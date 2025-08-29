«Тоттенхэм» огорчил «Челси», а «Зенит» избавился от экс-игрока ЦСКА. Трансферы и слухи дня

Трансферное окно вот-вот закроется. Времени на усиление у клубов осталось немного. Самое интересное они явно припасли на дедлайн, а пока фиксируем произошедшее за последние сутки.
Главные состоявшиеся трансферы дня
«Тоттенхэм» перехватил Симонса у «Челси»
Всё лето Хави Симонса отправляли то в «Баварию», то в «Челси». Лондонцы были ближе к трансферу и долго торговались, пытаясь сбить цену или включить в сделку Кристофера Нкунку. А потом пришёл «Тоттенхэм» и, как альфа-самец, без лишних вопросов заплатил «Лейпцигу» требуемые € 60 млн, подписав с 22-летним атакующим полузащитником пятилетний контракт и выдав ему седьмой номер. Большой щелчок по носу землякам, что уж.
«Боруссия» забрала португальца из АПЛ
Фабиу Силва
Фото: bvb.de
Фабиу Силва — третий по дороговизне в истории «Вулверхэмптона». В 2020-м на счёт «Порту» капнули € 40 млн. Но угадывают с покупками португалоговорящих футболистов «волки» не всегда. 23-летний нападающий провёл 72 матча и оформил в них лишь 5+6. Посмотрим, улучшится ли его статистика в Дортмунде. «Боруссия» заплатила € 22,5 млн. Соглашение подписано до лета 2030 года.
Большие траты «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас»
В АПЛ много тратят не только гранды. 21-летний полузащитник Матеуш Фернандеш провёл качественный сезон за «Саутгемптон». Пусть и вылетел с клубом из АПЛ, зато накопил 2+4 в 36 матчах. При трансферной стоимости португальца в € 15 млн «Вест Хэм» заплатил за него аж € 44 млн. Посмотрим, оправдается ли риск. А вот «Кристал Пэлас» расстался с € 30 млн, купив у «Вильярреала» Йереми Пино. 22-летний испанский вингер давно на слуху и начал вызываться в сборную ещё четыре года назад. Здесь мыслей о переплате уже не возникает.
«Зенит» расторг контракт со Зделаром
Мало кто понял, зачем «Зенит» зимой купил у ЦСКА Сашу Зделара за € 1,3 млн. Теперь вопросов ещё больше, потому что петербуржцы по обоюдному желанию расторгли контракт с сербским опорником. За полгода он суммарно провёл на поле 453 минуты, из них в нынешнем сезоне — 15. Вероятно, решение расстаться связано со сменой статуса Дугласа Сантоса. Левого защитника вызвали в сборную Бразилии. Если тот за неё дебютирует, то вновь обретёт статус легионера. А у «Зенита» дополнительных слотов нет.
ЦСКА сплавил Гайча в Самару
Пять лет назад ЦСКА не пожалел за Адольфо Гайча € 8,5 млн. Ставка на аргентинского здоровяка не сыграла. Нападающий уезжал в пять аренд, а сейчас отправился и в шестую — на сезон в «Крылья Советов». Как писал Иван Карпов, армейцы предпочли хотя бы скинуть 3,5 из 7,5 миллионов зарплатных рублей в месяц (их будут выплачивать самарцы). Вот настолько это ненужный актив. Следующим летом контракт Афольфо с красно-синими как раз завершится.
Главные трансферные слухи дня
«Ньюкасл» озвучил «Ливерпулю» цену за Исака
Вчера появилась новость о вероятном переходе в «Ньюкасл» Ника Вольтемаде из «Штутгарта». Если немец появится в команде, Александера Исака можно будет всё-таки отпустить в «Ливерпуль». По сведениям Саши Тавольери, тренер «сорок» Эдди Хау лично дал добро на прощание с бунтарём. Мерсисайдцы получили сигнал: отдайте € 149,5 млн и переход шведа состоится. По информации источника, «Ливерпуль» в ближайшие часы отправит как раз такое предложение.
Грузинский нападающий перейдёт в «Вильярреал»
Грузинский нападающий Жорж Микаутадзе в предыдущем сезоне как следует покуражился во Франции, упаковав соперникам «Лиона» 17+11 в 47 матчах. «Львы» испытывают большие финансовые трудности, так что предложение в € 30 млн от «Вильярреала» пришлось как раз кстати. 24-летний футболист уже согласовал условия контракта и в ближайшее время отправится в Испанию на медобследование. Если он его не провалит, то сможет побороться с «Манчестер Сити» и «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
«Спартак» всё ещё пытается подписать Коко, но Эль-Каруани не купит
De Telegraaf огорчил поклонников «Спартака». Вернее, огорчил-то «Утрехт», а издание просто об этом проинформировало. Нидерландский клуб отказал красно-белым в приобретении 24-летнего левого защитника Суфьяна Эль-Каруани за € 6 млн. Совет директоров, акционеры и руководство клуба считают ведение бизнеса с российским клубом морально безответственным. А ведь марокканец уже попрощался с болельщиками.
Вместе с тем сразу два источника сообщили о возобновившихся переговорах «Спартака» и «Торино» по 26-летнему центральному защитнику Саулю Коко. Torino Granata утверждает, что итальянцы снизили требования и запрашивают уже € 15 млн вместо € 20 млн. А Джакомо Морандин добавил: красно-белые вот-вот пришлют официальный запрос.
«Зенит» отказался отдавать Педро в Саудовскую Аравию
«Зенит» уже продавал в саудовскую лигу Малкома. Теперь пришли за Педро: босс петербуржцев Александр Медведев подтвердил факт предложения от «Аль-Иттихада», за который выступают Карим Бензема и Н’Голо Канте. Санти Ауна писал про ценник в € 35 млн. Правда, экс-чемпионам России принадлежат только 50% прав на бразильца. Да и в любом случае они, если верить Саше Тавольери, отказали саудовцам. Но никто не мешает «Аль-Иттихаду» сделать запрос существеннее.
Одной строкой
Антони, Гарначо и Жемалетдинов
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
- Официально: 36-летний защитник Сесар Аспиликуэта перебрался в «Севилью» на правах свободного агента и подписал контракт по схеме «1+1».
- Официально: «Вильярреал» за € 8 млн взял лучшего бомбардира «Миннесоты» (10 голов в 24 матчах) — 25-летнего Тани Олувасейи.
- Официально: «Саутгемптон» за € 13,9 забрал у «Мидлсбро» атакующего полузащитника Финна Азаза.
- Официально: 30-летний полузащитник Флориан Гриллич расторг контракт с «Хоффенхаймом» и переехал в «Брагу».
- Официально: 28-летний нападающий Патрик Кутроне арендован «Пармой» у «Комо».
- Официально: 20-летний центральный защитник и капитан «Зенита-2» Никита Лобов перешёл в «Рубин» за € 320 тыс. с опцией обратного выкупа.
- Официально: ЦСКА объявил об уходе в «Волгу» 23-летнего нападающего Владислава Яковлева.
- Официально: «Шахтёр» по классике подписал двух 18-летних бразильцев: за € 10+2 млн полузащитника «Флуминенсе» Исаке и за € 12 млн нападающего «Сантоса» Луку Мейреллеса.
- Фабрицио Романо: 21-летний вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к трансферу в «Челси» за € 46 млн.
- Фабрицио Романо: «Челси» договорился о сезонной аренде 20-летнего атакующего полузащитника «Брайтона» Факундо Буонанотте.
- Фабрицио Романо: «Байер» дал добро на аренду с обязательством выкупа Пьеро Инкапье в «Арсенал».
- Фабрицио Романо: «Тоттенхэм» составит конкуренцию «Милану» за 30-летнего центрального защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи.
- Фабрицио Романо: «Милан» ведёт переговоры с «Ромой» по трансферу 28-летнего нападающего Артёма Довбика.
- Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» договорился с «Бетисом» о продаже 25-летнего вингера Антони.
- «Чемпионат»: «Ахмат» по просьбе Станислава Черчесова ведёт активные переговоры с Рифатом Жемалетдиновым, который покинул этим летом ЦСКА.
- «Чемпионат»: «Акрон» договорился о трансфере правого защитника из Боливии Йомара Рочи и заплатит «Боливару» € 250 тыс. Предусмотрены 15% от перепродажи.