МЮ» Рубеном Аморимом и оказался вне состава. А в «Челси» у 21-летнего вингера появится возможность стать игроком старта. Конкурент за позицию слева в атаке — Джейми Гиттенс.

Варди сыграет в чемпионате Италии

Джейми Варди продолжит карьеру в чемпионате Италии. 38-летний форвард договорился о контракте с «Кремонезе», сообщает Николо Скира. Стороны согласовали контракт до конца сезона, сделка находится на завершающей стадии. Напомним, Варди оставался свободным агентом после истечения соглашения с «Лестером».

«Тоттенхэм» и «Челси» сразятся за Хави Симонса

Хави Симонс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Фабрицио Романо сообщил, что вчера, 27 августа, «Тоттенхэм» включился в гонку за полузащитником «РБ Лейпциг» Хави Симонсом. Отмечается, что лондонцы ведут переговоры и прилагают все усилия, чтобы сделка состоялась как можно скорее. Но «Тоттенхэм» не будет отправлять официальное предложение, пока не убедится, что точно сможет подписать Симонса. Также Романо отметил: «Челси» не вышел из гонки за Хави. Нас ждёт крутой сериал в конце трансферного окна!

Одной строкой