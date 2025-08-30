Скидки
Нант — Осер. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Спартак — Сочи, РПЛ, 30 августа 2025: где сейчас участники скандального матча сезона-2020/2021, судья Казарцев, Леонид Федун

«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»
Георгий Илющенко Анатолий Романов
,
Аудио-версия:
Комментарии
Пять лет назад зажигали Федун, Тедеско и судья Казарцев, назначивший два пенальти. Сегодня команды встречаются вновь.

В субботу, 30 августа, «Спартак» и «Сочи» сыграют в Москве в 7-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. Противостояние этих команд стало особенно горячим после событий пятилетней давности. Тогда случился один из самых памятных и громких скандалов в истории РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 7-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и «Сочи» открывали чемпионат московским матчем и выдали ничью — 2:2. Главной фигурой игры стал судья Василий Казарцев, назначивший два пенальти в ворота хозяев и принявший множество других решений, которые возмутили красно-белых. Дошло до того, что владелец столичного клуба Леонид Федун пригрозил снять «Спартака» с чемпионата. Но всё же — не снял. Рассказываем, как сложились судьбы участников битвы августа 2020-го.

Россия - Премьер-Лига . 1-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Соболев – 8'     2:0 Дж. Ларссон – 10'     2:1 Полоз – 15'     2:2 Нобоа – 90'    

«Спартак»

Александр Максименко

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Голкипер Максименко — один из немногих, кто не сменил команду с тех пор. Воспитанник «Спартака» продолжает выступать за родной клуб и остаётся первым номером красно-белых. В тот день Александр не сумел отразить 11-метровые в исполнении Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа. Зато с игры не пропустил. Разница только в том, что тот Максименко, в отличие от сегодняшнего, выходил на поле без капитанской повязки. В нынешнем сезоне Максименко провёл шесть матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 10 мячей и дважды сыграл «на ноль».

Александр Максименко Подробнее

Павел Маслов

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

20-летний на тот момент центральный защитник поучаствовал в эпизоде с первым пенальти в ворота «Спартака». Казарцев указал на «точку» после единоборства Маслова с Кириллом Заикой, зафиксировав фол со стороны игрока красно-белых. Между тем это был первый полный сезон Павла в РПЛ. Защитник выступал за «Спартак» до лета 2024-го, а год назад его отдали в аренду… «Сочи»! За сочинцев Маслов сыграл 22 матча и забил два гола. С июля — свободный агент. Известно, что до последнего времени экс-спартаковец вёл переговоры с махачкалинским «Динамо», но стороны не договорились.

Самуэль Жиго

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Лидер обороны «Спартака» Жиго тоже «привёз» пенальти. По крайней мере, с точки зрения Казарцева. Судья назначил 11-метровый после столкновения француза с соперником — и Нобоа спас «Сочи» от поражения на 90-й минуте. Самуэль оставался в московском клубе до 2022-го, а потом попросил о трансфере из-за семейных обстоятельств. «Спартак» продал его в «Марсель» за € 500 тыс. Жиго провёл два сезона в составе провансальцев, после чего отправился в «Лацио». Но сейчас, по слухам, защитник не нужен новому тренеру римлян Маурицио Сарри, поэтому ему ищут новый клуб.

Георгий Джикия

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Джикия был капитаном «Спартака» и одним из игроков, оставшихся из состава чемпионской команды сезона-2016/2017. Статус Георгия пошатнулся с приходом Гильермо Абаскаля. Расставание центрального защитника с красно-белыми было шумным — в 2024 году клуб не продлил с ним контракт. Джикия долго оставался свободным агентом и только по ходу прошлого чемпионата заключил договор с «Химками». А после развала подмосковного клуба экс-спартаковец уехал этим летом в Турцию. В нынешнем сезоне сыграл три матча за «Антальяспор» в Суперлиге — две победы и поражение от «Трабзонспора» (0:1).

Айртон Лукас

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Бразильский защитник закрывал левый фланг в «Спартаке», действуя как латераль. Айртон выступал за красно-белых до весны 2022 года, а затем перешёл во «Фламенго» на правах аренды. Позже клуб из Рио-де-Жанейро выкупил игрока за € 7 млн. Айртон до сих пор защищает цвета «Фламенго», а в 2023-м и 2024-м даже в сборную Бразилии вызывался. Впрочем, в нынешнем сезоне Айртон не всегда проходит в основу. Провёл 12 матчей в Серии А и Кубке Либертадорес, забил один гол. Ещё в 11 играх оставался на скамейке запасных.

Роман Зобнин

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Зобнин — главный «долгожитель» сегодняшнего «Спартака». Он в команде с сезона-2016/2017, выигрывал последний чемпионский титул. В памятной рубке с «Сочи» Роман поучаствовал в первом голе красно-белых на восьмой минуте, сделав голевую передачу на Александра Соболева. Когда Зобнин появляется в основе, то именно он выводит «Спартак» на поле с капитанской повязкой. Но в текущем сезоне это случается только в матчах Кубка России. А в РПЛ хавбек — запасной. Всего провёл шесть матчей и стал автором одного гола.

Роман Зобнин Подробнее

Алекс Крал

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Чешский опорник в концовке встречи с сочинцами «присел» на карточку и доиграл с предупреждением. А в «Спартаке» Крал находился до августа 2021-го, после чего был арендован «Вест Хэмом» за € 5,2 млн. После аренды Алекс не остался в Лондоне, но и в Москву не вернулся. Выступал в Германии за «Шальке» и «Унион», пока его приостановленный контракт со «Спартаком» не завершился. Прошлый сезон Крал отыграл на правах аренды за «Эспаньол» и набрал 0+1 в 37 матчах Примеры. Летом чех вернулся в «Унион», где появляется только на замену.

Зелимхан Бакаев

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Бакаев в матче с «Сочи» стал соавтором второго гола красно-белых — с его передачи забил Джордан Ларссон. Для Зелимхана начинался предпоследний сезон в родном клубе. Летом 2022-го он не договорился о продлении контракта и на правах свободного агента перешёл в «Зенит». Однако в составе чемпионов России не потянул, уходил в аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ и «Химки». В этом году Бакаев снова стал свободным агентом и принял предложение «Локомотива». За железнодорожников сыграл восемь матчей во всех турнирах и набрал уже 1+5.

Зелимхан Бакаев Подробнее

Максим Глушенков

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

За «Спартак» Глушенков провёл всего 11 матчей, и игра с «Сочи» была единственной, которую он начал в стартовом составе. Затем Максим потерял доверие Доменико Тедеско, более того, ещё и травму крестообразной связки колена получил. Красно-белые отдавали атакующего полузащитника в аренду «Химкам» и «Крыльям Советов». В июле 2022-го самарский клуб выкупил Глушенкова за € 1,8 млн. Потом были трансфер в «Локомотив» и феерический сезон-2023/2024, когда Максим повторил рекорд Дмитрия Лоськова и Халка по голевым пасам. С лета 2024-го Глушенков — в «Зените». После яркого старта выпал из основы, но сейчас как будто бы оживает. В семи матчах нового сезона набрал 3+2.

Максим Глушенков Подробнее

Александр Соболев

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Ещё один игрок, который в 2020-м был в «Спартаке», а через несколько лет оказался в «Зените». Во встрече с «Сочи» Соболев открыл счёт уже на восьмой минуте, забив головой. Этот гол Александр посвятил ушедшей из жизни матери, но получил от Казарцева жёлтую карточку за снятую футболку. Так и доиграл до финального свистка с «горчичником». Дороги Соболева и «Спартака» разошлись в прошлом году. В августе 2024-го нападающего продали в «Зенит» за € 10 млн. Вот только в Санкт-Петербурге у экс-спартаковца до сих пор не получилось завоевать стабильное место в основе. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал один голевой пас в семи матчах.

Александр Соболев Подробнее

Джордан Ларссон

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Шведский форвард забил второй мяч в ворота «Сочи», реализовав выход один на один. Гол Ларссона стал бы победным, если бы не пенальти в концовке. В апреле 2022-го Джордан приостановил контракт со «Спартаком» и вернулся в Швецию, где выступал за АИК. А летом перешёл в «Шальке». Но для чемпионата Германии его уровень оказался недостаточно высок. Ларссона отдали в аренду «Копенгагену», после чего в июле 2023-го продали за € 2 млн. С тех пор форвард — в Дании. В нынешнем сезоне в 12 матчах забил три мяча и сделал две голевые передачи, пробился с командой через квалификацию в Лигу чемпионов.

Кто выходил на замену у «Спартака»

Наиль Умяров, Джордан Ларссон и Самуэль Жиго

Наиль Умяров, Джордан Ларссон и Самуэль Жиго

Фото: РИА Новости

Ещё трое вышли у «Спартака» в матче с «Сочи» на замену: защитник Илья Гапонов сыграл 40 минут, нападающий Эсекьель Понсе — практически столько же, а полузащитник Наиль Умяров — чуть больше четверти часа.

Гапонов сейчас в Первой лиге — выступает за «Факел» (1+0 в шести матчах). Понсе год назад уехал в МЛС, подписав контракт с «Хьюстоном» (9+1 в 28 играх сезона). А Умяров превратился в основного хавбека «Спартака». В шести матчах нового чемпионата он набрал 0+1.

Тренер: Доменико Тедеско

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го. По окончании того сезона решил покинуть московскую команду, несмотря на то что вывел её в квалификацию Лиги чемпионов. В сентябре 2021-го итальянский немец возглавил «РБ Лейпциг», но через девять месяцев его уволили. В феврале 2023-го Доменико принял сборную Бельгии. Поехал с ней на Евро-2024, однако там бельгийцы вылетели уже в 1/8 финала. Потом Тедеско разругался с Тибо Куртуа и на фоне неудач был отправлен в отставку в январе этого года. До сих пор сидит без работы.

Владелец «Спартака» Леонид Федун

Леонид Федун

Леонид Федун

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Я в понедельник заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — выдал Федун на эмоциях после скандального матча с «Сочи». Но, конечно, участвовал и дальше. И только в августе 2022-го владелец «Спартака» продал его «Лукойлу». Тогда завершился почти 20-летний период Федуна в московском клубе, который бизнесмен приобрёл в 2004 году. За 18 сезонов во главе красно-белых Леонид Арнольдович получил один чемпионский титул и один Кубок России. После продажи «Спартака» Федун отошёл от футбола.

«Сочи»

Сослан Джанаев

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Вратарь становился серебряным призёром РПЛ и со «Спартаком» (в 2009-м), и с «Сочи» (в 2022-м). А в том матче совершил несколько спасений. Например, в конце первого тайма помешал забить из выгодной позиции Глушенкову. Весной этого года он завершил карьеру. Хотя находился без клуба с лета 2024-го, когда покинул «Балтику» после вылета из Премьер-Лиги.

В декабре 2020-го спартаковцы приезжали в Сочи на матч второго круга, и у Джанаева случился конфликт с Тедеско. «Я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после эпизода, когда Понсе наступил мне на ногу. Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Вести себя таким образом не нужно, тем более в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры», — говорил Сослан в интервью «СЭ».

Тимофей Маргасов

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

«Сочи» — главный клуб в карьере Маргасова: за него он провёл 146 матчей. Прошлым летом правый защитник, когда сочинцы вылетели из РПЛ, перешёл в другую команду PARI Первой лиги — «Урал», потому что на юге России с ним не продлили контракт. За екатеринбуржцев Тимофей до сих пор и выступает. Правда, нечасто: из шести матчей нынешнего сезона поучаствовал только в двух (один — в старте), остальное время проведя на лавке.

Миха Мевля

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Вряд ли в августе 2020-го Мевля мог представить, что поиграет и за «Спартак». Но два года спустя красно-белым срочно понадобился центральный защитник, а на тот момент 32-летнего словенца держал в плотном запасе турецкий «Аланьяспор». Опыт в РПЛ не помог Михе в Москве: он провёл всего лишь семь матчей и много ошибался. В январе 2023-го контракт с ним расторгли. Новую команду фуболист нашёл только через полгода, и то всего лишь любительский «Жемоненсе 1919» из Италии. В октябре 2024-го завершил карьеру.

Иван Новосельцев

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Именно у Новосельцева выиграл забег перед первым голом Ларссон. Центральный защитник доиграл тот сезон в «Сочи» и перебрался в тульский «Арсенал». А уже в июле 2022-го, когда ему не исполнилось ещё и 32 лет, завязал с профессиональным футболом. Поиграв год в Медиалиге, Иван ушёл окончательно. «Я всегда понимал, что, кроме футбола, у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности», — говорил он «Матч ТВ».

Иван Миладинович

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Сербский центральный защитник переходил в «Сочи» летом 2018-го, когда клуб ещё не дебютировал в РПЛ, и выбрался вместе с ним из ФНЛ. Но серебряные медали с сочинцами Миладинович не выиграл, потому что в сезоне-2021/2022 был арендован «Пари НН». В январе 2024-го Иван переехал в казахстанский «Тобол» и долго играл в основе, пока в июле 2025-го не получил тяжёлую травму ахиллова сухожилия. На данный момент восстанавливается.

Сергей Терехов

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

В том матче на счету Терехова жёлтая карточка за грубый подкат под Маслова. Тогда Сергей был арендован у «Оренбурга», а следующим летом его контракт «Сочи» выкупил. Левый защитник стал с южанами серебряным призёром РПЛ и летом 2023-го укатил в «Химки». Зимой 2025-го он вернулся, чтобы помочь клубу подняться в элиту, и провёл восемь матчей в Первой лиге. С июля находится без работы. Несмотря на 35-летний возраст, о завершении карьеры не заявлял.

В 2022-м Терехов, отвечая на вопрос о переходе на повышение, задавался вопросом, почему «Спартак» считается грандом: «Что значит поиграть на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже все считают топ-клубом, при этом он 10-е места занимает. По каким критериям?» — цитировал Сергея «СЭ».

Ибрагим Цаллагов

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Те болельщики, кто пристально следит исключительно за РПЛ, могли подзабыть Цаллагова. Просто Ибрагим последние два года выступает за «Аланию». Хотя не совсем два. В предыдущем сезоне опорник с капитанской повязкой на рукаве вылетел вместе с ней из Первой лиги, проведя 18 матчей. А весну полностью пропустил. Да и сейчас, в Дивизионе А LEON Второй лиги, на поле не выходит. Похоже на финал карьеры, учитывая его возраст – 34 года. Зато точно есть что вспомнить: серебро с «Сочи», периоды в «Крыльях Советов», «Зените», московском «Динамо» и «Рубине».

Кристиан Нобоа

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Нобоа был главным конструктором атак и созидателем «Сочи», хотя перебрался на юг России по достижении 34 лет. Как раз Кристиан реализовал второй пенальти и принёс сочинцам ничью. А потом парировал высказывания Федуна: «Не надо обращать внимание на судейство, нужно сосредоточиться на своей игре. «Спартак» мог вести в счёте 3:0 или 3:1. Если бы они реализовали все моменты, то никто бы вообще не обратил внимания ни на какой пенальти», — говорил эквадорец в интервью «СЭ».

Зимой 2024-го опытный полузащитник вернулся в родной «Эмелек». Увы, тряхнуть там стариной из-за тяжёлой травмы колена не получилось: последним матчем в карьере для Нобоа так и остался декабрьский в РПЛ-2023/2024 с «Оренбургом».

Кирилл Заика

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Только Заика из участников того матча до сих пор играет за «Сочи». В нынешнем сезоне он пропустил один матч южан из девяти — кубковый с «Краснодаром». Команде, правда, это не особенно помогает: она последняя и в Премьер-Лиге, и в группе в Кубке. Зато в августе 2020-го Кирилл заработал первый спорный пенальти после столкновения с Масловым. Заике осталось провести за «Сочи» всего два матча (сейчас их 176), чтобы стать абсолютным рекордсменом клуба и опередить следующего героя из нашей подборки.

Никита Бурмистров

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

У Бурмистрова 177 матчей за «Сочи» — пока что это рекордный показатель в клубной истории. В том матче Никита имел отличный момент, но не переиграл Максименко. Футболиста заменили на 65-й минуте, а сочинцы спасли ничью без его помощи. В предыдущем сезоне нападающий всё ещё был в деле, но исключительно на подхвате, поучаствовав в восьми встречах Первой лиги. В РПЛ с сочинцами он не пошёл и завершил карьеру.

Раз уж эта тема также и про «Спартак», приводим слова Бурмистрова из 2019-го, когда скандальный матч ещё не случился. «Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть — со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды — там другой уровень. «Спартак» сегодня не гранд. Есть три другие команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно говоря, болельщикам нужно подождать».

Дмитрий Полоз

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Полоз — автор первого реализованного в матче пенальти. Проведя за «Сочи» ещё два матча, Дмитрий вернулся в «Ростов» и отыграл там три года. Получилось весьма эффективно: нападающий будто вспомнил времена Курбана Бердыева и за сезон меньше семи голов не забивал. А в РПЛ-2021/2022 и вовсе наколотил 14 мячей, став вторым бомбардиром чемпионата наравне с Матео Кассьеррой из как раз «Сочи». Осенью 2024-го Полоз неожиданно поехал в Первую лигу в «Торпедо», а потом вообще оказался в «Красном Знамени». Этой зимой, в 33 года, завершил карьеру.

Кто выходил на замену у «Сочи»

Антон Заболотный

Антон Заболотный

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карьеру Анатолия Немченко вряд ли назовёшь удачной. В РПЛ у него всего два матча: тот со «Спартаком» и ещё с «Ростовом». Как раз он столкнулся с Жиго и заработал второй пенальти. Сейчас 25-летний полузащитник представляет «Спартак». Только костромской. А вот Антон Заболотный — московский. Здесь обойдёмся без подробностей. Ещё с лавки поднимался Эльмир Набиуллин. Этим летом некогда левый защитник «Зенита» и сборной России (вышел на поле один раз) закончил с футболом. Хотя фактически сделал это ещё в 2023 году, когда покинул «Рубин». А ведь ему всего 30 лет.

Тренер: Владимир Федотов

Тогда
Тогда
Сейчас
Сейчас

Федотов сделал «Сочи» серебряным призёром, после чего скандально ушёл в ЦСКА. Там он повторил достижение плюс завоевал Кубок России, за что был признан лучшим тренером РПЛ. Только вот дальше началась чёрная полоса, и в июне 2024-го специалист остался без работы. Удивительно, но в таком статусе он пребывает до сих пор.

Отвечая на вопросы журналиста «Матч ТВ» после той игры с красно-белыми, Владимир Валентинович рассуждал философски: «На мой взгляд, всё закономерно. На матче был VAR, моменты просмотрели и приняли решение. Маслов и Жиго фолили? Знаете, как раньше говорили: если судья поставил, значит, пенальти был. Если нет, значит, не было».

Судья матча Василий Казарцев

Василий Казарцев

Василий Казарцев

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После матча с «Сочи» Казарцев принимал не только критику, но и угрозы расправы. Он пропустил два месяца, посетил эфир «Матч ТВ» и вернулся. На игры «Спартака» его долго не назначали — аж 2 года 2 месяца. Тем не менее с тех пор Василий отработал шесть матчей с участием красно-белых. В нынешнем сезоне получил назначение на два матча РПЛ и один кубковый.

В 2021-м арбитр вспоминал, как успешно прошёл проверку на детекторе лжи: «Эмоции били через край. Предложение пройти полиграф пришло практически моментально. Первая мысль любого человека: «Значит, ко мне есть какое-то недоверие». После того как Ашот Рафаилович Хачатурянц сказал, почему он это делает, я могу его отчасти понять. Он пытается показать общественности, что его подчинённый не предвзят и совершил человеческую ошибку. Единственный способ, который он увидел на тот момент, — пройти проверку на детекторе.

Так как мне реально скрывать было нечего, я готов был пройти проверку. Единственное – мне стоило немного поостыть. Если бы это случилось спустя несколько дней, то и волнения у меня было бы меньше. Реально колбасило на проверке. Первый раз вы попадаете в такую ситуацию, на вас надевают десятки датчиков, нельзя глотать, моргать, шевелиться. Это длится несколько часов. Звучат монотонные вопросы из раза в раз. Сначала пульс зашкаливал, потом это стало как само собой разумеющееся. Под конец я практически засыпал.

Василий Казарцев Подробнее

Всё равно приятного мало. Тем не менее руководство посчитало, что нужно это сделать, причём оно не силком заставляло меня идти… Предложили добровольно пройти, а я добровольно согласился», — сказал Казарцев в программе «40 вопросов» на канале РФС в YouTube.

В отличие от Казарцева, видеоассистент Алексей Еськов проверку провалил и завершил карьеру. Комментатор Василий Уткин утверждал, что тот «посыпался» на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги.

