«Ливерпуль» — «Арсенал» и ещё 10 главных матчей выходных в Европе

Европейские лиги набирают обороты. Впереди — ещё один интересный уикенд с крутыми матчами. Мы отобрали лучшие игры выходных и предлагаем вам создать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелку вниз «↓».
«Ливерпуль» — «Арсенал»: воскресенье, 31 августа, 18:30 мск
Интрига: первая настоящая топ-проверка для фаворитов АПЛ в новом сезоне.
«Ливерпуль» и «Арсенал» — два главных претендента на золото АПЛ по мнению многих специалистов. Действительно, команды обладают самыми крутыми составами в лиге и находятся в расцвете сил. Поэтому победа в очной встрече не только придаст сил, но и ударит по морали конкурента. В последних шести встречах АПЛ «Ливерпуль» не обыгрывал «Арсенал». Но сейчас чемпион Англии намерен прервать серию. Впрочем, у лондонцев есть всё, чтобы нанести поражение команде Арне Слота на «Энфилде». Нас ждёт эпичная встреча!
«Рейнджерс» — «Селтик»: воскресенье, 31 августа, 14:00 мск
Интрига: одно из главных мировых дерби.
Дерби «Рейнджерс» и «Селтика» — одно из самых ярких, важных и злых в мировом футболе. Команды и их болельщики уже целый век ненавидят друг друга. Поэтому каждая встреча клубов из Глазго получается эпичной. На старте сезона ещё не так важны турнирные расклады, но обыграть друг друга «Рейнджерс» и «Селтик» мечтают всегда. Интересно, что в середине недели обе команды лишились шансов на выход в общий этап Лиги чемпионов. Настроение у игроков и болельщиков не лучшее. Но победа в дерби, конечно, сильно улучшит его.
«Райо Вальекано» — «Барселона»: воскресенье, 31 августа, 22:30 мск
Интрига: «Барса» наберёт три очка на трудном выезде?
«Барселона» дважды выиграла на старте сезона Примеры. Но теперь чемпиона Испании ждёт непростая поездка к «Райо Вальекано». Из последних четырёх гостевых матчей с соперником «Барса» одержала всего одну победу и дважды уступила. Мадридцы что-то знают о команде Ханс-Дитера Флика? Если это так, то у «Райо» есть неплохие шансы остановить «Барселону» и сейчас.
«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»: суббота, 30 августа, 17:00 мск
Интрига: «МЮ» одержит первую победу в сезоне?
Как же жаль болельщиков «Манчестер Юнайтед»! Команда набрала одно очко в двух турах АПЛ, а затем вылетела из Кубка Лиги от клуба четвёртого дивизиона «Гримсби Таун» (2:2, 11:12 пен.). Даже если вы сильно не любите «МЮ», то наверняка у вас проскакивала грусть за нынешнее состояние манкунианцев. Но исправить ситуацию могут только они сами. В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет новичка лиги — «Бёрнли». Когда ещё побеждать, если не сейчас?
«Брайтон» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 31 августа, 16:00 мск
Интрига: «Сити» исправится за поражение от «Тоттенхэма»?
«Манчестер Сити» сначала обрадовал болельщиков, разгромив в 1-м туре «Вулверхэмптон» (4:0). Но следом уступил дома «Тоттенхэму» (0:2). Тревожный сигнал для команды Хосепа Гвардиолы: если клуб планирует борьбу за золото, то терять очки уже на старте сезона нельзя. Теперь «Сити» едет в гости к «Брайтону», который испытывает проблемы (одно очко в двух турах). Команда Фабиана Хюрцелера настроена исправить ситуацию, а гости — увезти три очка и исправиться за поражение от «Тоттенхэма».
«Реал Мадрид» — «Мальорка»: суббота, 30 августа, 22:30 мск
Интрига: игроки «Мальорки» снова рассердят Винисиуса?
Мадридский «Реал» стартовал с двух побед в чемпионате Испании. А теперь команда Хаби Алонсо примет «Мальорку». Главный сценарии — встреча Винисиуса с «любимым» клубом. Футболисты «Мальорки» (особенно Пабло Маффео) любят вывести бразильца из себя грубой игрой и оскорблениями. Винисиуса это задевает, после чего на поле становится жарко. Да и в последнем матче «Реала» с «Овьедо» (3:0) бразилец что-то активно кричал после забитого мяча. Килиану Мбаппе даже пришлось прикрыть рот Винисиусу. Так что мы вполне можем увидеть ситуацию, при которой вингер «Реала» разозлится во встрече с «Мальоркой» и вспыхнет новый скандал.
«Интер» — «Удинезе»: воскресенье, 31 августа, 21:45 мск
Интрига: «Интер» заберёт вторую победу подряд на старте сезона?
«Интер» под руководством Кристиана Киву в 1-м туре Серии А разгромил «Торино» со счётом 5:0. Отличный старт. А теперь миланцы примут «Удинезе». В последних шести очных встречах «Интер» неизменно обыгрывал соперника. Если планируют взять Серию А в нынешнем сезоне, то обязаны побеждать «Удинезе» и сейчас.
«Монако» — «Страсбург»: воскресенье, 31 августа, 18:15 мск
Интрига: команда Головина принимает дерзких юниоров.
«Монако» начал сезон с победы и поражения. Всё как нестабильные монегаски и любят. А в 3-м туре команда Ади Хюттера принимает «Страсбург», набравший на старте шесть очков. Ещё интересный факт про соперника «Монако»: в 1-м туре с «Метцем» клуб выпустил в старте 11 игроков, рождённых после 2000 года. «Страсбург» стал первым в истории клубом топ-5 лиг Европы, который сделал это. Получится ли у юниоров разобраться с «Монако» в гостях?
«Челси» — «Фулхэм»: суббота, 30 августа, 14:30 мск
Интрига: «Челси» выиграет в лондонском дерби?
«Челси» в нынешнем сезоне постарается включиться в чемпионскую гонку. Поэтому часто терять очки нельзя. В 1-м туре лондонцы сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), но затем разнесли в гостях «Вест Хэм» (5:1). Впереди — третье лондонское дерби подряд. «Фулхэм» в прошлом матче отнял очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1), а теперь планирует сделать это же самое с «Челси». Только вот у команды Энцо Марески план иной: побеждать, не отставать от группы лидеров и биться за титул.
«Тулуза» — «ПСЖ»: суббота, 30 августа, 22:05 мск
Интрига: «ПСЖ» продлит победную серию?
«ПСЖ» идёт за очередным золотом Лиги 1. Команда Луиса Энрике начала сезон с двух побед над «Нантом» и «Анже» (обе — по 1:0). Да, результат выглядит не очень уверенно. Но все мы знаем, что Париж набирает по ходу сезона. Однако пока что «Тулуза» вполне может воспользоваться неидеальной формой «ПСЖ» и отнять очки. Тем более команда Карлеса Мартинеса также стартовала с двух побед. Есть все шансы огорчить чемпиона!
«Аугсбург» — «Бавария»: суббота, 30 августа, 19:30 мск
Интрига: «Бавария» увезёт три очка с непростого выезда?
У «Баварии» нет других задач, кроме как выиграть Бундеслигу. И защиту титула мюнхенцы начали удачно: в 1-м туре они разнесли «РБ Лейпциг» (6:0). Теперь команда Венсана Компани отправится на выезд к «Аугсбургу», также одержавшему победу над «Фрайбургом» (3:1). Нет сомнений, что во 2-м туре «Баварию» ждёт более серьёзное сопротивление, что с «РБ Лейпциг».