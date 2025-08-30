«В этой клоунаде участвовать не хочу». Где сейчас герои матча-скандала «Спартак» — «Сочи»

В субботу, 30 августа, «Спартак» и «Сочи» сыграют в Москве в 7-м туре МИР Российской Премьер-Лиги. Противостояние этих команд стало особенно горячим после событий пятилетней давности. Тогда случился один из самых памятных и громких скандалов в истории РПЛ.

«Спартак» и «Сочи» открывали чемпионат московским матчем и выдали ничью — 2:2. Главной фигурой игры стал судья Василий Казарцев, назначивший два пенальти в ворота хозяев и принявший множество других решений, которые возмутили красно-белых. Дошло до того, что владелец столичного клуба Леонид Федун пригрозил снять «Спартака» с чемпионата. Но всё же — не снял. Рассказываем, как сложились судьбы участников битвы августа 2020-го.

«Спартак»

Александр Максименко

Тогда Сейчас

Голкипер Максименко — один из немногих, кто не сменил команду с тех пор. Воспитанник «Спартака» продолжает выступать за родной клуб и остаётся первым номером красно-белых. В тот день Александр не сумел отразить 11-метровые в исполнении Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа. Зато с игры не пропустил. Разница только в том, что тот Максименко, в отличие от сегодняшнего, выходил на поле без капитанской повязки. В нынешнем сезоне Максименко провёл шесть матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 10 мячей и дважды сыграл «на ноль».

Павел Маслов

Тогда Сейчас

20-летний на тот момент центральный защитник поучаствовал в эпизоде с первым пенальти в ворота «Спартака». Казарцев указал на «точку» после единоборства Маслова с Кириллом Заикой, зафиксировав фол со стороны игрока красно-белых. Между тем это был первый полный сезон Павла в РПЛ. Защитник выступал за «Спартак» до лета 2024-го, а год назад его отдали в аренду… «Сочи»! За сочинцев Маслов сыграл 22 матча и забил два гола. С июля — свободный агент. Известно, что до последнего времени экс-спартаковец вёл переговоры с махачкалинским «Динамо», но стороны не договорились.

Самуэль Жиго

Тогда Сейчас

Лидер обороны «Спартака» Жиго тоже «привёз» пенальти. По крайней мере, с точки зрения Казарцева. Судья назначил 11-метровый после столкновения француза с соперником — и Нобоа спас «Сочи» от поражения на 90-й минуте. Самуэль оставался в московском клубе до 2022-го, а потом попросил о трансфере из-за семейных обстоятельств. «Спартак» продал его в «Марсель» за € 500 тыс. Жиго провёл два сезона в составе провансальцев, после чего отправился в «Лацио». Но сейчас, по слухам, защитник не нужен новому тренеру римлян Маурицио Сарри, поэтому ему ищут новый клуб.

Георгий Джикия

Тогда Сейчас

Джикия был капитаном «Спартака» и одним из игроков, оставшихся из состава чемпионской команды сезона-2016/2017. Статус Георгия пошатнулся с приходом Гильермо Абаскаля. Расставание центрального защитника с красно-белыми было шумным — в 2024 году клуб не продлил с ним контракт. Джикия долго оставался свободным агентом и только по ходу прошлого чемпионата заключил договор с «Химками». А после развала подмосковного клуба экс-спартаковец уехал этим летом в Турцию. В нынешнем сезоне сыграл три матча за «Антальяспор» в Суперлиге — две победы и поражение от «Трабзонспора» (0:1).

Айртон Лукас

Тогда Сейчас

Бразильский защитник закрывал левый фланг в «Спартаке», действуя как латераль. Айртон выступал за красно-белых до весны 2022 года, а затем перешёл во «Фламенго» на правах аренды. Позже клуб из Рио-де-Жанейро выкупил игрока за € 7 млн. Айртон до сих пор защищает цвета «Фламенго», а в 2023-м и 2024-м даже в сборную Бразилии вызывался. Впрочем, в нынешнем сезоне Айртон не всегда проходит в основу. Провёл 12 матчей в Серии А и Кубке Либертадорес, забил один гол. Ещё в 11 играх оставался на скамейке запасных.

Роман Зобнин

Тогда Сейчас

Зобнин — главный «долгожитель» сегодняшнего «Спартака». Он в команде с сезона-2016/2017, выигрывал последний чемпионский титул. В памятной рубке с «Сочи» Роман поучаствовал в первом голе красно-белых на восьмой минуте, сделав голевую передачу на Александра Соболева. Когда Зобнин появляется в основе, то именно он выводит «Спартак» на поле с капитанской повязкой. Но в текущем сезоне это случается только в матчах Кубка России. А в РПЛ хавбек — запасной. Всего провёл шесть матчей и стал автором одного гола.

Алекс Крал

Тогда Сейчас

Чешский опорник в концовке встречи с сочинцами «присел» на карточку и доиграл с предупреждением. А в «Спартаке» Крал находился до августа 2021-го, после чего был арендован «Вест Хэмом» за € 5,2 млн. После аренды Алекс не остался в Лондоне, но и в Москву не вернулся. Выступал в Германии за «Шальке» и «Унион», пока его приостановленный контракт со «Спартаком» не завершился. Прошлый сезон Крал отыграл на правах аренды за «Эспаньол» и набрал 0+1 в 37 матчах Примеры. Летом чех вернулся в «Унион», где появляется только на замену.

Зелимхан Бакаев

Тогда Сейчас

Бакаев в матче с «Сочи» стал соавтором второго гола красно-белых — с его передачи забил Джордан Ларссон. Для Зелимхана начинался предпоследний сезон в родном клубе. Летом 2022-го он не договорился о продлении контракта и на правах свободного агента перешёл в «Зенит». Однако в составе чемпионов России не потянул, уходил в аренды в «Аль-Вахду» из ОАЭ и «Химки». В этом году Бакаев снова стал свободным агентом и принял предложение «Локомотива». За железнодорожников сыграл восемь матчей во всех турнирах и набрал уже 1+5.

Максим Глушенков

Тогда Сейчас

За «Спартак» Глушенков провёл всего 11 матчей, и игра с «Сочи» была единственной, которую он начал в стартовом составе. Затем Максим потерял доверие Доменико Тедеско, более того, ещё и травму крестообразной связки колена получил. Красно-белые отдавали атакующего полузащитника в аренду «Химкам» и «Крыльям Советов». В июле 2022-го самарский клуб выкупил Глушенкова за € 1,8 млн. Потом были трансфер в «Локомотив» и феерический сезон-2023/2024, когда Максим повторил рекорд Дмитрия Лоськова и Халка по голевым пасам. С лета 2024-го Глушенков — в «Зените». После яркого старта выпал из основы, но сейчас как будто бы оживает. В семи матчах нового сезона набрал 3+2.

Александр Соболев

Тогда Сейчас

Ещё один игрок, который в 2020-м был в «Спартаке», а через несколько лет оказался в «Зените». Во встрече с «Сочи» Соболев открыл счёт уже на восьмой минуте, забив головой. Этот гол Александр посвятил ушедшей из жизни матери, но получил от Казарцева жёлтую карточку за снятую футболку. Так и доиграл до финального свистка с «горчичником». Дороги Соболева и «Спартака» разошлись в прошлом году. В августе 2024-го нападающего продали в «Зенит» за € 10 млн. Вот только в Санкт-Петербурге у экс-спартаковца до сих пор не получилось завоевать стабильное место в основе. В нынешнем сезоне он забил два гола и сделал один голевой пас в семи матчах.

Джордан Ларссон

Тогда Сейчас

Шведский форвард забил второй мяч в ворота «Сочи», реализовав выход один на один. Гол Ларссона стал бы победным, если бы не пенальти в концовке. В апреле 2022-го Джордан приостановил контракт со «Спартаком» и вернулся в Швецию, где выступал за АИК. А летом перешёл в «Шальке». Но для чемпионата Германии его уровень оказался недостаточно высок. Ларссона отдали в аренду «Копенгагену», после чего в июле 2023-го продали за € 2 млн. С тех пор форвард — в Дании. В нынешнем сезоне в 12 матчах забил три мяча и сделал две голевые передачи, пробился с командой через квалификацию в Лигу чемпионов.

Кто выходил на замену у «Спартака»

Наиль Умяров, Джордан Ларссон и Самуэль Жиго Фото: РИА Новости

Ещё трое вышли у «Спартака» в матче с «Сочи» на замену: защитник Илья Гапонов сыграл 40 минут, нападающий Эсекьель Понсе — практически столько же, а полузащитник Наиль Умяров — чуть больше четверти часа.

Гапонов сейчас в Первой лиге — выступает за «Факел» (1+0 в шести матчах). Понсе год назад уехал в МЛС, подписав контракт с «Хьюстоном» (9+1 в 28 играх сезона). А Умяров превратился в основного хавбека «Спартака». В шести матчах нового чемпионата он набрал 0+1.

Тренер: Доменико Тедеско

Тогда Сейчас

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го. По окончании того сезона решил покинуть московскую команду, несмотря на то что вывел её в квалификацию Лиги чемпионов. В сентябре 2021-го итальянский немец возглавил «РБ Лейпциг», но через девять месяцев его уволили. В феврале 2023-го Доменико принял сборную Бельгии. Поехал с ней на Евро-2024, однако там бельгийцы вылетели уже в 1/8 финала. Потом Тедеско разругался с Тибо Куртуа и на фоне неудач был отправлен в отставку в январе этого года. До сих пор сидит без работы.

Владелец «Спартака» Леонид Федун

Леонид Федун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Я в понедельник заявлю, что мы снимаемся с чемпионата! Так и напишите. В этой клоунаде я участвовать не хочу», — выдал Федун на эмоциях после скандального матча с «Сочи». Но, конечно, участвовал и дальше. И только в августе 2022-го владелец «Спартака» продал его «Лукойлу». Тогда завершился почти 20-летний период Федуна в московском клубе, который бизнесмен приобрёл в 2004 году. За 18 сезонов во главе красно-белых Леонид Арнольдович получил один чемпионский титул и один Кубок России. После продажи «Спартака» Федун отошёл от футбола.

«Сочи»

Сослан Джанаев

Тогда Сейчас

Вратарь становился серебряным призёром РПЛ и со «Спартаком» (в 2009-м), и с «Сочи» (в 2022-м). А в том матче совершил несколько спасений. Например, в конце первого тайма помешал забить из выгодной позиции Глушенкову. Весной этого года он завершил карьеру. Хотя находился без клуба с лета 2024-го, когда покинул «Балтику» после вылета из Премьер-Лиги.

В декабре 2020-го спартаковцы приезжали в Сочи на матч второго круга, и у Джанаева случился конфликт с Тедеско. «Я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после эпизода, когда Понсе наступил мне на ногу. Подошли ребята из «Спартака», начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Вести себя таким образом не нужно, тем более в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры», — говорил Сослан в интервью «СЭ».

Тимофей Маргасов

Тогда Сейчас

«Сочи» — главный клуб в карьере Маргасова: за него он провёл 146 матчей. Прошлым летом правый защитник, когда сочинцы вылетели из РПЛ, перешёл в другую команду PARI Первой лиги — «Урал», потому что на юге России с ним не продлили контракт. За екатеринбуржцев Тимофей до сих пор и выступает. Правда, нечасто: из шести матчей нынешнего сезона поучаствовал только в двух (один — в старте), остальное время проведя на лавке.

Миха Мевля

Тогда Сейчас

Вряд ли в августе 2020-го Мевля мог представить, что поиграет и за «Спартак». Но два года спустя красно-белым срочно понадобился центральный защитник, а на тот момент 32-летнего словенца держал в плотном запасе турецкий «Аланьяспор». Опыт в РПЛ не помог Михе в Москве: он провёл всего лишь семь матчей и много ошибался. В январе 2023-го контракт с ним расторгли. Новую команду фуболист нашёл только через полгода, и то всего лишь любительский «Жемоненсе 1919» из Италии. В октябре 2024-го завершил карьеру.

Иван Новосельцев

Тогда Сейчас

Именно у Новосельцева выиграл забег перед первым голом Ларссон. Центральный защитник доиграл тот сезон в «Сочи» и перебрался в тульский «Арсенал». А уже в июле 2022-го, когда ему не исполнилось ещё и 32 лет, завязал с профессиональным футболом. Поиграв год в Медиалиге, Иван ушёл окончательно. «Я всегда понимал, что, кроме футбола, у меня есть много интересов в жизни, есть много различной деятельности, которая отражает мой внутренний мир и потребности», — говорил он «Матч ТВ».

Иван Миладинович

Тогда Сейчас

Сербский центральный защитник переходил в «Сочи» летом 2018-го, когда клуб ещё не дебютировал в РПЛ, и выбрался вместе с ним из ФНЛ. Но серебряные медали с сочинцами Миладинович не выиграл, потому что в сезоне-2021/2022 был арендован «Пари НН». В январе 2024-го Иван переехал в казахстанский «Тобол» и долго играл в основе, пока в июле 2025-го не получил тяжёлую травму ахиллова сухожилия. На данный момент восстанавливается.

Сергей Терехов

Тогда Сейчас

В том матче на счету Терехова жёлтая карточка за грубый подкат под Маслова. Тогда Сергей был арендован у «Оренбурга», а следующим летом его контракт «Сочи» выкупил. Левый защитник стал с южанами серебряным призёром РПЛ и летом 2023-го укатил в «Химки». Зимой 2025-го он вернулся, чтобы помочь клубу подняться в элиту, и провёл восемь матчей в Первой лиге. С июля находится без работы. Несмотря на 35-летний возраст, о завершении карьеры не заявлял.

В 2022-м Терехов, отвечая на вопрос о переходе на повышение, задавался вопросом, почему «Спартак» считается грандом: «Что значит поиграть на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень? «Спартак» тоже все считают топ-клубом, при этом он 10-е места занимает. По каким критериям?» — цитировал Сергея «СЭ».

Ибрагим Цаллагов

Тогда Сейчас

Те болельщики, кто пристально следит исключительно за РПЛ, могли подзабыть Цаллагова. Просто Ибрагим последние два года выступает за «Аланию». Хотя не совсем два. В предыдущем сезоне опорник с капитанской повязкой на рукаве вылетел вместе с ней из Первой лиги, проведя 18 матчей. А весну полностью пропустил. Да и сейчас, в Дивизионе А LEON Второй лиги, на поле не выходит. Похоже на финал карьеры, учитывая его возраст – 34 года. Зато точно есть что вспомнить: серебро с «Сочи», периоды в «Крыльях Советов», «Зените», московском «Динамо» и «Рубине».

Кристиан Нобоа

Тогда Сейчас

Нобоа был главным конструктором атак и созидателем «Сочи», хотя перебрался на юг России по достижении 34 лет. Как раз Кристиан реализовал второй пенальти и принёс сочинцам ничью. А потом парировал высказывания Федуна: «Не надо обращать внимание на судейство, нужно сосредоточиться на своей игре. «Спартак» мог вести в счёте 3:0 или 3:1. Если бы они реализовали все моменты, то никто бы вообще не обратил внимания ни на какой пенальти», — говорил эквадорец в интервью «СЭ».

Зимой 2024-го опытный полузащитник вернулся в родной «Эмелек». Увы, тряхнуть там стариной из-за тяжёлой травмы колена не получилось: последним матчем в карьере для Нобоа так и остался декабрьский в РПЛ-2023/2024 с «Оренбургом».

Кирилл Заика

Тогда Сейчас

Только Заика из участников того матча до сих пор играет за «Сочи». В нынешнем сезоне он пропустил один матч южан из девяти — кубковый с «Краснодаром». Команде, правда, это не особенно помогает: она последняя и в Премьер-Лиге, и в группе в Кубке. Зато в августе 2020-го Кирилл заработал первый спорный пенальти после столкновения с Масловым. Заике осталось провести за «Сочи» всего два матча (сейчас их 176), чтобы стать абсолютным рекордсменом клуба и опередить следующего героя из нашей подборки.

Никита Бурмистров

Тогда Сейчас

У Бурмистрова 177 матчей за «Сочи» — пока что это рекордный показатель в клубной истории. В том матче Никита имел отличный момент, но не переиграл Максименко. Футболиста заменили на 65-й минуте, а сочинцы спасли ничью без его помощи. В предыдущем сезоне нападающий всё ещё был в деле, но исключительно на подхвате, поучаствовав в восьми встречах Первой лиги. В РПЛ с сочинцами он не пошёл и завершил карьеру.

Раз уж эта тема также и про «Спартак», приводим слова Бурмистрова из 2019-го, когда скандальный матч ещё не случился. «Какой смысл бояться «Спартак»? Это смешно. В этой лиге неизвестно, с кем проще играть — со «Спартаком» или с обороняющимся «Оренбургом». Понятно, есть гранды — там другой уровень. «Спартак» сегодня не гранд. Есть три другие команды — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Они стабильно показывают хороший футбол. А вот у ЦСКА и «Спартака» идёт перестройка: меняются люди, тактика, приходят молодые. Объективно говоря, болельщикам нужно подождать».

Дмитрий Полоз

Тогда Сейчас

Полоз — автор первого реализованного в матче пенальти. Проведя за «Сочи» ещё два матча, Дмитрий вернулся в «Ростов» и отыграл там три года. Получилось весьма эффективно: нападающий будто вспомнил времена Курбана Бердыева и за сезон меньше семи голов не забивал. А в РПЛ-2021/2022 и вовсе наколотил 14 мячей, став вторым бомбардиром чемпионата наравне с Матео Кассьеррой из как раз «Сочи». Осенью 2024-го Полоз неожиданно поехал в Первую лигу в «Торпедо», а потом вообще оказался в «Красном Знамени». Этой зимой, в 33 года, завершил карьеру.

Кто выходил на замену у «Сочи»

Антон Заболотный Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Карьеру Анатолия Немченко вряд ли назовёшь удачной. В РПЛ у него всего два матча: тот со «Спартаком» и ещё с «Ростовом». Как раз он столкнулся с Жиго и заработал второй пенальти. Сейчас 25-летний полузащитник представляет «Спартак». Только костромской. А вот Антон Заболотный — московский. Здесь обойдёмся без подробностей. Ещё с лавки поднимался Эльмир Набиуллин. Этим летом некогда левый защитник «Зенита» и сборной России (вышел на поле один раз) закончил с футболом. Хотя фактически сделал это ещё в 2023 году, когда покинул «Рубин». А ведь ему всего 30 лет.

Тренер: Владимир Федотов

Тогда Сейчас

Федотов сделал «Сочи» серебряным призёром, после чего скандально ушёл в ЦСКА. Там он повторил достижение плюс завоевал Кубок России, за что был признан лучшим тренером РПЛ. Только вот дальше началась чёрная полоса, и в июне 2024-го специалист остался без работы. Удивительно, но в таком статусе он пребывает до сих пор.

Отвечая на вопросы журналиста «Матч ТВ» после той игры с красно-белыми, Владимир Валентинович рассуждал философски: «На мой взгляд, всё закономерно. На матче был VAR, моменты просмотрели и приняли решение. Маслов и Жиго фолили? Знаете, как раньше говорили: если судья поставил, значит, пенальти был. Если нет, значит, не было».

Судья матча Василий Казарцев

Василий Казарцев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

После матча с «Сочи» Казарцев принимал не только критику, но и угрозы расправы. Он пропустил два месяца, посетил эфир «Матч ТВ» и вернулся. На игры «Спартака» его долго не назначали — аж 2 года 2 месяца. Тем не менее с тех пор Василий отработал шесть матчей с участием красно-белых. В нынешнем сезоне получил назначение на два матча РПЛ и один кубковый.

В 2021-м арбитр вспоминал, как успешно прошёл проверку на детекторе лжи: «Эмоции били через край. Предложение пройти полиграф пришло практически моментально. Первая мысль любого человека: «Значит, ко мне есть какое-то недоверие». После того как Ашот Рафаилович Хачатурянц сказал, почему он это делает, я могу его отчасти понять. Он пытается показать общественности, что его подчинённый не предвзят и совершил человеческую ошибку. Единственный способ, который он увидел на тот момент, — пройти проверку на детекторе.

Так как мне реально скрывать было нечего, я готов был пройти проверку. Единственное – мне стоило немного поостыть. Если бы это случилось спустя несколько дней, то и волнения у меня было бы меньше. Реально колбасило на проверке. Первый раз вы попадаете в такую ситуацию, на вас надевают десятки датчиков, нельзя глотать, моргать, шевелиться. Это длится несколько часов. Звучат монотонные вопросы из раза в раз. Сначала пульс зашкаливал, потом это стало как само собой разумеющееся. Под конец я практически засыпал.

Всё равно приятного мало. Тем не менее руководство посчитало, что нужно это сделать, причём оно не силком заставляло меня идти… Предложили добровольно пройти, а я добровольно согласился», — сказал Казарцев в программе «40 вопросов» на канале РФС в YouTube.

В отличие от Казарцева, видеоассистент Алексей Еськов проверку провалил и завершил карьеру. Комментатор Василий Уткин утверждал, что тот «посыпался» на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги.