«Атлетико» и Симеоне упёрлись в потолок. Пришло время расстаться?

Для болельщиков «Атлетико» Диего Симеоне – футбольный святой. И это абсолютно объяснимо. Чоло верой и правдой служил клубу как игрок, помог взять Ла Лигу и Кубок Короля. А годы спустя вернулся как тренер и сделал «Атлетико» стабильно большой силой не только в Испании, но и в Европе. Два чемпионства, две победы в Лиге Европы, два финала Лиги чемпионов и ни одного выпадения из топ-4 Ла Лиги за 13 сезонов – это блистательная работа!

Однако бывают моменты, когда для развития важно развенчать чей-либо культ. Есть основания считать, что этот момент вот-вот наступит в жизни «Атлетико». Симеоне возглавил мадридцев в конце 2011-го, поднял на серьёзную высоту и закрепил там. Это достижение? Да, и очень большое. Есть ли куда двигаться дальше и куда расти? Безусловно, да. Можно ли делать это с Симеоне? Большой вопрос.

Последние два лета «Атлетико» тратит в Ла Лиге больше всех. Сейчас на трансферы ушло € 175 млн, в 2024-м – € 188 млн. Разумеется, мадридцы не только покупают, но и продают, зарабатывают. Однако и по отрицательному трансферному сальдо они в лидерах: минус € 77 млн прошлым летом и минус € 107 млн сейчас (больше только у «Реала» – минус € 165,5 млн).

«Атлетико» очень серьёзно тратит. Большой клуб – имеет право, никто не спорит. Но что с результатами? Четвёртое место в Ла Лиге в сезоне-2023/2024 и третье – в сезоне-2024/2025. От борьбы за чемпионство команда Симеоне оба раза отваливалась задолго до окончания сезона. С Кубком и Суперкубком Испании – тоже «голяк». Оба эти трофея «Атлетико» с Чоло выиграл только по разу, причём давно: Кубок – в 2013-м, Суперкубок – в 2014-м.

Наконец, в Лиге чемпионов после 2017 года мадридцы ни разу не поднялись выше 1/4 финала. Успели вылететь и от «Ювентуса» после победы 2:0 дома, и «Лейпцигу» уступили в ковидном 2020-м, и с дортмундской «Боруссией» Эдина Терзича в 2024-м не справились. Прошлый сезон – отдельная боль. Дерби с «Реалом» в 1/8 финала, серия пенальти и два касания Хулиана Альвареса… Очень обидно! Но поражение есть поражение, ничего с этим не сделаешь. Тем более что удар Альвареса не стал решающим. После него поочерёдно не забили Лукас Васкес и Маркос Льоренте.

Хулиан Альварес после серии пенальти в матче ЛЧ с мадридским «Реалом» Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Атлетико» – очень уважаемая команда, которая в удачный день может обыграть любого, даже самого грозного соперника. Это команда, которая давно не опускается ниже определённого – весьма и весьма высокого – уровня. Мадридцы всё время вверху таблицы Ла Лиги и всё время в Лиге чемпионов, почти всегда – в плей-офф. На это плато команду втащил Симеоне, это топ-работа.

Однако не опускаться ниже какого-то уровня и двигаться вверх, развиваться – это всё же разные вещи. И вот тут есть проблема. Под руководством Симеоне «Атлетико» быстро обрёл статус команды-охотника – в удачный день могут обыграть, загрызть и затоптать любого. В таком стиле мадридцы добыли чемпионство и добрались до финала Лиги чемпионов в 2014-м.

Дальше наступил момент, когда из охотника «Атлетико» превратился в дичь. Многие стали охотиться уже на них самих. И вообще-то это естественная форма существования любого топ-клуба: на тебя охотятся те, кто меньше и слабее, а ты за счёт качества и класса стабильно их побеждаешь. Ты больше не андердог. Ты знаешь свою силу, знаешь, что от тебя многого ждут и что любой результат, кроме победы – неудача. И ты живёшь в этом всё время.

При Симеоне «Атлетико» так и не научился побеждать тех, кто слабее, достаточно стабильно, чтобы регулярно бороться за трофеи. Для безоговорочных топов трофеи – это норма, база. А для «Атлетико» каждый трофей – это вау! Это бонус. Прыжок выше головы.

Две победы в Ла Лиге – топ. Однако это победы команды-андердога, на которую перед стартом сезона никто не поставил бы как на фаворита. Это никаким образом не девальвирует достижения Симеоне и его футболистов. Но тем не менее эту особенность важно учитывать.

Игроки «Атлетико» качают Диего Симеоне Фото: Angel Martinez/Getty Images

После суперуспехов Симеоне в первые годы «Атлетико» стал позволять себе всё больше и больше. Это касается и трансферов, и зарплат. В частности, сам Чоло в какой-то момент стал самым высокооплачиваемым тренером мира (в 2023-м L’Equipe сообщил, что аргентинец зашибает € 34 млн за сезон). В 2019-м «Атлетико» в конкуренции со многими топ-клубами выхватил одного из главных молодых проспектов планеты – Жоау Феликса – за € 127 млн. Это было заявление о намерениях: мы готовы играть по-крупному!

То же самое касается и недавнего трансфера Хулиана Альвареса. Взяли большого игрока за большие деньги и показали величину своих амбиций. На фоне «Реала» и особенно на фоне страдающей от безденежья «Барсы» это было сильно! И Альварес, в отличие от Феликса, принялся отрабатывать вложенные деньги с первого дня.

Однако как бы «Атлетико» ни играл мышцами и ни пытался показать силу на рынке и в медиа, совершить качественный скачок в результатах не получилось. Банда Симеоне может хорошенько «принять» «Реал», «Барсу» или зарубежного топа из Лиги чемпионов – сыграть по-партизански и победить. Но точно так же в любой момент «Атлетико» может споткнуться на каком-нибудь середняке. А потом – ещё раз. И ещё раз.

Это особенно большая проблема в Ла Лиге. Чемпионаты выигрывают в первую очередь в матчах с теми, кто уступает в классе. Кто стабильнее стрижёт очки с соперниками ниже уровнем, тот и царь горы. А Симеоне так и не сделал из «Атлетико» команду, которая ОБЯЗАТЕЛЬНО одолеет «Хетафе», «Осасуну», «Алавес» и прочие «Мальорки» с «Эспаньолами». «Реал» с «Барсой» тоже периодически оступаются во встречах с теми, кто слабее. Однако у «Атлетико» эта проблема стоит гораздо острее.

Новый чемпионат команда Симеоне начала с одного очка в двух турах: в гостях уступили «Эспаньолу», ведя в счёте по ходу матча, и дома сыграли вничью с «Эльче», который только вернулся из Сегунды. Невозможно знать наперёд, но пяти очков, которые «Атлетико» уже растерял, может не хватить в конце, когда будет формироваться итоговая таблица. «Барселона» и «Реал» тоже испытали проблемы на старте, однако и у тех, и у других – шесть из шести. В этом и разница!

У Симеоне этим летом сильно изменился состав. Много игроков ушло, ещё больше – пришло. Чоло нужно время, чтобы всех встроить и подладить друг под друга. Но даже если он успешно это сделает, даже если сделает быстро, базовых проблем это, вероятнее всего, не решит.

«Атлетико» так и остаётся охотником. Симеоне никак не может пробить этот потолок, не может полностью изменить менталитет «Атлетико» на тот, который положен полноценным топ-клубам. Времени на это у аргентинца было достаточно – он работает почти 14 лет. Тут впору говорить уже о другом: способен ли он в принципе пробить этот потолок?

Если «Атлетико» устраивает нынешний статус, можно оставить всё как есть. Однако если клуб хочет большего, кажется, пришёл момент крепко подумать: имеет ли смысл идти дальше с Диего? Разумеется, речи не идёт о том, что Чоло надо снять прямо сейчас. Боже упаси! Но, скажем, следующее лето может стать точкой для большого решения.

Как ни парадоксально, в этом сезоне Симеоне, несмотря на все заслуги, важно доказать, что «Атлетико» имеет смысл продолжить с ним работу. Лучшим доказательством могло бы стать что-нибудь вещественное – а именно трофей. Ла Лига и уж тем более ЛЧ – это мечта! Реализовать будет крайне сложно. Но вот Кубок или хотя бы Суперкубок Испании – почему нет? Это реально. И это будет значительно весомее, чем разговоры о какой-то мнимой перспективе и светлом будущем, которое скоро непременно наступит.