«Есть один неприятный персонаж». Помните открытый конфликт Дзюбы и Талалаева?

Андрей Талалаев — публичный герой старта Мир РПЛ. Достаточно посмотреть несколько его флеш-интервью или пресс-конференций, чтобы понять: мужчина соскучился по вниманию. Вместо дежурных ответов, над которыми тренеры не особо запариваются, он часто идёт в атаку, намекая на непрофессиональные вопросы. А ещё вступает в дискуссию. В общем, всячески пытается настроить тех, кто напротив, на свою волну.

Некоторых это удивляет. Однако на самом деле Талалаев таким был всегда. Просто сейчас это наиболее ярко проявляется. Естественно, с таким подходом к публичной работе нельзя было обойтись без инцидентов. Например, с другим ярким медиагероем Артёмом Дзюбой. Вы удивитесь, но эти люди дважды могли поработать в одной команде. Сначала в «Торпедо», а потом в – «Химках». Однако оба раза не складывалось. Зато контекст историй был очень ярким.

В 2023-м Дзюбу пригласило на сбор «Торпедо». Артём отказался, а у Слуцкого и Талалаева возник спор

Вы помните, что вторую часть 2022 года Артём провёл в Турции. Там не пошло. Поэтому зимой контракт был расторгнут, а медиа начала отправлять игрока в разные российские клубы. Одним из вариантов было «Торпедо» — команда играла в РПЛ, процессами рулил Илья Геркус, а тренировал Андрей Талалаев. Инсайдеры были уверены, что соглашение между сторонами близко. Ведь президент клуба очень хотел видеть Артёма. Но потом всё сорвалось. А первым ситуацию в эфире «Коммент.Шоу» разъяснил Леонид Слуцкий, у которого дружеские отношения с Дзюбой.

Леонид Слуцкий главный тренер «Шанхай Шэньхуа» «Мне кажется, странно предлагать Дзюбе приехать на просмотр на какое-то количество дней без гарантированного варианта контракта, без конкретного предложения. Оно было озвучено от «Торпедо» Артёму, он обсуждал с семьёй и готовился к различным вариантам. Но после разговора с главным тренером, когда ему было предложено приехать на несколько дней пообщаться, посмотреть, пройти медосмотр в Турции, когда его можно пройти в Москве… Он не мог принять этот вариант. Команда забила семь мячей в РПЛ. Мне кажется, Дзюба даже лёжа в штрафной площади забил бы больше. У него предложение приехать на просмотр вызвало недоумение. С «Торпедо» всё было обговорено, и был последний ознакомительный звонок с главным тренером, на котором всё и закончилось. Приглашать такого игрока, как Дзюба, на просмотр — унизительно».

Талалаев, естественно, прочитал это. И просто не мог проигнорировать. Вскоре он вышел с таким спичем: «Уточню формулировку: просмотр не предлагался. Прозвучала идея встретиться, пообщаться, посмотреть друг другу в глаза — как профессионал профессионалу. Самостоятельный человек в силах сам ответить на возникающие вопросы. Я, например, предпочитаю делать это лично, а не через кого-то. Но если с разных сторон начинают доноситься лай и тявканье, то становится понятен уровень этих людей».

Интересно, что в марте Талалаев покинул «Торпедо» и в очередной раз вернулся в «Химки». Дзюба к тому моменту уже подписал контракт с «Локомотивом» и проводил мощную весну. Как это часто бывает, на некоторых у Артёма особенный настрой. В 25-м туре «Локо» победил «Химки» 5:1, нападающий сделал дубль, а после без имён указал на кое-кого.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Это миф, что у меня есть какие-то раздражители или что я питаюсь каким-то негативом, хотя такое мнение бытует, я слежу. Есть один такой неприятный персонаж в «Химках». Появился недавно, скажем так. Но не будем называть фамилию», — произнёс Дзюба в эфире «Матч ТВ». Вариантов было немного. Талалаев возглавил подмосковную команду за две недели до этого матча.

И Андрей снова ответил. Однако уже через пару месяцев. Не особо дружелюбно: «Несостоявшийся переход Дзюбы в «Торпедо»? Есть футболисты хорошие, но в них грязи (в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата») всегда больше, чем у других. Вот он даже не зашёл в «Торпедо», а уже по дороге зацепил. Это не я принял такое решение, я объяснял 10 раз уже. Это его может обижать, не обижать. Почему не был согласен на моментальное подписание контракта? Потому что были сомнения».

Дзюбу хотели видеть в «Химках». Талалаев тоже был против

Когда летом 2024-го Дзюба покинул «Локомотив», его будущее снова связывали с разными клубами. В том числе фигурировали «Химки», которые на тот момент всё ещё возглавлял Талалаев. Он поднял команду из Первой лиги и строил планы на новый сезон. Инсайдеры утверждали: в команде игрока хочет видеть инвестор Туфан Садыгов. Считая, что тот может принести пользу. Кто был против? Правильно, главный тренер. Причём, возможно, оба. Потому что игрока, судя по всему, предлагали клубу и при Талалаеве, и при сменившем его Франке Артиге.

У инсайдеров вообще появилась теория, что поводом убрать российского тренера и назначить испанца стал как раз вопрос Дзюбы. Однако позже она оказалась не совсем реальной, ведь Артига, вероятно, тоже не был в восторге от этой идеи. А вот слова Талалаева, который уже после увольнения объяснил, почему не хотел видеть Дзюбу в команде.

Андрей Талалаев бывший главный тренер «Химок» «Во-первых, идею пригласить в «Химки» этого футболиста я услышал не от Туфана Садыгова, а от другого руководителя клуба. И я был против привлечения тех футболистов, которые уже прошли свой пик. Мне была ближе модель «Локомотива». Убеждён, что в создавшейся геополитической ситуации это правильный путь развития клуба. Не вижу смысла приглашать дорогостоящих легионеров, которые не превосходят россиян, и тех исполнителей, чьи лучшие годы в футболе уже позади».

При этом, несмотря на отсутствие симпатий друг к другу, нынешний главный тренер «Балтики» выступал за вызов Дзюбы в сборную России для установления рекорда. Так что история явно распространяется только на личные взаимоотношения и нежелание одной стороны работать с другой.

Сегодня «Акрон» и «Балтика» сыграют друг с другом. И вряд ли для двух ярких персонажей клубов это будет тёплая встреча.