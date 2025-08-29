Топ-события субботы: «Зенит» и «Спартак» в РПЛ, Мирра на US Open, Формула-1 и хоккей

Яркое 30 августа: женский ЧМ по волейболу, Евробаскет, «Реал» Мадрид в Примере, «ПСЖ» в Лиге 1, а также игры «Челси» и «МЮ» в АПЛ!

Время в материале указано по Москве.

🎾 4:00*: Тэйлор Таунсенд (США) — Мирра Андреева (Россия, 5), US Open, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра Андреева до второй недели US Open?

Мирра Андреева впервые в карьере пробилась в третий круг US Open. Теперь, чтобы оказаться во второй неделе американского ТБШ, ей необходимо справиться с хозяйкой кортов Тейлор Таунсенд. Теннисистки ранее уже встречались однажды — в Мадриде-2024 в трёх сетах сильнее оказалась россиянка. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Барбора Крейчикова.

🏐 13:00: Италия – Германия, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: готова ли сборная Германии к реваншу?

Сборная Германии бросит вызов команде номер один в мире, действующим чемпионкам Олимпиады – Италии. «Скуадра адзурра» ожидаемо не знает поражений на ЧМ-2025. Хотя в Лиге наций немецким волейболисткам практически удалось совершить невозможное. Тогда сборной Германии оставался всего один шаг до успеха, но победа ускользнула из рук. Насколько хорошо команда Джулио Бреголи сделала работу над ошибками, чтобы в этот раз не упустить свой шанс?

🏀 13:30: Литва — Германия, Евробаскет, группа, B, 3-й тур

Интрига: кто останется без поражений?

Матч лидеров группы B. Литва и Германия имеют по две победы в своём активе. Обе сборные играют отлично и в атаке, и в защите. Чьим лидерам удастся себя проявить лучше, та команда и победит. Никак нельзя пропускать такой яркий матч.

⚽️ 14:00: «Оренбург» – «Рубин», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Рубин» останется в топ-5 РПЛ?

«Рубин» в прошлом туре РПЛ уступил дома «Спартаку» (0:2). Теперь команда Рашида Рахимова едет в гости к «Оренбургу». Если казанцы не хотят выпасть из топ-5, то нужно обыгрывать соперника. Впрочем, оренбуржцам очки нужны не меньше: они стараются оторваться от зоны вылета/стыков.

⚽️ 14:30: «Челси» – «Фулхэм», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» одержит победу в лондонском дерби?

«Челси» на старте сезона проведёт уже третье лондонское дерби подряд. Ранее команда Энцо Марески сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0) и разнесла «Вест Хэм» (5:1). Теперь «Челси» ждёт домашняя битва с «Фулхэмом». Не самый простой соперник: в прошлом туре «дачники» отняли очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1).

🏒 14:30: ЦСКА – «Шанхайские Драконы», Кубок мэра Москвы

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок мэра Москвы . Группа B Кубок мэра Москвы . Группа B 30 августа 2025, суббота. 14:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится серьёзная проверка для Жерара Галлана и его команды?

ЦСКА Игоря Никитина собрался меньше месяца назад, однако матч с армейцами настоящая проверка для каждой команды. Особенно для такой разношёрстной, как «Шанхай», от которого пока непонятно что ждать. Предсезонные встречи созданы для того, чтобы наладить связи внутри команды, но интересно другое – кто возьмёт роль лидера в китайской команде?

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Нидерландов, этап 15, квалификация

Интрига: вмешается ли «Астон Мартин» или кто-то ещё в разборки пилотов «Макларена»?

Пятничные тренировки на трассе в Зандворте прежде всего запомнились огромным количеством ошибок со стороны пилотов. Посмотрим, сыграют ли они свою роль в субботней квалификации, где также надо держать в уме и погоду (не исключён дождь), и почти неизбежный на узкой и короткой трассе трафик. Фаворитами, понятно, остаются пилоты «Макларена», но в пятницу очень бодро смотрелся «Астон Мартин» и конкретно Фернандо Алонсо. Посмотрим, удастся ли испанцу или кому-то ещё ворваться в борьбу за поул-позишен!

🏐 16:00 Россия – Беларусь, товарищеский матч

Интрига: вторая проверка для сборной России

Второй товарищеский матч между Россией и Беларусью. Для команды Константина Брянского это последний матч этим летом. В соперниках крепкий середняк европейского баскетбола. Белорусы точно попали бы на Евроволлей и вполне могли бы выйти из группы и побороться в плей-офф. Справится ли наша сборная?

⚽️ 16:15: «Зенит» – «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» продолжит подъём по таблице?

«Зенит» потихоньку приходит в себя: сначала разгромили в РПЛ махачкалинское «Динамо» (4:0), а затем обыграли в Кубке «Оренбург» (5:3). Теперь команда Сергея Семака примет дома в чемпионате «Пари НН». Нижегородцы до сих пор ищут свой футбол при Алексее Шпилевском. «Зенит» же обязан обыгрывать менее статусного соперника с проблемами в игре.

🏐 16:30: Польша – Бельгия, чемпионат мира, женщины, 1/8 финала

Интрига: кому по силам пройти дальше?

Польша избежала встречи с Италией, но игру с Бельгией в 1/8 финала лёгкой прогулкой точно не назовёшь. Потому что пока команду Стефано Лаварини немного лихорадит. «Бяло-червоные» могут как отдать партию аутсайдеру, так и героически вытянуть, казалось бы, проигранный матч. В то же время бельгийские волейболистки заряжены в каждой игре и показывают, что намерены задержаться на чемпионате как можно дольше. Так хватит ли заряда Бельгии, чтобы пройти дальше, или удача будет на стороне Польши?

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» – «Бёрнли», АПЛ, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» одержит первую победу в сезоне?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» надеялись, что новый сезон станет успешным. Но уже на старте всё пошло не по плану: всего одно очко в двух турах и вылет из Кубка лиги от клуба четвёртой лиги «Гримсби Таун». Хотя бы немного настроение поднимет домашняя победа над «Бёрнли». Пора уже набирать три очка!

🏀 18:00: Франция — Словения, Евробаскет, группа D, 2-й тур

Интрига: Дончич получит поддержку?

От обеих сборных ждали побед в первых матчах на турнире. Франция справилась с задачей, а вот Словения – не особо. Дончичу и компании предстоит показать характер. Начинать Евробаскет с двух поражений – сомнительное удовольствие. К самому Луке вопросов минимум, осталось включиться партнёрам.

🏀 18:00: Латвия — Сербия, Евробаскет, группа A, 3-й тур

Интрига: Порзингис или Йокич?

Яркая вывеска игрового дня. Сербия начала турнир с очень уверенной победы над Эстонией, Латвия же выглядела беспомощно в матче с Турцией. Времени на раскачку уже нет – необходимо показывать себя здесь и сейчас. Кому из лидеров сборных удастся привести свою команду к победе – Порзингису или Йокичу?

⚽️ 18:30: «Спартак» – «Сочи», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» разберётся с аутсайдером РПЛ?

«Спартак» немного успокоился после шторма на старте. Команда сыграла вничью с «Зенитом», а затем обыграла «Рубин» в РПЛ и «Пари НН» в Кубке. Теперь москвичей ждёт домашняя встреча с «Сочи». Южане набрали одно очко в шести турах: мало надежд, что ситуация изменится после выезда к «Спартаку». Хотя команда Станковича приучила, что может оступиться там, где это сделать проблематично.

🏒 18:30: «Динамо» Москва – «Динамо» Минск, Кубок мэра Москвы

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок мэра Москвы . Группа А Кубок мэра Москвы . Группа А 30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вышло ли московское «Динамо» из-под нагрузок?

В прошлом году команда Кудашова тяжело начала сезон, а позже сам тренер признался, что его подопечные были прилично перегружены. В это межсезонье «Динамо» поменяло план подготовки, однако на предсезонных матчах бело-голубым снова тяжело. Подготовка у Дмитрия Квартальнова вряд ли легче, но пока минчане выглядят фаворитами. Обыграет ли белорусский клуб принципиального соперника?

⚽️ 20:45: «Ростов» – «Ахмат», РПЛ, 7-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжится ли падение «Ростова»?

«Ростов» хандрит в нынешнем сезоне. Команда набрала всего четыре очка в шести турах и находится в зоне стыков. «Ахмат» же под руководством Станислава Черчесова располагается на 10-м месте. Грозненцы едут в гости к «Ростову» за победой. Если ростовчане не изменятся, то есть вероятность устроиться ещё на одно поражение.

⚽️ 21:45: «Наполи» – «Кальяри», Серия А, 2-й тур

Интрига: чемпион Италии одержит вторую победу?

«Наполи» начал сезон-2025/2026 с победы. В 1-м туре чемпион Италии разобрался с «Сассуоло» (2:0). Теперь неаполитанцы примут на своём поле «Кальяри». Ещё один соперник, с которым команда Антонио Конте обязана набрать три очка.

⚽️ 22:05: «Тулуза» – «ПСЖ», Лига 1, 3-й тур

Интрига: «ПСЖ» в третий раз подряд выиграет со счётом 1:0?

«ПСЖ» в начале сезона Лиги 1 одержал две победы со счётом 1:0 (над «Нантом» и «Анже»). Парижане оправдывают название чемпионата Франции. Впереди у обладателя трофея Лиги чемпионов выезд к «Тулузе», которая также набрала шесть очков на старте. Получится ли у одной из команд одержать третью подряд победу?

⚽️ 22:30: «Спортинг» – «Порту», Примейра, 4-й тур

Интрига: битва лидеров чемпионата Португалии.

«Спортинг» и «Порту» начали сезон с трёх побед подряд. Но теперь минимум у одной команды серия прервётся. Команды ждёт матч не только за три очка для себя, но и за минус три очка для соперника. Нет смысла дополнительно говорить о важности подобных игр.

⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид – «Мальорка», Примера, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» продлит победную серию в Примере?

«Реал» не отстаёт от «Барселоны» и также одержал две победы в начале сезона Примеры. А теперь команда Хаби Алонсо примет дома «Мальорку». Встречи между клубами всегда получаются напряжёнными. «Злодеи» из «Мальорки» любят играть грубо против «Реала» и Винисиуса Жуниора в частности. Будет ли новое шоу сейчас?