РПЛ снова с нами! В деле «Зенит», «Спартак» и другие. 7-й тур — LIVE

Друзья, всем привет! МИР РПЛ возвращается спустя неделю — сегодня, 30 августа, нас ждут четыре матча 7-го тура.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Рубин». Обе команды отлично по своим меркам начали сезон, но теперь слегка забуксовали. «Оренбург» в прошлом туре умудрился не удержать победу, ведя 2:0 против игравшего в меньшинстве «Ахмата». А «Рубин» с разницей в две недели практически без шансов влетел ЦСКА и «Спартаку». Исправляться нужно и тем и тем, да и очки не помешают.

«Зенит» против «Пари НН» — кажется, самая предсказуемая игра тура. Команда Семака явно не в лучшем состоянии, но у соперника и вовсе одна победа при пяти поражениях. Любой результат, кроме трёх очков для «Зенита», станет большой сенсацией.

Похожая ситуация и в матче «Спартак» — «Сочи». Команда Станковича неудачно начала сезон, но неделю назад уверенно переиграла «Рубин», а теперь встретится с самым слабым коллективом РПЛ. «Сочи» выглядит практически безнадёжно — после возвращения в элиту набрано всего одно очко. Падение продолжится?

А закроют игровой день «Ростов» и «Ахмат». Команды в таблице разделяют три очка, но ощущения совсем разные. «Ростов» после ухода Карпина по-прежнему ищет себя, повод для оптимизма даёт разве что героическая ничья с «Локомотивом» неделю назад. «Ахмат» же назначил Черчесова и попёр в гору — в трёх турах набраны гроссмейстерские семь очков. С другой стороны, играть предстоит в Ростове-на-Дону. Что же будет?

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами дня в РПЛ в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!