«Лидер по передачам, на первом месте по выносам». Как Джикия начал в Турции

У Георгия Джикии уже три матча за «Антальяспор». Причём два полных. Только в 1-м туре он начал игру со скамейки, а в остальных случаях формировал пару центральных защитников вместе с капитаном команды – Вейселем Сары. Интересно, что «Антальяспор» набрал шесть очков – это один из лучших стартов команды за последние 10 лет. Времена, когда клуб играл в еврокубках, пока позади. Сейчас руководство думает о другом: как стабилизировать финансирование и не вылететь.

Как и почему Джикия оказался в Турции?

Прошлый сезон россиянин провёл в «Химках». А после его окончания стало понятно, что клуб закончился как проект. Химчане не смогли подтвердить финансирование на следующий сезон и не получили лицензию для участия в РПЛ-2025/2026. Соответственно, игроки остались без контрактов. Со слов представителя Джикии Владимира Кузьмичёва, в России не нашлось больших клубов, которые были готовы пригласить опытного защитника. «Спартак» и «Динамо» – не обращались, зато был разговор с «Локомотивом», но без чёткой конкретики. А от «Антальяспора» она поступила: двухлетний контракт, личный разговор с главным тренером Эмре Белезоглу, и в 20-х числах июня футболист улетел в Турцию.

Правда, была одна проблема. На клуб наложили трансферный бан из-за долгов. Однако всё обещали нормализовать. Георгий даже начал тренироваться с командой, играть в товарищеских встречах, но официально о подписании контракта с ним объявили только 26 июля. Как раз к первому матчу сезона.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «У клуба по-прежнему финансовые проблемы. Есть долги перед игроками, которые покинули команду. Был трансферный бан, задолженности закрываются, но не в полной мере. Из-за этого сейчас «Антальяспор» не может зарегистрировать дополнительных новичков. В клуб поступали отказы из-за этого от игроков, которые не хотели с таким сталкиваться. Сейчас, со слов президента, организована медийная кампания в помощь клубу. В ней участвуют блогеры, артисты, чиновники, бизнесмены. Клуб пытается закрыть долги, поэтому задачи скромные — быть выше зоны вылета и не бороться за выживание. Вдолгую они, конечно, планируют стабилизировать финансовое положение и побороться за еврокубки. Сейчас президент говорит, что сезон «жертвенный». Все должны помогать. Эмре и вовсе считает, что это самый сложный период в истории».

Хотя так можно сказать про все последние сезоны. Они тяжёлые: в большинстве случаев «Антальяспор» боролся за выживание. При этом финансовые проблемы, как это часто бывает, в Турции не приводят к отказу от новичков. Хоть они в основном либо свободные агенты, либо приходят в аренду.

Помимо Джикии это, например, Абдюлкадир Омюр – ещё пять лет назад его называли «турецким Месси», им интересовался «Манчестер Сити». Но карьера пошла не туда. Сейчас он принадлежит «Халлу», однако приехал на сезон в Турцию. Есть нападающий Томаш Чванчара, у которого не пошло в Бундеслиге (арендован у «Боруссии» М). За лето команда в принципе серьёзно изменилась. Но, похоже, в этом в том числе и шанс для Джикии показать себя.

Как Джикия начал? Он уже в топе по некоторым статистическим показателям

Важный, но парадоксальный плюс «Антальяспора» – от него никто не ждёт чего-то особенного. Уж слишком серьёзен разрыв в финансовых возможностях между ним и топ-клубами. Нынешний клуб Джикии собрал команду на без малого € 32 млн – это хоть и восьмое место в лиге, но всё равно меньше, чем у топ-5 (состав замыкающего пятёрку «Истанбула» оценивается вдвое дороже). Примерно аналогичные стоимости ещё у шести-восьми клубов. Некоторые, правда, в отличие от «Антальяспора», куда стабильнее в финансовом плане.

А что до Георгия, то он уже неплохо проявил себя в межсезонье. Играл в нескольких матчах и даже забил гол. При этом в 1-м туре оказался на скамейке запасных. Но это легко объясняется.

Эльвин Керимов комментатор и эксперт по турецкому футболу «На финише прошлого сезона «Антальяспор» играл в три защитника. Казалось, это мостик в нынешний сезон. И схема сохранится. Но мы видим, что это не так. Сейчас они играют 4-2-3-1 или 4-3-3. Джикия в 1-м туре оказался в запасе, однако, скорее, это связано с тем, что он был недостаточно готов. Бахадыр Озтюрк и Вейсель Сары вышли в основе. Но, думаю, Джикия изначально рассматривался вместе с Сары как основная пара. Во 2-м туре мы их и увидели в старте. Команда отыграла «на ноль». В 3-м туре они снова были в основе. Георгий, полагаю, будет в основе вдлинную. Он лидер команды по количеству выполненных передач, то есть максимально вовлечён в начало атак. Один из лидеров по заблокированным ударам, на первом месте по выносам. Думаю, играть он будет регулярно и для клуба это хорошее подписание».

Несмотря на то что команда пропустила два гола в первых трёх турах, по xG должна была пропустить четыре. То есть вопросы к защите имеются. В целом «Антальяспор» едва ли будет командой, которая доминирует во многих встречах. Особенно с явными фаворитами сезона. Так что нельзя исключать ситуативный переход команды на три центральных защитника.

А Джикии важно выглядеть стабильно на протяжении всего сезона. Так он, кстати, может помочь не только себе, но и главному тренеру. У Белезоглу статус местной легенды. На «Антальяспоре» он как тренер явно не собирается останавливаться. В случае хорошего предложения наверняка уйдёт на повышение. И, кто знает, вдруг подтянет с собой россиянина.