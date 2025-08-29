Скидки
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 30 августа 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: «Зенит» и «Спартак» в РПЛ, Мирра на US Open, Формула-1 и хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 августа 2025 года
Аудио-версия:
Яркое 30 августа: женский ЧМ по волейболу, Евробаскет, «Реал» Мадрид в Примере, «ПСЖ» в Лиге 1, а также игры «Челси» и «МЮ» в АПЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 30 августа в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2025, суббота. 04:00 МСК
Тэйлор Таунсенд
139
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до второй недели US Open?

Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в третий круг US Open. Теперь, чтобы оказаться во второй неделе американского ТБШ, ей необходимо справиться с хозяйкой кортов Тейлор Таунсенд. Теннисистки ранее уже встречались однажды — в Мадриде-2024 в трёх сетах сильнее оказалась россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Барбора Крейчикова.

US Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка
Юной россиянке придётся непросто с хозяйкой кортов:
Новая соперница Мирры попала в скандал на US Open. Её обвинили в неэтичном поведении
Новая соперница Мирры попала в скандал на US Open. Её обвинили в неэтичном поведении

🏐 13:00: Италия – Германия, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
30 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Италия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: готова ли сборная Германии к реваншу?

Сборная Германии бросит вызов команде номер один в мире, действующим чемпионкам Олимпиады – Италии. «Скуадра адзурра» ожидаемо не знает поражений на ЧМ-2025. Хотя в Лиге наций немецким волейболисткам практически удалось совершить невозможное. Тогда сборной Германии оставался всего один шаг до успеха, но победа ускользнула из рук. Насколько хорошо команда Джулио Бреголи сделала работу над ошибками, чтобы в этот раз не упустить свой шанс?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Итальянская волейболистка пополнила состав “Протона”
Официально
Итальянская диагональная Терри Энвеонву стала игроком «Протона»

🏀 13:30: Литва — Германия, Евробаскет, группа, B, 3-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 13:30 МСК
Литва
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто останется без поражений?

Матч лидеров группы B. Литва и Германия имеют по две победы в своём активе. Обе сборные играют отлично и в атаке, и в защите. Чьим лидерам удастся себя проявить лучше, та команда и победит. Никак нельзя пропускать такой яркий матч.

Турнирная таблица Евробаскета
Сенсация или нет?
Поражение Испании называют сенсацией Евробаскета-2025. Но это глубокое заблуждение
Поражение Испании называют сенсацией Евробаскета-2025. Но это глубокое заблуждение

⚽️ 14:00: «Оренбург» – «Рубин», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рубин» останется в топ-5 РПЛ?

«Рубин» в прошлом туре РПЛ уступил дома «Спартаку» (0:2). Теперь команда Рашида Рахимова едет в гости к «Оренбургу». Если казанцы не хотят выпасть из топ-5, то нужно обыгрывать соперника. Впрочем, оренбуржцам очки нужны не меньше: они стараются оторваться от зоны вылета/стыков.

Турнирная таблица РПЛ
Тренер «Рубина» просит трансферы:
Рахимов: «Жигули» ездить быстрее не станут, «Рубину» нужно четыре-пять новых футболистов

⚽️ 14:30: «Челси» – «Фулхэм», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» одержит победу в лондонском дерби?

«Челси» на старте сезона проведёт уже третье лондонское дерби подряд. Ранее команда Энцо Марески сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и разнесла «Вест Хэм» (5:1). Теперь «Челси» ждёт домашняя битва с «Фулхэмом». Не самый простой соперник: в прошлом туре «дачники» отняли очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Турнирная таблица АПЛ
Необычный талант форварда «Челси»:
Новичок «Челси» Делап умеет проводить сложные математические вычисления в уме. Видео
Истории
Новичок «Челси» Делап умеет проводить сложные математические вычисления в уме. Видео

🏒 14:30: ЦСКА – «Шанхайские Драконы», Кубок мэра Москвы

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок мэра Москвы . Группа B
30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится серьёзная проверка для Жерара Галлана и его команды?

ЦСКА Игоря Никитина собрался меньше месяца назад, однако матч с армейцами настоящая проверка для каждой команды. Особенно для такой разношёрстной, как «Шанхай», от которого пока непонятно что ждать. Предсезонные встречи созданы для того, чтобы наладить связи внутри команды, но интересно другое – кто возьмёт роль лидера в китайской команде?

Статистика Кубка мэра Москвы
Интервью с Чеховичем:
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»
Эксклюзив
«Межсезонье показало – игроки не защищены». Экс-лидер «Витязя» будет играть в «Шанхае»

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, этап 15, квалификация

Формула-1 2025. Этап 15, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: вмешается ли «Астон Мартин» или кто-то ещё в разборки пилотов «Макларена»?

Пятничные тренировки на трассе в Зандворте прежде всего запомнились огромным количеством ошибок со стороны пилотов. Посмотрим, сыграют ли они свою роль в субботней квалификации, где также надо держать в уме и погоду (не исключён дождь), и почти неизбежный на узкой и короткой трассе трафик. Фаворитами, понятно, остаются пилоты «Макларена», но в пятницу очень бодро смотрелся «Астон Мартин» и конкретно Фернандо Алонсо. Посмотрим, удастся ли испанцу или кому-то ещё ворваться в борьбу за поул-позишен!

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Важное возвращение в пелотон Формулы-1?
В Ф-1 насмехались над гонщиком — и оказались неправы. Он возвращается, чтобы всё доказать
В Ф-1 насмехались над гонщиком — и оказались неправы. Он возвращается, чтобы всё доказать

🏐 16:00 Россия – Беларусь, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
30 августа 2025, суббота. 16:00 МСК
Россия
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вторая проверка для сборной России

Второй товарищеский матч между Россией и Беларусью. Для команды Константина Брянского это последний матч этим летом. В соперниках крепкий середняк европейского баскетбола. Белорусы точно попали бы на Евроволлей и вполне могли бы выйти из группы и побороться в плей-офф. Справится ли наша сборная?

Беларусь сейчас не сильно уступает Сербии, с которой Россия встречалась:
Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?
Сборная России по волейболу снова сыграет с Беларусью. Чего ждать от этих матчей?

⚽️ 16:15: «Зенит» – «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» продолжит подъём по таблице?

«Зенит» потихоньку приходит в себя: сначала разгромили в РПЛ махачкалинское «Динамо» (4:0), а затем обыграли в Кубке «Оренбург» (5:3). Теперь команда Сергея Семака примет дома в чемпионате «Пари НН». Нижегородцы до сих пор ищут свой футбол при Алексее Шпилевском. «Зенит» же обязан обыгрывать менее статусного соперника с проблемами в игре.

Турнирная таблица РПЛ
Все интриги 7-го тура:
«Краснодар» прервёт серию в главном матче, а «Спартак» снова победит? Интриги тура РПЛ
«Краснодар» прервёт серию в главном матче, а «Спартак» снова победит? Интриги тура РПЛ

🏐 16:30: Польша – Бельгия, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

ЧМ-2025 (ж) . 1/8 финала
30 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Польша
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кому по силам пройти дальше?

Польша избежала встречи с Италией, но игру с Бельгией в 1/8 финала лёгкой прогулкой точно не назовёшь. Потому что пока команду Стефано Лаварини немного лихорадит. «Бяло-червоные» могут как отдать партию аутсайдеру, так и героически вытянуть, казалось бы, проигранный матч. В то же время бельгийские волейболистки заряжены в каждой игре и показывают, что намерены задержаться на чемпионате как можно дольше. Так хватит ли заряда Бельгии, чтобы пройти дальше, или удача будет на стороне Польши?

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу
Расклад сил на плей-офф ЧМ-2025:
Чемпионки мира — на грани вылета? Расклады на первый раунд плей-офф ЧМ-2025 по волейболу
Чемпионки мира — на грани вылета? Расклады на первый раунд плей-офф ЧМ-2025 по волейболу

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» – «Бёрнли», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «МЮ» одержит первую победу в сезоне?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» надеялись, что новый сезон станет успешным. Но уже на старте всё пошло не по плану: всего одно очко в двух турах и вылет из Кубка лиги от клуба четвёртой лиги «Гримсби Таун». Хотя бы немного настроение поднимет домашняя победа над «Бёрнли». Пора уже набирать три очка!

Турнирная таблица АПЛ
Когда уже закончится кошмар «МЮ»?
Новый позор «Манчестер Юнайтед»! Вылетели от клуба четвёртой лиги, пробив пенальти 13 раз!
Новый позор «Манчестер Юнайтед»! Вылетели от клуба четвёртой лиги, пробив пенальти 13 раз!

🏀 18:00: Франция — Словения, Евробаскет, группа D, 2-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич получит поддержку?

От обеих сборных ждали побед в первых матчах на турнире. Франция справилась с задачей, а вот Словения – не особо. Дончичу и компании предстоит показать характер. Начинать Евробаскет с двух поражений – сомнительное удовольствие. К самому Луке вопросов минимум, осталось включиться партнёрам.

Турнирная таблица Евробаскета
Подробнее о поражении Словении:
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади
Чудо от Грузии и провал Словении с Дончичем. Второй день Евробаскета-2025 позади

🏀 18:00: Латвия — Сербия, Евробаскет, группа A, 3-й тур

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Латвия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Порзингис или Йокич?

Яркая вывеска игрового дня. Сербия начала турнир с очень уверенной победы над Эстонией, Латвия же выглядела беспомощно в матче с Турцией. Времени на раскачку уже нет – необходимо показывать себя здесь и сейчас. Кому из лидеров сборных удастся привести свою команду к победе – Порзингису или Йокичу?

Турнирная таблица Евробаскета
Как прошёл второй матч для сербов?
Удастся ли Сербии во главе с Йокичем одержать вторую победу на Евробаскете? LIVE!
Live
Удастся ли Сербии во главе с Йокичем одержать вторую победу на Евробаскете? LIVE!

⚽️ 18:30: «Спартак» – «Сочи», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» разберётся с аутсайдером РПЛ?

«Спартак» немного успокоился после шторма на старте. Команда сыграла вничью с «Зенитом», а затем обыграла «Рубин» в РПЛ и «Пари НН» в Кубке. Теперь москвичей ждёт домашняя встреча с «Сочи». Южане набрали одно очко в шести турах: мало надежд, что ситуация изменится после выезда к «Спартаку». Хотя команда Станковича приучила, что может оступиться там, где это сделать проблематично.

Турнирная таблица РПЛ
В «Спартаке» ждут нового левого защитника:
«Буду удивлён, если он появится в РПЛ». «Спартак» пошёл за левым защитником из Нидерландов
«Буду удивлён, если он появится в РПЛ». «Спартак» пошёл за левым защитником из Нидерландов

🏒 18:30: «Динамо» Москва – «Динамо» Минск, Кубок мэра Москвы

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок мэра Москвы . Группа А
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вышло ли московское «Динамо» из-под нагрузок?

В прошлом году команда Кудашова тяжело начала сезон, а позже сам тренер признался, что его подопечные были прилично перегружены. В это межсезонье «Динамо» поменяло план подготовки, однако на предсезонных матчах бело-голубым снова тяжело. Подготовка у Дмитрия Квартальнова вряд ли легче, но пока минчане выглядят фаворитами. Обыграет ли белорусский клуб принципиального соперника?

Статистика Кубка мэра Москвы
Интервью с Уилом:
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады
Эксклюзив
«Игра в КХЛ научила меня быть готовым ко всему». Интервью со звездой «Динамо» из Канады

⚽️ 20:45: «Ростов» – «Ахмат», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли падение «Ростова»?

«Ростов» хандрит в нынешнем сезоне. Команда набрала всего четыре очка в шести турах и находится в зоне стыков. «Ахмат» же под руководством Станислава Черчесова располагается на 10-м месте. Грозненцы едут в гости к «Ростову» за победой. Если ростовчане не изменятся, то есть вероятность устроиться ещё на одно поражение.

Турнирная таблица РПЛ
Экс-форвард и тренер «Ростова» предрекает клубу тяжёлые времена:
«ЦСКА будет бороться за золото, а «Ростов» — за выживание». Кириченко — о бывших клубах
Эксклюзив
«ЦСКА будет бороться за золото, а «Ростов» — за выживание». Кириченко — о бывших клубах

⚽️ 21:45: «Наполи» – «Кальяри», Серия А, 2-й тур

Италия — Серия А . 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион Италии одержит вторую победу?

«Наполи» начал сезон-2025/2026 с победы. В 1-м туре чемпион Италии разобрался с «Сассуоло» (2:0). Теперь неаполитанцы примут на своём поле «Кальяри». Ещё один соперник, с которым команда Антонио Конте обязана набрать три очка.

Статистика Серии А
Первый матч Де Брёйне в Неаполе получился успешным:
Яркий дебют Жиру и Де Брёйне. Как звёздные ветераны начали сезон в новых командах
Яркий дебют Жиру и Де Брёйне. Как звёздные ветераны начали сезон в новых командах

⚽️ 22:05: «Тулуза» – «ПСЖ», Лига 1, 3-й тур

Франция — Лига 1 . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» в третий раз подряд выиграет со счётом 1:0?

«ПСЖ» в начале сезона Лиги 1 одержал две победы со счётом 1:0 (над «Нантом» и «Анже»). Парижане оправдывают название чемпионата Франции. Впереди у обладателя трофея Лиги чемпионов выезд к «Тулузе», которая также набрала шесть очков на старте. Получится ли у одной из команд одержать третью подряд победу?

Турнирная таблица Лиги 1
Компьютер составил для «ПСЖ» адский календарь в ЛЧ:
Все матчи и интриги Лиги чемпионов. Над «ПСЖ» будто снова издеваются!
Все матчи и интриги Лиги чемпионов. Над «ПСЖ» будто снова издеваются!

⚽️ 22:30: «Спортинг» – «Порту», Примейра, 4-й тур

Португалия — Примейра . 4-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Порту
Порту
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва лидеров чемпионата Португалии.

«Спортинг» и «Порту» начали сезон с трёх побед подряд. Но теперь минимум у одной команды серия прервётся. Команды ждёт матч не только за три очка для себя, но и за минус три очка для соперника. Нет смысла дополнительно говорить о важности подобных игр.

Турнирная таблица Примейры
«Спортингу» предстоит долгий полёт в Алма-Ату:
«Кайрат» пролетит 7000 км для игры со «Спортингом», это рекордное расстояние в истории ЛЧ

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид – «Мальорка», Примера, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 3-й тур
30 августа 2025, суббота. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» продлит победную серию в Примере?

«Реал» не отстаёт от «Барселоны» и также одержал две победы в начале сезона Примеры. А теперь команда Хаби Алонсо примет дома «Мальорку». Встречи между клубами всегда получаются напряжёнными. «Злодеи» из «Мальорки» любят играть грубо против «Реала» и Винисиуса Жуниора в частности. Будет ли новое шоу сейчас?

Турнирная таблица Примеры
Как «Кайрат» отреагировал на попадание на «Реал» в ЛЧ:
Видео
Эмоциональная реакция игроков «Кайрата» на новость, что сыграют с «Реалом» в ЛЧ
Комментарии
