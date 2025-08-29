Чалов с голом ворвался в ЛЕ, а Сульшеру вылет стоил работы! Мощные итоги отбора еврокубков

Состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Теперь мы знаем участников общего этапа всех трёх еврокубков! Рассказываем о голах Фёдора Чалова и Никиты Иосифова, а также о других интересных событиях прошедших встреч в нашем обзоре.

Лига Европы

Чалов тащит ПАОК в Европу

Греческий ПАОК, за который выступают россияне Чалов и Магомед Оздоев, перевернул неудачно складывавшуюся битву с «Риекой» и одержал волевую победу по сумме двух матчей. Первую встречу в Хорватии команда Рэзвана Луческу сенсационно проиграла – 0:1. Зато в ответной встрече в Салониках мощно ответила, разгромив соперника со счётом 5:0.

ПАОК — «Риека» Фото: PAOK FC

Экс-нападающий ЦСКА и бывший полузащитник «Зенита» вышли в основе ПАОКа. Чалов отыграл 68 минут, Оздоев – 78. Команда Луческу сумела забить очень важный быстрый гол, это сделал Суалихо Мейте. Затем до перерыва второй мяч в ворота хорватов послал молодая звезда ПАОКа Яннис Константелиас. А все вопросы о победителе дуэли снял на исходе часа матча Чалов.

Интересно, что развил третью голевую атаку пасом вперёд Оздоев, но она едва не захлебнулась. Однако защитник «Риеки» неудачно вынес мяч из собственной штрафной – попал в партнёра. Мяч отлетел к Константелиасу, который покатил на Фёдора, открывшегося на линии вратарской. Нападающий пробил низом в касание и забил. А в концовке развалившуюся «Риеку» добили Георгиос Якумакис и Димитриос Пелькас.

Вайсса не спас от вылета даже гол Мака

Очень результативным получилось противостояние швейцарского «Янг Бойз» со словацким «Слованом», который возглавляет бывший тренер «Сатурна» Владимир Вайсс. Да ещё и с голами экс-игроков РПЛ! Если в первом матче в Братиславе всё решил один-единственный точный удар («Янг Бойз» победил со счётом 1:0), то в Берне команды наколотили общими усилиями пять мячей. В составе хозяев дублем отметился экс-полузащитник «Ростова» Армин Гигович. Гостям небольшую надежду на спасение подарил гол бывшего вингера «Зенита» Роберта Мака. Тем не менее «Слован» покидает Лигу Европы, хотя ещё в прошлом сезоне выступал на общем этапе Лиги чемпионов.

Кто вышел в Лигу Европы:

ПАОК, «Панатинаикос» (оба – Греция), «Янг Бойз» (Швейцария), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Лудогорец» (Болгария), «Мальмё» (Швеция), ФКСБ (Румыния), «Генк» (Бельгия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Брага» (Португалия), «Утрехт» (Нидерланды), «Бранн» (Норвегия).

Лига конференций

Иосифов добыл победу возможному тренеру «Спартака»

Словенский «Целе» решил задачу попадания на общий этап Лиги конференций. Команда испанского тренера и обладателя паспорта РФ Альберта Риеры, которого называют одним из возможных сменщиков Деяна Станковича в «Спартаке», одолела чешский «Баник». Неделю назад на своём поле «Целе» выиграл минимально – 1:0. В Остраве получилось победить крупнее, причём словенцы сделали результат за полтайма. Уже на 10-й минуте вышедший в основе россиянин Никита Иосифов открыл счёт. Наш вингер здорово пробил в левый верхний угол. Потом хозяев нокаутировал гол защитника сборной Словении Жана Карничника.

Никита Иосифов Фото: nk-celje.si

Россияне «Немана» завершили евросезон

«Неман» из Беларуси с двумя российскими легионерами в составе – защитником Юрием Гавриловым и полузащитником Юрием Клочковым – не порадовал сенсационной победой в Испании. Хотя интрига в противостоянии держалась до последних 30 минут. Дома «Неман» уступил с минимальным счётом 0:1, а в ответной встрече в Мадриде цеплялся за нулевую ничью изо всех сил. Надеясь, понятное дело, на шальной гол и серию пенальти. Но в оставшиеся полчаса Альваро Гарсия, Серхио Камельо и Хорхе де Фрутос накидали белорусам четыре мяча. Печальный финал. Клочков вышел на замену как раз перед этой голевой феерией – на 62-й минуте. Гаврилов остался на скамейке.

Неожиданный провал «Бешикташа» привёл к отставке Сульшера

Турецкий «Бешикташ» провалил квалификацию в Лигу конференций. Команда экс главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера умудрилась вылететь от «Лозанны», проиграв на своём поле. Первый матч в Швейцарии завершился вничью – 1:1. В Стамбуле хозяевам всё сломали два ужасных эпизода в конце первого тайма и начале второго. На 45+1-й минуте нападающий Нейтан Бутлер-Ойедеджи забил гол, который стал в итоге победным, а на 46-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бешикташа» Феликс Удуохай. По окончании игры стало известно, что Сульшера отправили в отставку.

Для Файзуллаева и Шомуродова еврокубки закончились

Для Турции эта еврокубковая неделя получилась кошмарной. Вот и «Истанбул Башакшехир», за который выступают хорошо знакомые нам узбекские легионеры – экс-полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев и бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, вылетел из Лиги конференций. Дома стамбульская команда уступила «Университате» со счётом 1:2. В Румынии быстро отыгралась, но ещё до перерыва пропустила дважды, а в концовке получила третий гол. Более того, турки доигрывали вдесятером после удаления Кристофера Опери. Шомуродов провёл весь матч, вышедший на замену Файзуллаев – всего полчаса.

АЕК Николича прошёл сильного соперника

А вот Марко Николич сыграет со своим АЕКом осенью в Лиге конференций. Задачу экс-тренер ЦСКА выполнил. Хотя соперник попался грекам в раунде плей-офф очень непростой – «Андерлехт» с Торганом Азаром и Каспером Дольбергом в атаке. Первый матч в Бельгии закончился вничью 1:1. А в Греции исход дуэли решили два гола в течение 12 минут. Перед перерывом Абубакари Койта вывел АЕК вперёд: хозяева отобрали мяч на чужой половине поля и выстрелили контратакой. В начале второго тайма Дерек Кутеса совершил классный проход – влетел с левого фланга в штрафную и зарядил в дальний нижний угол. Поболеете за Николича в ЛК?

Игроки АЕКа Фото: IMAGO/Photo News/ТАСС

Исторический успех мальтийского «Хамрун Спартанс»

Представитель Мальты сыграет на общем этапе еврокубка! Исторического успеха добился «Хамрун Спартанс», выбивший в раунде плей-офф рижский РФШ. В домашнем матче мальтийцы победили со счётом 1:0, а в Латвии сумели удержать преимущество. Помог в этом быстрый гол – его автором стал герой первой встречи, 21-летний итальянский форвард с сенегальскими корнями Салиу Тиун. РФШ быстро отыгрался с пенальти, однако в середине второго тайма «Хамрун Спартанс» снова повёл благодаря голу другого итальянца Винченцо Полито. Всё, что сумели хозяева, – добыть в концовке ничью, которая фактически стала для них поражением.

Сказка клуба из Сан-Марино – с грустным финалом

«Виртус» мог стать первой командой Сан-Марино, сыгравшей на общем (групповом) этапе еврокубка. Чемпиону страны оставалось сделать один шаг – пройти исландский «Брейдаблик». На выезде «Виртус» уступил с минимальным счётом 1:2, так что у него были неплохие шансы на сенсацию. И хотя дома пропустил уже на 17-й минуте, перед перерывом отыгрался (реализовал единственный удар за тайм) и ненадолго поверил в чудо. Но тут же команду подвёл автор голевой передачи Маттео Дзенони. Итальянец заработал удаление за вторую жёлтую карточку. Вдесятером «Виртус» не вытянул. «Брейдаблик» дважды забил после перерыва и отпраздновал победу.

Кто вышел в Лигу конференций:

«Целе» (Словения), «Райо Вальекано» (Испания), «Лозанна» (Швейцария), «Университатя» (Румыния), АЕК (Греция), «Хамрун Спартанс» (Мальта), «Брейдаблик» (Исландия), «Шелбурн», «Шэмрок Роверс» (оба – Ирландия), «Дрита» (Косово), «Ноа» (Армения), «Страсбург» (Франция), «Ягеллония», «Ракув», «Легия» (оба – Польша), «Кристал Пэлас» (Англия), АЗ (Нидерланды), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Майнц» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Хеккен» (Швеция), «Омония» (Кипр), «Шахтёр» (Украина).