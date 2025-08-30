Скидки
Оренбург — Рубин: прямая онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ, где смотреть, 30 августа 2025, Зенит — Пари НН, Спартак — Сочи

РПЛ снова с нами! В деле «Зенит», «Спартак» и другие. 7-й тур — LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! МИР РПЛ возвращается спустя неделю — сегодня, 30 августа, нас ждут четыре матча 7-го тура.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Рубин». Обе команды отлично по своим меркам начали сезон, но теперь слегка забуксовали. «Оренбург» в прошлом туре умудрился не удержать победу, ведя 2:0 против игравшего в меньшинстве «Ахмата». А «Рубин» с разницей в две недели практически без шансов влетел ЦСКА и «Спартаку». Исправляться нужно и тем и тем, да и очки не помешают.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
«Зенит» против «Пари НН» — кажется, самая предсказуемая игра тура. Команда Семака явно не в лучшем состоянии, но у соперника и вовсе одна победа при пяти поражениях. Любой результат, кроме трёх очков для «Зенита», станет большой сенсацией.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Похожая ситуация и в матче «Спартак» — «Сочи». Команда Станковича неудачно начала сезон, но неделю назад уверенно переиграла «Рубин», а теперь встретится с самым слабым коллективом РПЛ. «Сочи» выглядит практически безнадёжно — после возвращения в элиту набрано всего одно очко. Падение продолжится?

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
А закроют игровой день «Ростов» и «Ахмат». Команды в таблице разделяют три очка, но ощущения совсем разные. «Ростов» после ухода Карпина по-прежнему ищет себя, повод для оптимизма даёт разве что героическая ничья с «Локомотивом» неделю назад. «Ахмат» же назначил Черчесова и попёр в гору — в трёх турах набраны гроссмейстерские семь очков. С другой стороны, играть предстоит в Ростове-на-Дону. Что же будет?

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

